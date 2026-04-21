عضو گروه «حرکت النجباء»: کمکهای مالی گستردهای از عراق به ایران فرستاده شد
فراس الیاسر، عضو شورای سیاسی «حرکت النجباء»، از نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق، گفت که کاروانهای حمایتی و کمکهای مالی گستردهای از عراق به ایران ارسال شده است. او هشدار داد طبقه سیاسی عراق در صورت بیتوجهی به همسویی با جمهوری اسلامی با «زیانهای زیادی» روبهرو میشود.
جمهوری اسلامی در انقلاب ملی ایرانیان دهها هزار معترض را در ۱۸ و ۱۹ دی ماه با گلوله جنگی به قتل رساند و اینترنت را قطع کرد. یک منبع آگاه از «بهشت رضوان» مشهد گفت آنها تنها در یک نوبت پیکر حدود ۴۰۰ معترضی که چهرهشان به دلیل شلیک به صورت قابل شناسایی نبود، دفن کردند.
«ما بسیاری از شجاعترین سربازان و فرزندان ایران را که در خط مقدم میجنگیدند در شبهای ۱۸ و ۱۹ دی ماه از دست دادیم، تعداد زیادی از آنها نیز در روزهای بعد، بازداشت و در اعدامهای فوری به قتل رسیدند. امروز ۲۵ دی ماه است و جنگ ما با جمهوری اسلامی در خیابانها ادامه دارد، من احتمال زنده ماندن خودم را در روزهای آینده در حدود ۲۰ درصد میدانم. میخواهم این روایت از من ثبت شود تا اگر زنده ماندم در هر دادگاهی که لازم باشد شهادت دهم و اگر زنده نباشم این روایت، بخشی از جنایتی را بازگو کند که در آن دو شب در مشهد رخ داد.»
این آخرین اظهارات یکی از جوانانی است که در انقلاب ملی ایرانیان در مشهد برای آزادی ایران به خیابان رفت.
بیش از هشت هفته است که جمهوری اسلامی، اینترنت و خطوط تلفن را قطع کرده و از سرنوشت این جوان نیز تاکنون خبری در دست نیست.
۱۸ دی، وکیلآباد؛ ساعت ۹ شب سیل جمعیت، نیروهای سرکوب را عقب راند
روایت این جوان حدود ۳۲ ساله از بلوار وکیلآباد حاکی از سیل جمعیت سیاهپوشانی است که با صورتهای پوشیده، در پاسخ به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، شعارهای «جاوید شاه» و «این آخرین نبرده/ پهلوی برمیگرده» سر دادند.
آنها در اولین ساعتهای فراخوان، دسته دسته از کوچههای منتهی به این بلوار به خیابان اضافه شدند و در کمتر از یک ساعت مسیر بلوار وکیلآباد تا خیابان آزادشهر را پوشاندند.
به گفته او، سیل معترضان به حدی بود که نیروهای یگان ویژه مجبور به عقبنشینی تا میدان پارک شدند و این بخش از شهر تا ساعت ۱۱ شب در دست معترضان بود.
ساعت ۱۱ شب، چراغهای خیابان و آنتنهای موبایل را قطع کردند و مردم را به رگبار بستند.
به گزارش ایراناینترنشنال، جمهوری اسلامی در دو شب ۱۸ و ۱۹ دی ماه بیش از ۳۶ هزار معترض را در خیابانهای ایران کشت.
گزارشهای بسیاری نیز از شلیک تیر خلاص به مجروحان در بیمارستانها و بازداشتگاهها منتشر شده است.
این جوان گفت که در سه ساعت اول حضور مردم، نیروهای سرکوب با اسلحههای ساچمهای یا تفنگهای وینچستر به معترضان حمله کردند، اما ساعت ۱۱ شب به بعد، «هنگامی که صدای شعارهای مردم زمین را میلرزاند و سیل جمعیت به بالاترین حد ممکن رسید»، ناگهان تمام چراغهای پیادهروها، خیابانها و پارک خاموش شد، و نیروهای سپاه گلولههای اشکآور شلیک کردند و در پی آن با گلوله جنگی معترضان را کشتند.
او بارها از «خط مقدم» نام میبرد و آن را جایی تعریف میکند که اولین ردیف جوانان آزادیخواه ایستاده بودند و با دست خالی با نیروهای سلاح به دست سپاه پاسداران میجنگیدند.
