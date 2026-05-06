به گزارش نشریه بارونز، یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت اعلام کرد واشینگتن از علی الزیدی، نامزد ائتلاف حاکم عراق برای نخست‌وزیری ، انتظار دارد رابطه دولت عراق با گروه‌های مسلح نزدیک به جمهوری اسلامی را به‌طور ملموس محدود کند.

این مقام آمریکایی که نامش فاش نشده، گفت آمریکا خواهان پایان دادن به «مرز مبهم» میان دولت عراق و گروه‌های مسلح شیعه مورد حمایت جمهوری اسلامی است.

به گفته او، ازسرگیری کامل حمایت‌های آمریکا از عراق، از جمله انتقال منابع مالی حاصل از فروش نفت و کمک‌های امنیتی، منوط به اقدام‌هایی مانند اخراج «شبه‌نظامیان تروریستی» از نهادهای دولتی، قطع بودجه این گروه‌ها و توقف پرداخت حقوق به نیروهای وابسته به آن‌ها است.

این مقام آمریکایی تاکید کرد: «این‌ها اقدام‌های عملی هستند که می‌توانند به ما نشان دهند ذهنیت جدیدی در عراق شکل گرفته است.»

این در حالی است که مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، ۱۵ اردیبهشت در گفت‌وگو با نخست‌وزیر عراق اعلام کرد تهران در چارچوب قوانین بین‌المللی آماده گفت‌وگو است اما زیر بار زور نمی‌رود.

پزشکیان با تاکید بر این‌که «قدرت» جمهوری اسلامی پشتوانه‌ مسلمانان است، از نخست‌وزیر عراق خواست در تماس با مقام‌های آمریکایی توصیه کند تهدید نظامی را از منطقه بردارند.

واشینگتن پیش‌تر انتقال پول نقد حاصل از درآمدهای نفتی عراق را که از طریق بانک فدرال رزرو نیویورک انجام می‌شد، متوقف کرده بود.

ایالات متحده همچنین بخشی از همکاری‌های امنیتی با بغداد را پس از حملات مکرر به منافع آمریکا، تعلیق کرده است.

این مقام وزارت خارجه آمریکا در ادامه گفت: «از زمان آغاز جنگ در ایران بیش از ۶۰۰ حمله علیه تاسیسات و منافع آمریکا در عراق انجام شده است. این حملات پس از آتش‌بس شکننده میان تهران و واشینگتن تا حد زیادی متوقف شده، هرچند حملات جمهوری اسلامی به اقلیم کردستان عراق ادامه یافته است.»

او تاکید کرد: «برخی بخش‌های دولت عراق همچنان پوشش سیاسی، مالی و عملیاتی برای این گروه‌های مسلح فراهم می‌کنند.»

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، پیش‌تر تهدید کرده بود در صورت روی کار آمدن دوباره نوری المالکی، حمایت آمریکا از عراق را متوقف خواهد کرد.

روابط واشینگتن و بغداد در دوران نخست‌وزیری المالکی به‌دلیل نزدیکی او به جمهوری اسلامی و تنش‌های فرقه‌ای، تیره شده بود.

الزیدی پس از معرفی شدن به‌عنوان گزینه نخست‌وزیری عراق، تماس تبریکی از ترامپ دریافت کرد.

ترامپ در پیام خود ابراز امیدواری کرد دولت جدید عراق «عاری از تروریسم» باشد و فصل تازه‌ای در روابط بغداد و واشینگتن آغاز شود.

در ماه‌های اخیر، گروه‌های مسلح در عراق، سفارت آمریکا در بغداد، تاسیسات دیپلماتیک و لجستیکی آمریکا در فرودگاه بغداد و همچنین میدان‌های نفتی متعلق به شرکت‌های خارجی را هدف قرار داده‌اند.