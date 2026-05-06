ارتش اسرائیل چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت مواضع حزب‌الله را در چند منطقه در جنوب لبنان هدف قرار داد. این نهاد پیش‌تر برای ۱۲ روستا در جنوب لبنان هشدار تخلیه صادر کرده بود.

رسانه‌های لبنانی نیز ظهر چهارشنبه از پنج حمله هوایی اسرائیل به شهر میفدون در جنوب این کشور خبر دادند.

در سوی دیگر، حزب‌الله چندین پهپاد انفجاری و راکت به سوی نیروهای اسرائیلی مستقر در جنوب لبنان شلیک کرد.

پایگاه خبری تایمز اسرائیل گزارش داد در پی انفجار دو فروند از این پهپادها، دو سرباز اسرائیلی زخمی شدند و به بیمارستان انتقال یافتند.

جراحت یکی از سربازان «متوسط» و جراحت دیگری «سطحی» گزارش شده است.

ارتش اسرائیل همچنین موفق شد یک پهپاد حزب‌الله را در آسمان جنوب لبنان رهگیری و سرنگون کند. پهپاد دیگری نیز در نزدیکی مرز لبنان به خاک اسرائیل اصابت کرد؛ این حادثه تلفاتی در پی نداشت.

ارتش اسرائیل این حمله را یکی دیگر از موارد نقض توافق آتش‌بس از سوی حزب‌الله دانست.

رویارویی حزب‌الله و اسرائیل در حالی ادامه دارد که به گزارش پایگاه خبری آکسیوس، آمریکا و جمهوری اسلامی در آستانه توافق بر سر یک یادداشت تفاهم تک‌صفحه‌ای برای پایان دادن به جنگ هستند.

به گفته منابع آگاه، هدف از این یادداشت تفاهم، خاتمه درگیری نظامی و «تعیین چارچوبی برای مذاکرات هسته‌ای مفصل‌تر» است.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، ۱۶ اردیبهشت هشدار داد در صورتی که جمهوری اسلامی این توافق را نپذیرد، حملات با شدت بیشتری از سر گرفته خواهند شد.

‫‫عون: اقدامات من در راستای منافع همه مردم لبنان است

جوزف عون، رییس‌جمهوری لبنان، ۱۵ اردیبهشت تاکید کرد اقداماتش «در راستای منافع همه لبنانی‌هاست، نه فقط یک گروه خاص».

او گفت ساکنان جنوب لبنان در دوره‌ای که ارتش لبنان در این منطقه حضور نداشت، بهای سنگینی پرداختند و اکنون زمان آن رسیده است که ارتش به‌طور کامل به جنوب بازگردد و به‌تنهایی مسئولیت امنیت این منطقه را بر عهده بگیرد.

به گفته عون، صلح داخلی برای لبنان یک «خط قرمز» به شمار می‌رود و تلاش برای دامن زدن به اختلافات فرقه‌ای و مذهبی، در عمل «هدیه‌ای رایگان» به اسرائیل خواهد بود.

رییس‌جمهوری لبنان همچنین از مواضع خود در قبال گفت‌وگو با اسرائیل دفاع کرد و افزود پس از ناکامی سایر گزینه‌ها از جمله جنگ، مذاکرات تنها راه‌حل باقی‌مانده محسوب می‌شود.

در روزهای اخیر، تنش‌های لفظی میان عون و نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله، بر نگرانی‌ها نسبت به تشدید بی‌ثباتی در این کشور افزوده است.

قاسم هفتم اردیبهشت گفت‌وگوهای مستقیم دولت لبنان با اسرائیل را «گناهی بزرگ» خواند و گفت این مذاکرات لبنان را «بی‌ثبات» خواهد کرد.

عون نیز در پاسخ، به وابستگی حزب‌الله به جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: «خیانت را کسانی مرتکب می‌شوند که کشور خود را برای تامین منافع خارجی به جنگ می‌برند.»