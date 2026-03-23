صالح محمدی پنجشنبه ۲۸ اسفند ۱۴۰۴، به همراه دو نفر دیگر اعدام شد؛ اقدامی که موجی از خشم و اندوه را میان مدالآوران المپیک برانگیخت.
شبکه خبری فاکسنیوز در گزارشی ویژه، واکنشهای گسترده ورزشکاران المپیک به اعدام صالح محمدی، کشتیگیر ۱۹ ساله ایرانی، را بررسی کرد.
صالح محمدی متولد ۲۰ اسفند ۱۳۸۵ بود. او شهریور ۱۴۰۳ با دوبنده تیم ملی کشتی آزاد ایران، مدال برنز جام بینالمللی سایتییف را در کراسنویارسک روسیه به دست آورد.
یک فاجعه انسانی
برندون اسلی، قهرمان وزن ۷۴ کیلوگرم کشتی آزاد المپیک سیدنی، که در آن مسابقات بووایسار سایتییف را شکست داد، با ابراز تاسف عمیق به فاکسنیوز گفت: «من بهعنوان کسی که دو بار به ایران سفر کرده و از نزدیک شاهد عزت و قلب مهربان مردم این کشور بودهام، از شنیدن خبر اعدام این نوجوان کشتیگیر قلبم به درد آمد. تماشای اعدام یک ورزشکار نوجوان از سوی حکومت غیرقابلباور است. دعای من همراه خانواده صالح محمدی و تمام کسانی است که از این ظلم رنج میبرند.»
تایلر کلاری، قهرمان آمریکایی شنای ۲۰۰ متر کرال پشت المپیک ۲۰۱۲ لندن، این اقدام را نتیجه یک فرایند قضایی ناعادلانه خواند و افزود: «ما المپینها عمر خود را در کنار ورزشکارانی میگذرانیم که نماد نظم و آزادی هستند. اعدام یک کشتیگیر پس از یک دادگاه نمایشی، یادآور ماهیت خشونتبار این حکومت است. این لحظات نشان میدهد که چرا ایستادگی در برابر چنین رفتارهایی ضروری است.»
روزی سیاه برای جامعه ورزش
کیلی همفریز، قهرمان سه دوره المپیک زمستانی در رشته بابسلد، به فاکسنیوز گفت: «کشتن یک نوجوان تنها به جرم اعتراض، منزجرکننده است؛ اما کشتن نوجوانی که به دلیل قهرمان بودن و تبدیل شدن به نماد کشورش هدف قرار گرفته، فاجعهبارتر است. این روزی سیاه برای جامعه ورزش است و تفاوت میان آزادی ما در آمریکا و وضعیت ورزشکاران در ایران را نشان میدهد. من ممکن است در فضای مجازی با نظرات مخالف روبهرو شوم، اما هرگز بابت ابراز عقیده، نگران جانم نیستم.»
فراخوان بینالمللی برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی
کیتی اولاندر، از دیگر المپینهای حاضر در این گزارش، بر لزوم اقدام بینالمللی تاکید کرد. اولاندر گفت: «این ورزشکاران هیچ خطایی مرتکب نشدند. آنها نماینده کشورشان بودند، اما بهجای حمایت، در برابر سیستمی رها شدند که بویی از عدالت نبرده است. سکوت دیگر جایز نیست و نهادهای بینالمللی باید بابت این شکست در محافظت از جان ورزشکاران پاسخگو باشند.»
خبرگزاری اینترفاکس به نقل از وزارت امور خارجه روسیه گزارش داد مسکو با بستن تنگه هرمز مخالف است.
در گزارش اینترفاکس که دوشنبه سوم فروردین منتشر شد، اشارهای مستقیم به نام جمهوری اسلامی نشده است. با این حال، با در نظر گرفتن تحولات اخیر منطقه میتوان دریافت که منظور این رسانه دولتی روسیه، حکومت ایران است.
