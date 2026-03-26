هشدار جمهوری اسلامی به هتلداران چند کشور منطقه: از اسکان نظامیان آمریکایی خودداری کنید | ایران اینترنشنال
هشدار جمهوری اسلامی به هتلداران چند کشور منطقه: از اسکان نظامیان آمریکایی خودداری کنید
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داد جمهوری اسلامی به هتلداران برخی از کشورهای منطقه هشدار داده است از اسکان نظامیان آمریکایی خودداری کنند و در غیر این صورت، این هتلها اهداف نظامی تلقی خواهند شد.
فارس پنجشنبه ششم فروردین به نقل از افرادی که آنها را «منابع آگاه» نامید، نوشت که درپی حملات موشکی و عملیاتهای ترکیبی جمهوری اسلامی و گروههای نیابتیاش، «شمار قابلتوجهی از پایگاههای نظامی آمریکا در منطقه با تخریب و انهدام غیر قابل استفاده شدهاند.»
بر اساس این گزارش، نیروهای نظامی آمریکا «به ناچار در برخی هتلهای کشورهای منطقه از جمله بحرین و امارات مستقر شدهاند.»
این خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران افزود که به هتلداران، به ویژه در این دو کشور گفته شده در صورت پذیرش این افراد، ممکن است مراکز اقامتی هدف حمله قرار گیرند.
در همین ارتباط هم عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، پنجشنبه در شبکه اجتماعی ایکس از «صاحبان هتلها در کشورهای حاشیه خلیج فارس» خواست که به «نظامیانی که ممکن است امنیت مشتریان را به خطر اندازند، خدمات اقامتی» ارائه ندهند.
او عنوان کرد که نیروهای آمریکایی پس از آغاز جنگ، «پایگاههای نظامی خود در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را ترک کرده و برای پنهان شدن به هتلها و ساختمانهای اداری روی آوردهاند.»
عراقچی سپس بدون ارائه شواهدی نیروهای آمریکایی را متهم کرد که «از شهروندان این کشورها بهعنوان سپر انسانی استفاده میکنند.»
او در روزهای پایانی سال گذشته و در گفتوگو با شبکه خبری الجزیره چنین موضوعی را مطرح کرده بود.
ابوالفضل شکارچی، معاون «فرهنگی و جنگ نرم» ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، هم اتهام عراقچی را تکرار کرد و به تلویزیون حکومتی ایران گفت: «آمریکاییها از مناطق غیر نظامی برای پوشش خودشان استفاده میکنند.»
پیش از این، روزنامه نیویورک تایمز پنجشنبه گزارش داده بود که حملات تلافیجویانه جمهوری اسلامی «بسیاری از ۱۳ پایگاه نظامی آمریکا در منطقه خلیج فارس را تقریباً غیرقابل سکونت کرده و اعضای ارتش ایالات متحده را مجبور به کار از راه دور از هتلها و فضاهای اداری کرده است.»
هشدار به هتلداران در کشورهای عربی خلیج فارس در شرایطی مطرح شده است که پس از آغاز جنگ، شماری از هتلها هدف حملات جمهوری اسلامی قرار گرفته بودند.
در همین ارتباط، برخی از رسانهها گزارش دادند که هتلهای برج العرب، گریکو و فیرمونت د پالم در دبی هدف حمله قرار گرفتند. دو هتل در بحرین هم هدف حمله قرار گرفتند.
علاوه بر این، یک پهپاد، هتل «اربیل ارجان» را در شهر اربیل در اقلیم کردستان عراق هدف قرار داد. سفارت آمریکا در بغداد پیشتر هشدار داده بود گروههای شبهنظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی ممکن است هتلهایی را هدف قرار دهند.
