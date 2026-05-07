واشینگتنپست: ارزیابی آمریکا میگوید ایران میتواند ماهها در برابر محاصره دوام بیاورد
واشینگتنپست گزارش داد ارزیابی محرمانه جامعه اطلاعاتی آمریکا نشان میدهد جمهوری اسلامی میتواند سه تا چهار ماه در برابر محاصره دریایی دوام بیاورد و عمده زرادخانه موشکی و پهپادی خود را حفظ کرده است. این گزارش پرسشهایی درباره خوشبینی دونالد ترامپ مطرح کرده است.
واشینگتنپست گزارش داد که یک ارزیابی محرمانه جامعه اطلاعاتی که به کاخ سفید ارائه شده، نتیجه گرفته که جمهوری اسلامی میتواند ماهها در برابر محاصره دوام بیاورد و همچنان زرادخانه قابلتوجهی از موشکها و پهپادها را حفظ کرده است.
چهار فرد آگاه به این روزنامه گفتهاند که یک تحلیل محرمانه سازمان سیا که این هفته به سیاستگذاران دولت آمریکا ارائه شد، نتیجه گرفته است که ایران میتواند دستکم سه تا چهار ماه در برابر محاصره دریایی آمریکا دوام بیاورد، پیش از آنکه با دشواریهای اقتصادی شدیدتر روبهرو شود.
واشینگتنپست نوشت که این ارزیابی ظاهرا پرسشهای تازهای درباره خوشبینی دونالد ترامپ، رییسجمهور آمریکا نسبت به پایان دادن به جنگ مطرح میکند.
یک مقام آمریکایی گفت جمهوری اسلامی حدود ۷۵ درصد از موجودی پرتابگرهای متحرک خود و حدود ۷۰ درصد از ذخایر موشکی پیش از جنگش را حفظ کرده است.
این مقام گفت شواهدی وجود دارد که حکومت ایران توانسته تقریبا همه تاسیسات ذخیرهسازی زیرزمینی خود را بازیابی و بازگشایی کند، برخی موشکهای آسیبدیده را تعمیر کند و حتی تعدادی موشک جدید را که هنگام آغاز جنگ تقریبا تکمیل شده بودند، مونتاژ کند.
وزارت خزانهداری ایالات متحده اعلام کرد که پنج فرد و چهار شرکت عراقی، از جمله معاون وزیر نفت این کشور را بهدلیل ارتباط با جمهوری اسلامی و سوءاستفاده از صنایع نفتی عراق برای تضعیف امنیت این کشور را تحریم کرده است.
این وزارتخانه در بیانیهای که پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت در وبسایت رسمیاش منتشر شد، از تحریم علی معارج البهادلی، معاون وزیر نفت عراق، یک قاچاقچی نفت، سه نفر از اعضای دو گروه شبهنظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی و چهار شرکت فعال در صنایع نفتی، خدمات دریایی و پیمانکاری عمومی خبر داد.
این بیانیه میگوید که معاون وزیر نفت عراق از جایگاه خود برای «انحراف» مسیر انتقال و فروش نفت بهنفع حکومت ایران و «تسهیل کمک به شبهنظامیان تروریستی همسو با جمهوری اسلامی» سوءاستفاده میکند.
بر اساس این بیانیه، دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا سه رهبر ارشد کتائب سیدالشهدا و عصائب اهلالحق را تحریم کرده است.
این افراد مصطفی هاشم لازم بهادلی (سید عون)، مسئول اقتصادی عصائب اهل الحق؛ احمد خضیر مخصوص، معاون پیشین دبیرکل کتائب سیدالشهداء؛ و محمد عیسی کاظم شویلی (ابو مریم)، مسئول ارشد کتائب سیدالشهداء نام دارد.
سلیم احمد سعید، نیز یکی دیگر از افراد تحریمشده است که وزارت خزانهداری آمریکا او را یک قاچاقچی نفت مرتبط با جمهوری اسلامی معرفی میکند.
