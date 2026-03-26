این یادداشت به قلم «ملانی فیلیپس» (Melanie Phillips)، روزنامه‌نگار و تحلیلگر بریتانیایی، تحت عنوان «کار را تمام کنید، آقای رئیس‌جمهور!» نوشته شده و استدلال می‌کند که برخلاف برخی ارزیابی‌ها، [حکومت] ایران در میدان نظامی در حال عقب‌نشینی است. به نوشته او، «پدافند هوایی تقریباً نابود شده، نیروی دریایی از بین رفته و توان موشکی به‌شدت کاهش یافته است.»

با این حال، نویسنده تاکید می‌کند که جمهوری اسلامی همچنان یک بازیگر خطرناک باقی مانده و با بستن تنگه هرمز و ادامه حملات موشکی به اسرائیل و کشورهای خلیج فارس، به فشار خود ادامه می‌دهد.

هشدار درباره پیامدهای عدم شکست کامل [حکومت] ایران

فیلیپس در این مطلب هشدار می‌دهد که اگر [حکومت] ایران بتواند از جنگ جان سالم به در ببرد و دوباره خود را بازسازی کند، «نه‌تنها تهدید منطقه ادامه خواهد یافت، بلکه این تصور شکل می‌گیرد که رهبر جهان آزاد یک قدرت پوشالی است.»

او به نقل از کارشناسان دفاعی اسرائیل، از جمله «دن شوفتان» (Dan Schueftan)، می‌نویسد که شکست آمریکا در این جنگ می‌تواند به تضعیف جایگاه غرب در برابر چین و روسیه منجر شود.

نقش سیاست‌های گذشته غرب

در این تحلیل، بخشی از مسئولیت وضعیت کنونی متوجه سیاست‌های پیشین غرب دانسته شده است. به‌ویژه، توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵- که در دوران باراک اوباما منعقد شد - به گفته نویسنده، به [حکومت] ایران فرصت داد تا برنامه هسته‌ای خود را پیش ببرد.

فیلیپس همچنین اشاره می‌کند که [حکومت] ایران توانسته با دور زدن تحریم‌ها و فروش نفت، منابع مالی لازم برای توسعه زیرساخت‌های نظامی، از جمله «شهرهای موشکی» زیرزمینی، را تامین کند.

فیلیپس می‌نویسد فاجعه واقعی، تلفات انسانی و تخریب گسترده - از جمله در میان مردم ایران - است که نتیجه سیاست‌های مماشات‌آمیز غرب است.

او تاکید می‌کند که غرب به اشتباه تصور می‌کند همه بحران‌ها با مذاکره قابل حل هستند، در حالی که جمهوری اسلامی با منطق ایدئولوژیک و مذهبی متفاوتی عمل می‌کند؛ منطقی که حتی «شهادت» را پیروزی می‌داند.

جنگ نامتقارن و چالش‌های پیش‌رو

این گزارش تاکید دارد که جمهوری اسلامی با تکیه بر «جنگ نامتقارن» - از جمله حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی - توانسته هزینه‌های جنگ را برای طرف مقابل افزایش دهد، در حالی که غرب خود را به قواعد محدودکننده پایبند می‌داند.

در همین حال، نویسنده معتقد است که در نگاه ایدئولوژیک حاکم بر تهران، حتی بقا در جنگ نیز به‌عنوان «پیروزی» تلقی می‌شود؛ موضوعی که به گفته او، از سوی غرب به‌درستی درک نشده است.

درخواست برای «پایان کار»

این تحلیل در نهایت نتیجه می‌گیرد که تنها راه پایان دادن به تهدید ایران، «شکست کامل» این رژیم است. نویسنده از دولت دونالد ترامپ می‌خواهد که از اعلام پیروزی زودهنگام خودداری کرده و «کار را به‌طور کامل به پایان برساند».

