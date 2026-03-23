نتانیاهو طرح ترور مشترک خامنهای را ارائه داد، ترامپ انجام عملیات را تایید کرد
خبرگزاری رویترز در گزارشی به نحوه کشته شدن علی خامنهای و آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی پرداخته و نوشته است که کمتر از ۴۸ ساعت پیش از آغاز حمله آمریکا و اسرائیل، بنیامین نتانیاهو در تماسی تلفنی با دونالد ترامپ درباره دلایل آغاز جنگ در روز شنبه ۹ اسفند گفتوگو کرد.
بهنوشته رویترز، هم ترامپ و هم نتانیاهو از طریق گزارشهای اطلاعاتی در اوایل همان هفته دریافته بودند که علی خامنهای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، و نزدیکترین همکارانش بهزودی در دفتر او در تهران دیدار خواهند کرد.
سه منبع آگاه که نامشان اعلام نشده، به رویترز گفتهاند که اطلاعات جدید نشان میداد که زمان این جلسه از شب شنبه به صبح شنبه تغییر کرده است. بنیامین نتانیاهو در تماس تلفنی خود که پیش از این رسانهای نشده بود، این نکته را با دونالد ترامپ در میان گذاشت.
بهنوشته رویترز، نتانیاهو که مصمم بود عملیاتی را که دههها برای آن تلاش کرده بود پیش ببرد، استدلال کرد که شاید هرگز فرصت بهتری برای کشتن خامنهای و گرفتن انتقام از تلاشهای قبلی جمهوری اسلامی برای ترور ترامپ وجود بهدست نیاید.
وزارت دادگستری آمریکا یک مرد پاکستانی را به تلاش برای جذب افرادی در ایالات متحده برای کشتن ترامپ در جریان رقابتهای انتخاباتی او متهم کرده است؛ طرحی که بهعنوان انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران بهدستور ترامپ، طراحی شده بود.
رویترز بهنقل از منابع خود افزوده تا زمان تماس تلفنی نتانیاهو، ترامپ با ایده انجام یک عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی موافقت کرده بود، اما هنوز درباره زمان و شرایط ورود آمریکا به این جنگ تصمیم نگرفته بود.
نیروهای نظامی آمریکا طی هفتهها، حضور خود را در منطقه تقویت کرده بودند؛ بهگونهای که بسیاری در داخل دولت معتقد بودند شروع جنگ تنها نیازمند صدور دستور رییسجمهوری است. چند روز قبل از حمله، یکی از تاریخهای احتمالی بهدلیل شرایط نامساعد جوی لغو شده بود.
رویترز در گزارش خود تاکید کرده که مشخص نیست استدلالهای نتانیاهو تا چه حد بر تصمیم ترامپ تاثیر گذاشته است، اما این تماس در عمل آخرین استدلال رهبر اسرائیل برای همتای آمریکاییاش بود.
این خبرگزاری بهنقل از سه منبع آگاه خود افزوده که در هر صورت این تماس همراه با اطلاعاتی که نشان میداد فرصت کشتن رهبر جمهوری اسلامی در حال از دست رفتن است، عامل محرکی برای تصمیم نهایی ترامپ در روز هشتم اسفند برای آغاز عملیات «خشم حماسی» بود.
طبق این گزارش، نتانیاهو در تماس تلفنی خود استدلال کرد که ترامپ میتواند با کمک به حذف رهبر جمهوری اسلامی که هم در غرب و هم نزد بسیاری از ایرانیان منفور است، تاریخساز شود. او گفت حتی ممکن است ایرانیان به خیابانها بیایند و نظامی را که از سال ۱۳۵۷ بر ایران حاکم بوده و از منابع اصلی تروریسم و بیثباتی جهانی محسوب میشود، سرنگون کنند.
در آغاز جنگ اولین بمبها صبح شنبه، ۹ اسفند، بر دفتر علی خامنهای فرود آمدند. ترامپ همان شب اعلام کرد که خامنهای کشته شده است.
با این همه، نتانیاهو پنجشنبه ۲۸ اسفند در یک نشست خبری روز این ادعا را که اسرائیل به شکلی از اشکال آمریکا را به درگیری با جمهوری اسلامی کشانده، رد کرد و چنین اخباری را جعلی خواند.
او گفت: «آیا واقعا کسی فکر میکند میتواند به رییسجمهوری ترامپ بگوید چه کاری انجام دهد؟ دست بردارید!»
ترامپ خود نیز بهصورت علنی گفته است که تصمیم حمله را بهطور کامل خودش گرفته است.
