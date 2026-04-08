ارتش اسرائیل، چهارشنبه ۱۹ فروردین، اعلام کرد طی ۱۰ دقیقه و به‌طور هم‌زمان در چندین منطقه، ضربه‌ای گسترده به حدود ۱۰۰ مقر و زیرساخت نظامی حزب‌الله زده است.

این حملات مقرها و زیرساخت‌های نظامی حزب‌الله در سراسر بیروت، منطقه بقاع و جنوب لبنان را هدف قرار داده و به پایان رسیده است.

حزب‌الله در انتظار آتش‌بس؛ هشدار درباره فروپاشی توافق

سه منبع لبنانی نزدیک به حزب‌الله به رویترز گفتند که این گروه از اوایل صبح چهارشنبه تمامی حملات خود را علیه اهداف اسرائیلی متوقف کرده است.

ابراهیم موسوی، نماینده پارلمان از فراکسیون حزب‌الله، در گفت‌وگو با رسانه‌های محلی هشدار داد که «اگر اسرائیل به آتش‌بس پایبند نباشد، هیچ طرفی خود را متعهد به آن نخواهد دانست و اسرائیل پاسخ محکمی از سوی منطقه، از جمله تهران، دریافت خواهد کرد.»

اصرار اسرائیل بر تداوم نبرد در خاک لبنان

بنیامین نتانیاهو شب گذشته به‌صراحت اعلام کرد که آتش‌بس میان واشینگتن و تهران، که به جنگ شش‌هفته‌ای مستقیم میان آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی پایان داد، به هیچ وجه شامل جبهه لبنان نیست.

در همین راستا، آویخای ادرعی، سخنگوی ارتش اسرائیل، با انتشار بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس گفت: «نبرد در لبنان ادامه دارد؛ آتش‌بس شامل این منطقه نمی‌شود.»

او همچنین دستور تخلیه گسترده برای بخش‌های وسیعی از جنوب لبنان را بار دیگر تکرار کرد.

به نوشته رویترز، این موضع‌گیری اسرائیل با گفته‌های شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان در تضاد است.

شریف، میانجی کلیدی در مذاکرات تهران و واشینگتن پیش‌تر اعلام کرده بود که این توافق صلح شامل جبهه لبنان نیز خواهد بود.

تداوم بمباران‌ها و وضعیت بحرانی انسانی

در حالی که حزب‌الله حملات خود را متوقف کرده، خبرگزاری رسمی لبنان از ادامه حملات هوایی و توپخانه‌ای اسرائیل خبر می‌دهند.

در یک حمله هوایی به ساختمانی نزدیک یک بیمارستان در جنوب، چهار نفر کشته شدند. همچنین وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد حمله اسرائیل به شهر صیدا دست‌کم ۸ کشته و ۲۲ زخمی بر جای گذاشته است.

از ابتدای ماه مارس، تهاجم زمینی و هوایی اسرائیل به لبنان منجر به کشته شدن بیش از ۱۵۰۰ نفر شده است که در میان آن‌ها نام ۱۳۰ کودک و ۱۰۰ زن به چشم می‌خورد.

همچنین بیش از ۱.۲ میلیون نفر در داخل لبنان آواره شده‌اند.

احمد هرم، شهروند ۵۴ ساله آواره از حومه بیروت، به رویترز می‌گوید: «امیدواریم آتش‌بس برقرار شود؛ لبنان دیگر توان تحمل ندارد. اقتصاد و همه‌چیز در حال فروپاشی است.»

تلاش‌های دیپلماتیک

رهبران اروپایی، به‌همراه رییس کمیسیون اروپا و نخست‌وزیر کانادا، ضمن استقبال از آتش‌بس تاکید کردند که این آتش‌بس باید به‌طور کامل اجرا شود و در همه مناطق، از جمله لبنان، رعایت گردد.

هم‌زمان، جوزف عون، رییس‌جمهوری لبنان، ضمن استقبال از توافق تهران و واشینگتن، بر ضرورت تلاش برای گنجاندن لبنان در هرگونه توافق پایدار صلح منطقه‌ای تاکید کرد.

یک مقام ارشد دولت لبنان به رویترز گفت که بیروت دعوت رسمی برای حضور در مذاکرات مربوط به این آتش‌بس دو‌هفته‌ای دریافت نکرده و در مذاکرات شرکت نداشته است.

او افزود: «ما به همه طرف‌ها اعلام کرده‌ایم که تنها دولت لبنان صلاحیت مذاکره به نمایندگی از این کشور را دارد.»

با این حال، ارزیابی مقامات بیروت این است که ادامه حملات اسرائیل به لبنان لزوما باعث فروپاشی کل توافق آتش‌بس منطقه‌ای نخواهد شد.

اسرائیل پیش از این گفته بود که برای ایجاد یک «منطقه حائل امنیتی» و حفاظت از ساکنان شمال این کشور، جنوب لبنان را تا رودخانه لیتانی اشغال خواهد کرد.

به نظر می‌رسد به‌رغم آتش‌بس در جبهه‌های دیگر، این هدف همچنان اولویت اصلی تل‌آویو است.