او گفت: «به محض خاموش شدن چراغهای خیابان، نور سبز لیزرها یکی یکی بر روی شجاعانی که در خط مقدم بودند، میافتاد و به دنبال آن، صدای تکتیر میآمد و میدیدیم که یکی یکی بر زمین میافتادند»
خیابان طبرسی؛ جای گلوله روی دیوارها و بوی خون در هوا
در خیابان طبرسی مشهد، نیروهای سپاه پاسداران از ساعت ۹ شب روی پشتبامها مستقر شده بودند و به جمعیتی که هر لحظه وارد این خیابان میشدند و شعار میدادند، گلوله جنگی شلیک میکردند.
لباسشخصیها نیز معترضان را در جمعیت شناسایی و پس از شلیک گاز اشکآور، هنگامی که مردم شروع به دویدن به اطراف میکردند، با کلت آنها را میکشتند.
جوان دیگری که آن شب در خیابان طبرسی حضور داشت، گفت: «از ساعت ۱۰ شب به بعد آنقدر تعداد کشتهشدگانی که روی زمین افتاده بودند زیاد بود که بوی خون به وضوح در هوا احساس میشد.»
او اضافه کرد سرکوبگران در ساعت ۱۲ نیمهشب به آمبولانسی که در حال انتقال معترضان مجروح به بیمارستان بود حمله کردند و معترضان را با تیر خلاص کشتند.
شورای تامین استان: جوری مردم را بترسانید که ۲۰ دی کسی جرات به خیابان رفتن نکند
یک منبع آگاه در استانداری خراسان رضوی که بهدلیل حفظ امنیت نخواست نامش فاش شود به ایراناینترنشنال گفت که ساعت ۱۱ صبح جمعه ۱۹ دیماه، شورای تامین استان در جلسهای با حضور روسای تمام ارگانهای دولتی اعلام کرد بر اساس دستور رسیده از نهادهای بالادستی، اعتراضات باید به هر قیمتی سرکوب و در خیابانها حکومت نظامی برقرار شود.
همچنین در این جلسه عنوان شد که مهم نیست تعداد کشتهشدگان سرکوب چند نفر باشد: «فقط باید جوری مردم را به بترسانند که ۲۰ دی هیچکس جرات رفتن به خیابان و اعتراض نداشته باشد.»
۱۹ دی، وکیلآباد؛ آنتن موبایل و چراغها را خاموش کردند و قتلعام شروع شد
«شب دوم، در وکیلآباد سنگر درست کرده بودیم و شعار میدادیم و تا ساعت ۹ شب خیابان در دست ما بود. قرار بود تا صبح در خیابان بمانیم و شعار بدهیم، اما ساعت ۹ شب برقها و آنتنهای موبایل را قطع کردند و از زمین و پشتبامها به سویمان گلولههای جنگی شلیک کردند.»
این روایت نوجوان ۱۷ سالهای است که در اولین ساعتهای شب ۱۹ دی ماه در خیابان وکیلآباد مشهد، همراه با مادر و پدر و خواهر کوچکترش حضور داشت: «ساعت ۱۰ شب صدای گلوله میآمد اما مردم همچنان شعار میدادند و کسی حاضر به ترک خیابان نبود.»
او از حدود ۲۵ جوان و نوجوان دختر و پسری یاد کرد که اسم هیچ کدامشان را نمیدانست اما شاهد کشته شدن تکتکشان در تنها نیم ساعت بود: «به چشم دیدم که همهشان را از پشتبام یک مسجد به رگبار بستند.»
در «بهشت رضوان» بیش از ۴۰۰ پیکر بهدلیل شلیک به صورت و گردن قابل شناسایی نبودند
یک منبع آگاه، به نقل از رییس آرامستان «بهشت رضوان» مشهد به ایراناینترنشنال گفت در شامگاه ۱۹ دی ماه بیش از ۴۰۰ پیکر به این آرامستان منتقل شد که امکان شناسایی هیچ کدام از آنها وجود نداشت چون به طور عمدی و مستقیم به صورتشان گلوله شلیک کرده بودند تا چهرهشان قابل شناسایی نباشند.
