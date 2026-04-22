رویترز چهارشنبه دوم اردیبهشت گزارش داد که لایحه «قانون دخانیات و ویپ» در بریتانیا، سن قانونی خرید محصولات دخانی را از متولدان اول ژانویه ۲۰۰۹ به بعد، هر سال یک سال افزایش می‌دهد.

به این ترتیب، افرادی که مشمول این قانون می‌شوند، یعنی همه بریتانیایی‌هایی که بعد از اول ژانویه ۲۰۰۹ به دنیا آمده‌اند، برای تمام عمر از خرید قانونی سیگار محروم خواهند بود.

این قانون که انتظار می‌رود هفته آینده تایید سلطنتی دریافت کند، محدودیت‌ها بر ویپ (سیگار الکترونیکی) را نیز تشدید می‌کند. بر این اساس، فروش ویپ و دیگر محصولات نیکوتینی به افراد زیر ۱۸ سال ممنوع می‌شود و برای تبلیغات، عرضه در فروشگاه‌ها، توزیع رایگان و تخفیف‌گذاری این محصولات نیز محدودیت‌های تازه‌ای وضع می‌کند.

دولت بریتانیا می‌گوید این تدابیر به کاهش سیگار کشیدن و جلوگیری از اعتیاد جوانان به نیکوتین کمک می‌کند و فشار بلندمدت بر خدمات درمانی ملی را کاهش می‌دهد.

وس استریتینگ، وزیر بهداشت بریتانیا، تصویب این لایحه را «لحظه‌ای تاریخی برای سلامت کشور» توصیف کرد.

او گفت: «کودکان در بریتانیا بخشی از نخستین نسلِ بی‌دود خواهند بود که از یک عمر اعتیاد و آسیب محافظت می‌شوند.»

وزیر بهداشت بریتانیا افزود: «پیشگیری بهتر از درمان است، این اصلاحات جان‌ها را نجات می‌دهد و بریتانیایی سالم‌تر می‌سازد.»

بر اساس برآوردهای رسمی، سیگار کشیدن هر سال باعث حدود ۶۴ هزار مرگ و ۴۰۰ هزار پذیرش بیمارستانی در انگلستان می‌شود و سالانه حدود سه میلیارد پوند برای خدمات درمانی ملی این کشور هزینه دارد. این در حالی است که هزینه‌های اقتصادی گسترده‌تر از ۲۰ میلیارد پوند فراتر می‌رود.

قواعد سخت‌تر درباره ویپینگ

ویپ نیز به‌ویژه به‌دلیل نگرانی‌ها درباره گرایش جوانان و اعتیاد به نیکوتین، در کانون توجه سیاست‌گذاران قرار گرفته است.

دولت سال گذشته فروش ویپ‌های یک‌بارمصرف را به‌دلیل نگرانی از مصرف در میان جوانان و آسیب‌های زیست‌محیطی ممنوع کرد.

قانون جدید این مقررات را سخت‌تر می‌کند و به وزیران اختیار می‌دهد از طریق قوانین ثانویه، طعم‌ها و بسته‌بندی محصولات دخانی، ویپ و نیکوتینی را تنظیم کنند.

به‌گفته انجمن «اقدام علیه سیگار کشیدن و سلامت»، حدود ۱۰ درصد از بزرگسالان در بریتانیا (حدود ۵.۵ میلیون نفر) از ویپ استفاده می‌کنند.

این رقم از سال ۲۰۲۴ عمدتا بدون تغییر مانده است و نشان می‌دهد رشد مصرف به مرحله تثبیت رسیده است.

این موسسه اعلام کرد حدود نیمی از مصرف‌کنندگان ویپ، سیگاری‌های سابق هستند و نزدیک به ۴۰ درصد نیز در کنار ویپینگ همچنان سیگار می‌کشند.