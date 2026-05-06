عراقچی در آستانه سفر ترامپ به چین: به نقش پکن برای توقف جنگ اعتماد داریم
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، که اکنون به چین سفر کرده است، با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس، گفتوگو با وانگ یی، وزیر امور خارجه چین، را «سازنده» خواند و نوشت: «طرف ایرانی از پیشنهاد چهارمادهای مطرحشده از سوی طرف چینی برای حفظ و تقویت صلح و ثبات منطقهای قدردانی میکند.»
او در بخشی از این پست نوشت که جمهوری اسلامی به چین «اعتماد» دارد و در مقابل انتظار داد که این کشور همچنان به ایفای نقش «مثبت در پیشبرد صلح و توقف جنگ» ادامه دهد.
عراقچی نوشت: «انتظار داریم چین از ایجاد یک ساختار منطقهای جدید پس از جنگ حمایت کند؛ ساختاری که هماهنگکننده توسعه و امنیت باشد.»
با توجه به سفر دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، به چین که برای روزهای ۲۴ و ۲۵ اردیبهشت (۱۴ و ۱۵ مه) برنامهریزی شده است، این سفر عراقچی به پکن میتواند تلاشی از سوی جمهوری اسلامی برای رایزنی با چین در جهت پایان دادن به جنگ پیش از دیدار ترامپ و شی جینپینگ ارزیابی شود.
در حالی که آکسیوس از احتمال توافق تهران و واشینگتن برای پایان جنگ خبر داده، تبادل آتش میان اسرائیل و حزبالله همچنان ادامه دارد و چشمانداز معادلات لبنان را در هالهای از ابهام فرو برده است.
ارتش اسرائیل چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت مواضع حزبالله را در چند منطقه در جنوب لبنان هدف قرار داد. این نهاد پیشتر برای ۱۲ روستا در جنوب لبنان هشدار تخلیه صادر کرده بود.
رسانههای لبنانی نیز ظهر چهارشنبه از پنج حمله هوایی اسرائیل به شهر میفدون در جنوب این کشور خبر دادند.
در سوی دیگر، حزبالله چندین پهپاد انفجاری و راکت به سوی نیروهای اسرائیلی مستقر در جنوب لبنان شلیک کرد.
پایگاه خبری تایمز اسرائیل گزارش داد در پی انفجار دو فروند از این پهپادها، دو سرباز اسرائیلی زخمی شدند و به بیمارستان انتقال یافتند.
جراحت یکی از سربازان «متوسط» و جراحت دیگری «سطحی» گزارش شده است.
ارتش اسرائیل همچنین موفق شد یک پهپاد حزبالله را در آسمان جنوب لبنان رهگیری و سرنگون کند. پهپاد دیگری نیز در نزدیکی مرز لبنان به خاک اسرائیل اصابت کرد؛ این حادثه تلفاتی در پی نداشت.
ارتش اسرائیل این حمله را یکی دیگر از موارد نقض توافق آتشبس از سوی حزبالله دانست.
رویارویی حزبالله و اسرائیل در حالی ادامه دارد که به گزارش پایگاه خبری آکسیوس، آمریکا و جمهوری اسلامی در آستانه توافق بر سر یک یادداشت تفاهم تکصفحهای برای پایان دادن به جنگ هستند.
به گفته منابع آگاه، هدف از این یادداشت تفاهم، خاتمه درگیری نظامی و «تعیین چارچوبی برای مذاکرات هستهای مفصلتر» است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ۱۶ اردیبهشت هشدار داد در صورتی که جمهوری اسلامی این توافق را نپذیرد، حملات با شدت بیشتری از سر گرفته خواهند شد.
عون: اقدامات من در راستای منافع همه مردم لبنان است
جوزف عون، رییسجمهوری لبنان، ۱۵ اردیبهشت تاکید کرد اقداماتش «در راستای منافع همه لبنانیهاست، نه فقط یک گروه خاص».
او گفت ساکنان جنوب لبنان در دورهای که ارتش لبنان در این منطقه حضور نداشت، بهای سنگینی پرداختند و اکنون زمان آن رسیده است که ارتش بهطور کامل به جنوب بازگردد و بهتنهایی مسئولیت امنیت این منطقه را بر عهده بگیرد.
به گفته عون، صلح داخلی برای لبنان یک «خط قرمز» به شمار میرود و تلاش برای دامن زدن به اختلافات فرقهای و مذهبی، در عمل «هدیهای رایگان» به اسرائیل خواهد بود.
رییسجمهوری لبنان همچنین از مواضع خود در قبال گفتوگو با اسرائیل دفاع کرد و افزود پس از ناکامی سایر گزینهها از جمله جنگ، مذاکرات تنها راهحل باقیمانده محسوب میشود.
