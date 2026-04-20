سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، در نشست خبری دوشنبه ۳۱ فروردین خود چشم‌انداز دیپلماسی میان تهران و واشینگتن را تیره توصیف و اعلام کرد که در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای بازگشت به میز مذاکره با آمریکا وجود ندارد.

بن‌بست در مسیر دیپلماسی

بقایی با اشاره به وضعیت جاری روابط دو کشور تاکید کرد که جمهوری اسلامی در مقطع فعلی جدیتی در طرف آمریکایی نمی‌بیند.

او گفت: «تا این لحظه برنامه‌ای برای دور بعدی مذاکرات نداریم و هیچ تصمیمی در این خصوص اتخاذ نشده است. تضاد آشکار میان گفتار و رفتار مقام‌های آمریکایی، بدگمانی ملت ایران نسبت به نیت آن‌ها را تشدید کرده است.»

بقایی همچنین با اشاره به سفر هیات آمریکایی به اسلام‌آباد، این اقدام را بی‌ارتباط با تهران دانست و تصریح کرد که «هیچ اعتمادی بین ایران و آمریکا وجود ندارد».

او درباره هرگونه توافق احتمالی در آینده گفت که چنین توافقی «باید به‌گونه‌ای باشد که اهرم‌های قدرت ایران، خود تضمین‌کننده اجرای آن باشند».

مدیریت تنگه هرمز

بقایی، اقدامات اخیر آمریکا از جمله حمله به کشتی تجاری ایران و تلاش برای محاصره دریایی را مصداق بارز «عمل تجاوزکارانه» طبق قطعنامه‌های سازمان ملل خواند.

ایالات متحده پیش از این از توقیف یک کشتی باری با پرچم جمهوری اسلامی ایران در دریای عمان خبر داد؛ در حالی که مقام‌های ایرانی این اقدام را نقض آتش‌بس و «دزدی دریایی مسلحانه» توصیف کرده و درباره پاسخ متقابل هشدار دادند.

بقایی با دفاع از اقدامات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز گفت: «تنگه هرمز بخش عمده‌ای از آب‌های سرزمینی ایران است و اقدام ما در این منطقه، یک تدبیر دفاعی مسئولانه در برابر تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل بوده است. مسئول ناامنی فعلی و خودداری کشتی‌ها از تردد، طرف متجاوز است، نه ایران.»

خط قرمز هسته‌ای؛ اورانیوم از ایران خارج نمی‌شود

یکی از بخش‌های سخنان بقایی، تکذیب قاطع انتقال ذخایر اورانیوم غنی‌شده به خارج از ایران بود.

او گفت: «در هیچ یک از مراحل مذاکرات، موضوع انتقال ذخایر اورانیوم ایران به آمریکا یا هر کشور دیگری مطرح نبوده و اساسا این گزینه در دستور کار ما قرار ندارد. موضع قطعی نظام، حفظ تمام دستاوردهای هسته‌ای در داخل خاک ایران است.»

میانجی‌گری پاکستان و تشکر از چین و روسیه

بقایی ضمن تایید این‌که در حال حاضر پاکستان تنها میانجی رسمی میان جمهوری اسلامی و آمریکا است، از اقدام روسیه و چین در وتوی قطعنامه اخیر شورای امنیت قدردانی کرد و آن را «اقدامی مسئولانه در برابر یک قطعنامه ضد صلح» دانست.

در همین زمینه، وزارت خارجه چین در بیانیه‌ای اعلام کرد که فرایند گفت‌وگوها میان تهران و واشینگتن به مرحله‌ای «بسیار بحرانی و حساس» رسیده است.

پکن با ابراز نگرانی عمیق از توقیف کشتی ایرانی از سوی آمریکا، از همه طرف‌ها خواست تا با مسئولیت‌پذیری کامل در راستای اجرای توافق آتش‌بس گام بردارند.

هم‌زمان، خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد دولت پاکستان از یک‌شنبه ۳۰ فروردین‌، رایزنی‌های فشرده‌ای را با مقام‌های هر دو کشور آغاز کرده تا زمینه برگزاری دور دوم مذاکرات در سه‌شنبه اول اردیبهشت‌، فراهم شود.

سایه تهدید و ابهام بر سر میز مذاکره؛ آمادگی نظامی یا دیپلماسی؟

در حالی که دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، با متهم کردن تهران به نقض آتش‌بس در تنگه هرمز، از اعزام تیم مذاکره‌کننده خود به اسلام‌آباد خبر داده است، تهران هرگونه توافق برای دور جدید گفت‌وگوها را تکذیب می‌کند.

هم‌زمان، گزارش‌های میدانی از اسلام‌آباد حاکی از تخلیه هتل‌های محل مذاکره و فرود هواپیماهای ترابری سنگین آمریکا تحت تدارکات شدید امنیتی است.

در فضای داخلی ایران، سناریوی غافلگیری نظامی آمریکا یا حمله به جزایر ایرانی محتمل‌تر از ادامه مذاکرات ارزیابی شده و هشدار داده شده است که در صورت وقوع هرگونه حمله، جمهوری اسلامی «با کنار گذاشتن خویشتنداری پیشین»، پاسخ‌های سختی را علیه زیرساخت‌های استراتژیک منطقه در دستور کار قرار خواهد داد.