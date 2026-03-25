شورای حقوق بشر سازمان ملل چهارشنبه پنجم فروردین، حملات جمهوری اسلامی به کشورهای حوزه خلیج فارس را محکوم کرد و خواستار پرداخت کامل و سریع غرامت به همه قربانیان این حملات شد.

در قطعنامه این شورا، اقدام جمهوری اسلامی در بستن تنگه هرمز نیز محکوم شده است.

این قطعنامه‌ای از سوی بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و اردن ارائه شده بود.

‫فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در نشست اضطراری شورای حقوق بشر هشدار داد جنگ ایران می‌تواند کشورها در سراسر جهان را به‌طور بی‌سابقه‌ای درگیر کند.

‫او از جامعه جهانی، به‌ویژه کشورهای دارای نفوذ، خواست برای پایان دادن به این جنگ، از همه ظرفیت‌های خود استفاده کنند.

در این نشست، کشورهای عربی، اتحادیه اروپا و آسه‌آن، اقدامات حکومت ایران در خلیج فارس و تنگه هرمز را محکوم کردند.

محکومیت گسترده اقدامات جمهوری اسلامی

نماینده حکومت ایران در نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل، به استفاده نمایندگان سایر کشورها از کلمه «رژیم» برای اشاره به جمهوری اسلامی اعتراض کرد.

در سوی دیگر، نماینده فیلیپین از طرف اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه‌آن)، حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه را محکوم کرد و خواستار خویشتنداری همه طرف‌ها و احترام به منشور سازمان ملل و حقوق بشر شد.

جمهوری اسلامی از زمان آغاز جنگ کنونی با حمله آمریکا و اسرائیل در ۹ اسفند ۱۴۰۴ و کشته شدن علی خامنه‌ای، دیکتاتور تهران، دست‌کم ۱۳ کشور را هدف قرار داده است: آذربایجان، اسرائیل، اردن، امارات متحده عربی، بحرین، ترکیه، عراق، عربستان سعودی، عمان، قبرس، قطر، کویت و لبنان.

نماینده سوئد نیز در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستار توقف حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه شد.

او استفاده حکومت ایران از مجازات اعدام از جمله درباره شهروندان دوتابعیتی را محکوم کرد و از جمهوری اسلامی خواست سرکوب مردم را متوقف کند.

دولت سوئد چهارم فروردین صدور و تمدید ویزاهای کوتاه‌مدت را برای برخی کارکنان سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم متوقف کرد . تصمیمی که به گفته مقام‌های سوئدی، در واکنش به پرونده اعدام یک شهروند این کشور در ایران اتخاذ شد.

ماریا مالمر استنرگارد، وزیر خارجه سوئد، اعلام کرد این اقدامات «تنها آغاز واکنش‌های سوئد» است و دولت این کشور گزینه‌های بیشتر را برای اقدامات احتمالی در آینده رد نمی‌کند.

وزارت خارجه سوئد ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ در پاسخ به ایران‌اینترنشنال، اعدام یک شهروندش در ایران را محکوم کرد . جمهوری اسلامی ساعاتی پیش از بیانیه استکهلم، از اعدام کوروش کیوانی، شهروند ایرانی-سوئدی، به اتهام جاسوسی برای اسرائیل خبر داده بود.

نماینده اتحادیه اروپا خواستار پایان سرکوب مردم ایران شد

نماینده اتحادیه اروپا در نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل، حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه را به‌شدت محکوم کرد.

او بر لزوم پایان جنگ و احترام به منشور سازمان ملل از سوی همه طرف‌های درگیر تاکید کرد.

نماینده اتحادیه اروپا همچنین از جمهوری اسلامی خواست سرکوب مردم ایران را متوقف کند.

ابوظبی و ریاض اقدامات جمهوری اسلامی را محکوم کردند

نماینده امارات متحده عربی در نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت حملات جمهوری اسلامی حاکمیت این کشور و قواعد حقوق بشر را نقض می‌کند.

او تاکید کرد امارات هیچ‌گاه اجازه نداده از آسمان این کشور برای حمله به ایران استفاده شود.

به گفته این مقام اماراتی، حملات جمهوری اسلامی تهدیدی علیه کشتیرانی به شمار می‌رود و بر زنجیره تامین و امنیت جهانی تاثیرگذار است.

نماینده عربستان سعودی نیز در این نشست، حملات حکومت ایران به کشورهای خلیج فارس و اردن را محکوم کرد و افزود این اقدامات نقض آشکار منشور سازمان ملل و تمامیت ارضی این کشورهاست.

او همچنین توقف کشتیرانی در تنگه هرمز و حمله به شناورهای تجاری را «اقدامی غیرقابل قبول» از سوی تهران دانست و آن را محکوم کرد.

این مقام سعودی هشدار داد حملات به زیرساخت‌های انرژی بر تمام جهان تاثیر منفی می‌گذارد.

نماینده قطر در شورای حقوق بشر: حملات جمهوری اسلامی تهدیدی برای صلح و اقتصاد جهانی است

نماینده قطر در نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل هشدار داد حملات جمهوری اسلامی علیه کشورهای منطقه پیامدهایی جدی برای صلح و امنیت جهانی و همچنین وضعیت حقوق بشر دارد و منشور سازمان ملل را نقض می‌کند.

او افزود اقدام حکومت ایران در هدف قرار دادن کشتی‌ها در تنگه هرمز تبعات جبران ناپذیری برای اقتصاد به همراه خواهد داشت و بر حقوق اجتماعی نیز تاثیرگذار است.