همه شرکتهای تحریمشده شامل در این فهرست به مصطفی هاشم لازم بهادلی تعلق دارند.
در این بیانیه به نقل از اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، آمده است: «حکومت ایران مانند یک باند تبهکار، منابعی را غارت میکند که بهحق متعلق به مردم عراق است. وزارت خزانهداری در برابر سوءاستفاده نیروهای نظامی ایران از نفت عراق برای تامین مالی تروریسم علیه ایالات متحده و شرکای ما دست روی دست نخواهد گذاشت.»
در بخش دیگری از این بیانیه بر عزم دولت آمریکا به ادامه فشار حداکثری علیه حکومت ایران و پیشبرد طرح «خشم اقتصادی» در امتداد حملات نظامی موسوم به «خشم حماسی» تاکید شده است.
در این بیانیه آمده است: «وزارت خزانهداری فشار حداکثری بر ایران را حفظ میکند و توانایی حکومت ایران برای ایجاد، جابهجایی و بازگرداندن منابع مالی را هدف میگیرد. همچنین، بهطور تهاجمی طرح «خشم اقتصادی» را پیش میبرد و میلیاردها دلار درآمد نفتی مورد انتظار را مختل میکند.»
وزارت خزانهداری تاکید میکند که اقدامات این نهاد به مسدود شدن نزدیک به نیم میلیارد دلار رمزارز مرتبط با جمهوری اسلامی منجر شده و با هدف قرار دادن شبکههای بانکی سایه توان تهران را فرسوده کرده است.
با وجود گزارشهای منتشر شده درباره احتمال توافق تهران و واشینگتن، آمریکا همچنان به اعمال فشارهای اقتصادی بر جمهوری اسلامی ادامه میدهد.
وزارت خزانهداری آمریکا ۱۱ اردیبهشت نیز ناصر قاسمیراد، مسعود محمدرضایی از اتباع ایران، پدرام پیروزان، حسین محمدرضایی و احسان تحیری از ایران و امارات متحده عربی و شینچون لی از چین و چهار شرکت اماراتی، ۱۰ شرکت در هنگکنگ، سه شرکت ایرانی، یک شرکت چینی و یک شرکت بریتانیایی را تحریم کرد.
بنا به اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایران اینترنشنال، سپاه پاسداران سطح حفاظت استانداران و فرمانداران را در سراسر کشور در پی اعتراضات انقلاب ملی دیماه و همچنین نگرانی ناشی از دور جدید اعتراضات افزایش داده است.
طبق این اطلاعات، تعداد نیرو، سطح مراقبت و ساعات پوشش حفاظت استانداران در استانها افزایش یافته است.
همچنین برای فرمانداران تعداد محافظان در برخی موارد به دست کم دو نفر افزایش یافته است. این مسئله در مراسم و برنامههای عمومی که شهروندان در آن حضور داشتهاند، مورد توجه قرار گرفته و واکنش داشته است.
در جریان سرکوبهای انقلاب دیماه و شلیک ماموران به مردم از درون ساختمانهای دولتی و عمومی، تعدادی از فرمانداریها از جمله در گرگان، طارم، رامهرمز و آشخانه به آتش کشیده شدند.
با آنکه واشینگتن و تهران تلاش برای یک توافق جامع را به گفتوگو درباره یک پیمان موقت متمرکز بر پایان جنگ، حل بحران تنگه هرمز و گشودن یک بازه ۳۰ روزه برای حصول توافقی گستردهتر محدود کردهاند، منابع آگاه به رویترز گفتند که حتی بر سر همین طرح محدود نیز شکافهایی جدی باقی مانده است.
خبرگزاری رویترز در گزارشی که پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت منتشر شد، به نقل از منابع آگاه نزدیک به دولتهای هر دو کشور نوشت که تلاشهای جاری با هدف رسیدن به یک یادداشت تفاهم موقت انجام میشود و چارچوب پیشنهادی قرار است در سه مرحله پایان رسمی جنگ، حل بحران در تنگه هرمز و آغاز یک بازه ۳۰ روزه برای مذاکره با هدف رسیدن به یک توافق گستردهتر پیش برود.
