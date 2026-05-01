نیلی جمعه ۱۱ اردیبهشت اعلام کرد که فشار خون محمدی در روزهای اخیر دچار نوسان شدید بوده و او پنج‌شنبه با افت ناگهانی فشار بی‌هوش شده و چندین نوبت دچار بدحالی و درد شدید در ناحیه قفسه سینه شده است.

پزشک زندان پس از تزریق دو سرم و داروی ضد تهوع، انتقال فوری او به بیمارستان را تجویز کرد.

نیلی افزود که پس از به‌هوش آمدن، محمدی ابتدا با اعزام اورژانسی مخالفت کرد، زیرا دو پزشک فوق تخصص قلب در زنجان با توجه به سابقه سه بار آنژیو و کارگذاری استنت، درمان او در بیمارستان‌های زنجان را پرخطر دانسته و توصیه کرده بودند تیم پزشکی خود او درمان را بر عهده بگیرد.

او گفت ساعاتی بعد و با وخامت دوباره حال محمدی، یک پزشک متخصص مغز و اعصاب در زندان او را ویزیت و انتقال فوری به بیمارستان را تجویز کرد و رسیدگی به وضعیت مغزی را در اولویت دانست.

نرگس محمدی در ۲۱ آذر ۱۴۰۴ با خشونت بازداشت شد. در ۱۹ بهمن همان سال او به هفت سال و نیم حبس اضافی محکوم شد که مجموع احکام زندان او را به بیش از ۱۸ سال می‌رساند. او به دو سال ممنوع‌الخروجی و دو سال تبعید نیز محکوم شد.

پس از ۶۰ روز بازداشت موقت شامل ۲۶ روز انفرادی در مشهد ، او در ۲۱ بهمن ۱۴۰۴ به زندان مرکزی زنجان تبعید شد جایی که تا امروز در آن محبوس است.

در همان زمان، کمیته نوبل نروژ از جمهوری اسلامی خواست محمدی را فورا از زندان آزاد کند.

به گفته وکیل محمدی، کمیسیون پزشکی قانونی استان زنجان توقف یک‌ماهه اجرای حکم برای درمان او را توصیه کرده، اما دادستانی زنجان این موضوع را منوط به نظر دادستانی تهران کرده است.

نیلی همچنین اعلام کرد انتقال محمدی به زندان زنجان خلاف مقررات بوده و دادستان تهران برخلاف نظر پزشکی قانونی و پزشکان متخصص قلب، دستور درمان او در بیمارستان‌های زنجان را داده است.

هم‌زمان، بنیاد نرگس در بیانیه‌ای اعلام کرد که این اقدام اورژانسی پس از «۱۴۰ روز بازداشت خودسرانه و محرومیت مداوم از مراقبت‌های پزشکی تخصصی» صورت می‌گیرد که در نهایت منجر به دو بار از هوش رفتن کامل او در طول یک روز شد.

این بنیاد تاکید کرد: «این انتقال به بیمارستان نباید یک اقدام موقت باشد. با توجه به بیماری قلبی مستند و ضایعه استخوانی که پیش‌تر به ظن سرطان تحت درمان قرار گرفته بود، ادامه حبس نرگس محمدی تهدیدی مستقیم و فوری علیه حق حیات اوست.»

بنیاد نرگس نوشت: «ما خواهان لغو فوری تمامی اتهامات و ابطال بدون قید و شرط تمامی احکام صادر شده علیه او بابت فعالیت‌های صلح‌آمیز حقوق بشری‌اش هستیم. ما خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط او و انتقال به بیمارستان تحت نظر تیم پزشکی متخصص در تهران و همچنین آزادی تمامی زندانیان سیاسی هستیم که در حال حاضر در بازداشت به سر می‌برند.»