ماموران آتشنشانی که از دستور سرکوب سرپیچی کردند کشته یا بازداشت شدند
بر اساس گزارشها، ماموران آتشنشانی در شبهای ۱۸ و ۱۹ دیماه از سوی شهرداری و استانداری مشهد مامور شدند در سرکوب مردم مشارکت کنند، اما تعداد زیادی از آنها از این دستور سر باز زدند و به کمک معترضان رفتند.
حمید مهدوی، آتشنشان و ورزشکار، یکی از آنها بود که هنگام کمک به معترضان هدف شلیک گلوله ماموران حکومت قرار گرفت و کشته شد.
یک شاهد عینی از صبح ۱۹ دیماه در خیابان طبرسی مشهد گفت: «دو کوچه در میان، یک نفر را کشته بودند و از پیکر چمباتمهزده پیرمردهای محل که در سکوت سیگار میکشیدند، میشد فهمید شب گذشته در این منطقه چه جنایتی رخ داده است.»
به گفته این جوان، نهادهای امنیتی، حتی نیروهای بازنشسته دادگستری و انتظامات فرودگاههای مشهد را مجبور کرده بودند اسلحه بگیرند و در میدانها مستقر شوند.
او گفت شب ۱۹ دیماه در خیابان طبرسی از یک راننده ون حمل جنازه در یک ایستگاه پمپبنزین منطقه طبرسی شنید که از ساعت ۹:۳۰ شب ۱۸ دی تا ساعت دو بامداد، تنها یکی از ونهای حمل جنازه، پیکر ۱۳۱ نفر را به «بهشت رضا» تحویل داده است.
۲۰ دی، اعدامهای گروهی؛ ۴۰۰ نفر را دستهجمعی دفن کردند
در هفته اول انقلاب ملی ایرانیان، شمار زیادی از خانوادهها اعلام کردند نزدیکانشان مفقود شدهاند و پس از بازداشت از آنها خبری ندارند. برخی نیز پس از تماس نهادهای امنیتی مبنی بر بازداشت عزیزانشان، با مراجعه به بازداشتگاه مطلع شدند که برای گرفتن پیکر نزدیکانشان باید به پزشکی قانونی مراجعه کنند.
به گزارش یک منبع مطلع در آرامستان «بهشت رضوان» مشهد، تنها در یک نوبت حدود ۴۰۰ نفر را بهصورت دستهجمعی در این آرامستان دفن کردند؛ کشتهشدگانی که امکان شناسایی بسیاری از آنها به دلیل شلیک گلوله به صورتشان وجود نداشته است.
یک منبع آگاه ساکن منطقه طبرسی مشهد نیز گفت پس از کشتار ۱۸ و ۱۹ دی، افراد غریبه اجازه رفتوآمد در این محل را نداشتند، زیرا ماموران لباس شخصی یا نیروهای سپاه برای ورود از آنها کارت شناسایی و نشانی خانهای را میخواستند که قصد ورود به آن داشتند.
یکی از پرستاران بیمارستان فارابی مشهد نیز درباره آمار کشتهشدگان تنها در شب ۲۰ دیماه گفت از ساعت ۱۲ شب تا هفت صبح برای ۵۰۰ نفر در این بیمارستان گواهی فوت صادر کرده بودند.
او گفت در یک خیابان کوچک این منطقه، در یک شب ۲۰ نفر را کشته بودند؛ موضوعی که از روی اعلامیههای ترحیم کوچک و بدون عکس روی در خانهها قابل تشخیص بود.
حیاط درمانگاه چمران؛ پیکر کشتهها را با شتاب از تریلیها خالی کردند
همسر یکی از کشتهشدگان مشهد که صبح ۲۰ دیماه برای دریافت پیکر به درمانگاه چمران رفته بود، گفت: «تا وقتی پایم را در درمانگاه نگذاشته بودم، فکر میکردم شاید همسرم زنده باشد .... وارد حیاط درمانگاه شدم و دیدم پیکرها را در سه ردیف روی هم در کاورهای سیاه گذاشتهاند و مردم سیاهپوش با شیون و فریاد در حال شناسایی عزیزانشان هستند. همه آن کاورهای سیاه انگار همسرم بودند و زار زار گریستم.»
او گفت همراه با برادرش در حال باز کردن زیپ کاور اجساد بوده که یک تریلی بزرگ از راه رسیده و کارگرانی که صورتشان را پوشانده بودند، با شتاب اجساد داخل تریلی را روی زمین حیاط درمانگاه پرتاب میکردند.