رویترز نیز در گزارش خود تاکید کرده است که شواهدی وجود ندارد که نشان دهد نتانیاهو ترامپ را مجبور به جنگ کرده باشد، اما رهبر اسرائیل مدافع موثر موضوع حمله بوده و نحوه طرح این موضوع، از جمله فرصت کشتن رهبر جمهوری اسلامی، برای ترامپ قانعکننده بوده است؛ مخصوصا که او در پی ترور ترامپ بود.
پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، اوایل مارس گفت که انتقامجویی نیز یکی از انگیزههای این عملیات بود: «حکومت ایران تلاش کرد رییسجمهوری ترامپ را بکشد و رییسجمهوری ترامپ در نهایت پیروز شد.»
برنامههای هستهای و موشکی، اهداف جنگ ۱۲ روزه
ترامپ در کارزار انتخاباتی ۲۰۲۴ خود بر سیاست «اول آمریکا» تاکید داشت و بهطور علنی گفته بود که میخواهد از جنگ با جمهوری اسلامی بپرهیزد و با تهران از طریق دیپلماسی تعامل کند.
اما با شکست مذاکرات درباره برنامه هستهای ایران در بهار گذشته، ترامپ بهتدریج به گزینه حمله نظامی فکر کرد.
اولین حمله در خرداد ماه رخ داد، زمانی که اسرائیل تاسیسات هستهای و سایتهای موشکی ایران را بمباران کرد و چند مقام ارشد جمهوری اسلامی را کشت. نیروهای آمریکایی بعدا به این حمله پیوستند و پس از پایان عملیات مشترک ۱۲ روزه، ترامپ از موفقیت آن تمجید کرد و گفت آمریکا تاسیسات هستهای ایران را «نابود» کرده است.
رویترز در گزارش خود افزوده که چند ماه بعد، گفتوگوها میان آمریکا و اسرائیل درباره یک حمله هوایی دوم برای هدف قرار دادن تاسیسات موشکی بیشتر و جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به توانایی ساخت سلاح هستهای آغاز شد.
اسرائیل همچنین خواهان کشتن خامنهای بود؛ دشمنی دیرینه که بارها موشک بهسوی اسرائیل شلیک کرده و از نیروهای نیابتی مسلح در اطراف این کشور، از جمله حماس و حزبالله حمایت کرده بود.
اسرائیلیها ابتدا فرض میکردند که این حمله را بهتنهایی انجام خواهند داد اما در دسامبر، در دیدار نتانیاهو با ترامپ در اقامتگاه مارالاگو در فلوریدا، وقتی نخستوزیر اسرائیل گفت از نتایج عملیات مشترک قبلی رضایت کامل ندارد، ترامپ نشان داد که برای یک حمله دیگر آمادگی دارد، هرچند همچنان میخواست فرصت دیگری برای مذاکرات دیپلماتیک فراهم کند.
تصمیم نهایی
بهنوشته رویترز دو رویداد ترامپ را به سمت حمله دوباره سوق داد:
اول، عملیات آمریکا در سوم ژانویه برای دستگیری نیکولاس مادورو، رییسجمهوری پیشین ونزوئلا، در کاراکاس که بدون تلفات برای نیروهای آمریکایی انجام شد و نشان داد که عملیاتهای بزرگ میتوانند پیامدهای محدود داشته باشند.
دوم، اعتراضات گسترده ضدحکومتی در ایران که با سرکوب شدید سپاه پاسداران و کشته شدن هزاران نفر همراه شد.
به این ترتیب، در پشت صحنه، همکاری نظامی میان ارتش اسرائیل و فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) افزایش یافت و برنامهریزیهای مشترک در جلسات محرمانه انجام شد.
در سفر فوریه نتانیاهو به واشینگتن، او ترامپ را درباره برنامه موشکی ایران توجیه کرد و خطرات آن، از جمله احتمال دستیابی تهران به توانایی حمله به خاک آمریکا، را توضیح داد.
فرصت تاریخی ترامپ
تا اواخر فوریه، بسیاری از مقامات آمریکایی و دیپلماتهای منطقهای معتقد شده بودند که حمله آمریکا به جمهوری اسلامی بسیار محتمل است.
ترامپ در جلسات توجیهی پنتاگون و نهادهای اطلاعاتی، جزییاتی را درباره مزایای احتمالی حمله، از جمله نابودی برنامه موشکی ایران، دریافت کرد.