اینترفاکس در ادامه نوشت با وجود مخالفت مسکو با اختلال در تنگه هرمز، روسیه بر این باور است که این مساله باید در چارچوب «شرایط کلی و گستردهتر جهان» مورد بررسی قرار گیرد.
به نظر میرسد این رسانه به کارزار نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی اشاره دارد.
در روزهای اخیر، اختلال در تردد شناورها در تنگه هرمز موجب برهم خوردن جریان انرژی جهانی و افزایش قیمت نفت شده است.
بامداد دوم فروردین، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، با انتشار پیامی خطاب به جمهوری اسلامی، ضربالاجلی ۴۸ ساعته برای بازگشایی کامل این گذرگاه راهبردی تعیین کرد و هشدار داد در غیر این صورت، نیروگاههای ایران هدف قرار خواهند گرفت.
تهدید شورای دفاع جمهوری اسلامی به مینگذاری در خلیج فارس
شورای دفاع جمهوری اسلامی سوم فروردین در بیانیهای اعلام کرد سیاست تهران در قبال تنگه هرمز بر اساس «فرمان» مجتبی خامنهای، رهبر جدید حکومت ایران، ادامه مییابد.
در این بیانیه آمده است: «تنها راه عبور از تنگه هرمز برای کشورهای غیرمتخاصم، هماهنگی با ایران است.»
پیشتر در دوم فروردین، نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان بینالمللی دریانوردی گفته بود تنگه هرمز «برای همه بهجز دشمنان باز است».
شورای دفاع در ادامه تهدید کرد در صورت هدف قرار گرفتن نیروگاهها و زیرساختهای انرژی در ایران، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بر اساس «اصل قرآنی مقابله به مثل» پاسخی «قاطع و ویرانگر» خواهند داد.
بر اساس این بیانیه، اگر حملهای به «سواحل یا جزایر ایرانی» صورت گیرد، جمهوری اسلامی اقدام به مینگذاری در «کلیه معابر وصولی و خطوط مواصلاتی در خلیج فارس و سواحل» خواهد کرد.
بر اساس پیام مخاطبان ایران اینترنشنال، ساعت ۱۱:۵۲ دوشنبه سه فروردین در جزیره کیش صدای انفجار مهیبی شنیده شد.
مخاطبان گفتند که ساعت ۰۶:۵۰ صبح دوشنبه ۳ فروردین صنایع الکترونیک صا ایران شیراز بار دیگر هدف قرار گرفت و از ساعت ۸ تا حدود ۱۱:۳۰ صبح صدای عبور جنگنده و فعالیت پدافند در تبریز شنیده شد. همچنین ساعت ۱۱:۳۵ صبح سوم فروردین صدای عبور جنگنده و دو انفجار از فاصله دور در غرب تبریز شنیده شد.
ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال وقوع انفجارهای پی در پی را در پایگاه دریایی بوشهر در دوشنبه سوم فروردین نشان میدهد.
یک مخاطب گفت که صبح سه فروردین در تهران، خیابان نیروی هوایی، فاصله بین دوم و سوم مدرسه ۱۷ شهریور، محلی که محل تجمع نیروهای سپاه بود، هدف حمله قرار گرفت و بهگونهای بود که کل منطقه نیروی هوایی تهران لرزید.
همچنین گزارشهای مردمی حاکی است که در خیابان پیروزی تهران، از بزرگراه بسیج تا انتهای خیابان، نیروها بهصورت پراکنده با خودروهای تویوتا، سلاحهای سنگین و یگان موتوری مستقر شدهاند و با جابهجایی در میان مردم موقعیت خود را تغییر میدهند.
یک مخاطب گفت که در اتوبان باکری شمال، زیر پل همت، نیروهای نظامی و بسیج با استقرار سلاحهای سنگین حضور دارند.
پیام مخاطبی از محمدشهر کرج حاکی است که صبح ۳ فروردین در حوالی امامزاده، نیروهای مسلح با متوقف کردن خودروها اقدام به بازرسی کردند و پس از بررسی صندوق عقب که حاوی خرید خوراکی بود، اجازه ادامه مسیر دادند.
