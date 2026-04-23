دی‌کرو پنج‌شنبه سوم اردیبهشت در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت کمبود کود شیمیایی که به‌دنبال اختلال در تردد کشتی‌های باری در تنگه هرمز تشدید شده، از هم‌اکنون به کاهش بهره‌وری در بخش کشاورزی انجامیده است.

نخست‌وزیر پیشین بلژیک هشدار داد این روند احتمالا در ماه‌های آینده بر میزان تولید محصولات کشاورزی اثر منفی خواهد گذاشت: «ناامنی غذایی طی چند ماه آینده به اوج خود می‌رسد و نمی‌توان کار زیادی برای مقابله با آن انجام داد.»

او همچنین به بحران انرژی و کاهش حواله‌های مالی اشاره کرد و ادامه داد: «حتی اگر جنگ همین فردا پایان یابد، این پیامدها از پیش شکل گرفته‌اند و بیش از ۳۰ میلیون نفر را دوباره به فقر خواهند کشاند.»

کاهش حواله‌های مالی به معنای کاهش مبالغی است که مهاجران برای خانواده‌های خود ارسال می‌کنند؛ وضعیتی که به افت درآمد خانوارها و وخامت شرایط معیشتی آنان منجر می‌شود.

بخش قابل توجهی از کود شیمیایی جهان در خاورمیانه تولید می‌شود و حدود یک‌سوم از عرضه جهانی آن از تنگه هرمز عبور می‌کند.

پیش‌تر بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و برنامه جهانی غذای سازمان ملل هشدار دادند جنگ ایران باعث افزایش قیمت مواد غذایی می‌شود و فشار بیشتری بر آسیب‌پذیرترین اقشار جهان وارد می‌کند.

وضعیت تنگه هرمز و جریان انرژی جهانی به یکی از محورهای اصلی بحران خاورمیانه تبدیل شده است.

روزنامه نیویورک‌تایمز پیش‌تر گزارش داد پس از حملات جمهوری اسلامی، تردد روزانه در تنگه هرمز از ۱۳۰ کشتی به ۸ کشتی رسیده است.

کاهش ۰.۵ تا ۰.۸ درصدی تولید ناخالص داخلی جهان

رییس برنامه توسعه سازمان ملل در ادامه اعلام کرد پیامدهای غیرمستقیم مناقشه ایران تاکنون بین ۰.۵ تا ۰.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را از بین برده است.

دی‌کرو افزود: «آنچه ساختنش دهه‌ها طول می‌کشد، می‌تواند در عرض ۸ هفته جنگ نابود شود.»

این بحران همچنین روند ارائه کمک‌های بشردوستانه را با اختلال مواجه کرده است؛ منابع مالی کاهش یافته، در حالی که نیازها در مناطقی که پیش‌تر نیز با بحران‌های شدید دست‌وپنجه نرم می‌کرده‌اند، از جمله سودان، نوار غزه و اوکراین، افزایش یافته است.

رییس برنامه توسعه سازمان ملل در همین رابطه گفت: «ناچار خواهیم شد به برخی افراد بگوییم متاسفیم، اما امکان کمک به شما را نداریم. افرادی که برای ادامه زندگی به این کمک‌ها وابسته‌اند، این حمایت را از دست می‌دهند و در وضعیت آسیب‌پذیرتری قرار می‌گیرند.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شوند که چشم‌انداز جنگ ایران و مذاکرات تهران و واشینگتن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، اول اردیبهشت آتش‌بس موقت با تهران را تمدید کرد، اما محاصره تنگه هرمز و بنادر جنوبی ایران از سوی ارتش ایالات متحده همچنان ادامه دارد.