پیش از تماس نتانیاهو، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، به رهبران کنگره هشدار داده بود که اسرائیل چه با مشارکت آمریکا و چه بدون آن، احتمالا به جمهوری اسلامی حمله خواهد کرد و تهران نیز احتمالا مواضع آمریکا در منطقه را هدف قرار خواهد داد.
ترامپ همچنین مطلع شده بود که این احتمال هرچند اندک وجود دارد که حذف رهبران وقت حکومت به تشکیل دولتی در تهران منجر شود که آمادگی بیشتری برای مذاکره داشته باشد.
بهنوشته رویترز، نتانیاهو در تماس تلفنی خود با ترامپ کمتر از۴۸ ساعت قبل از آغاز حمله، موضوع تغییر رژیم در ایران را نیز مطرح کرده بود هرچند ارزیابی سازمان سیا این بود که در صورت کشته شدن خامنهای، احتمالا یک چهره تندرو دیگر جایگزین او خواهد شد.
پس از کشته شدن خامنهای، پسر او که گفته میشود مواضع ضدآمریکایی شدیدتری دارد، بهعنوان جانشین او معرفی شد اگرچه از هنگام معرفی بهعنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی، او دیده نشده و اطلاعی در مورد وضعیت جسمیاش پس از حمله شنبه ۹ اسفند وجود ندارد.
ترامپ پس از کشته شدن خامنهای بارها خطاب به مردم ایران گفته که با فرا رسیدن زمان مناسب، میتوانند قیام کنند با این حال، در حالی که جنگ وارد هفته چهارم شده، سپاه پاسداران همچنان در خیابانها حضوری مسلحانه دارد و میلیونها ایرانی در خانههای خود، در انتظار فرا رسیدن زمان مناسب هستند.
در بیستوچهارمین روز جنگ، دوشنبه سوم فروردین، شهروندان از تداوم انفجارها در نقاط مختلف کشور از جمله تهران خبر دادند. همزمان گزارشهای مخاطبان ایراناینترنشنال حاکی از برقراری ایستهای بازرسی در برخی شهرهاست.
حملات به تهران و کرج ادامه دارد
بر اساس پیام یک مخاطب ایراناینترنشنال، سوم فروردین ساعت ۱۴:۱۰ در محدوده تهرانپارس ۱۱ بار صدای انفجار شنیده شد.
همچنین ویدیو رسیده به ایراناینترنشنال وقوع انفجارهای مهیبی را در منطقه تهرانپارس تهران در دوشنبه نشان داد.
همزمان خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران اعلام کرد نقاطی در مناطق چهار، شش، ۲۰، ۱۸، ۱۱، ۲۱ و ۱۳ تهران از جمله اتوبان بابایی، خیابان فرجام، میدان نماز شهر ری، فتح، پاستور، یوسفآباد و پیروزی هدف قرار گرفت.
یک مخاطب گفت که صبح سه فروردین در تهران، خیابان نیروی هوایی، فاصله بین دوم و سوم مدرسه ۱۷ شهریور، محلی که محل تجمع نیروهای سپاه بود، هدف حمله قرار گرفت و شدت حمله بهاندازهای بود که کل منطقه نیروی هوایی تهران لرزید.
ویدیو رسیده به ایراناینترنشنال، ستونهای دود ناشی از وقوع چندین انفجار پیاپی در منطقه چیتگر تهران در روز دوشنبه را نشان داد.
همچنین رسانههای ایران اعلام کردند سعید شمقدری، استاد دانشگاه علم و صنعت، بامداد دوشنبه در حمله به منطقه چیذر تهران کشته شده است.
استاندار خراسان رضوی در پیام تسلیتی در این خصوص نوشت که او جان خود را در راه «بومیسازی صنعت موشکی» فدا کرد.
در استان البرز نیز، ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال، وقوع انفجارهای مهیب را در گرمدره در دوشنبه نشان میدهند.
انفجارها در شمال ایران
ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال از حضور چندین جنگنده در آسمان کلاردشت و شنیده شدن صدای انفجارهای سنگین در ظهر دوشنبه در این شهر خبر میدهد.
حملات در مناطق مرکزی و غرب ایران
مخاطبان گفتند که ساعت ۰۶:۵۰ صبح دوشنبه ۳ فروردین صنایع الکترونیک صا ایران شیراز بار دیگر هدف قرار گرفت و از ساعت ۸ تا حدود ۱۱:۳۰ صبح صدای عبور جنگنده و فعالیت پدافند در تبریز شنیده شد.
همچنین ساعت ۱۱:۳۵ صبح سوم فروردین صدای عبور جنگنده و دو انفجار از فاصله دور در غرب تبریز شنیده شد.