در روزهای اخیر، تنشهای لفظی میان عون و نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله، بر نگرانیها نسبت به تشدید بیثباتی در این کشور افزوده است.
قاسم هفتم اردیبهشت گفتوگوهای مستقیم دولت لبنان با اسرائیل را «گناهی بزرگ» خواند و گفت این مذاکرات لبنان را «بیثبات» خواهد کرد.
عون نیز در پاسخ، به وابستگی حزبالله به جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: «خیانت را کسانی مرتکب میشوند که کشور خود را برای تامین منافع خارجی به جنگ میبرند.»
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از یک منبع مطلع نوشت که با وجود گزارشهایی که در رسانههای آمریکایی مبنی بر نزدیک شدن جمهوری اسلامی و آمریکا به یک توافق یکصفحهای برای پایان جنگ منتشر شده، تازهترین طرح پیشنهادی آمریکا حاوی «برخی بندهای غیرقابلقبول» است و حکومت ایران هنوز به آن پاسخ رسمی نداده است.
به گفته این منبع اجرای «پروژه آزادی» در تنگه هرمز سبب شد جمهوری اسلامی بررسی طرح پیشین آمریکا (پاسخ آمریکا به طرح ۱۴ مادهای حکومت ایران) را متوقف کنند.
این منبع افزود: «پس از عقبنشینی ترامپ [از اجرای عملیات پروژه آزادی]، ایران بررسیهای خود را در این زمینه از سر گرفته است و هر وقت به جمعبندی برسد به میانجی اعلام میکند.»
همزمان با ادامه تنشها در خاورمیانه، امارات متحده عربی قراردادی برای خرید ۱۰ فروند هواپیمای ترابری نظامی امضا کرد و از احتمال خرید ۱۰ فروند دیگر نیز خبر داد. امارات متحده عربی در هفتههای گذشته نیز یک سامانه دفاعی گنبد آهنین را از اسرائیل دریافت کرده است.
پایگاه خبری اکسیوس چهارشنبه ۱۶ فروردین در گزارشی نوشت بر اساس اعلام رسمی شرکت هواپیماسازی برزیلی امبرائر، نیروی هوایی امارات متحده عربی ۱۰ فروند هواپیمای ترابری نظامی سی-۳۹۰ خریداری میکند و گزینه خرید ۱۰ فروند دیگر نیز در آینده در نظر گرفته شده است.
خبر امضای این قرارداد که ارزش مالی آن منتشر نشده، همزمان با برگزاری کنفرانس «ساخت در امارات متحده عربی ۲۰۲۶» اعلام شد.
امارات متحده عربی نخستین کشور خاورمیانه است که این مدل هواپیمای ترابری نظامی را خریداری میکند. برزیل، مجارستان، لیتوانی و هلند از دیگر خریداران این هواپیما هستند.
هواپیمای سی-۳۹۰ میلنیوم یک هواپیمای ترابری چندمنظوره است که برای ماموریتهای لجستیکی، امدادی و نظامی طراحی شده است؛ با موتور جت، ساخت شرکت برزیلی امبرائر که میتواند تا ۲۶ تن بار حمل کند.
این هواپیما توان جابهجایی ۸۰ سرباز، ۶۶ چترباز یا تجهیزات سنگین نظامی مانند خودروهای زرهی و بالگرد را دارد. سی-۳۹۰ میلنیوم با دو موتور توربوفن به حداکثر سرعت حدود ۹۸۰ کیلومتر در ساعت میرسد که آن را به یکی از سریعترین هواپیماهای ترابری نظامی در کلاس خود تبدیل کرده است.
هواپیمای سی-۳۹۰ میلنیوم برای عملیات در شرایط سخت طراحی شده و توانایی نشستوبرخاست در باندهای کوتاه و نیمهآماده را دارد.
برد عملیاتی آن با بار ۲۳ تنی، حدود دو هزار و ۸۰۰ کیلومتر و برد انتقالی آن بدون بار تا بیش از شش هزار و ۲۰۰ کیلومتر اعلام شده است. سی-۳۹۰ میلنیوم علاوه بر ماموریتهای لجستیکی و نظامی، برای انتقال مجروحان، امدادرسانی، سوخترسانی هوایی و عملیات آتشنشانی هوایی نیز قابل استفاده است.
اکسیوس شش اردیبهشت نیز به نقل از مقامهای اسرائیلی و آمریکایی گزارش داد اسرائیل در آغاز جنگ با جمهوری اسلامی، یک سامانه پدافندی گنبد آهنین به همراه دهها نیروی نظامی برای راهاندازی آن به امارات متحده عربی اعزام کرده است.
