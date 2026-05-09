بر پایه اعلام وزارت کشور بحرین در روز شنبه ۱۹ اردیبهشت، این اقدام بر اساس نتایج گزارش‌‌های امنیتی در پرونده‌های «جاسوسی برای نهادهای خارجی» و «همدلی با حملات جمهوری اسلامی» انجام شده است.

عملیات جست‌وجو و تحقیق به منظور «شناسایی و برخورد قانونی» با دیگر افراد مرتبط با این تشکیلات ادامه دارد.

پیش از این، دادستانی بحرین نیز اعلام کرده بود در دو پرونده جداگانه مربوط به جاسوسی، برای دو تبعه افغانستانی و سه شهروند بحرینی حکم حبس ابد صادر شده است.

این افراد به‌دلیل «همکاری با سپاه پاسداران» به‌منظور انجام «اقدامات خصمانه و تروریستی» علیه بحرین و آسیب رساندن به منافع این کشور محکوم شدند.

بحرین در سال ۲۰۱۸ سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد.

پس از آغاز جنگ میان آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی به دنبال حملات هوایی به مواضع حکومت ایران از ۹ اسفند ۱۴۰۴، کشورهای عربی همسایه ایران آماج حملات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران قرار گرفتند.

حکومت ایران ابتدا تاکید داشت که هدفش پایگاه‌های نظامی آمریکا در این کشورهاست اما بارها مراکز غیرنظامی، صنعتی و نفتی را هدف قرار داد و آرام آرام، آشکارا به تهدید همسایگان پرداخت.

برخی دولت‌های عربی نیز از تحرکاتی در داخل کشورهایشان خبر دادند که از سوی تهران هدایت می‌شوند.

در یک نمونه، اداره امنیت دولتی امارات متحده عربی اعلام کرد یک «گروه تروریستی» مرتبط با جمهوری اسلامی را شناسایی و اعضای آن را بازداشت کرده است.

دولت امارات ۳۱ فروردین ماه افزود که اعضای این گروه در زمینه جذب نیرو و سازماندهی فعالیت‌ها اقدام می‌کردند و «هدفشان دسترسی به مراکز و اماکن حساس کشور بوده» است.

پیش از این و در سال ۱۳۹۹ نیز امارات متحده عربی خبر داد نهادهای اطلاعاتی این کشور تعدادی از شهروندان ایرانی را در دبی و ابوظبی دستگیر کرده‌اند.

این افراد متهم بودند که در سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، برای «حملات تروریستی در امارات متحده عربی» برنامه‌ریزی کرده‌اند.

کامیار بهرنگ، عضو تحریریه ایران‌اینترنشنال، در یادداشتی تحلیلی به تنش میان تهران و ابوظبی پرداخت و نوشت: «دشمنی جمهوری اسلامی با امارات متحده عربی بیش از آن که بر سر مرزها باشد، ریشه در یک تضاد عمیق وجودی دارد. دقیق‌ترین توصیف از این شکاف را ریم الهاشمی، وزیر مشاور امارات ارائه داد. او تاکید کرد که امارات بیش از هر کشور دیگری هدف حملات تهران بوده است، زیرا این کشور هر آن چیزی است که جمهوری اسلامی نیست.»

بر پایه این اظهارات، امارات با ارائه الگویی از شکوفایی اقتصادی، تنوع ادیان و همزیستی فرهنگ‌های جهانی، عملا به ضدِ الگوی حکومتی تبدیل شده که بقای خود را در انزوای ایدئولوژیک و ترویج فقر تحت نام مقاومت می‌بیند.

علاوه بر امارات، وزارت کشور کویت هم به تازگی اعلام کرد در یک عملیات امنیتی، ۲۴ نفر را به اتهام «مشارکت در تامین مالی سازمان‌های تروریستی» بازداشت و هشت نفر دیگر را که متواری و خارج از کشور هستند، شناسایی کرده است.

بر اساس ویدیوی منتشرشده، این افراد با جمهوری اسلامی مرتبط بوده‌اند.

کویت ۲۷ اسفند نیز اعلام کرده بود ۱۰ نفر وابسته به گروه حزب‌الله لبنان را بازداشت کرده است.