همچنین پایگاه بسیج خیرآباد ورامین ساعت ۰۵:۱۰ بامداد هدف حمله قرار گرفت.
دود ناشی از انفجار ساعت ۷ صبح در محدوده پایینتر از اقدسیه تهران دیده شد.
حملات در جنوب ایران
ویدیو رسیده به ایراناینترنشنال وقوع انفجارهای پی در پی را در پایگاه دریایی بوشهر در دوشنبه سوم فروردین نشان میدهد.
بر اساس پیام مخاطبان ایران اینترنشنال، ساعت ۱۱:۵۲ دوشنبه سه فروردین در جزیره کیش صدای انفجار مهیبی شنیده شد.
یک مخاطب از بندرعباس، دوشنبه سوم فروردین از «انفجار وحشتناک با موجی عجیب» در این شهر خبر داد.
در پیام این مخاطب آمده است: «پایگاه هوایی رو زدن. جوری خونه لرزید که زلزله اینجوری نمیلرزوند. تمام خونه پر از خاک شده از بس از سقف و دیوار خاک ریخته. موج وحشتناکی بود. تمام در و پنجرهها میخواستن منفجر بشن.»
ویدیو رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد پس از انفجاری مهیب در بندرعباس دوده سیاه بر آرامستان باغو نشسته است. به گفته شاهدان این انفجار در ایستگاه رادیویی شهر رخ داده است.
شهروندی با ارسال یک ویدیو از آسمان دزفول، از پرواز یک جنگنده در ارتفاع بسیار پایین در ظهر روز دوشنبه ۳ فروردین در آسمان این شهر خبر داد.
استقرار نیروهای بسیج
همچنین گزارشهای مردمی حاکی است که در خیابان پیروزی تهران، از بزرگراه بسیج تا انتهای خیابان، نیروها بهصورت پراکنده با خودروهای تویوتا، سلاحهای سنگین و یگان موتوری مستقر شدهاند و با جابهجایی در میان مردم موقعیت خود را تغییر میدهند.
یک مخاطب گفت که در اتوبان باکری شمال، زیر پل همت، نیروهای نظامی و بسیج با استقرار سلاحهای سنگین حضور دارند.
پیام مخاطبی از محمدشهر کرج حاکی است که صبح ۳ فروردین در حوالی امامزاده، نیروهای مسلح با متوقف کردن خودروها اقدام به بازرسی کردند و پس از بررسی صندوق عقب که حاوی خرید خوراکی بود، اجازه ادامه مسیر دادند.
تداوم قطعی اینترنت در ایران
دریافت گزارشهای مردمی در شرایطی است که اینترنت در سراسر ایران همچنان قطع است.
وبسایت نتبلاکس که اختلالهای اینترنتی در جهان را رصد میکند، گزارش داد ایران اکنون روز ۲۴ خاموشی اینترنت را پشت سر میگذارد و این خاموشی که برای بیش از ۵۵۲ ساعت ادامه داشته، یکی از شدیدترین قطعیهای اینترنت در جهان است.
بنا بر این گزارش در طول این دوره، دسترسی عمومی به اینترنت بینالمللی برای شهروندان قطع است و تنها از طریق فهرست سفید انتخابی که مقامهای حکومت تعیین کردهاند، برخی کاربران میتوانند به اینترنت جهانی دسترسی داشته باشند.
اظهارات دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، مبنی بر مذاکراتی بسیار سخت و جدی با عالیترین مقام جمهوری اسلامی که در عمل اداره امور را در دست دارد، واکنشهای متناقض متعددی را برانگیخته است.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس هرگونه مذاکره با آمریکا را تکذیب کرد و نوشت: «هیچ مذاکره ای با آمریکا انجام نشده است. فیک نیوزها برای دستکاری بازارهای مالی و نفتی و فرار از باتلاقی است که آمریکا و اسرائیل در آن گیر افتادهاند.»
او افزود: «مردم ما خواهان تنبیه کامل و پشیمانکننده متجاوزان هستند. همه مسئولان تا رسیدن به این هدف پشت سر رهبر و مردم خود محکم ایستادهاند.»
این در حالی است که یک مقام ارشد جمهوری اسلامی به خبرگزاری رویترز گفت که ایالات متحده روز شنبه خواستار برگزاری دیداری با محمدباقر قالیباف شده است.
این مقام که نامش اعلام نشده، افزود تهران هنوز پاسخی به این درخواست نداده و شورای عالی امنیت ملی هنوز این موضوع را بررسی نکرده است.