روزنامه اورشلیمپست به نقل از منابع آگاه گزارش داد مقامهای ارشد آمریکایی در روزهای اخیر به همتایان خود در اسرائیل و سایر کشورها اعلام کردهاند که گزینهای جز اجرای عملیات زمینی برای تصرف جزیره خارک باقی نمانده است.
یک مقام آمریکایی شامگاه یکشنبه دوم فروردین در مصاحبه با این روزنامه گفت ارتش ایالات متحده روند اعزام هزاران نیروی تفنگدار و پرسنل نیروی دریایی به خاورمیانه را تسریع کرده است.
به گزارش اورشلیمپست، این طرح بر اعزام گروه آمادگی آبی-خاکی «یواساس باکسر» متمرکز است؛ مجموعهای که ناو تهاجمی «یواساس باکسر» با نقشی مشابه یک ناو هواپیمابر سبک را در کنار ناوهای ترابری «یواساس پورتلند» و «یواساس کامستاک» گرد هم آورده است.
این سه شناور در مجموع از ظرفیت جابهجایی حدود ۴۵۰۰ تفنگدار دریایی و دیگر نیروهای رزمی برخوردارند.
جزیره خارک در خلیج فارس بهعنوان مهمترین مرکز صادرات نفت ایران جایگاهی راهبردی دارد. نزدیک به ۹۰ درصد نفت خام کشور از این پایانه به بازارهای جهانی راه مییابد که سهم قابلتوجهی از آن به چین صادر میشود.
وضعیت تنگه هرمز و جریان انرژی جهانی به یکی از محورهای اصلی بحران خاورمیانه تبدیل شده است.
بر اساس برخی گمانهزنیها در روزهای اخیر، ایالات متحده ممکن است برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی و بازگشایی تنگه هرمز، خارک را به تصرف درآورد.
آمریکا ۲۲ اسفند مواضع نظامی در جزیره خارک را هدف قرار داد.
گفتوگوی استارمر و ترامپ درباره چشمانداز تنگه هرمز
دفتر نخستوزیر بریتانیا شامگاه دوم فروردین با انتشار بیانیهای خبر داد کییر استارمر بهصورت تلفنی با دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، گفتوگو کرده است.
در این بیانیه آمده است: «رهبران دو کشور وضعیت کنونی خاورمیانه را مورد بررسی قرار دادند و بهطور ویژه بر ضرورت بازگشایی تنگه هرمز برای ازسرگیری جریان کشتیرانی جهانی تاکید کردند.»
بر پایه این بیانیه، ترامپ و استارمر معتقدند بازگشایی این آبراه برای تضمین ثبات در بازار جهانی انرژی «امری حیاتی» است.
پیشتر شبکه کان اسرائیل گزارش داد طبق ارزیابیها در این کشور، ترامپ به اتخاذ گزینه نظامی برای تضمین تردد کشتیها در تنگه هرمز نزدیک شده است.
مارک روته، دبیرکل ناتو، دوم فروردین اعلام کرد بیش از ۲۰ کشور عضو این پیمان نظامی، «در حال همگرایی و همکاری برای اجرای چشمانداز رییسجمهوری ایالات متحده» هستند تا اطمینان حاصل شود که تنگه هرمز بهعنوان یک مسیر حیاتی کشتیرانی باز خواهد ماند.
در روزهای گذشته، ترامپ بارها از عدم همراهی متحدان واشینگتن، از جمله بریتانیا، در کارزار نظامی علیه جمهوری اسلامی انتقاد کرده بود.
فاتح بیرول، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی، سوم فروردین هشدار داد مناقشه کنونی خاورمیانه حتی فراتر از بحرانهای دهه ۱۹۷۰ است و اقتصاد جهانی با تهدیدی جدی روبهرو شده است.
او از رایزنی برای آزادسازی ذخایر نفتی بهمنظور مهار بحران خبر داد و در عین حال تاکید کرد بازگشایی تنگه هرمز «کلیدیترین راهحل» است.
