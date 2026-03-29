تایمز اسرائیل به نقل از گزارش میدانی آسوشیتدپرس نوشت که جنگ جاری، فشارهای اقتصادی و روانی موجود پس از سرکوب اعتراضات دی‌ماه را تشدید کرده و زندگی روزمره شهروندان را به‌شدت مختل کرده است.

زندگی زیر سایه انفجار و قطع ارتباط

بر اساس این گزارش، انفجارهای روزانه در شهرهایی مانند تهران به بخشی از زندگی روزمره تبدیل شده و به برخی خانه‌ها آسیب رسانده است. هم‌زمان، قطع گسترده اینترنت که از زمان اعتراضات آغاز شده، ارتباط مردم با جهان خارج و حتی در داخل کشور را دشوار کرده است.

یکی از ساکنان تهران گفت: «همه بدترین چیزهای ممکن را تجربه کرده‌ایم؛ از کشتار و بازداشت‌ها تا حالا جنگ.»

اقتصاد در آستانه فروپاشی

به نوشته این گزارش، بسیاری از کسب‌وکارهای خصوصی در آستانه تعطیلی قرار دارند. یک کارآفرین در حوزه تولید پوشاک چرمی گفت کاهش قدرت خرید و قطع اینترنت باعث شده فروش آنلاین تقریباً به صفر برسد و او ناچار به استفاده از پس‌انداز محدود خود شود.

این وضعیت در حالی است که کارکنان بخش دولتی همچنان حقوق دریافت می‌کنند، اما بخش خصوصی با کاهش ساعات کاری یا تعطیلی کامل مواجه شده است.

مهاجرت داخلی و فشار بر منابع

به نوشته آسوشیتدپرس بسیاری از شهروندان به مناطق شمالی کشور که کمتر هدف حملات قرار گرفته‌اند، مهاجرت کرده‌اند. این امر فشار قابل توجهی بر منابع محلی، از جمله خدمات درمانی، وارد کرده است.

یک پزشک در رشت گفت تعداد بیماران تقریباً دو برابر شده و کمبود دارو به‌ویژه آنتی‌بیوتیک‌ها به مشکلی جدی تبدیل شده است.

ریشه‌های بحران و تحریم‌ها

در این گزارش به نقش تحریم‌های آمریکا و جامعه بین‌المللی در تشدید بحران اقتصادی اشاره شده است. بازگشت سیاست «فشار حداکثری» در دوره دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ و اعمال دوباره تحریم‌های سازمان ملل، به گفته این گزارش، از عوامل کلیدی سقوط ارزش پول ملی ایران بوده است.

نگرانی از آینده؛ جنگ یا تثبیت حکومت؟

به نوشته تایمز اسرائیل، شهروندان ایرانی با احساسات متناقضی نسبت به جنگ مواجه‌اند. برخی آن را فرصتی برای تغییر می‌دانند، در حالی که دیگران نگران‌اند که در صورت توافق سیاسی، حکومت در موقعیتی قدرتمندتر تثبیت شود.

یک شهروند گفت: «ما به جایی رسیده‌ایم که حاضر هستیم جنگ را تحمل کنیم، فقط به امید رهایی.»

در مقابل، یک پزشک هشدار داد: «اگر توافقی حاصل شود، ممکن است با جمهوری اسلامی قوی‌تر مواجه شویم.»

«نه رویا، نه شادی»

در پایان این گزارش، یکی از ساکنان ایران وضعیت کنونی را این‌گونه توصیف می‌کند: «هیچ نشانه‌ای از امید نیست؛ نه رویا، نه شادی. نگرانی درباره آینده همه‌چیز را در برگرفته است.»

