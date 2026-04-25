به گزارش رویترز، «لیگ حقوق بشر تونس» (LTDH) در بیانیه‌ای اعلام کرد این تصمیم در چارچوب «الگوی گسترده‌تر محدودیت‌های سیستماتیک علیه جامعه مدنی» اتخاذ شده است. دولت تونس تاکنون واکنشی رسمی به این اقدام نشان نداده است. این در حالی است که از زمان به‌دست گرفتن اختیارات گسترده‌تر توسط قیس سعید، رییس‌جمهوری تونس، در سال ۲۰۲۱، سازمان‌های حقوق بشری از تشدید فشارها علیه نهادهای مدنی، مخالفان سیاسی و رسانه‌ها خبر داده‌اند.

در ماه اکتبر نیز چندین سازمان برجسته از جمله «انجمن زنان دموکرات» و «انجمن حقوق اقتصادی و اجتماعی» تعلیق شدند. لیگ حقوق بشر تونس، که از منتقدان صریح رییس‌جمهوری محسوب می‌شود، پیش‌تر هشدار داده بود که این کشور پس از تعلیق پارلمان و آغاز حکومت با فرمان‌های اجرایی، به سمت اقتدارگرایی حرکت کرده است. در مقابل، سعید تاکید کرده که آزادی‌ها در تونس تضمین شده و او به دنبال دیکتاتوری نیست، هرچند تصریح کرده که هیچ‌کس فراتر از قانون قرار ندارد.

این سازمان همچنین اعلام کرده که در ماه‌های اخیر از بازدید زندان‌ها و بررسی وضعیت بازداشت‌شدگان در چندین شهر منع شده است. لیگ حقوق بشر تونس که در سال ۱۹۷۶ تاسیس شد، یکی از قدیمی‌ترین نهادهای مدافع حقوق بشر در جهان عرب و آفریقا به‌شمار می‌رود و نقش مهمی در روند گذار دموکراتیک تونس ایفا کرده است.

با این حال، تونس که پس از بهار عربی به‌عنوان نمونه‌ای موفق از گذار دموکراتیک شناخته می‌شد، اکنون با انتقادهای فزاینده بین‌المللی به دلیل محدودیت‌ها علیه جامعه مدنی و رسانه‌ها روبه‌رو است. در همین راستا، بنا بر اعلام وکیلش، زاید الهانی، روزنامه‌نگار سرشناس، نیز پس از انتشار مقاله‌ای انتقادی درباره دستگاه قضایی بازداشت شده است؛ اقدامی که نگرانی‌ها درباره وضعیت آزادی بیان در این کشور را تشدید کرده است.

