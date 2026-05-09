امارات در یک رویداد ۴ روزه، به اندازه یکسال فروش نفت جموری اسلامی سرمایه جذب کرد
همزمان با شرایط پرتنش منطقه، رویداد «در امارات بسازید» در ابوظبی برگزار شد و شرکتهای تجاری نزدیک به ۴۶ میلیارد دلار در امارات سرمایهگذاری کردند. این رقم بیش از مجموع درآمد نفتی جمهوری اسلامی، ۴۵.۳ میلیارد دلار، در سال ۲۰۲۵ میلادی است.
النهار گزارش کرد این سرمایهگذاری شامل صنایع دفاعی و تکنولوژیک، دارویی، شیمیایی و انرژی است. این رویداد چهارروزه حتی در شرایط جنگی تعطیل نشد و توانست جایگاه امارات را به عنوان یک قطب صنعتی در منطقه تقویت کند.
وزارت کشور بحرین اعلام کرد دستگاههای امنیتی این کشور یک تشکیلات مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و اندیشه «ولایت فقیه» را شناسایی و ۴۱ نفر از اعضای آن را بازداشت کردهاند.
بر پایه اعلام وزارت کشور بحرین در روز شنبه ۱۹ اردیبهشت، این اقدام بر اساس نتایج گزارشهای امنیتی در پروندههای «جاسوسی برای نهادهای خارجی» و «همدلی با حملات جمهوری اسلامی» انجام شده است.
عملیات جستوجو و تحقیق به منظور «شناسایی و برخورد قانونی» با دیگر افراد مرتبط با این تشکیلات ادامه دارد.
پیش از این، دادستانی بحرین نیز اعلام کرده بود در دو پرونده جداگانه مربوط به جاسوسی، برای دو تبعه افغانستانی و سه شهروند بحرینی حکم حبس ابد صادر شده است.
این افراد بهدلیل «همکاری با سپاه پاسداران» بهمنظور انجام «اقدامات خصمانه و تروریستی» علیه بحرین و آسیب رساندن به منافع این کشور محکوم شدند.
بحرین در سال ۲۰۱۸ سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار داد.
پس از آغاز جنگ میان آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی به دنبال حملات هوایی به مواضع حکومت ایران از ۹ اسفند ۱۴۰۴، کشورهای عربی همسایه ایران آماج حملات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران قرار گرفتند.
حکومت ایران ابتدا تاکید داشت که هدفش پایگاههای نظامی آمریکا در این کشورهاست اما بارها مراکز غیرنظامی، صنعتی و نفتی را هدف قرار داد و آرام آرام، آشکارا به تهدید همسایگان پرداخت.
برخی دولتهای عربی نیز از تحرکاتی در داخل کشورهایشان خبر دادند که از سوی تهران هدایت میشوند.
در یک نمونه، اداره امنیت دولتی امارات متحده عربی اعلام کرد یک «گروه تروریستی» مرتبط با جمهوری اسلامی را شناسایی و اعضای آن را بازداشت کرده است.
دولت امارات ۳۱ فروردین ماه افزود که اعضای این گروه در زمینه جذب نیرو و سازماندهی فعالیتها اقدام میکردند و «هدفشان دسترسی به مراکز و اماکن حساس کشور بوده» است.
پیش از این و در سال ۱۳۹۹ نیز امارات متحده عربی خبر داد نهادهای اطلاعاتی این کشور تعدادی از شهروندان ایرانی را در دبی و ابوظبی دستگیر کردهاند.
این افراد متهم بودند که در سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، برای «حملات تروریستی در امارات متحده عربی» برنامهریزی کردهاند.
کامیار بهرنگ، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، در یادداشتی تحلیلی به تنش میان تهران و ابوظبی پرداخت و نوشت: «دشمنی جمهوری اسلامی با امارات متحده عربی بیش از آن که بر سر مرزها باشد، ریشه در یک تضاد عمیق وجودی دارد. دقیقترین توصیف از این شکاف را ریم الهاشمی، وزیر مشاور امارات ارائه داد. او تاکید کرد که امارات بیش از هر کشور دیگری هدف حملات تهران بوده است، زیرا این کشور هر آن چیزی است که جمهوری اسلامی نیست.»
