ترامپ: وقت آن رسیده که کره جنوبی به «پروژه آزادی» تنگه هرمز بپیوندد
دونالد ترامپ گفت جمهوری اسلامی در ارتباط با جابهجایی کشتیها در چارچوب «پروژه آزادی» به کشورهایی که در این موضوع دخیل نیستند، از جمله یک کشتی باری کره جنوبی، شلیک کرده است.
او گفت شاید زمان آن رسیده باشد که کره جنوبی به این ماموریت بپیوندد.
ساعاتی پس از آغاز «پروژه آزادی» برای هدایت امن کشتیهای گرفتار در تنگه هرمز، سامانههای پدافند هوایی امارات فعال شدند و وزارت دفاع این کشور از رهگیری سه موشک کروز شلیکشده از ایران خبر داد. مقامهای فجیره نیز از آتشسوزی در منطقه صنایع نفتی این امارت در پی حمله پهپادی خبر دادند.
وزارت دفاع امارات متحده عربی حوالی ۷ عصر دوشنبه ۱۴ فروردین از فعال شدن سامانههای پدافند هوایی این کشور برای پاسخ به تهدیدهای موشکی خبر داد. دقایقی بعد، این وزارتخانه در بیانیهای اعلام کرد که چهار موشک کروز که از سوی ایران شلیک شده بود را شناسایی کرده است.
بر اساس این بیانیه، سه موشک بر فراز آبهای سرزمینی امارات رهگیری و منهدم شدند و موشک چهارم نیز در دریا سقوط کرد.
همزمان، امارت فجیره، یکی از امارتهای هفتگانه این کشور، اعلام کرد منطقه صنایع نفتی فجیره هدف حملات پهپادی جمهوری اسلامی قرار گرفت. این حملات به آتشسوزی در این منطقه نفتی منجر شده است.
مقامات فجیره اعلام کردند سه کارگر اهل هند در جریان این آتشسوزی جراحتهای سطحی برداشته و برای درمان به بیمارستان منتقل شدهاند.
طبق اعلام «عملیات تجارت دریایی بریتانیا» علاوه بر فجیره یک کشتی فلهبر در شمال دبی و کشتی دیگری در غرب بندر صقر، در امارت راس الخیمه امارات نیز هدف قرار گرفتند و دچار آتشسوزی شدند.
دقایقی پیش از اعلام حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به امارات، وزارت امور خارجه کُرهجنوبی از آتشسوزی و انفجار در یک کشتی تحت مدیریت این کشور در تنگه هرمز خبر داد.
خبرگزاری یونهاپ، به نقل از مقامهای کُرهجنوبی گزارش داد که دولت در حال بررسی اطلاعاتی است که نشان میدهد کشتی «اِچاِماِم نامو» (HMM Namu) ممکن است مورد حمله قرار گرفته باشد.
به نوشته این رسانه آتشسوزی در موتورخانه این کشتی باری که با پرچم پاناما در تردد بود، رخ داده است.
خبرگزاری رویترز به نقل از مقامهای شرکت مالک کشتی نوشت که ۲۴ خدمه، از جمله شش تبعه کُره جنوبی، در کشتی حضور داشتند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، بامداد دوشنبه ۱۴ اردیبهشت از طرحی به نام «پروژه آزادی» برای کمک به کشتیهای گرفتار در خلیج فارس خبر داد.
رییس جمهوری آمریکا در پیامی که در تروثسوشال منتشر شد اعلام کرد این طرح از صبح دوشنبه به وقت خاورمیانه آغاز خواهد شد. به گفته او، نمایندگان آمریکا مامور شدهاند تا با «حداکثر تلاش» خروج امن کشتیها و خدمه آنها را تضمین کنند.
ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) نیز اعلام کرد برای این ماموریت از ۱۵ هزار نیروی نظامی، بیش از ۱۰۰ هواگرد مستقر در دریا و خشکی، و همچنین ناوهای جنگی و پهپادها استفاده خواهد شد.
در واکنش به این وضعیت، فرماندهی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا، به نیروهای آمریکایی هشدار داد از ورود به تنگه هرمز خودداری کنند و اعلام کرد در برابر هرگونه تهدید، «پاسخی سخت» خواهد داد.
این نهاد همچنین از کشتیهای تجاری و نفتکشها خواست بدون هماهنگی با نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، از هرگونه جابهجایی خودداری کنند.