دونالد ترامپ در گفتوگو با شبکه فاکسنیوز تاکید کرد که سرکوب شدید و استفاده از سلاح علیه شهروندان، عامل اصلی توقف اعتراضات در ایران است. او همچنین از تمدید مهلت مذاکراتی با تهران خبر داد و گفت به درخواست مقامهای ایرانی، بهجای هفت روز، ۱۰ روز به آنها فرصت داده است.
ترامپ در این مصاحبه که عصر پنجشنبه ۶ فروردین به وقت شرق آمریکا پخش شد، با اشاره به وضعیت داخلی ایران گفت: «به نظر من، وقتی نگاه میکنید چه اتفاقی افتاده، مردم وحشتزدهاند، چون یک طرف اسلحه دارد- و اسلحههای بسیار خطرناک دارد.» او افزود: «مردم شجاع هستند، اما وقتی میبینند افراد یکی پس از دیگری کشته میشوند… دیگر نمیتوانند اعتراض کنند.»
او با توصیف نحوه برخورد نیروهای حکومتی با معترضان گفت: «دلیل اینکه اعتراض نمیکنند این است که به آنها شلیک میشود… این کار را با تکتیراندازها انجام میدهند، از ساختمانها.» ترامپ تاکید کرد که در جریان اعتراضات، «زنان را مستقیم به سرشان شلیک کردند» و افزود: «وقتی میبینید افراد یکی پس از دیگری به زمین میافتند… فرار میکنید. همین اتفاق افتاد.»
رییسجمهوری آمریکا همچنین به سرکوب چهرههای منتقد اشاره کرد و با یادآوری اعدام صالح محمدی، کشتیگیری که در ۲۸ اسفند ماه به دلیل شرکت در اعتراضات دیماه اعدام شد، گفت: «آن کشتیگیر… یک ستاره بود… او را کشتند چون علیه رژیم صحبت کرد.» ترامپ تاکید کرد «ایران کشتیگیران بزرگی دارد و او یکی از بهترینها بود، اما او را کشتند.»
او در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به کشتهشدن رهبران جمهوری اسلامی در حملات اخیر تاکید کرد در چنین شرایطی «میتوان گفت تغییر رژیم رخ داده، چون همه رهبران کشته شدهاند.»
تمدید مهلت مذاکره با تهران ترامپ در بخش دیگری از سخنان خود به روند مذاکرات اخیر با حکومت ایران اشاره کرد و گفت مقامهای ایرانی از او درخواست زمان بیشتر کردهاند. او توضیح داد: «آنها گفتند میشود زمان بیشتری بدهید؟… آنها هفت روز خواسته بودند، و من ۱۰ روز دادم.»
او افزود: «گفتم ۱۰ روز فرصت دارید… و آنها خیلی از این بابت تشکر کردند.» ترامپ در عین حال تاکید کرد که مذاکرات همچنان ادامه دارد و «اوضاع بد پیش نمیرود»، هرچند نسبت به نتیجه نهایی ابراز تردید کرد.
تاکید بر برتری نظامی و فشار بر تهران ترامپ در این مصاحبه بار دیگر برتری نظامی آمریکا در درگیری جاری با جمهوری اسلامی را برجسته کرد و گفت: «ما نیروی دریاییشان را از بین بردیم، نیروی هواییشان را زدیم، بیشتر موشکهایشان را نابود کردیم.» او افزود که زیرساختهای ارتباطی و پدافندی حکومت ایران نیز هدف قرار گرفتهاند.
او همچنین هشدار داد در صورت عدم توافق، گزینههای بیشتری روی میز است و گفت اگر ایران «کاری که باید انجام دهد را انجام ندهد»، ایالات متحده میتواند زیرساختهای حیاتی از جمله نیروگاههای برق را هدف قرار دهد.
ترامپ در تاکید کرد که همزمان با فشار نظامی، مسیر مذاکره همچنان باز است، اما تصمیم نهایی به رفتار تهران در روزهای آینده بستگی دارد.
