ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، چهارشنبه چهارم اردیبهشت، در سفری استراتژیک وارد جده شد تا برای دومین بار در یک ماه گذشته با مقام‌های عالی‌رتبه عربستان سعودی، از جمله محمد بن سلمان، ولیعهد این کشور، دیدار کند.

مقابله با تهدیدات پهپادی در آسمان عربستان

این سفر در شرایطی انجام می‌شود که امنیت عربستان سعودی در جنگ اخیر با جمهوری اسلامی، به‌شدت تحت تاثیر حملات موشکی و پهپادی بوده است.

طبق آمارهای رسمی و تجمیع داده‌های وزارت دفاع عربستان، این کشور در جریان جنگ اخیر، بیش از ۱۰۰۰ بار هدف حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی و متحدان شبه‌نظامی‌اش قرار گرفته است.

گزارش‌ها حاکی است که تنها تا ۲۰ فروردین‌ماه، دست‌کم ۱۰۴ موشک بالستیک و ۹۱۶ پهپاد انتحاری در آسمان عربستان رهگیری و منهدم شده‌اند.

این حجم از تهدیدات، نیاز ریاض به فناوری‌های نوین و امتحان‌پس‌داده سامانه‌های ضدپهپادی را بیش از پیش برجسته کرده است.

استقرار سامانه «اسکای مپ» در پایگاه پرنس سلطان

خبرگزاری رویترز، چهارشنبه دوم اردیبهشت، در گزارشی اختصاصی به استفاده ارتش آمریکا از فناوری‌های ضدپهپادی اوکراین برای مقابله با حملات جمهوری اسلامی به خاک عربستان سعودی پرداخت.

طبق گفته پنج منبع آگاه به رویترز، ارتش ایالات متحده در هفته‌های گذشته سامانه فرماندهی و کنترل اوکراینی موسوم به «اسکای مپ» (Sky Map) را در پایگاه هوایی استراتژیک «پرنس سلطان» مستقر کرده است.

این سامانه که به‌طور ویژه از سوی مهندسان اوکراینی برای شناسایی و رهگیری پهپادهای شاهد طراحی شده، پس از آن به خدمت گرفته شد که حملات پهپادی پیشین به این پایگاه، منجر به تخریب ساختمان‌ها، انهدام هواپیماها و کشته شدن دست‌کم یک نیروی نظامی شد.

استقرار این سامانه در پایگاهی که تنها ۶۴۰ کیلومتر با ایران فاصله دارد، از دید تحلیل‌گران به معنای اعتراف ضمنی به نقاط ضعف پدافند هوایی سنتی آمریکا و کارآمدی فناوری‌های ضدپهپادی اوکراین است.

زلنسکی در بدو ورود به جده با انتشار پیامی تاکید کرد که پس از کسب تضمین‌های مالی از رهبران اروپا، اکنون اولویت او پیشبرد توافقات امنیتی، انرژی و زیرساختی با ریاض است.

او پیش‌تر گفته بود که کارشناسان نظامی اوکراینی در جریان جنگ در چندین کشور خاورمیانه مستقر شده و با استفاده از سامانه‌های پدافندی، پهپادهای ساخت ایران را با موفقیت سرنگون کرده‌اند.

حضور مجدد زلنسکی در جده نشان‌دهنده شکل‌گیری یک بلوک امنیتی جدید است که در آن تخصص میدانی اوکراین با نیازهای دفاعی کشورهای خلیج فارس پیوند می‌خورد.

اوکراین اکنون نه تنها به دنبال جلب حمایت سیاسی و مالی ریاض، بلکه به دنبال بازاریابی برای فناوری‌های «بسیار پیشرفته» خود است.