افزایش تنشها؛ پیشدرآمد حملات
پیش از آغاز حملات از سوی جمهوری اسلامی، خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داد که نیروی دریایی سپاه یک «محدوده جدید کنترل» در تنگه هرمز اعلام کرده است.
در نقشهای که همراه با این گزارش منتشر شد، منطقهای حد فاصل «کوه مبارک در ایران و جنوب فجیره در امارات» در جنوب و «انتهای جزیره قشم در ایران و امالقیوین در امارات» در غرب تحت کنترل جمهوری اسلامی اعلام شده است.
در این این نقشه بندر فجیره امارات در محدوده اعلامشده قرار میگیرد.
همزمان حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران، اعلام کرد که تمام به گفته او «تحرکهای دریایی غیرنظامی و تجاری» باید با پروتکلهای ترانزیتی صادر شده از سوی سپاه منطبق باشد، در غیر این صورت «با مخاطرات جدی» مواجه خواهند شد.
در تحولی دیگر، خبرگزاری فارس به نقل از «منابع خبری محلی» از اصابت دو موشک به یک ناوچه نیروی دریایی آمریکا خبر داد که «امنیت تردد و کشتیرانی در حوالی جاسک را به قصد عبور از تنگه هرمز» نقض کرده بود. روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی نیز اعلام کرد که با صدور اخطاری «قاطع و سریع» از ورود ناوشکنهای آمریکا به محدوده تنگه هرمز جلوگیری کرده است.
پس از آن، یک مقام ارشد آمریکایی در گفتوگو با باراک راوید، خبرنگار آکسیوس، گزارش خبرگزاری فارس درباره حمله موشکی به یک ناوچه آمریکایی در تنگه هرمز را رد کرد. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، نیز با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس گزارش رسانههای جمهوری اسلامی در خصوص حمله موشکی سپاه پاسداران به کشتی جنگی ایالات متحده در تنگه هرمز را تکذیب کرد.
در پی این حملات، شرکت ملی نفت ابوظبی (ادنوک) اعلام کرد نفتکش این شرکت با نام «برکه» در نزدیکی سواحل عمان هدف حمله دو پهپاد جمهوری اسلامی قرار گرفت.
به گفته این شرکت، این شناور در زمان وقوع حمله بدون محموله بود و در این حادثه هیچیک از خدمه آسیب ندیدند.
در جریان جنگی که از ۱۱ اسفند ۱۴۰۴ آغاز شد، گروه حزبالله برای تغییر وضعیت خود در برابر اسرائیل، هزینهای سنگین پرداخت. از اشغال بخشی از جنوب لبنان و آوارگی صدها هزار نفر از حامیانش، تا کشته شدن هزاران نیرویش.
خبرگزاری رویترز دوشنبه ۱۴ اردیبهشت در گزارشی نوشت که اقدامات حزبالله، پیامدهای سیاسی قابل توجهی نیز به همراه داشته است: در بیروت، مخالفتها با وضعیت حزبالله بهعنوان یک گروه مسلح تشدید شد.
رقیبان داخلی، این گروه را عامل قرار گرفتن لبنان در معرض جنگهای مکرر با اسرائیل میدانند.
فروردین ۱۴۰۵، دولت لبنان برای نخستین بار در چند دهه گذشته، وارد گفتوگوهای مستقیم با اسرائیل شد. تصمیمی که حزبالله بهشدت با آن مخالفت کرد.
جمهوری اسلامی، دوشنبه ۱۴ اردیبهشت به نیروهای آمریکایی هشدار داد وارد تنگه هرمز نشوند. این هشدار پس از آن مطرح شد که ترامپ اعلام کرد آمریکا قصد دارد به کشتیهایی که در پی جنگ آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران در خلیج فارس گرفتار شدهاند، کمک کند.
رییسجمهوری آمریکا جزییات زیادی از این طرح ارائه نکرد. طرحی که هدف آن کمک به کشتیها و خدمهای است که به گفته او بیش از دو ماه است در این آبراه حیاتی گیر افتادهاند و با کمبود غذا و دیگر مایحتاج روبهرو هستند.
او ۱۳ اردیبهشت در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: «به این کشورها گفتهایم که کشتیهایشان را بهطور امن از این آبراههای محدود خارج خواهیم کرد تا بتوانند آزادانه به کار خود ادامه دهند.»
بازارهای سهام دوشنبه ۱۴ اردیبهشت اندکی رشد کردند، در حالی که قیمت نفت تغییر زیادی نداشت. این در حالی است که قیمت نفت هفته گذشته و در پی ابهام درباره زمان و نحوه پایان درگیری، به بیش از ۱۰۰ دلار در هر بشکه رسید.