به گفته منابع، حتی بر سر همین طرح محدود نیز هنوز شکافهایی باقی مانده است. این رسانه نوشته است که هر توافق گستردهتری باید به اختلافهای طولانیمدت و حلنشدهای مانند برنامه هستهای جمهوری اسلامی بپردازد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در دو روز گذشته بارها تکرار کرده که جنگ به پایان خود نزدیک شده است و اگر جمهوری اسلامی شرطهای آمریکا را بپذیرد، چالشها حلوفصل خواهد شد.
از سوی دیگر مقامهای جمهوری اسلامی نیز بر ابراز بیاعتمادی خود نسبت به دولت ترامپ و متحد او، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، افزودهاند.
رسول سناییراد، معاون عقیدتی سیاسی دفتر خامنهای، پنجشنبه در گفتوگو با رسانههای ایران، آمریکا را به «زیادهخواهی و امتناع از پذیرش واقعیتها» متهم کرد و این موضوع را عامل رسیدن به نوعی «بنبست» خواند.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، نیز چهارشنبه در یک پیام صوتی که در کانال تلگرام منتسب به او منتشر شد، اعلام کرد که احتمال حمله نظامی، «بهویژه حملات تروریستی» را کم نمیداند، اما به گفته او بخشی از «طراحی دشمن» که به جامعه مربوط میشود، «ضعیف کردن ایران از درون» است.
قالیباف افزود دشمن به فشار اقتصادی «بسیار امید بسته» و بر اساس «گزارشهای غلط» تصمیمگیری کرده است.
مقامهای جمهوری اسلامی به تصمیم آمریکا و اسرائیل در دو جنگ اخیر اشاره میکنند، در حالی که در هر دو مورد تلاشهایی برای حل مسائل از راه دیپلماتیک جریان داشت. تهران همچنین حملات اسرائیل در جریان آتشبسها در غزه و لبنان را از دلایل بیاعتمادی خود به دوام آتشبس و طرح مطالبه تضمین خارجی برای پایان هرگونه حمله عنوان میکند.
هرمز و محاصره خلیج فارس
تهران کنترل بر هرمز، و واشینگتن محاصره بندرهای جنوب ایران را، اهرمهای اصلی فشار خود میدانند.
اما به نوشته رویترز، بهکارگیری این اهرمهای فشار برای هر دو طرف زیانبار است. از یک سو اقتصاد ایران با فاجعه روبهروست و ناتوانی جمهوری اسلامی در صادرات نفت ممکن است به بحران کمبود ظرفیت ذخیرهسازی و کاهش تولید منجر شود.
در همین حال، محاصره تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی سبب بحران انرژی در سطح جهانی شده و افزایش قیمت سوخت در ایالات متحده چند ماه مانده به انتخابات میاندورهای آمریکا حزب حاکم را به دردسر انداخته است.
جمهوری اسلامی خواهان به رسمیت شناخته شدن رسمی کنترل خود بر این آبراه حیاتی است، اما بسیاری از کشورهای جهان آشکارا با این مطالبه مخالفند و آن را خلاف قواعد و قوانین بینالمللی میدانند.
برنامه هستهای جمهوری اسلامی
غرب و در راس آن ایالات متحده معتقدند جمهوری اسلامی قصد دارد بمب هستهای بسازد. جمهوری اسلامی همواره این موضوع را رد کرده و گفته است برنامه اتمیاش صرفا اهداف صلحآمیز دارد و بر غنیسازی با هدف تامین سوخت نیروگاهها و مصارف غیرنظامی از جمله پزشکی متمرکز است اما از سویی، سطح غنیسازی را به حدی رسانده که میتواند ماده لازم برای کلاهک جنگی را نیز فراهم کند.