این نخستین بار بود که اسرائیل سامانه کامل گنبد آهنین را به کشوری دیگر منتقل میکرد و امارات متحده عربی نیز نخستین کشور خارج از اسرائیل و آمریکا بود که از این سامانه استفاده کرد.
مقامهای اسرائیلی گفتند سامانه گنبد آهنین موفق شده دهها موشک جمهوری اسلامی را رهگیری کند. وزارت دفاع امارات متحده عربی پیشتر اعلام کرده بود جمهوری اسلامی بیش از ۵۵۰ موشک و بیش از دو هزار و ۲۰۰ پهپاد به سمت این کشور شلیک کرده است.
امارات متحده عربی در حالی اقدام به خرید و تامین تجهیزات نظامی میکند که از آغاز جنگ در ایران، بارها با موشکها و پهپادهای جمهوری اسلامی هدف قرار گرفته است.
در پی آخرین دور حملات جمهوری اسلامی به بندر فجیره، وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد سامانههای پدافند هوایی این کشور دوشنبه ۱۲ موشک بالستیک، سه موشک کروز و چهار پهپاد پرتابشده از سوی ایران را رهگیری کردهاند که در نتیجه آن سه نفر زخمی شدند.
صفحه نخست روزنامه «وطن امروز»، نزدیک به جبهه پایداری نیز سهشنبه ۱۵ اردیبهشت با تیتر «امارات منفجره» نوشت همزمان با «تنشآفرینی آمریکا در تنگه هرمز»، چند کشتی و تاسیسات در بندر فجیره هدف قرار گرفتهاند.
سامان، شهری توریستی در استان چهارمحال و بختیاری و در نزدیکی شهرکرد در روزهای اعتراضات دیماه به صحنه حضور گسترده معترضان بدل شد.
تجمعات اعتراضی در این شهر از ۱۶ دیماه آغاز شد و روزهای ۱۸ و ۱۹ دی به اوج خود رسید. اهالی سامان در خیابان پاسداران، میدان انقلاب، بلوار معلم و محدوده اطراف کلانتری تجمع کردند.
نیروهای یگان ویژه و دیگر نیروهای امنیتی برای متفرقکردن جمعیت از گاز اشکآور، گلولههای ساچمهای و جنگی و ماشینهای آبپاش استفاده کردند و در برخی نقاط نیز تکتیراندازها به معترضان شلیک میکردند.
همچنین بر اساس اطلاعات دریافتی، حضور مخبران در میان جمعیت از دیگر عوامل تشدید فضای امنیتی بود؛ افرادی که با شناسایی و معرفی معترضان، زمینه بازداشت برخی از آنها را فراهم کردند.
مهدی سنایی؛ پدری که برای زندگی هدف گلوله قرار گرفت
مهدی سنایی سامانی، ۳۸ ساله و تکنسین داروخانه بود و همواره برای تامین داروهای کمیاب بیماران تلاش میکرد.
بر اساس گزارشها، مهدی عصر ۱۸ دیماه در بلوار معلم، از پشت هدف گلوله قرار گرفت و اصابت تیر به قلب، به مرگ فوریاش انجامید. او پیش از انتقال به مرکز درمانی، در همان محل جان باخت.
مهدی در اعتراضات مختلف از جمله اعتراضهای سالهای ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ حضور داشت و به گفته اطرافیانش، همواره نسبت به مسائل اجتماعی و شرایط جامعه حساس بود.
او پدر دو فرزند ۱۳ و ۷ ساله بود. مراسم چهلم مهدی سنایی در تاریخ ۳۰ بهمنماه در آرامستان سامان و همزمان با مراسم سوگواری احسان آقاجری، دیگر جانباخته این شهر برگزار شد.
احسان آقاجری؛ پنج هفته میان مرگ و زندگی
احسان آقاجری سامانی، مکانیک ۲۷ ساله اهل سامان، ۱۸ دیماه، پس از پایان ساعت کاری با دوستانش به تجمعات پیوست و در بلوار معلم هدف تیراندازی قرار گرفت.
بنا به گفتهها، گلوله از پشت به سر او اصابت کرد و باعث شد او به کما برود. احسان طی بیش از پنج هفته بستری، در وضعیت بحرانی قرار داشت و با وجود تلاش کادر درمان، سرانجام در اثر شدت جراحات وارده جان باخت.
مراسم این جوان ۲۷ ساله نیز ۳۰ بهمنماه در آرامستان سامان برگزار شد. بهگفته منابع محلی، اعضای خانواده از سوی مقامهای نظامی محلی از جمله فرماندار این شهرستان تحت فشار قرار گرفتند تا از سردادن هرگونه شعار خودداری کنند.