تهران یکشنبه اعلام کرد پاسخ آمریکا به پیشنهاد جدید خود برای مذاکرات صلح را دریافت کرده است. یک روز پس از آنکه ترامپ گفت احتمالا این پیشنهاد را رد خواهد کرد، زیرا «بهای کافی [از سوی حکومت ایران] پرداخت نشده» است.
ترامپ شامگاه یکشنبه در پاسخ به پرسش خبرنگاران گفت مذاکرات «بسیار خوب» پیش میرود، اما توضیح بیشتری ارائه نکرد.
رسانههای حکومتی در ایران گزارش دادند واشینگتن پاسخ خود به پیشنهاد ۱۴ مادهای تهران را از طریق پاکستان منتقل کرده و جمهوری اسلامی در حال بررسی آن است.
هنوز تایید مستقلی در این زمینه از سوی آمریکا یا پاکستان منتشر نشده است.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، گفت: «در این مرحله، مذاکره هستهای نداریم.»
این اظهارات به پیشنهاد تهران برای به تعویق انداختن مذاکرات هستهای تا پس از پایان جنگ و لغو محاصرههای متقابل در خلیج فارس اشاره داشت.
آمریکا و اسرائیل چهار هفته پیش کارزار بمباران خود علیه حکومت ایران را متوقف کردند و مقامهای ایالات متحده و جمهوری اسلامی، در اسلامآباد یک دور مذاکره برگزار کردند، اما تلاشها برای برگزاری دورهای بعدی تاکنون به نتیجه نرسیده است.
پیشنهاد تهران برای به تعویق انداختن مذاکرات هستهای با درخواست مکرر واشینگتن مبنی بر اعمال محدودیتهای سخت بر برنامه هستهای حکومت ایران پیش از پایان جنگ در تضاد است.
آمریکا میخواهد ایران ذخایر بیش از ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای بالا را کنار بگذارد. موادی که به گفته واشینگتن میتواند برای ساخت سلاح هستهای استفاده شود.
تهران تاکید دارد برنامه هستهایاش صلحآمیز است، هرچند اعلام کرده در ازای لغو تحریمها حاضر به پذیرش برخی محدودیتهاست. محدودیتهایی که در توافق سال ۲۰۱۵ (برجام) پذیرفته شده بود، اما ترامپ از آن خارج شد.
رویترز نوشت در حالی که رییسجمهوری آمریکا میگوید عجلهای ندارد، با فشار داخلی برای پایان دادن به کنترل ایران بر تنگه هرمز مواجه است. مسیری که بسته شدنش ۲۰ درصد از عرضه جهانی نفت و گاز را مختل کرده و قیمت سوخت در آمریکا را افزایش داده است.
حزب جمهوریخواه نیز در آستانه انتخابات میاندورهای کنگره در آبان ماه با خطر نارضایتی رایدهندگان بهدلیل افزایش قیمتها روبهروست.
رسانهها در ایران گزارش دادند پیشنهاد ۱۴ مادهای تهران شامل خروج نیروهای آمریکایی از منطقه، لغو محاصره، آزادسازی داراییهای مسدودشده، پرداخت غرامت، رفع تحریمها، پایان جنگ در همه جبههها از جمله لبنان، و ایجاد سازوکار جدیدی برای کنترل تنگه هرمز است.
ارتش آمریکا اعلام کرد از آغاز عملیات محاصره دریایی سواحل جنوبی ایران، ۴۹ کشتی تجاری متعلق به جمهوری اسلامی مجبور به تغییر مسیر شدهاند. همزمان، گزارش تانکر ترکرز، نهاد مستقل ردیابی کشتیها، نشان میدهد که در یک ماه گذشته ۲۵ نفتکش حامل نفت خام از آبهای سرزمینی ایران خارج شدهاند.
همزمان با ادامه جدال لفظی میان مقامهای جمهوری اسلامی و آمریکا درباره وضعیت ترافیک دریایی در تنگه هرمز و سرنوشت جنگ، فرماندهی مرکزی ایالات متحده با اعلام اینکه از آغاز محاصره در ۲۳ فروردین ۴۹ کشتی تجاری را مجبور به تغییر مسیر کرده است، تاکید کرد: «نیروهای آمریکا به اجرای کامل عملیات محاصره متعهدند.»