پیشتر خبرگزاری رویترز بهنقل از یک مقام اسرائیلی، و شبکه کان اسرائیل بهنقل از منابع آگاه گزارش داده بودند که استیو ویتکاف و جرد کوشنر، نمایندگان ویژه ترامپ با محمدباقر قالیباف صحبت کردهاند.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، نیز دوشنبه سوم فروردین ساعتی پس از گفتوگوی ترامپ با خبرنگاران هرگونه مذاکره با آمریکا را تکذیب کرد.
او در عین حال تاکید کرد که مواضع جمهوری اسلامی از جمله در مورد بسته ماندن تنگه هرمز بر روی دشمنان هیچ تغییری نکرده است.
رییسجمهوری آمریکا پس از آنکه از تعویق پنج روزه حمله به نیروگاههای ایران خبر داد، به خبرنگاران گفت واشینگتن با یک رهبر بهگفته او عالیرتبه و مورد احترام گفتوگو کرده است که اداره امور را در دست دارد.
نخستوزیر بریتانیا: از مذاکرات واشینگتن و تهران مطلع بودم
مقامهای جمهوری اسلامی و رسانههای حکومتی در حالی هر نوع مذاکره با آمریکا را تکذیب کردهاند که کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، دوشنبه سوم فروردین در یک کمیته پارلمان این کشور به صراحت اعلام کرد که از مذاکرات میان آمریکا و حکومت ایران مطلع بوده است.
استارمر در عین حال افزود که این کشور باید خود را برای ادامهدار بودن جنگ ایران و درگیری در خاورمیانه آماده کند؛ هرچند تاکید کرد در حال حاضر «نگرانی معناداری» درباره تامین انرژی وجود ندارد.
از سوی دیگر، خبرگزاری تاس بهنقل از کرملین گزارش داد که روسیه «اظهارات متناقض درباره مذاکرات با ایران» را مشاهده میکند و وضعیت را زیر نظر دارد.
کرملین همچنین تاکید کرد امیدوار است وضعیت پیرامون ایران، بهزودی به مسیر صلحآمیز بازگردد.
ترامپ افزود گفتوگوهای روز یکشنبه ۲ فروردین با جمهوری اسلامی، دوشنبه ۳ فروردین نیز ادامه پیدا خواهد کرد.
او با اشاره به اینکه آمریکا خبری از مجتبی خامنهای دریافت نکرده است، افزود که نمیداند خامنهای زنده است یا نه اما تمایلی ندارد او کشته شود.
ترامپ اضافه کرد که فرستاده ویژه او در خاورمیانه، استیو ویتکاف، و دامادش جرد کوشنر این گفتوگوها را انجام دادهاند.
او افزود: «ما گفتوگوهایی بسیار بسیار سخت و جدی داشتهایم. باید ببینیم به کجا میرسند. ما در نکات مهمی به توافق رسیدهایم؛ میتوانم بگویم تقریبا در همه موارد به توافق رسیدهایم. ما در ۱۵ مورد به توافق رسیدهایم. اگر این روند موفق شود، تنگه هرمز خیلی زود باز خواهد شد.»
در همین حال کانال ۱۲ اسرائیل بهنقل از یک مقام ارشد این کشور اعلام کرد که جمهوری اسلامی حاضر به گذشتهای بسیار بزرگ وجدی در رابطه با برنامه هستهای خود شده است اما احتمال توافق بسیار پایین است.
بهگفته این مقام اسراییلی، علت عقبنشینیهای جمهوری اسلامی، فشارهای نظامی است و هنوز کافی نیست.
یک منبع ارشد امنیتی اسرائیل نیز به این شبکه گفت: «هنوز خیلی زود است که بدانیم آیا توافقی حاصل خواهد شد یا خیر، در این مرحله احتمال آن زیاد به نظر نمیرسد. بعید است که جمهوری اسلامی با شرایط موافقت کند.»
پاکستان میانجی جدید
در همین حال، خبرگزاری رویترز بهنقل از یک منبع مطلع گزارش داد که مقامهای اسرائیلی بر این باورند که ایالات متحده و حکومت ایران ممکن است بهزودی و حتی در همین هفته، گفتوگوهایی را در اسلامآباد برگزار کنند.
یک منبع آگاه نیز به آی۲۴نیوز گفت که مذاکرات برای دیدار این هفته بین مقامات ارشد آمریکایی و ایرانی در اسلامآباد پاکستان، «در حال پیشرفت» است.