این روایتها تنها بخشی از کشتار و جنایتی است که جمهوری اسلامی در تاریکی شبهای ۱۸ و ۱۹ دی در مشهد و تمام ایران انجام داد. در شرایطی که ارتباطات قطع و اطلاعرسانی محدود شده است، هنوز روشن نیست دقیقا چه تعداد کشته شدند و چه بر سر بازداشتشدگان میآید.
پرسشهایی که با گذشت بیش از ۱۰۰ روز همچنان بیپاسخ ماندهاند.
جوانان بسیاری که حالا «جاویدنامان انقلاب ملی» نام گرفتهاند، برای فردای بهتر و زندگی در کشوری آزاد به خیابان رفتند و کشته شدند. آنها باور داشتند ایران آزاد میشود و با فدا کردن جانشان میخواستند این آزادی هر چه زودتر به دست بیاید.
خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اعلام کرد حکم اعدام امیرعلی میرجعفری، از معترضان بازداشتشده انقلاب ملی ایرانیان، صبح سهشنبه اجرا شده است. قوه قضاییه اتهامهای منتسب به این معترض را «آتش زدن مسجد جامع قلهک» و «لیدری اعتراضات» اعلام کرده است.
میزان در گزارشی که سهشنبه اول اردیبهشت درباره اعدام میرجعفری منتشر کرد، او را «از عناصر مسلح همکار دشمن» خواند و نوشت که حکم اعدام او «بامداد امروز پس از تایید حکم از سوی دیوان عالی کشور و طی روال قانونی»، اجرا شد.
بر اساس این گزارش، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران میرجعفری را «شناسایی کرده» است.
در بخش دیگری از این گزارش به اعترافات اجباری این معترض اشاره شده و از قول او چنین نقل شده است: «در تاریخ هجدهم دی ماه به همراه دوستانم در اغتشاشات شرکت کردیم، به باجههای تلفن، شیشههای اتوبوس پرتابههایی زدیم، در میرداماد با بطریهایی که در آن بنزین ریخته بودیم موتورسیکلت آتش زدیم.»
درباره میرجعفری تا پیش از این خبر یا گزارشی منتشر نشده بود و درباره وضعیتش اطلاعرسانی نکرده بودند.
۳۱ فروردین نیز خبر اعدام محمد معصوم شاهی و حامد ولیدی منتشر و اعلام شد که این دو به عضویت در یک «شبکه جاسوسی مرتبط با موساد» متهم بودند.
جمهوری اسلامی پس از جنگ ۱۲ روزه، اعتراضات دی و جنگ اخیر با آمریکا و اسرائیل، شدت قابل توجهی به اجرای احکام اعدام داده است.
میزان در روایتی مشابه گزارس میرجعفری و موارد قبلی اجرای احکام اعدام به اتهام جاسوسی، بدون ارائه شواهد درباره معصوم شاهی و ولیدی نوشت: «این افراد از طریق فضای مجازی و سفر به اقلیم کردستان عراق با افسران سرویس اطلاعاتی موساد ارتباط برقرار کرده و پس از طی روند آموزش عملیاتهای تروریستی و اقدامات ایذایی، به کشور بازگشته بودند.»
اقدام جمهوری اسلامی در اجرای پرشمار احکام اعدام در هفتههای اخیر نشان میدهد حکومت ایران حتی در میانه جنگ نیز از نقض حقوق بشر دست نمیکشد و سرکوب را بهعنوان بخشی جداییناپذیر از سیاست خود ادامه میدهد.
رویترز به نقل از منابع امنیت دریایی گزارش داد کشتی «توسکا» با پرچم جمهوری اسلامی که یکشنبه توقیف شد، احتمالا حامل اقلام «دوکاربردی» با امکان استفاده نظامی بوده است. این کشتی پس از توقف در چین و مالزی به خلیج عمان رسید. درباره ماهیت دقیق محموله توضیحی منتشر نشده است.
خبرگزاری رویترز به نقل از منابع امنیت دریایی گزارش داد کشتی کانتینربر «توسکا» با پرچم جمهوری اسلامی که یکشنبه توقیف شد، احتمالا حامل اقلامی بوده که آمریکا آنها را «دوکاربردی» میداند؛ کالاهایی با امکان استفاده نظامی و صنعتی.
