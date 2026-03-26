خبرگزاری رویترز پنج‌شنبه ششم فروردین در گزارشی در این مورد نوشت این نخستین بار است که واشینگتن استفاده از چنین شناورهایی را در یک جنگ تایید می‌کند زیرا پیش از این، استقرار این‌ نوع شناورها که می‌توانند برای نظارت یا حملات انتحاری استفاده شوند، گزارش نشده است.

این خبرگزاری افزود شناورهای بدون سرنشین در سال‌های اخیر پس از آن‌که اوکراین از قایق‌های تندروی حامل مواد منفجره برای وارد کردن خسارات قابل توجه به ناوگان دریای سیاه روسیه استفاده کرد، مورد توجه قرار گرفته‌اند.

جمهوری اسلامی، به دنبال شروع حملات ایالات متحده و اسرائیل در نهم اسفند، دست‌کم دو بار از پهپادهای دریایی برای حمله به نفتکش‌ها در خلیج فارس استفاده کرده است.

به نوشته رویترز، هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که ایالات متحده از شناورهای بدون سرنشین برای حملات تهاجمی استفاده کرده باشد.

تیم هاوکینز، سخنگوی فرماندهی مرکزی پنتاگون، در پاسخ به پرسش رویترز گفت که شناورهای بدون سرنشین ساخته شده توسط شرکت بلک‌سی مستقر در مریلند، که با نام شناور شناسایی خودکار جهانی (GARC) شناخته می‌شوند، به عنوان بخشی از عملیات ایالات متحده علیه حکومت ایران، با عنوان «خشم حماسی»، برای گشت‌زنی استفاده شده‌اند.

او در بیانیه‌ای گفت: «نیروهای آمریکایی همچنان از سیستم‌های بدون سرنشین در منطقه خاورمیانه، از جمله پهپادهای سطحی مانند GARC استفاده می‌کنند. این پلتفرم، به ویژه، بیش از ۴۵۰ساعت پرواز و بیش از ۲۲۰۰ مایل دریایی را در طول گشت‌های دریایی در حمایت از عملیات خشم حماسی با موفقیت ثبت کرده است.»

هاوکینز از نام بردن از سایر سیستم‌های بدون سرنشین مستقر در منطقه خودداری کرد. بلک‌سی نیز از اظهار نظر در مورد این خبر خودداری کرد.

رویترز اضافه کرد ایالات متحده از سال‌ها پیش در تلاش است ناوگانی از شناورهای سطحی و زیرسطحی بدون سرنشین خودران را به عنوان جایگزینی ارزان‌تر و سریع‌تر برای کشتی‌ها و زیردریایی‌های سرنشین‌دار، به ویژه برای مقابله با قدرت دریایی رو به رشد چین در اقیانوس آرام، تولید کند. با این حال، این تلاش از برنامه عقب مانده و با مشکلات فنی، نگرانی‌های هزینه‌ای و مجموعه‌ای از موانع آزمایشی مواجه شده است.

این خبرگزاری اشاره کرد که سال گذشته گزارش داده بود که GARC، یک قایق تندرو به طول حدود پنج متر، درگیر مشکلات متعدد عملکردی و ایمنی بوده است، از جمله یکی از آنها که در جریان یک آزمایش نظامی با سرعت بالا با یک قایق دیگر برخورد کرد.

به گفته «یک منبع» که در جریان این موضوع قرار گرفته بود، در هفته‌های اخیر، در جریان یک آزمایش ناموفق دیگر در خاورمیانه، یکی از قایق‌های GARC از کار افتاد.

اما هاوکینز از اظهار نظر در مورد این رویدادها خودداری کرد و گفت: «GARC یک قابلیت نوظهور و بخشی از ناوگان پهپادهای سطحی است که توسط ناوگان پنجم ایالات متحده برای افزایش آگاهی از آنچه در آب‌های منطقه‌ای اتفاق می‌افتد، اداره می‌شود.»