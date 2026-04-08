کوهلر و پاریس که آبان سال گذشته به‌صورت مشروط از زندان آزاد شده بودند و در سفارت فرانسه در تهران در حبس خانگی به سر می‌بردند، سرانجام ۱۸ فروردین اجازه یافتند ایران را تحت اسکورت دیپلماتیک فرانسه ترک کنند .

روزنامه لوموند چهارشنبه ۱۹ فروردین جزییات تازه‌ای از روند خروج این زوج منتشر کرد و نوشت کوهلر ۴۱ ساله و پاریس ۷۲ ساله برای عبور زمینی از ایران هشت ساعت در راه بودند و چهار ساعت دیگر نیز برای گذر از مرز صرف شد.

بر اساس این گزارش، کارکنان سفارت فرانسه با انتظاری طولانی و فرساینده روبه‌رو بودند؛ انتظاری که با نگرانی از احتمال فروپاشی روند آزادی این دو نفر در واپسین لحظات همراه بود.

ایرنا، خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی، ۱۸ فروردین گزارش داد دولت فرانسه در ازای خروج این زوج، متعهد به آزادی مهدیه اسفندیاری، شهروند ایرانی و پس گرفتن شکایت خود از جمهوری اسلامی در دیوان بین‌المللی دادگستری شده است.

هفتم اسفند ۱۴۰۴، دادگاهی در فرانسه اسفندیاری را به اتهام «تحریک آنلاین به تروریسم» و حمایت از حمله هفتم اکتبر حماس به اسرائیل، به چهار سال حبس و ممنوعیت دائمی از ورود به خاک فرانسه محکوم کرد.

او پیش‌تر حدود هفت ماه در فرانسه در زندان به سر می‌برد و ۳۰ مهر سال گذشته به‌صورت مشروط آزاد شده بود.

فعالان حقوق بشر اقدامات جمهوری اسلامی در بازداشت اتباع خارجی را «گروگان‌گیری حکومتی» می‌دانند و می‌گویند حکومت از این حربه برای تحت فشار گذاشتن سایر کشورها و گرفتن امتیاز از آن‌ها استفاده می‌کند.

روابط تهران و پاریس در آستانه تغییر؟

لوموند در ادامه گزارش خود از نقش «سازنده» عمان در نهایی شدن این «معامله متقابل» خبر داد و افزود چند ساعت پس از اعلام آزادی کوهلر و پاریس، حبس خانگی اسفندیاری نیز لغو شد.

بر اساس برخی گمانه‌زنی‌ها، جمهوری اسلامی ممکن است پس از تهدید‌های ترامپ در خصوص هدف قرار دادن زیرساخت‌های غیرنظامی ، با آزادی این دو زندانی فرانسوی موافقت کرده باشد.

با این حال، ناظران در گفت‌وگو با لوموند فرضیه اقدام «بشردوستانه» جمهوری اسلامی را رد کردند.

دیوید خالفا، کارشناس خاورمیانه در بنیاد ژان ژورس، تصمیم حکومت ایران برای آزادی اتباع فرانسوی را «یک اقدام تاکتیکی حساب‌شده» برای «تعمیق شکاف» در روابط اروپا و آمریکا دانست.

راس هریسون، پژوهشگر موسسه خاورمیانه، نیز تاکید کرد آزادی این افراد حامل پیامی روشن است: جمهوری اسلامی در تعاملات خود با متحدان سنتی واشینگتن که در دوران جنگ تمایلی به همکاری با ترامپ ندارند، به‌صورت متفاوت رفتار خواهد کرد.

دولت فرانسه برخی گمانه‌زنی‌ها درباره نرم‌تر شدن موضع خود در قبال جمهوری اسلامی را رد کرده است. با این حال، لوموند به نقل از یک منبع فرانسوی، از «تغییر نگاه» تهران به پاریس خبر داد و گفت این تحول احتمالا به فاصله‌گیری روزافزون و آشکار رییس‌جمهوری فرانسه از منطق جنگی آمریکا و اسرائیل مرتبط است.

پاریس از زمان آغاز جنگ ایران، موضعی «دفاعی» در پیش گرفت و بر همین اساس، با وجود درخواست‌ها و حتی حملات ترامپ به اروپا و اعضای ناتو ، از مشارکت در هرگونه اقدام نظامی برای بازگشایی تنگه هرمز خودداری کرد.

مکرون پیش‌تر کارزار نظامی علیه حکومت ایران را «ناقض حقوق بین‌الملل» خواند.

او در جریان سفر به کره‌ جنوبی از تغییر فزاینده مواضع ترامپ در قبال مناقشه کنونی انتقاد کرد و گفت: «وقتی بناست موضعی جدی اتخاذ کنیم، نمی‌توان هر روز سخنی برخلاف گفته‌های روز پیش بر زبان آورد. این یک نمایش نیست؛ ما از صلح و جنگ سخن می‌گوییم، از جان انسان‌ها.»

از دیگر تحولات مهم اخیر در روابط تهران و پاریس می‌توان به عبور یک کشتی کانتینری متعلق به گروه حمل‌ونقل دریایی فرانسوی CMA-CGM از تنگه هرمز اشاره کرد.

هریسون با اشاره به مجموع رخدادهای اخیر گفت: «ایران در صحنه بین‌المللی منزوی شده و از هم‌اکنون در حال برنامه‌ریزی برای دوران پساجنگ است؛ با تلاش برای تعمیق شکاف میان ایالات متحده و متحدانش در اروپا و کشورهای حوزه خلیج فارس.»