رییسجمهوری آمریکا ساعاتی پیش از این نیز در جلسه کابینه در کاخ سفید به جمهوری اسلامی هشدار داده بود در صورت پافشاری بر «جاهطلبیهای هستهای» خود، با «بدترین کابوس» روبهرو خواهد شد.
پنتاگون اعلام کرد که ایالات متحده به عنوان بخشی از عملیات خود علیه جمهوری اسلامی، قایقهای تندروی بدون سرنشین را برای گشتزنی به کار گرفته است.
خبرگزاری رویترز پنجشنبه ششم فروردین در گزارشی در این مورد نوشت این نخستین بار است که واشینگتن استفاده از چنین شناورهایی را در یک جنگ تایید میکند زیرا پیش از این، استقرار این نوع شناورها که میتوانند برای نظارت یا حملات انتحاری استفاده شوند، گزارش نشده است.
این خبرگزاری افزود شناورهای بدون سرنشین در سالهای اخیر پس از آنکه اوکراین از قایقهای تندروی حامل مواد منفجره برای وارد کردن خسارات قابل توجه به ناوگان دریای سیاه روسیه استفاده کرد، مورد توجه قرار گرفتهاند.
جمهوری اسلامی، به دنبال شروع حملات ایالات متحده و اسرائیل در نهم اسفند، دستکم دو بار از پهپادهای دریایی برای حمله به نفتکشها در خلیج فارس استفاده کرده است.
به نوشته رویترز، هیچ نشانهای وجود ندارد که ایالات متحده از شناورهای بدون سرنشین برای حملات تهاجمی استفاده کرده باشد.
تیم هاوکینز، سخنگوی فرماندهی مرکزی پنتاگون، در پاسخ به پرسش رویترز گفت که شناورهای بدون سرنشین ساخته شده توسط شرکت بلکسی مستقر در مریلند، که با نام شناور شناسایی خودکار جهانی (GARC) شناخته میشوند، به عنوان بخشی از عملیات ایالات متحده علیه حکومت ایران، با عنوان «خشم حماسی»، برای گشتزنی استفاده شدهاند.
او در بیانیهای گفت: «نیروهای آمریکایی همچنان از سیستمهای بدون سرنشین در منطقه خاورمیانه، از جمله پهپادهای سطحی مانند GARC استفاده میکنند. این پلتفرم، به ویژه، بیش از ۴۵۰ساعت پرواز و بیش از ۲۲۰۰ مایل دریایی را در طول گشتهای دریایی در حمایت از عملیات خشم حماسی با موفقیت ثبت کرده است.»
هاوکینز از نام بردن از سایر سیستمهای بدون سرنشین مستقر در منطقه خودداری کرد. بلکسی نیز از اظهار نظر در مورد این خبر خودداری کرد.
رویترز اضافه کرد ایالات متحده از سالها پیش در تلاش است ناوگانی از شناورهای سطحی و زیرسطحی بدون سرنشین خودران را به عنوان جایگزینی ارزانتر و سریعتر برای کشتیها و زیردریاییهای سرنشیندار، به ویژه برای مقابله با قدرت دریایی رو به رشد چین در اقیانوس آرام، تولید کند. با این حال، این تلاش از برنامه عقب مانده و با مشکلات فنی، نگرانیهای هزینهای و مجموعهای از موانع آزمایشی مواجه شده است.
این خبرگزاری اشاره کرد که سال گذشته گزارش داده بود که GARC، یک قایق تندرو به طول حدود پنج متر، درگیر مشکلات متعدد عملکردی و ایمنی بوده است، از جمله یکی از آنها که در جریان یک آزمایش نظامی با سرعت بالا با یک قایق دیگر برخورد کرد.
به گفته «یک منبع» که در جریان این موضوع قرار گرفته بود، در هفتههای اخیر، در جریان یک آزمایش ناموفق دیگر در خاورمیانه، یکی از قایقهای GARC از کار افتاد.
