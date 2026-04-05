بر اساس این گزارش و به نقل از ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا، حکومت ایران همچنان هزاران پهپاد، تعداد زیادی موشک کروز و حدود نیمی از پرتابگرهای خود را در اختیار دارد؛ موضوعی که تا حدی به شبکه گسترده پایگاه‌های زیرزمینی این کشور نسبت داده می‌شود.

دیلی‌میل با اشاره به پایگاه موشکی یزد می‌نویسد این تاسیسات در عمق حدود ۵۰۰ متری یک کوه در مرکز ایران ساخته شده و به‌دلیل قرارگیری در سنگ بسیار سخت گرانیتی، حتی در برابر قدرتمندترین بمب‌های سنگرشکن آمریکا نیز مقاوم است. در این گزارش آمده است که این مجموعه بیشتر به یک «دژ زیرزمینی» شباهت دارد تا یک پناهگاه معمولی.

در ادامه گزارش تاکید شده است که ساختار داخلی این پایگاه‌ها شامل شبکه‌ای از تونل‌ها و سامانه‌های انتقال - از جمله مسیرهای ریلی - است که بخش‌های مختلف مانند محل مونتاژ، انبارها و خروجی‌های مخفی را به یکدیگر متصل می‌کند. به نوشته دیلی‌میل، در ویدیوهای منتشرشده از سوی ایران نیز نحوه جابه‌جایی سریع پرتابگرها و بازگرداندن آن‌ها به زیرزمین پس از شلیک به نمایش گذاشته شده است.

این رسانه همچنین به داده‌های موسسه مطالعات جنگ (Institute for the Study of War) اشاره کرده و نوشته است که پایگاه یزد از آغاز جنگ تاکنون دست‌کم شش بار هدف حمله قرار گرفته، اما همچنان فعال باقی مانده است.

بر اساس این گزارش، با وجود تاکید اسرائیل مبنی بر نابودی یا از کار انداختن حدود ۶۰ درصد از پرتابگرهای موشکی حکومت ایران، ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا که توسط سی‌ان‌ان منتشر شده نشان می‌دهد حدود نیمی از این سامانه‌ها همچنان سالم هستند. همچنین حکومت ایران هنوز بخش قابل‌توجهی از موشک‌های کروز و هزاران پهپاد خود را حفظ کرده است.

دیلی‌میل می‌نویسد حملات آمریکا و اسرائیل اگرچه موجب تخریب ورودی‌ها و تاسیسات سطحی این پایگاه‌ها شده، اما ساختارهای زیرزمینی عمدتاً دست‌نخورده باقی مانده‌اند. به گزارش سی‌ان‌ان، حتی پس از هدف قرار گرفتن بیش از سه‌چهارم ورودی‌های قابل مشاهده تونل‌ها، عملیات در این پایگاه‌ها به‌سرعت از سر گرفته شده است.

در این گزارش به نقل از کارشناسان آمده است که یکی از چالش‌های اصلی در هدف قرار دادن این تاسیسات، ساختار چندلایه، درهای مقاوم در برابر انفجار و تعدد ورودی‌ها و خروجی‌هاست که ادامه فعالیت را حتی در صورت تخریب برخی مسیرها ممکن می‌کند.

همچنین به گفته تحلیلگران، جنس سنگ‌های گرانیتی که این تاسیسات در آن ساخته شده‌اند، انرژی انفجار را جذب و پخش می‌کند و در نتیجه اثربخشی حملات را کاهش می‌دهد. به نوشته دیلی‌میل، نفوذ به چنین سازه‌هایی نیازمند حملات مکرر، اطلاعات دقیق و عملیات پی‌درپی برای جلوگیری از بازسازی سریع است.

شاناکا آنسلم پریرا، تحلیلگر، در گفت‌وگو با این رسانه تاکید کرده است که تداوم توان موشکی ایران بیش از آنکه ناشی از «تاب‌آوری» باشد، نتیجه زیرساخت‌های ایجادشده در دل کوه‌هاست. او گفته است: «سپاه برای این جنگ با ساخت موشک آماده نشد، بلکه با ایجاد شبکه‌های زیرزمینی در دل کوه‌ها آماده شد.»

این گزارش نتیجه می‌گیرد که همین زیرساخت‌ها باعث شده‌اند توان موشکی حکومت ایران، علی‌رغم حملات گسترده، همچنان پابرجا بماند.