از سوی دیگر تانکر ترکرز، نهاد مستقل ردیابی کشتیها، یکشنبه ۱۳ اردیبهشت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که از ابتدای ماه آوریل (۱۲ فروردین) ۲۵ نفتکش حامل نفت خام از آبهای سرزمینی ایران خارج شدهاند.
بر اساس این گزارش، از این تعداد، آمریکا هفت نفتکش را در دریای عرب و اقیانوس هند به سمت ایران بازگرداند، دو نفتکش دیگر نیز در اقیانوس هند به دست نیروهای آمریکایی توقیف شدند و ۱۵ نفتکش که بیشتر آنها در نیمه نخست آوریل (نیمه دوم فروردین) از ایران خارج شده بودند، به مقاصد یا نقاط تعیینشده اولیه رسیدند.
وزارت جنگ ایالات متحده سوم اردیبهشت اعلام کرد سومین کشتی حامل نفت مرتبط با جمهوری اسلامی را در آبهای بینالمللی توقیف کرد. در این اطلاعیه به مکان دقیق توقیف، مبداء و مقصد نفتکش توقیفشده اشاره نشده بود.
افزون بر این، تانکر ترکرز در پست یکشنبه ۱۳ اردیبهشت خود نوشت که یک نفتکش بسیار بزرگ شرکت ملی نفتکش ایران با بیش از ۱.۹ میلیون بشکه نفت خام، پس از دور زدن سامانههای رهگیری آمریکا به آبهای شرق دور رسیده است. ارزش محموله این شناور حدود ۲۲۰ میلیون دلار برآورد میشود.
مزاحمتهای مشکوک برای کشتیهای تجاری و باری در تنگه هرمز
این تحولات در حالی گزارش میشود که مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا از دو رویداد امنیتی در آبهای اطراف ایران و امارات متحده عربی در روز یکشنبه خبر داده است.
مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا، وابسته به ارتش این کشور، از حمله به یک کشتی باری در نزدیکی بندر سیریک در سواحل دریای عمان و همینطور «ایجاد مزاحمت غیرعادی» در مسیر یک کشتی تجرای در محدوده آبهای سرزمینی امارات متحده عربی خبر داد.
این نهاد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «یک کشتی باری یکشنبه ۱۳ اردیبهشت، در حدود ۲۰ کیلومتری غرب سیریک در تنگه هرمز، هدف حمله قرار گرفته است.»
به گفته کاپیتان این کشتی «چند قایق کوچک» به آن حمله کردهاند با این حال تمامی خدمه کشتی در سلامت هستند.
این مرکز حدود یک ساعت بعد، در پستی دیگر نوشت که یک کشتی تجاری در حال عبور از آبهای منطقه راسالخیمه در امارات متحده عربی، از فعالیتهای مشکوک و مزاحمت غیرعادی در مسیر خود خبر داده است.
مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا افزود که به کشتیها توصیه شده با احتیاط تردد کنند و هرگونه فعالیت مشکوک را به این مرکز گزارش دهند.
در هیچیک از اطلاعیههای مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا به هویت عاملان حمله یا ایجاد مزاحمت برای کشتیها اشاره نشده است.
سخنگوی وزارت دفاع کویت نیز یکشنبه اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور صبح شنبه یک عملیات نفوذ دریایی به آبهای سرزمینی کویت را خنثی کردند.
بر اساس این گزارش که جزئیات اندکی در آن ارائه شده بود، چهار فرد که قصد ورود غیرقانونی از طریق دریا را داشتند، بهدست نیروهای امنیتی کویت بازداشت شدند.
محاصره دریایی بندرهای جنوب ایران بعد از ظهر ۲۳ فروردین (به وقت ایران و بامداد ۲۴ فروردین به وقت شرق آمریکا) آغاز شد. سنتکام اعلام کرد که تمام کشتیهایی که در حال حرکت به مقصد بندرهای ایران یا از مبدا این بندرها باشند، توقیف میشوند و محمولههای بشردوستانه مشمول محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی نخواهند شد.
شرکتهای تحلیل دادههای کشتیرانی در گزارشهایی درباره ۴۸ ساعت نخست محاصره دریایی گزارش دادند که در این مدت دستکم سه نفتکش مرتبط با ایران از تنگه هرمز عبور کردند.
مقامهای ایالات متحده در روزهای گذشته بارها بر اثرگذاری محاصره بندرهای جنوب ایران تاکید کرده و گفتهاند که این محاصره ضربهای کاری بر پیکر اقتصاد جمهوری اسلامی وارد خواهد کرد.
