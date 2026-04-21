مقام‌های پنتاگون سه‌شنبه اول اردیبهشت به خبرنگاران گفتند در یک تغییر جدید، پنتاگون دسته‌بندی‌ای ایجاد کرده که آن را «اولویت‌های ریاست‌جمهوری» می‌نامد و شامل دفاع موشکی «گنبد طلایی»، برتری پهپادی، هوش مصنوعی و زیرساخت‌های داده و همچنین پایه صنعتی دفاعی است.

سال گذشته، ترامپ از کنگره بودجه‌ای ۸۹۲.۶ میلیارد دلاری برای دفاع ملی درخواست کرد و سپس با افزودن ۱۵۰ میلیارد دلار دیگر از طریق یک بودجه تکمیلی، برای نخستین بار در تاریخ، مجموع این هزینه‌ها را به بیش از یک تریلیون دلار رساند.

در بخش نیروی دریایی، بیش از ۶۵ میلیارد دلار برای خرید ۱۸ ناو جنگی و ۱۶ کشتی پشتیبانی در نظر گرفته شده و قرار است ساخت آنها به کارخانه‌های جنرال داینامیکس و هانتینگتون اینگالز سپرده شود.

این بودجه بخشی از ابتکار موسوم به «ناوگان طلایی» است که به گفته مقام‌های وزارت جنگ آمریکا، بزرگ‌ترین درخواست کشتی‌سازی این کشور از سال ۱۹۶۲ به این سو به شمار می‌آید.

به گفته مقام‌ها، این بودجه همچنین خرید جنگنده‌های اف-۳۵ ساختلاکهید مارتین را به ۸۵ فروند در سال افزایش می‌دهد و شامل ۱۰۲ میلیارد دلار برای خرید هواپیما و تحقیق و توسعه است؛ افزایشی ۲۶ درصدی نسبت به سال قبل.

بر اساس جزئیات اعلام شده، توسعه سامانه‌های نسل بعدی مانند جنگنده اف-۴۷ شرکت بوئینگ نیز در اولویت قرار دارد، در حالی که ۶.۱ میلیارد دلار برای بمب‌افکن بی-۲۱ شرکت نورثروپ گرومن درخواست شده است.

در حوزه پهپادها، مقام‌های ارشد آمریکا این درخواست را بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری تاریخ این کشور در جنگ پهپادی و فناوری‌های مقابله با پهپاد خوانده‌اند. در این بودجه ۵۳.۶ میلیارد دلار برای پلتفرم‌های خودکار پهپادی و لجستیک میدان نبرد در نظر گرفته شده و ۲۱ میلیارد دلار دیگر نیز به مهمات، فناوی‌های ضدپهپاد و سامانه‌های پیشرفته اختصاص یافته است.

گروه جنگ خودکار که پیش‌تر حدود ۲۲۵ میلیون دلار دریافت می‌کرد، شاهد افزایش بودجه تا حدود ۵۴ میلیارد دلار خواهد بود.

مقام‌های ارشد پنتاگون گفتند بخش اعظم این بودجه صرف به‌کارگیری فناوری‌هایی می‌شود که هم‌اکنون وجود دارند و تحقیقات پایه بلندمدت در برنامه‌ریزی مالی در نظر گرفته نشده است.

این بودجه قراردادهای خرید چندساله برای برنامه‌های مهمات بیشتری را پیشنهاد می‌کند و استدلال می‌کند که قراردادهای بلندمدت، ثبات لازم را برای شرکت‌های بزرگ دفاعی و همچنین تامین‌کنندگان کوچک و متوسط آن‌ها فراهم می‌کند تا تولید را گسترش دهند.

این درخواست شامل افزایش دستمزد نیروهای نظامی است که به‌طور ویژه نیروهای درجه‌پایین‌تر را شامل می‌شود.

این بودجه همچنین پیشنهاد می‌کند که تعداد نیروهای نظامی در سال آینده با استخدام ۴۴ هزار نیروی اضافی افزایش یابد. در سال ۲۰۲۶ افزایش نیروی ۲۰ هزار نفری در نظر گرفته شده است.

مقام‌های نظامی آمریکا تاکید می‌کنند که این بودجه شامل تامین مالی برای جنگ علیه جمهوری اسلامی نیست.

پیشتر راسل ووت، مدیر بودجه کاخ سفید، با دفاع از درخواست ۱.۵ تریلیون دلاری رییس‌جمهوری آمریکا، برای بودجه نظامی گفت که نمی‌تواند هزینه جنگ ایران را برآورد کند.

این درخواست با انتقاد قانون‌گذاران آمریکایی از هر دو حزب روبه‌رو شده است. مخالفان به سابقه تاریخی پنتاگون در فقدان پاسخ‌گویی مالی اشاره می‌کنند.

ووت در جلسه استماع کمیته بودجه مجلس نمایندگان که چهارشنبه ۲۶ فروردین برگزار شد، گفت: «ما هنوز آماده نیستیم که با یک درخواست مشخص نزد شما بیاییم. هنوز داریم روی آن کار می‌کنیم. در حال بررسی هستیم تا مشخص شود چه چیزهایی لازم است.»

هزینه جنگ ایران همچنان یکی از پرسش‌های بی‌پاسخ در کنگره آمریکا است. درخواست اولیه ۲۰۰ میلیارد دلاری برای تامین بودجه اضافی این جنگ، ماه گذشته با مخالفت شدید در کنگره روبه‌رو شد.

یک مقام ارشد پنتاگون گفت زمان‌بندی فرآیند تخصیص بودجه به این معناست که احتمالا برای پوشش هزینه‌های عملیاتی کوتاه‌مدت و نیازهای ناشی از این درگیری، یک درخواست بودجه تکمیلی لازم خواهد بود.