روزنامه فایننشالتایمز نیز گزارش داد که عاصم منیر، فرمانده کل ارتش پاکستان، روز یکشنبه دوم اسفند با دونالد ترامپ تلفنی گفتوگو کرده است.
بهنوشته این روزنامه، پاکستان میکوشد بهعنوان میانجی اصلی به جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی پایان دهد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، با تاکید بر اینکه گفتوگوهای روز یکشنبه ۲ فروردین با جمهوری اسلامی، دوشنبه ۳ فروردین نیز ادامه پیدا خواهد کرد گفت که واشینگتن با یک رهبر بهگفته او عالیرتبه و مورد احترام گفتوگو کرده است که اداره امور را در دست دارد.
ترامپ بعدازظهر دوشنبه سوم فرودین و ساعتی پس از انتشار پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشیال درباره گفتوگو با جمهوری اسلامی و به تعویق انداختن حمله به نیروگاههای ایران، در فرودگاه فلوریدا در گفتوگو با خبرنگاران نامی از این «رهبر مورد احترام» نبرد اما تاکید کرد که این فرد مجتبی خامنهای، که در حال حاضر رهبر جمهوری اسلامی است، نبوده است.
رییسجمهوری آمریکا گفت: « ما با کسی گفتوگو میکنیم که رهبر و مورد احترامترین فرد در حکومت است.»
ترامپ همچنین گفت که شکلی جدی از تغییر رژیم در ایران وجود خواهد داشت.
رییسجمهوری آمریکا افزود: «بسیاری از مقامات رژیم ایران کشته شدهاند و به صورت اتوماتیک تغییر رژیم رخ داده است.»
او گفت: «ما با رهبر جمهوری اسلامی صحبت نمیکنیم، بلکه با افرادی صحبت میکنیم که بهنظر میرسد اداره امور را در دست دارند، چون چیزهایی که گفتهاند در عمل هم اتفاق افتاده است.»
ترامپ افزود: «ما گروههای رهبری متعددی داشتیم. همه آنها کشته شدهاند. وضعیت بسیار خطرناکی است. خامنهای کشته شده است. پسر خامنهای هم در دسترس نیست و هیچکس نمیداند چه بر سر او آمده است.»
او گفت: «آنها هنوز برخی رهبران را دارند. چون ما گروه شماره یک، گروه شماره دو و گروه شماره سه را نابود کردیم. اما فکر میکنیم افرادی داریم که کارشان را خوب انجام خواهند داد.»
ترامپ افزود: « شاید یک رهبری مشترک شکل بگیرد. این امر میتواند به شکلی بسیار جدی از تغییر رژیم منجر شود.ممکن است رهبری شبیه آنچه در ونزوئلا دیدیم، پیدا کنیم.»
ترامپ در گفتوگوی روز دوشنبه خود با خبرنگاران گفت ایالات متحده گفتوگوهایی سخت و جدی با جمهوری اسلامی داشته و دو طرف بر سر نکات مهمی به توافق رسیدهاند.
او افزود: «ما گفتوگوهایی بسیار بسیار سخت و جدی داشتهایم. باید ببینیم به کجا میرسند. ما در نکات مهمی به توافق رسیدهایم؛ میتوانم بگویم تقریبا در همه موارد به توافق رسیدهایم. ما در ۱۵ مورد به توافق رسیدهایم.»
ترامپ تاکید کرد که جمهوری اسلامی خواستار این گفتوگو شده است نه واشینگتن.
رییسجمهوری آمریکا افزود: «آنها بسیار مایل به رسیدن به توافق هستند. ما هم دوست داریم به توافق برسیم. احتمالا امروز از طریق تلفن دوباره با هم صحبت خواهیم کرد.»
ترامپ گفت: «جمهوری اسلامی بهدنبال توافق است. شانس زیادی برای توافق داریم، ولی من هیچ تضمینی برای رسیدن به یک توافق نمیدهم.»
رییسجمهوری آمریکا افزود: «اگر این روند موفق شود، تنگه هرمز خیلی زود باز خواهد شد.»
او همچنین در پاسخ به این پرسش که چگونه میخواهد اورانیوم غنیشده را به دست بیاورد، گفت: «خیلی ساده است. اگر به توافق برسیم، خودمان میرویم و آن را برمیداریم.»
ترامپ در عین حال افزود اگر مذاکرات شکست بخورد، آمریکا همچنان به بمباران ادامه خواهد داد.
