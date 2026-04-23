مارک ای. تیسن، ستون‌نویس سیاسی واشنگتن‌پست در این یادداشت نوشت: «مقام‌های جمهوری اسلامی تصور کرده‌اند که ترامپ بیش از آنها به توافق نیاز دارد.»

به گفته تیسن، تمدید آتش‌بس از سوی ترامپ به تهران فرصت داد تا «یک پیشنهاد واحد» ارائه کند، اما جمهوری اسلامی این اقدام را نشانه‌ای از تمایل آمریکا به پرهیز از بازگشت به درگیری تعبیر کرده است.

در این یادداشت آمده است هدف تهران طولانی کردن مذاکرات است، با این امید که هرچه توقف عملیات نظامی بیشتر ادامه پیدا کند، احتمال از سرگیری آن کمتر شود.

او تاکید کرده ترامپ باید این تصور را از بین ببرد و اگر تهران چنین نکند، ترامپ باید عملیات نظامی را از سر بگیرد و حملات را متوجه رهبرانی کند که در برابر توافق مقاومت می‌کنند.

تیسن نوشت: «اگر رژیم ایران واقعا میان جناحی که توافق می‌خواهد و جناحی که نمی‌خواهد دچار شکاف شده، راه‌حل ساده است: جناحی را که توافق نمی‌خواهد، بکشید.»

پس از انتشار این تحلیل، دونالد ترامپ همین جمله را عینا در شبکه‌های اجتماعی بازنشر کرد.

به گفته تیسن، حکومت ایران پس از نزدیک به ۴۰ روز حملات مداوم، هم از نظر نظامی آسیب دیده و هم اکنون زیر فشار اقتصادی محاصره دریایی آمریکا قرار دارد.

تیسن در ادامه تاکید کرد جمهوری اسلامی هنوز شکست نخورده، اما در وضعیت دشواری قرار دارد؛حملات آمریکا و اسرائیل بخش زیادی از توان نظامی تهاجمی تهران را از بین برده، اما آتش‌بس زمانی برقرار شد که هنوز حدود ۱۴ روز دیگر برای تکمیل فهرست اهداف تعیین‌شده باقی مانده بود و اگر آتش‌بس برقرار نشده بود، آمریکا احتمالا تا حالا آن عملیات را کامل کرده بود.

در بخش پایانی، نویسنده پیشنهاد کرده اگر جمهوری اسلامی همچنان شروط ترامپ را نپذیرد، ترامپ باید آن ۱۴ روز باقی‌مانده را در اختیار فرمانده سنتکام بگذارد، محاصره دریایی را حفظ کند، مسیر تنگه هرمز را برای همه کشتی‌ها به جز کشتی‌های ایرانی با زور باز کند و سپس به مقام‌های باقی‌مانده جمهوری اسلامی اولتیماتوم بدهد.

در این یادداشت آمده است اگر تهران باز هم شروط آمریکا را نپذیرد، ترامپ می‌تواند بدون توافق اعلام پیروزی کند و به مردم ایران برای کنار زدن حکومتی که تضعیف شده، چراغ سبز بدهد.