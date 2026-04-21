روزنامه واشینگتن‌پست سه‌شنبه اول اردیبهشت در گزارشی تحلیلی به چگونگی تبدیل شدن پاکستان به میانجی‌گر صلح میان جمهوری اسلامی و آمریکا پرداخت.

این گزارش بررسی کرده است که اسلام‌آباد با شناخت دقیق از شخصیت دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، چطور به این جایگاه دست یافت.

پاکستان، اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد و خود نیز به صورت مخفیانه به قدرت هسته‌ای تبدیل شده است. این مسائل باعث شده تا این کشور جایگاه خاص و عجیبی برای میانجی‌گری داشته باشد.

رهبران پاکستان پس از یک دوره روابط سرد با ترامپ، مسیر خود را تغییر دادند. ترامپ در دوره اول ریاست‌جمهوری، پاکستان را به دروغ‌گویی متهم کرده بود، اما مقامات اسلام‌آباد با تلاشی هدفمند، نظر او را عوض کردند.

مشاهد حسین سید، رییس سابق کمیته دفاعی سنای پاکستان، گفت که آن‌ها زبان ترامپ را درست فهمیده‌اند.

واشینگتن‌پست نوشت که پاکستان با درک روحیه معامله‌گری ترامپ، سه امتیاز مهم شامل «ارزهای دیجیتال، مواد معدنی حیاتی و همکاری ضدتروریسم» را به او پیشنهاد داد.

وزارت دارایی پاکستان قراردادی با یک شرکت مرتبط با خانواده ترامپ امضا کرد و نیروهای امنیتی نیز یکی از عاملان حمله به سربازان آمریکایی را در کابل دستگیر کردند.

100 %

ترامپ در ماه اکتبر، ژنرال عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، را «مارشال محبوب» خود نامید.

این نزدیکی روابط باعث شد پاکستان به «هیات صلح» ترامپ بپیوندد.

مشاهد حسین معتقد است اعتبار هسته‌ای پاکستان به این کشور قدرت می‌دهد و نداشتن رابطه با اسرائیل نیز مانعی ایجاد نمی‌کند؛ زیرا پاکستان باور دارد اگر با آمریکا توافق شود، ترامپ اسرائیل را مجبور به پذیرش آن خواهد کرد.

رسانه‌های داخلی پاکستان از این دیپلماسی پرتحرک تمجید می‌کنند، اما تحلیل‌گران درباره وضعیت داخلی هشدار دادند.

ملیحه لودی، دیپلمات برجسته، گفت که «این موفقیت بین‌المللی» غرورآفرین است، اما دولت باید مشکلات ساختاری اقتصاد را حل کند.

اقتصاد پاکستان از کاهش شدید ارزش پول و بحران انرژی رنج می‌برد. جنگ با جمهوری اسلامی این بحران را تشدید کرده است، زیرا بخش بزرگی از سوخت پاکستان از تنگه هرمز تامین می‌شود که اکنون تقریبا بسته است.

منتقدان بر این باورند که مقامات از این هیاهوی جهانی برای «منحرف کردن افکار عمومی از مشکلات معیشتی و سرکوب مخالفان» استفاده می‌کنند.

جاشوا وایت، مشاور سابق شورای امنیت ملی آمریکا، به ماندگاری این دستاوردها تردید دارد. او معتقد است قراردادهای مواد معدنی و ارز دیجیتال بیشتر جنبه نمایشی دارند تا واقعیت اقتصادی.

با این حال، دولت پاکستان فعلا موفق شده است با قواعد دنیای ترامپ بازی کند و پیروزی‌های دیپلماتیک موقتی به دست آورد.