اما هاوکینز از اظهار نظر در مورد این رویدادها خودداری کرد و گفت: «GARC یک قابلیت نوظهور و بخشی از ناوگان پهپادهای سطحی است که توسط ناوگان پنجم ایالات متحده برای افزایش آگاهی از آنچه در آبهای منطقهای اتفاق میافتد، اداره میشود.»
دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، اعلام کرد ضربالاجل تعیینشده برای حمله به نیروگاههای ایران را به مدت ۱۰ روز دیگر به تعویق انداخته است.
ترامپ پنجشنبه ششم فروردین در شبکه اجتماعی تروثسوشال نوشت به درخواست حکومت ایران، مهلت مذاکرات میان تهران و واشینگتن تا ششم آوریل ساعت ۸ شب به وقت شرق آمریکا (ساعت ۳:۳۰ بامداد سهشنبه ۱۸ فروردین به وقت ایران) تمدید شده است.
او افزود: «مذاکرات در جریان است و برخلاف اظهارات نادرست رسانههای جعلی و دیگران، بسیار خوب پیش میرود.»
پیشتر در دوم فروردین، رییسجمهوری آمریکا اعلام کرد در صورت باز نشدن تنگه هرمز ظرف ۴۸ ساعت، «نیروگاههای برق» ایران را هدف قرار خواهد داد.
یک روز بعد، ترامپ از مذاکرات «سازنده» با تهران خبر داد و گفت هرگونه حمله به نیروگاهها و زیرساختهای انرژی ایران به مدت پنج روز به تعویق خواهد افتاد.
چهارم فروردین، یک مقام آمریکایی در مصاحبه با پایگاه خبری سمافور تاکید کرد کارزار نظامی علیه جمهوری اسلامی در جریان مذاکرات ادامه خواهد یافت.
به گفته او، توقف حملات تنها شامل نیروگاههای ایران میشود و اهداف نظامی را در بر نمیگیرد.
این اظهارات در شرایطی مطرح میشوند که حکومت ایران از زمان آغاز مناقشه کنونی، ۱۲ کشور منطقه از جمله عربستان سعودی، امارات، بحرین، کویت، اردن، قطر، عراق، عمان و جمهوری آذربایجان را هدف قرار داده است؛ حملاتی که تهران اغلب آنها را با استناد به فعالیت پایگاههای نظامی ایالات متحده در این کشورها توجیه میکند.
پایگاه خبری تایمز اسرائیل ششم فروردین به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد ترامپ نسبت به انجام یک عملیات زمینی گسترده در ایران تمایل نشان داده است.
روزنامه نیویورکتایمز پنجم فروردین نوشت پنتاگون دستور اعزام حدود دو هزار سرباز از لشکر ۸۲ هوابرد ارتش را به خاورمیانه صادر کرده است.
مقام یکی از کشورهای میانجی میان تهران و واشینگتن پنجشنبه ششم فروردین به تایمز اسرائیل گفت ایالات متحده بر این باور است که جمهوری اسلامی تحت فشار عملیات زمینی تسلیم خواهد شد.
او افزود کاخ سفید معتقد است حکومت ایران با طرح ۱۵ بندی ترامپ برای برقراری آتشبس موافقت نخواهد کرد و به همین دلیل، هزاران نیروی آمریکایی برای تصرف جزیره خارک به منطقه اعزام شدهاند.
پایگاه خبری اکسیوس ششم فروردین گزارش داد پنتاگون در حال تدوین گزینههای نظامی برای زدن «ضربه نهایی» به جمهوری اسلامی است؛ عملیاتی که میتواند شامل استفاده از نیروهای زمینی و بمباران گسترده باشد.
در هفتههای اخیر، اختلال در تردد شناورها در تنگه هرمز موجب برهم خوردن جریان انرژی جهانی و افزایش قیمت نفت شده است.