واشینگتن میخواهد جمهوری اسلامی دستکم به مدت ۲۰ سال غنیسازی را متوقف کند و ذخایر اورانیوم با غنای بالای خود را تحویل آمریکا دهد. اما از سوی دیگر جمهوری اسلامی خواهان بهرسمیتشناختهشدنِ حق خود برای غنیسازی است. این دو مطالبه نقیض مهمترین محل اختلاف در تمام ادوار مذاکرات بوده است.
بهنوشته رویترز شاید در نهایت و در این مرحله از گفتوگوها توافقی حاصل شود که شامل تعلیق چندساله غنیسازی و صدور اورانیوم با غنای بالا در ایران باشد، اما رسیدن به چنین توافقی هنوز بسیار دور به نظر میرسد.
برنامه مناقشهبرانگیز موشکی و موشکهای دوربُرد
یکی از خواستههای اصلی آمریکا پیش از شروع جنگ دوم در نهم اسفند این بود که جمهوری اسلامی بُرد موشکهای بالستیک خود را محدود کند، بهنحوی که بُرد آنها کوتاهتر از فاصله این کشور با اسرائیل باشد. جمهوری اسلامی تا پیش از این دور از مذاکرات حاضر نشد این موضوع را به بحث بگذارد.
از سوی دیگر، آمریکا اعلام کرده است که دو جنگ اخیر ذخایر و صنایع موشکی جمهوری اسلامی را بهشدت تضعیف کرده است اما پژوهشهای رسانهها و برخی اندیشکدهها از این حکایت دارد که میزان این آسیب و سطح موفقیت آمریکا و اسرائیل در عقب راندن برنامه موشکی جمهوری اسلامی محل تردید است. به نوشته رویترز هنوز روشن نیست که در یک توافق صلح بزرگتر، آمریکا همچنان بر محدودیت بُرد موشکها پافشاری خواهد کرد یا نه.
اسرائیل و کشورهای خلیج فارس چه فکر میکنند؟
اسرائیل بهطور مستقیم در تلاشهای صلح مشارکت ندارد، با این حال در دو روز گذشته علاوه بر شخص نتانیاهو، دیگر اعضای دولت او نیز در روزهای گذشته بر ارتباط مستمر و روزانه او ترامپ و رایزنی دائمی درباره تحولات ایران تاکید کردهاند.
اظهارات مقامهای اسرائیل نشان میدهد وضعیت کنونی این جنگ برای آنها مطلوب نیست و همچنان دو خواسته اصلی مبنی بر محدود شدن صنایع موشکی جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی مورد حمایت جمهوری اسلامی، بهویژه حزبالله، در اظهار نظرهای آنها پررنگ است.
کشورهای خلیج فارس درباره چگونگی پایان دادن به این درگیری موضع واحدی ندارند. آنها در طول جنگ هدف حملات جمهوری اسلامی قرار گرفتهاند و با هر توافقی مخالفت خواهند کرد که به مساله توانایی حکومت ایران برای حمله به آنها یا ایجاد بیثباتی در تنگه هرمز بیتوجه باشد.
آیا کشورهای اروپایی، چین یا روسیه میتوانند نقشی ایفا کنند؟
کشورهای اروپایی نیز بهدلیل تحریمهای مستقل خود علیه جمهوری اسلامی، خواهان نقشآفرینی در هر توافقی خواهند بود که هدف آن حلوفصل اختلاف هستهای است. فرانسه، آلمان و بریتانیا در توافق سال ۲۰۱۵ نقش فعالی داشتند و اکنون نیز پیشنهاد دادهاند پس از پایان جنگ، در تضمین عبور و مرور آزاد از تنگه هرمز مشارکت کنند.