بر پایه این اظهارات، امارات با ارائه الگویی از شکوفایی اقتصادی، تنوع ادیان و همزیستی فرهنگهای جهانی، عملا به ضدِ الگوی حکومتی تبدیل شده که بقای خود را در انزوای ایدئولوژیک و ترویج فقر تحت نام مقاومت میبیند.
علاوه بر امارات، وزارت کشور کویت هم به تازگی اعلام کرد در یک عملیات امنیتی، ۲۴ نفر را به اتهام «مشارکت در تامین مالی سازمانهای تروریستی» بازداشت و هشت نفر دیگر را که متواری و خارج از کشور هستند، شناسایی کرده است.
بر اساس ویدیوی منتشرشده، این افراد با جمهوری اسلامی مرتبط بودهاند.
کویت ۲۷ اسفند نیز اعلام کرده بود ۱۰ نفر وابسته به گروه حزبالله لبنان را بازداشت کرده است.
ولادیمیر پوتین در سخنرانی سالانه به مناسبت روز پیروزی در میدان سرخ مسکو، جنگ در اوکراین را توجیه و ناتو را محکوم کرد. او گفت روسیه در حال جنگی «عادلانه» است و اوکراین را «نیرویی تهاجمی» خواند که «از سوی کل بلوک ناتو تسلیح و حمایت میشود.» این اظهارات در مراسم روز پیروزی مطرح شد.
گزارشها حاکی است جشنها در برخی مناطق با جلوهای محدود برگزار شد.
پوتین سخنان خود را با گرامیداشت فداکاریهای سربازان اتحاد جماهیر شوروی در جنگ جهانی دوم آغاز کرد و با اشاره به جنگ در اوکراین گفت: «دستاورد بزرگ نسل پیروزمند الهامبخش سربازانی است که امروز اهداف عملیات ویژه نظامی را اجرا میکنند.»
او افزود: «آنها با نیرویی تهاجمی که از سوی کل بلوک ناتو تسلیح و حمایت میشود، مقابله میکنند و با وجود این، قهرمانان ما پیشروی میکنند.»
رییسجمهوری روسیه همچنین از شهروندان این کشور قدردانی کرد و به نقش کارگران، از جمله دانشمندان، مخترعان، خبرنگاران نظامی، پزشکان و معلمان در تلاش جنگی روسیه اشاره کرد.
پوتین گفت: «صرفنظر از تغییر تاکتیکهای نظامی، آینده کشور به دست مردم تامین میشود.»
در حالی که آتشبس شکننده میان حکومت ایران و ایالات متحده با درگیریهای تازه در خلیج فارس بار دیگر زیر فشار قرار گرفته، دو طرف نشانهای از نزدیک شدن به پایان جنگ نشان نمیدهند. همزمان، یک ارزیابی اطلاعاتی آمریکا نتیجه گرفت تهران میتواند ماهها در برابر محاصره دریایی مقاومت کند.
خبرگزاری رویترز شنبه ۱۹ اردیبهشت نوشت که در روزهای اخیر، تنگه هرمز شاهد شدیدترین تنشها از زمان آغاز آتشبس یک ماه پیش بوده و امارات متحده عربی نیز ۱۸ اردیبهشت بار دیگر هدف حملات قرار گرفت.
واشینگتن همچنان در انتظار پاسخ تهران به پیشنهاد آمریکا برای پایان رسمی جنگ است. پیشنهادی که قرار است پیش از ورود به مذاکرات درباره مسائل اختلافبرانگیزتر، از جمله برنامه هستهای جمهوری اسلامی، اجرایی شود.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، ۱۸ اردیبهشت در رم گفت که واشینگتن انتظار داشته پاسخ تهران را به سرعت دریافت کند، اما سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد تهران هنوز در حال بررسی این پیشنهاد است.
خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گزارش داد درگیریهای پراکنده میان نیروهای ایرانی و شناورهای آمریکایی در تنگه هرمز، ۱۸ اردیبهشت ادامه یافت.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، بعدتر به نقل از یک منبع نظامی ایرانی نوشت وضعیت آرامتر شده، اما احتمال درگیریهای بیشتر همچنان وجود دارد.
ارتش آمریکا اعلام کرد دو شناور مرتبط با حکومت ایران را که قصد ورود به یک بندر ایرانی داشتند، هدف قرار داده است. به گفته ارتش، یک جنگنده آمریکایی دودکش این شناورها را هدف قرار داد و آنها را وادار به بازگشت کرد.