بر اساس برخی گزارشها، ایالات متحده ممکن است برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی و بازگشایی تنگه هرمز، خارک را به تصرف درآورد.
روزنامه اورشلیمپست سوم فروردین نوشت مقامهای ارشد آمریکایی در روزهای اخیر به همتایان خود در اسرائیل و سایر کشورها اعلام کردهاند که گزینهای جز اجرای عملیات زمینی برای تصرف جزیره خارک باقی نمانده است.
مقام دیگری از کشورهای میانجی در بحران خاورمیانه در مصاحبه با تایمز اسرائیل هشدار داد حتی اگر آمریکا بتواند خارک را به تصرف درآورد، حفظ آن در بلندمدت مستلزم اعزام نیروهای بیشتر و درگیریهای طولانیتر خواهد بود.
او افزود این زمان بسیار فراتر از بازه چهار تا شش هفتهای است که واشینگتن بهطور علنی برای مدت مناقشه کنونی در نظر گرفته بود.
به گفته این دو منبع آگاه، صرفنظر از تصمیم نهایی ترامپ درباره انجام عملیات زمینی در ایران، بعید است جمهوری اسلامی تن به خواستههای ایالات متحده دهد.
ترامپ ششم فروردین به مقامهای جمهوری اسلامی هشدار داد در صورت ناکام ماندن گفتوگوها، با «تهاجم مداوم» مواجه خواهند شد و ارتش آمریکا آنها را «بدون وقفه در هم خواهد کوبید».
او اضافه کرد: «این ایران است که برای رسیدن به توافق التماس میکند، نه من. خواهیم دید که آیا میتوانیم به توافق درستی برسیم و تنگه هرمز را باز کنیم یا نه.»
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، به جمهوری اسلامی هشدار داد در صورت پافشاری بر «جاهطلبیهای هستهای» خود، با «بدترین کابوس» روبهرو خواهد شد.
ترامپ پنجشنبه ششم فروردین در نشست کابینه ایالات متحده گفت: «آنها اکنون این فرصت را دارند که بهطور دائمی از جاهطلبیهای هستهای خود دست بکشند و مسیر تازهای رو به جلو ترسیم کنند. اگر نخواهند، ما بدترین کابوس آنها هستیم.»
او با اشاره به روند مذاکرات تهران و واشینگتن افزود: «آنها جنگجویانی ضعیف، اما مذاکرهکنندگانی فوقالعادهاند. این ایران است که برای رسیدن به توافق التماس میکند، نه من. خواهیم دید که آیا میتوانیم به توافق درستی برسیم و تنگه هرمز را باز کنیم یا نه.»
او به مقامهای جمهوری اسلامی هشدار داد در صورت ناکام ماندن گفتوگوها، با «تهاجم مداوم» مواجه خواهند شد و ارتش آمریکا آنها را «بدون وقفه در هم خواهد کوبید».
از زمان آغاز مناقشه کنونی در ۹ اسفند ۱۴۰۴، اسرائیل و آمریکا ضربات سنگینی به راس ساختار نظامی، امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی وارد آوردهاند.
در یکی از آخرین عملیاتها، علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران و مسئول عملیات مینگذاری و بستن تنگه هرمز، ششم فروردین در حملهای به بندرعباس کشته شد.
هگست: وزارت جنگ با بمب به مذاکرات ادامه میدهد
پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، در نشست کابینه از موفقیت کارزار نظامی علیه جمهوری اسلامی خبر داد و اعلام کرد هواپیماها و بالگردهای ایالات متحده آزادانه در آسمان ایران و تنگه هرمز عملیات انجام میدهند.
او گفت: «پدافند هوایی ایران از بین رفته و ساختار فرماندهی آنها فروپاشیده است. رهبران ارشد در پناهگاهها مخفی شدهاند، فرماندهان میانی در میدان شکست میخورند و روحیه نیروهایشان بهشدت کاهش یافته است.»