چین، بهعنوان یکی از خریداران عمده نفت خلیج فارس که از مسیر تنگه هرمز منتقل میشود، میتواند برای تهران بازیگری مهم باشد. سفر عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به پکن پیش از دیدار ترامپ از این کشور، و اظهارات او درباره امید به ایفای نقش چین در برقراری صلح در خاورمیانه را میتوان نشانهای از ایفای نقش این کشور بهعنوان تضمیندهنده در توافق احتمالی ارزیابی کرد. با این حال، چین تاکنون نشانهای از علاقه به ایفای چنین نقشی بروز نداده است.
اظهارات مقامات تهران و مسکو، نشانههایی به دست میدهد که هر دو کشور با نقشآفرینی روسیه در تعیین سرنوشت ذخایر اورانیوم با غنای بالا موافقند اما روشن نیست که واشینگتن حاضر است ایفای چنین نقشی از جانب مسکو را بپذیرد یا نه.
گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد ماموران حکومتی از نصب سنگ بر مزار جاویدنام محسن رشیدی خانیآبادی در مراسم چهلم او جلوگیری کردهاند.
بهگفته خویشاوندان این جاویدنام ۴۲ ساله، اگرچه سنگ قبر او برای نصب در باغ رضوان آماده بود، اما ماموران به بهانه درج بیت شعری مشابه آنچه بر مزار پدرش نوشته شده بود، جلوگیری کردند.
نوشتن عبارتی با عنوان «تا ابد در من و سرزمینم» بر بالای این سنگ، از دیگر دلایل مخالفت با نصب آن بود.
پیکر محسن اکنون در قبری دوطبقه به همراه مادربزرگش به خاک سپرده شده است.
روی این سنگ مزار پیشتر عبارت «مگر کانون مهرماه میشود خاموش بماند»، نوشته شده بود اما اکنون با وجود مخالفت اعضای خانواده، ماموران امنیتی اجازه ندادند بار دیگر این عبارت را بر سنگ مزار دو نفره آنان حک کنند.
با گذشت حدود چهار ماه از کشته شدن محسن، همچنان سنگی بر مزار او نصب نشده است.
پیشتر نیز گزارشهایی به ایراناینترنشنال رسیده بود که نشان میداد در اواخر فروردین، سنگ مزار شماری از جاویدنامان مخدوش یا با لایههایی از سیمان پوشانده شده است.
همزمان با پوشاندن و مخدوش کردن قبور، گزارشهایی از فشار بر خانوادهها برای تغییر عبارات درجشده روی سنگها منتشر شده بود.
در مواردی، درج واژه «جاویدنام» یا عباراتی چون «فرزند ایران» با اعتراض برخی نهادهای حکومتی مواجه شده بود و تهدید به شکستن سنگ را در پی داشت.
این اقدامها که در «باغ رضوان» رشت و بخشهایی از «بهشت زهرا» در تهران با فشار و تهدید رخ داد، در برخی موارد با واکنش خانوادهها همراه بود.
محسن رشیدی خانیآبادی یکی از جدیدترین نمونهها در اعمال این محدودیتها و فشارهای حکومتی است.
او شامگاه ۱۹ دی در اعتراضات منطقه بهارستان شهر اصفهان کشته شد.
بهارستان اصفهان یکی از نقاط کانونی تجمعات اعتراضی در جریان انقلاب ملی ایرانیان بود.
سازمان حقوق بشر ایران پیشتر به نقل از شاهدان عینی و کادر درمان گزارش داده بود نیروهای حکومتی در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی با استفاده از سلاحهای جنگی بهطور گسترده بهسوی معترضان و شهروندان در دستکم ۱۶ شهر و یک روستا در استان اصفهان شلیک کردهاند، به بیمارستانها یورش بردهاند و دست به انتقال سریع اجساد و فشار بر خانوادههای قربانیان زدهاند.
این نهاد حقوق بشری به نقل از شاهدان نوشته بود این دو شب، در منطقه بهارستان بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ نفر معترض کشته شدند.
عرشیا احمدپور ۱۸ ساله و مهدی کناری خانیآبادی ۴۴ ساله دو تن از جاویدنامان این منطقه بودند.