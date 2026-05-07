نشست مشترک نمایندگان آمریکا و چند کشور عربی درباره پیش‌نویس قطعنامه مربوط به تنگه هرمز آغاز شد. در بیانیه این نشست آمده است پادشاهی بحرین به همراه ایالات متحده و با حمایت کویت، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی، این پیش‌نویس را به شورای امنیت ارائه کرده است.

در بیانیه تاکید شده تنگه هرمز یکی از حیاتی‌ترین گذرگاه‌های دریایی جهان است که برای ثبات منطقه خلیج فارس و اقتصاد جهانی اهمیت دارد و تحولات اخیر ضرورت حفظ امنیت و باز بودن کامل این آبراه را برجسته کرده است.

نماینده بحرین گفت این پیش‌نویس، در ادامه قطعنامه ۲۸۱۷ شورای امنیت، از ایران می‌خواهد فورا تمامی حملات و تهدیدها علیه کشتی‌های تجاری را متوقف کند و به موضوع مین‌گذاری و یدک‌کشی غیرقانونی نیز می‌پردازد.

به گفته نماینده بحرین، این متن بر آزادی ناوبری مطابق حقوق بین‌الملل استوار است و از تلاش‌ها برای دستیابی به صلحی پایدار در منطقه و تشویق گفت‌وگو حمایت می‌کند.