حکومت ایران از زمان آغاز جنگ با حملات هوایی آمریکا و اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی در ۹ اسفند ۱۴۰۴، عملا عبور کشتیهای غیرایرانی از تنگه هرمز را متوقف کرده است.
پیش از آغاز جنگ، حدود یکپنجم نفت جهان از این گذرگاه باریک عبور میکرد.
آمریکا نیز ماه گذشته محاصره بنادر و کشتیهای ایرانی را آغاز کرد.
با این حال، یک مقام آمریکایی آگاه از موضوع گفت ارزیابی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) نشان میدهد محاصره بنادر ایران تا حدود چهار ماه دیگر فشار اقتصادی شدیدی بر تهران وارد نخواهد کرد.
این موضوع پرسشهایی را درباره میزان قدرت اهرم فشار دونالد ترامپ بر حکومت ایران ایجاد کرده است.
همزمان، یک مقام ارشد اطلاعاتی آمریکا گزارشها درباره این ارزیابی سیا را که نخستین بار در واشینگتنپست منتشر شد، «نادرست» توصیف کرد.
امارات متحده عربی اعلام کرد سامانههای پدافند هوایی این کشور ۱۸ اردیبهشت با دو موشک بالستیک و سه پهپاد ایرانی مقابله کردهاند.
در این حملات سه نفر زخمی شدند.
جمهوری اسلامی بارها امارات و دیگر کشورهای خلیج فارس میزبان پایگاههای نظامی آمریکا را هدف قرار داده است.
ابوظبی این حملات را «تشدید بزرگ تنش» توصیف کرد و گفت تهران این هفته حملات خود را در واکنش به اعلام «پروژه آزادی» از سوی ترامپ افزایش داده است. طرحی برای همراهی کشتیها در تنگه هرمز که رییسجمهوری آمریکا پس از ۴۸ ساعت آن را متوقف کرد.
ترامپ گفته است آتشبس اعلام شده، با وجود تنشهای اخیر همچنان برقرار است؛ در حالی که حکومت ایران، آمریکا را به نقض آتشبس متهم کرده است.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، ۱۸ اردیبهشت گفت: «هر زمان راهحل دیپلماتیک روی میز قرار میگیرد، آمریکا بهسوی ماجراجویی نظامی میرود.»
خبرگزاری حکومتی مهر نیز گزارش داد در حمله نیروی دریایی آمریکا به یک کشتی تجاری ایرانی در شامگاه ۱۷ اردیبهشت، یک خدمه کشته، ۱۰ نفر زخمی و شش نفر مفقود شدهاند.
واشینگتن این افراد و شرکتها را به کمک به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی برای تامین سلاح و مواد اولیه مورد استفاده در ساخت پهپادهای شاهد متهم کرده است.
وزارت خزانهداری آمریکا در بیانیهای اعلام کرد آماده اقدام علیه هر شرکت خارجی دخیل در تجارت «غیرقانونی» با ایران است و ممکن است تحریمهای ثانویه علیه موسسات مالی خارجی، از جمله نهادهای مرتبط با پالایشگاههای مستقل نفت در چین، اعمال کند.
ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، سنتکام، تصویری از یک جنگنده اف-۱۶ نیروی هوایی این کشور منتشر کرد و اعلام کرد این هواپیما در حریم هوایی خاورمیانه پرواز میکند.
سنتکام شنبه ۱۹ اردیبهشت در توضیح این تصویر نوشت: «نیروهای آمریکا در سراسر منطقه همچنان برای انجام ماموریت آماده هستند.»
ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده پیشتر اعلام کرد نیروهای آمریکا دو نفتکش با پرچم جمهوری اسلامی را در دریای عمان، پیش از رسیدن به بنادر ایران، متوقف کردند.
بنا بر اعلام سنتکام، دو نفتکش خالی «سودا» و «سیاستار۳» پس از نقض محاصره دریایی، با حمله جنگنده اف-۱۸ و شلیک مهمات هدایتشونده به دودکش آنها از کار افتادند.
همزمان، فواد مرادزاده، فرماندار بندر لنگه، اعلام کرد: «در حمله اخیر جنگندههای آمریکایی به شناورهای باری و صیادی ایرانی در نزدیکی بندر خصب در عمان، شش نفر مفقود شدند.»