تعویق حمله به نیروگاههای ایران
رییسجمهوری آمریکا، ساعاتی پیش از گفتوگو با خبرنگاران با انتشار پستی در شبکه اجتماعی خود، تروثسوشیال، از مذاکرات «سازنده» با تهران خبر داده و اعلام کرده بود هرگونه حمله به نیروگاهها و زیرساختهای انرژی ایران به مدت پنج روز به تعویق خواهد افتاد.
با این حال، پس از انتشار این پست، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی و رسانههای وابسته به سپاه مذاکره با واشینگتن را تکذیب کردند.
ترامپ دوشنبه سوم فروردین در شبکه اجتماعی تروثسوشال نوشت: «با خرسندی اعلام میکنم که ایالات متحده آمریکا و کشور ایران طی دو روز گذشته گفتوگوهای بسیار خوب و سازندهای درباره حلوفصل کامل و جامع خصومتهای ما در خاورمیانه داشتهاند.»
او افزود: «بر اساس لحن و فضای این مذاکرات عمیق، مفصل و سازنده که در طول هفته ادامه خواهد یافت، به وزارت جنگ دستور دادهام که هرگونه حمله نظامی علیه نیروگاهها و زیرساختهای انرژی ایران را به مدت پنج روز به تعویق بیندازد.»
رییسجمهوری آمریکا تاکید کرد این تصمیم مشروط به «موفقیت دیدارها و گفتوگوهای جاری» است.
پیام ترامپ در تروث سوشال بهصورت کامل با حروف بزرگ انگلیسی منتشر شد. در پی اعلام خبر مذاکره تهران و واشینگتن، قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش یافت.
روزنامه اورشلیمپست گزارش داد پهپادها در کارزار نظامی علیه جمهوری اسلامی نقش مهمی ایفا کردهاند، اما این اثرگذاری تنها محدود به پهپادهای بزرگ نیست و «پهپادهای کوچک و کمصدا» نیز در میدان حضور دارند.
اورشلیمپست دوشنبه سوم فروردین نوشت در جریان عملیات «شیر غران» علیه حکومت ایران، پهپادهای تاکتیکی اسرائیلی در ماموریتهای حساس مورد استفاده قرار گرفتهاند؛ سامانهای که شناسایی آن بهراحتی امکانپذیر نیست.
بر اساس این گزارش، شرکت اسرائیلی ایروسنتینل (AeroSentinel) در حوزه تولید پهپاد برای جمعآوری اطلاعات محرمانه فعالیت میکند و بهسرعت در حال جلب توجه یگانهای نخبه نظامی و مشتریان بینالمللی است.
محصولات این شرکت شامل پهپادهای برد کوتاه و متوسط است که برای عملیاتهای تاکتیکی، پایش مرزها و ماموریتهای حساس نظارت و شناسایی بهینه شدهاند.
پیشتر در اسفندماه ۱۴۰۴، روزنامه معاریو گزارش داده بود حدود ۸۰ درصد حملات اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در جریان جنگ ۱۲ روزه با پهپاد انجام گرفت.
اورشلیمپست در ادامه گزارش خود نوشت پهپادهای ایروسنتینل برای ماموریتهایی طراحی شدهاند که به زمان پرواز تا ۹۰ دقیقه و حداقل میزان صدا نیاز دارند؛ قابلیتهایی که در عملیاتهای نظامی مدرن، مانند آنچه در ایران و لبنان مشاهده میشود، اهمیت فزایندهای پیدا کردهاند.
این پهپادهای ۳.۶ کیلوگرمی در کمتر از پنج دقیقه به دست اپراتورها مونتاژ میشوند و دادهها را بهصورت امن و لحظهای به یک ایستگاه کنترل زمینی سیار در فاصلهای تا ۴.۸ کیلومتر منتقل میکنند.
به گزارش اورشلیمپست، در جریان درگیریهای اخیر، از جمله در غزه، نیروهای اسرائیلی بیش از گذشته به استفاده از پهپادهای کوچک تاکتیکی روی آوردهاند؛ ابزاری برای شناسایی افراد مسلح، ترسیم دقیق محیطهای شهری و پشتیبانی از نیروهای زمینی.
این سامانهها ضمن کاهش ریسک برای نیروها، امکان دسترسی به اطلاعات آنی را در شرایط میدانی پیچیده فراهم میکنند.
از زمان آغاز مناقشه کنونی در ۹ اسفند ۱۴۰۴، اسرائیل و آمریکا ضربات سنگینی به راس ساختار نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی وارد آوردهاند.