بسنت: در حال خفه کردن سپاهیم و اموال مردم ایران را برایشان حفظ میکنیم
در یکی از تازهترین اظهارنظرها، اسکات بسنت، وزیر خزانهداری ایالات متحده، صبح یکشنبه در گفتوگو با شبکه خبری فاکس این محاصره را ادامه فرمان دونالد ترامپ مبنی بر «فشار حداکثری» به جمهوری اسلامی خواند که از بهار سال گذشته آغاز و سه هفته پیش تشدید شد.
او به برنامه «ساندی مورنینگ فیوچرز» گفت: «میتوان گفت ما در ۱۲ ماه گذشته در حال دویدن در یک ماراتن بودیم و حالا به سمت خط پایان میدویم. ما در حال خفه کردن این رژیم هستیم. آنها دیگر حتی نمیتوانند حقوق سربازانشان را پرداخت کنند.»
بسنت با تاکید بر اینکه همه بخشهای دولت آمریکا در اجرای محاصره دخیلاند و فشار بر «هر کسی» که تلاش کند برای «کمک به سپاه پولی به ایران منتقل کند» افزایش یافته است، گفت: «سپاه نهادی فاسد است. آنها سالهاست از مردم ایران دزدی کردهاند. پولهایی در خارج از کشور دارند. ما رد آن پولها را پیدا کردهایم، به این کار ادامه خواهیم داد و این داراییها را برای مردم ایران که در سوی دیگر این درگیری هستند، حفظ خواهیم کرد.»
او در بخش دیگری از صحبتهایش گفت: «رژیم ایران کنترل اوضاع را در دست ندارد.»
کوین هست، مدیر شورای ملی اقتصاد کاخ سفید، نیز یکشنبه در گفتوگو با شبکه سیبیاس بر اثرگذاری محاصره تاکید کرد و گفت که تلاشهای آمریکا فشار زیادی به حکومت ایران وارد میکند.
او همچنین گفت که جمهوری اسلامی با یک «اَبَر تورم» مواجه است.
خبرگزاری رویترز ۱۲ اردیبهشت به نقل از یک مقام کاخ سفید نوشت که ترامپ در نشستهای خصوصی احتمال محاصره دریایی طولانیمدت جنوب ایران، احتمالا برای چند ماه دیگر را مطرح کرده است تا صادرات نفت جمهوری اسلامی را بیش از پیش محدود و تهران را به توافق هستهای وادار کند.
دونالد ترامپ روز یکشنبه سه گزارش از وبسایت راستگرای بریتبارت را در تروثسوشال بازنشر کرد که هر سه به روابط دولت او با کشورهای اروپایی در قبال جنگ ایران و ناتو میپردازد.
در یکی از این پستها، به نقل از ماتئو سالوینی، معاون نخستوزیر ایتالیا، آمده است که هرچند جورجیا ملونی و ترامپ بر سر انتقادهای رییسجمهوری آمریکا از پاپ و ناتو تا حدی اختلاف پیدا کردهاند، اما همچنان «پیوندهای عمیقی میان جنبشهایی وجود دارد که هر یک از این دو رهبر را در کشورهایشان به قدرت رساندهاند».
دو پست دیگر بهشکل مستقیم به رابطه آمریکا با آلمان، یکی از مهمترین متحدان اروپایی ناتو، مرتبط است. در یکی از این گزارشها به اعلان آمریکا به خروج «هزاران نیروی نظامی خود» از پایگاههای نظامیاش در آلمان طی یک سال آینده و تلاشهای دولت کنونی آمریکا برای «بازطراحی آرایش استقرار نیروهای آمریکا پس از درگیری با ایران» میپردازد.
گزارش دیگر نیز درباره اظهارات ترامپ خطاب به صدراعظم آلمان در روز پنجشنبه است که به او گفته بود به جای دخالت در اقدامهای واشینگتن علیه تهران، بر ترمیم «کشور ویران» خود تمرکز کند.
در بخشی از این گزارش آمده است: «ترامپ در اظهاراتی تند، با هشدار به مرتس و دیگر منتقدان اروپایی درباره دخالت بیش از حد ، اعلام کرد که علاوه بر خارج کردن نیروهایی که در آلمان مستقرند، خروج نیروهای آمریکایی از اسپانیا و ایتالیا را هم بررسی میکند. این تصمیم احتمالی بهدلیل حمایت نکردن این سه عضو ناتو از عملیات نظامی ایالات متحده علیه رژیم سرکش جمهوری اسلامی ایران و تهدید هستهای آن مطرح شده است.»