مرادزاده درباره حملهای که به گفته او پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت رخ داد، گفت: «در این حادثه شش فروند قایق متعلق به اهالی بندر معلم از توابع بخش مرکزی شهرستان بندر لنگه هدف قرار گرفت که در مجموع ۲۰ نفر سرنشین داشتند.»
از سوی دیگر، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، درباره چشمانداز توافق با جمهوری اسلامی به خبرنگاران گفت: «اگر همه چیز امضا و نهایی نشود، مسیر متفاوتی را در پیش خواهیم گرفت. اگر اتفاقی نیافتد، ممکن است به پروژه آزادی تنگه هرمز بازگردیم، اما آن پروژه آزادی پلاس خواهد بود؛ یعنی پروژه آزادی به اضافه موارد دیگر.»
او در پاسخ به پرسش یک خبرنگار مبنی بر اینکه آیا جمهوری اسلامی عمدا روند مذاکرات را به کندی پیش میبرد نیز گفت: «بهزودی خواهیم فهمید.»
ترامپ پیشتر اعلام کرد با توجه به درخواست پاکستان و برخی کشورهای دیگر، و همچنین «پیشرفت بزرگ» در مسیر دستیابی به توافقی کامل و نهایی با نمایندگان تهران، موافقت کرده است «پروژه آزادی» برای مدت کوتاهی متوقف شود.
به دنبال اعلام توقف اجرای این پروژه، حسین نوشآبادی، مدیرکل پارلمانی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، گفت «پروژه آزادی» آمریکا به علت «پاسخ کوبنده نیروهای مسلح و هشدارهای جدی سپاه پاسداران و ناتوانی ایالات متحده در عبور از تنگه هرمز» به شکست انجامید.
نوشآبادی افزود: «هرگونه ماجراجویی نظامی آمریکا و متحدانش در تنگه هرمز و خلیج فارس، هزینههای غیرقابل تحمل را برای آنان به همراه داشته و به پیچیدهتر شدن ماجرا منجر خواهد شد.»
رسانههای بینالمللی به نقل از دادههای کشتیرانی گزارش دادند که جمهوری اسلامی نهاد جدیدی را برای کنترل کشتیرانی در تنگه هرمز ایجاد کرده است؛ هر چند مقامات تهران گفتهاند در حال بررسی توافق صلح با آمریکا هستند.
آسوشیتدپرس ۱۷ اردیبهشت به نقل از شرکت دادههای کشتیرانی «لوییدز لیست اینتلیجنس» گزارش داد که جمهوری اسلامی یک نهاد دولتی جدید برای تایید عبور و دریافت عوارض از کشتیها در تنگه ایجاد کرده است و این اقدام بر نگرانیها درباره تضعیف آزادی کشتیرانی که تجارت جهانی به آن وابسته است، افزوده است.
به گزارش ههنگاو، در پی هجوم ماموران لباس شخصی و انتظامی با خودروی مسلح به تیربار به روستای پیان از توابع ایذه در بامداد سهشنبه ۸ اردیبهشت، دستکم هفت شهروند، از جمله یک کودک ۱۵ ساله به نام آراد کوچکی، بازداشت و سه نفر، از جمله یک زن به نام آرزو ململی، مجروح شدند.
طبق این گزارش، تاکنون هویت هفت تن از بازداشتشدگان بهنامهای البرز رمضانی، آراد کوچکی ۱۵ ساله، سامان تقیزاده، فرداد رحمانی، عسکر بداغی، حمزه رمضانی و محمد سلحشور احراز شده است.همچنین آرزو ململی بر اثر اصابت گلوله، کرامت کوچکی در پی اصابت اسلحه به ناحیه سر و هیبتالله عباسی نیز مجروح شدهاند.
طبق پستی که در حساب کاربری فواد چوبین، دایی آرتین رحمانی، کودک جانباخته در جنبش «زن، زندگی، آزادی»، منتشر شده است، در پی هجوم این ماموران تعدادی از مغازههای شهروندان ساکن روستا تخریب و اموال داخل این مغازهها به سرقت برده شد.
ماموران همچنین اقدام به تخریب عکس آرتین رحمانی و نوشتن شعارهای حکومتی از جمله «لبیک یا خامنهای»، «امنیت» و «دوباره میآییم» و جملات توهینآمیز علیه فواد چوبین کردند.