علی خامنهای، دیکتاتور تهران، علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات، عبدالرحیم موسوی، رییس ستاد کل نیروهای مسلح، محمد پاکپور، فرمانده کل سپاه پاسداران، علی شمخانی، دبیر شورای دفاع و عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع جمهوری اسلامی، از جمله مقامهای بلندپایهای بودند که در جریان جنگ اخیر از پا درآمدند.
ایروسنتینل که در سال ۲۰۰۵ تاسیس شده و دفتر آن در شهر پتخ تیکوا در مرکز اسرائیل قرار دارد، مجموعهای متشکل از چهار پهپاد شناسایی، نظارتی و اطلاعاتی با اندازههای مختلف ارائه میدهد.
برخی از این مدلها توان حمل محموله تا ۱۰ کیلوگرم را دارند و برخی دیگر بهدلیل توانایی پرواز طولانی مورد توجه قرار گرفتهاند.
علاوه بر ارتش و پلیس اسرائیل، این شرکت مشتریانی در سطح بینالمللی دارد و کشورهایی مانند مراکش، ژاپن و هلند نیز در شمار خریداران محصولات آن قرار گرفتهاند.
اوفیر آورام، مدیر ارشد بازاریابی «ایروسول»، شرکت مادر ایروسنتینل، به اورشلیمپست گفت پهپادهای این شرکت با بهرهگیری از نرمافزار اسرائیلی قادرند بهطور پیوسته بین ۸۰ تا ۹۰ دقیقه پرواز کنند، در حالی که نمونههای رایج چینی مانند DJI معمولا به ۴۰ دقیقه محدود هستند و با چالشهای امنیت اطلاعات نیز مواجهاند.
او افزود: «پهپادهای ما بسیار کمصدا هستند و همین ویژگی آنها را به گزینهای مناسب برای ماموریتهای پنهانی تبدیل میکند. به همین دلیل، در میان یگانهای ویژه نخبه از محبوبیت بالایی برخوردارند.»
דונالד ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، از مذاکرات «سازنده» با تهران خبر داد و اعلام کرد هرگونه حمله به نیروگاهها و زیرساختهای انرژی ایران به مدت پنج روز به تعویق خواهد افتاد. در سوی دیگر، وزارت خارجه جمهوری اسلامی و رسانههای وابسته به سپاه گفتوگو با واشینگتن را تکذیب کردند.
ترامپ بامداد دوم فروردین ضربالاجلی ۴۸ ساعته برای بازگشایی کامل تنگه هرمز تعیین کرده و هشدار داده بود در غیر این صورت، نیروگاههای ایران هدف قرار خواهند گرفت.
در سوی دیگر، مقامهای جمهوری اسلامی تهدید کرده بودند در صورت حمله آمریکا به نیروگاهها، زیرساختهای حیاتی و انرژی منطقه را هدف قرار خواهند داد.
شاهزاده رضا پهلوی دوم فروردین از رهبران آمریکا و اسرائیل خواست ضمن ادامه کارزار علیه دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی، از حمله به«زیرساختهای غیرنظامی و حیاتی ایران» خودداری کنند.
در روزهای اخیر، اختلال در تردد شناورها در تنگه هرمز موجب برهم خوردن جریان انرژی جهانی و افزایش قیمت نفت شده است.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی سوم فروردین اعلام کرد اظهارات ترامپ در خصوص مذاکره تهران و واشینگتن، «در چارچوب تلاشها برای کاهش قیمت انرژی و کسب زمان برای اجرای طرحهای نظامی او» مطرح شدهاند.
این وزارتخانه افزود: «ابتکاراتی از سوی کشورهای منطقه برای کاهش تنش وجود دارد و پاسخ ما به همه آنها واضح است: ما طرفی نیستیم که این جنگ را آغاز کرده است و همه این درخواستها باید به واشنگتن ارجاع داده شود.»
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، نیز به نقل از «یک منبع ایرانی» گزارش داد «هیچ ارتباط مستقیم یا غیرمستقیمی» با ترامپ وجود ندارد.
این رسانه حکومتی افزود رییسجمهوری ایالات متحده «پس از شنیدن اینکه اهداف ما تمام نیروگاههای غرب آسیا خواهد بود، عقبنشینی کرد».
تسنیم، دیگر رسانه وابسته به سپاه، به نقل از «یک مقام ارشد امنیتی» نوشت: «مذاکرهای در جریان نبوده و نیست و با این نحوه از جنگ روانی نه تنگه هرمز به شرایط ماقبل جنگ بازمی گردد و نه آرامش به بازارهای انرژی.»