به گفته این منابع، ارزیابیهای اولیه نشان میدهد این کشتی پس از سفری از آسیا چنین اقلامی را حمل میکرده و پیشتر نیز کالاهای مشابهی را جابهجا کرده بود. درباره ماهیت دقیق محموله توضیحی ارائه نشده است.
رویترز همچنین نوشت خدمه توسکا شامل یک کاپیتان ایرانی و شماری ملوان ایرانی بودهاند، هرچند مشخص نیست همه خدمه تابعیت ایرانی داشتهاند یا نه.
بر اساس تحلیل ماهوارهای شرکت «سینمکس»، توسکا ۲۵ مارس در تایچانگ چین، سپس در گائولان و بندر کلانگ مالزی توقف و کانتینر بارگیری کرده و هنگام رسیدن به خلیج عمان حامل کانتینر بوده است.
نیکی هیلی، سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل، نیز پیشتر اعلام کرد کشتیای که ایالات متحده این آخر هفته در تنگه هرمز توقیف کرد، از چین به مقصد ایران در حرکت بود و با محمولههای شیمیایی مرتبط با برنامه موشکی ایران ارتباط داشت.
واشینگتنپست به نقل از یک مقام ایرانی نوشت لحن علنی ترامپ و ادامه محاصره آمریکا دو مانع اصلی مذاکرات است. یک مقام پاکستانی گفت میانجیها درباره این لحن هشدار دادهاند. به گفته این منبع، دو طرف بر سر چارچوب کلی توافق به تفاهم رسیدهاند اما این مواضع روند دیپلماتیک را تضعیف میکند.
روزنامه واشینگتنپست به نقل از یک مقام ایرانی گزارش داد لحن اظهارات علنی دونالد ترامپ و ادامه محاصره آمریکا، دو مانع اصلی در مسیر پیشرفت مذاکرات میان تهران و واشینگتن هستند.
به نوشته این روزنامه، یک مقام پاکستانی نیز اعلام کرد میانجیها به ترامپ درباره پیامدهای این لحن هشدار دادهاند و از او خواستهاند اجازه دهد مذاکرات اسلامآباد بهعنوان نتیجهای «برد-برد» برای هر دو طرف جلوه کند.
واشینگتنپست همچنین به نقل از یک مقام ایرانی نوشت دو طرف تا حد زیادی بر سر چارچوب کلی توافق به تفاهم رسیدهاند، اما «حداکثرخواهی» علنی ترامپ میتواند روند دیپلماتیک را تضعیف کند.
دونالد ترامپ در گفتوگو با «شوی رادیویی جان فردریکز» گفت ایران مذاکره خواهد کرد و در صورت خودداری، با «مشکلاتی بیسابقه» روبهرو میشود. او تاکید کرد جمهوری اسلامی در هر صورت به سلاح هستهای دست نخواهد یافت و «هیچ دسترسی و امکانی» برای آن نخواهد داشت.
در حالی که زمان اندکی تا پایان مهلت آتشبس میان آمریکا و جمهوری اسلامی باقی مانده است، دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، عصر دوشنبه به وقت واشینگتن در گفتوگو با «شوی رادیویی جان فردریکز» درباره ایران اظهارنظر کرد. این گفتوگو پس از مواضع اخیر محمدباقر قالیباف انجام شد.
مجری برنامه از ترامپ پرسید پیام نهایی او به ایران چیست؛ با اشاره به اینکه تهران گفته ممکن است مذاکره نکند یا به پاکستان نرود و همچنین به یک کشتی شلیک کرده است.
ترامپ در پاسخ گفت: «خب، آنها مذاکره خواهند کرد.»
او افزود اگر مقامهای جمهوری اسلامی مذاکره نکنند، «با مشکلاتی روبهرو میشوند که هرگز پیش از این ندیدهاند.» ترامپ ادامه داد: «آنها مذاکره خواهند کرد و امیدوارم به یک توافق منصفانه برسند و کشورشان را بازسازی کنند… اما در هر صورت، سلاح هستهای نخواهند داشت.»
رییسجمهوری آمریکا تاکید کرد جمهوری اسلامی «هیچ دسترسی و هیچ امکانی برای دستیابی به سلاح هستهای نخواهد داشت.»