هگست ابراز امیدواری کرد مذاکرات تهران و واشینگتن موفقیتآمیز باشد و در عین حال افزود تا زمان روشن شدن نتایج، «وزارت جنگ با بمبها مذاکره را ادامه خواهد داد، زیرا جنگ ادامه مذاکره با ابزارهای دیگر است».
وزیر جنگ آمریکا با اشاره به ضربات سنگین به نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در ۲۷ روز گذشته تاکید کرد: «هرگز ارتش یک کشور تا این حد سریع و موثر خنثی نشده است.»
در سوی دیگر، مقامهای حکومت ایران همچنان به لفاظیهای تهدیدآمیز ادامه میدهند.
ابوالفضل شکارچی، سخنگوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، ششم فروردین تهدید کرد حکومت ایران «دکترین تهاجمی» را در پیش گرفته و «این به معنای تنبیه دشمن تا رسیدن به اهداف است».
استیو ویتکاف، نماینده ویژه آمریکا، در نشست کابینه، شروط آمریکا در مذاکرات ناکام پیش از جنگ را چنین برشمرد: غنیسازی صفر و حذف برنامه تسلیحات هستهای، برچیدن تاسیسات فردو، نطنز و اصفهان، عدم انباشت مواد هستهای، تحویل ذخایر اورانیوم غنیشده و کاهش ذخیره موشکهای جمهوری اسلامی و برد آنها.
او همچنین به روند مذاکرات کنونی با جمهوری اسلامی اشاره کرد و خطاب به ترامپ گفت: «شما دستور دادهاید که صلح را در اولویت قرار دهیم و ما این پیام را همراه با پیشنهاد ۱۵ بندی به تهران منتقل کردهایم... سیاست شما مبنی بر "صلح از طریق قدرت" موثرترین ابزار برای رسیدن به یک راهحل دیپلماتیک است »
ویتکاف افزود مقامهای جمهوری اسلامی در پی هشدارهای اخیر ترامپ، بهدنبال یافتن راهی برای خروج از وضعیت کنونی هستند: «نشانههای مثبتی در این زمینه وجود دارد و اگر توافقی حاصل شود، برای ایران، کل منطقه و جهان بسیار مفید خواهد بود.»
او خطاب به مقامهای حکومت ایران خواست مذاکرات را برای جلوگیری از «مرگ و ویرانی» جدی بگیرند و دیگر «اشتباه محاسباتی» نداشته باشند.
روزنامه والاستریت ژورنال پنجم فروردین گزارش داد مقامهای جمهوری اسلامی به کاخ سفید اطلاع دادهاند که برای مذاکرات آتشبس، «شروطی گسترده و حداکثری» دارند.
از جمله این خواستهها تعطیلی تمامی پایگاههای نظامی آمریکا در خلیج فارس و ایجاد «نظمی جدید» در تنگه هرمز شامل دریافت عوارض از کشتیهای عبوری است.
روبیو: جهان باید قدردان اقدامات ترامپ در برابر جمهوری اسلامی باشد
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در نشست کابینه از سیاستهای ترامپ در قبال جمهوری اسلامی تمجید کرد و گفت جامعه جهانی، از جمله منتقدان واشینگتن، «باید قدردان باشند که ایالات متحده رییسجمهوری دارد که مایل است با چنین تهدیدی مقابله کند و اجازه ادامه آن را ندهد».
او ادامه داد جمهوری اسلامی طی ۴۷ سال گذشته، «آمریکاییها را کشته و در سراسر جهان به آنها حمله کرده است»، اما ترامپ تردیدی در اقدام کردن ندارد و «چنین خطری را به حال خود رها نمیکند».
روبیو از کارزار نظامی علیه جمهوری اسلامی دفاع کرد و افزود اگر حکومت ایران به سلاح هستهای دست یابد، «ممکن است در آینده میلیونها آمریکایی را بکشد».