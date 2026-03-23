به‌نوشته رویترز، هم ترامپ و هم نتانیاهو از طریق گزارش‌های اطلاعاتی در اوایل همان هفته دریافته بودند که علی خامنه‌ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، و نزدیک‌ترین همکارانش به‌زودی در دفتر او در تهران دیدار خواهند کرد.

سه منبع آگاه که نامشان اعلام نشده، به رویترز گفته‌اند که اطلاعات جدید نشان می‌داد که زمان این جلسه از شب شنبه به صبح شنبه تغییر کرده است. بنیامین نتانیاهو در تماس تلفنی خود که پیش از این رسانه‌ای نشده بود، این نکته را با دونالد ترامپ در میان گذاشت.

به‌نوشته رویترز، نتانیاهو که مصمم بود عملیاتی را که دهه‌ها برای آن تلاش کرده بود پیش ببرد، استدلال کرد که شاید هرگز فرصت بهتری برای کشتن خامنه‌ای و گرفتن انتقام از تلاش‌های قبلی جمهوری اسلامی برای ترور ترامپ وجود به‌دست نیاید.

وزارت دادگستری آمریکا یک مرد پاکستانی را به تلاش برای جذب افرادی در ایالات متحده برای کشتن ترامپ در جریان رقابت‌های انتخاباتی او متهم کرده است؛ طرحی که به‌عنوان انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران به‌دستور ترامپ، طراحی شده بود.

رویترز به‌نقل از منابع خود افزوده تا زمان تماس تلفنی نتانیاهو، ترامپ با ایده انجام یک عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی موافقت کرده بود، اما هنوز درباره زمان و شرایط ورود آمریکا به این جنگ تصمیم نگرفته بود.

نیروهای نظامی آمریکا طی هفته‌ها، حضور خود را در منطقه تقویت کرده بودند؛ به‌گونه‌ای که بسیاری در داخل دولت معتقد بودند شروع جنگ تنها نیازمند صدور دستور رییس‌جمهوری است. چند روز قبل از حمله، یکی از تاریخ‌های احتمالی به‌دلیل شرایط نامساعد جوی لغو شده بود.

رویترز در گزارش خود تاکید کرده که مشخص نیست استدلال‌های نتانیاهو تا چه حد بر تصمیم ترامپ تاثیر گذاشته است، اما این تماس در عمل آخرین استدلال رهبر اسرائیل برای همتای آمریکایی‌اش بود.

این خبرگزاری به‌نقل از سه منبع آگاه خود افزوده که در هر صورت این تماس همراه با اطلاعاتی که نشان می‌داد فرصت کشتن رهبر جمهوری اسلامی در حال از دست رفتن است، عامل محرکی برای تصمیم نهایی ترامپ در روز هشتم اسفند برای آغاز عملیات «خشم حماسی» بود.

دفتر (بیت) علی خامنه‌ای پس از بمباران

طبق این گزارش، نتانیاهو در تماس تلفنی خود استدلال کرد که ترامپ می‌تواند با کمک به حذف رهبر جمهوری اسلامی که هم در غرب و هم نزد بسیاری از ایرانیان منفور است، تاریخ‌ساز شود. او گفت حتی ممکن است ایرانیان به خیابان‌ها بیایند و نظامی را که از سال ۱۳۵۷ بر ایران حاکم بوده و از منابع اصلی تروریسم و بی‌ثباتی جهانی محسوب می‌شود، سرنگون کنند.

در آغاز جنگ اولین بمب‌ها صبح شنبه، ۹ اسفند، بر دفتر علی خامنه‌ای فرود آمدند. ترامپ همان شب اعلام کرد که خامنه‌ای کشته شده است.

با این همه، نتانیاهو پنج‌شنبه ۲۸ اسفند در یک نشست خبری روز این ادعا را که اسرائیل به شکلی از اشکال آمریکا را به درگیری با جمهوری اسلامی کشانده، رد کرد و چنین اخباری را جعلی خواند.

او گفت: «آیا واقعا کسی فکر می‌کند می‌تواند به رییس‌جمهوری ترامپ بگوید چه کاری انجام دهد؟ دست بردارید!»

ترامپ خود نیز به‌صورت علنی گفته است که تصمیم حمله را به‌طور کامل خودش گرفته است.

رویترز نیز در گزارش خود تاکید کرده است که شواهدی وجود ندارد که نشان دهد نتانیاهو ترامپ را مجبور به جنگ کرده باشد، اما رهبر اسرائیل مدافع موثر موضوع حمله بوده و نحوه طرح این موضوع، از جمله فرصت کشتن رهبر جمهوری اسلامی، برای ترامپ قانع‌کننده بوده است؛ مخصوصا که او در پی ترور ترامپ بود.

پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، اوایل مارس گفت که انتقام‌جویی نیز یکی از انگیزه‌های این عملیات بود: «حکومت ایران تلاش کرد رییس‌جمهوری ترامپ را بکشد و رییس‌جمهوری ترامپ در نهایت پیروز شد.»

برنامه‌های هسته‌ای و موشکی، اهداف جنگ ۱۲ روزه

ترامپ در کارزار انتخاباتی ۲۰۲۴ خود بر سیاست «اول آمریکا» تاکید داشت و به‌طور علنی گفته بود که می‌خواهد از جنگ با جمهوری اسلامی بپرهیزد و با تهران از طریق دیپلماسی تعامل کند.

اما با شکست مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران در بهار گذشته، ترامپ به‌تدریج به گزینه حمله نظامی فکر کرد.

اولین حمله در خرداد ماه رخ داد، زمانی که اسرائیل تاسیسات هسته‌ای و سایت‌های موشکی ایران را بمباران کرد و چند مقام ارشد جمهوری اسلامی را کشت. نیروهای آمریکایی بعدا به این حمله پیوستند و پس از پایان عملیات مشترک ۱۲ روزه، ترامپ از موفقیت آن تمجید کرد و گفت آمریکا تاسیسات هسته‌ای ایران را «نابود» کرده است.

رویترز در گزارش خود افزوده که چند ماه بعد، گفت‌وگوها میان آمریکا و اسرائیل درباره یک حمله هوایی دوم برای هدف قرار دادن تاسیسات موشکی بیشتر و جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به توانایی ساخت سلاح هسته‌ای آغاز شد.

اسرائیل همچنین خواهان کشتن خامنه‌ای بود؛ دشمنی دیرینه‌ که بارها موشک به‌سوی اسرائیل شلیک کرده و از نیروهای نیابتی مسلح در اطراف این کشور، از جمله حماس و حزب‌الله حمایت کرده بود.

اسرائیلی‌ها ابتدا فرض می‌کردند که این حمله را به‌تنهایی انجام خواهند داد اما در دسامبر، در دیدار نتانیاهو با ترامپ در اقامتگاه مارالاگو در فلوریدا، وقتی نخست‌وزیر اسرائیل گفت از نتایج عملیات مشترک قبلی رضایت کامل ندارد، ترامپ نشان داد که برای یک حمله دیگر آمادگی دارد، هرچند همچنان می‌خواست فرصت دیگری برای مذاکرات دیپلماتیک فراهم کند.

تصمیم‌ نهایی

به‌نوشته رویترز دو رویداد ترامپ را به سمت حمله دوباره سوق داد:

اول، عملیات آمریکا در سوم ژانویه برای دستگیری نیکولاس مادورو، رییس‌جمهوری پیشین ونزوئلا، در کاراکاس که بدون تلفات برای نیروهای آمریکایی انجام شد و نشان داد که عملیات‌های بزرگ می‌توانند پیامدهای محدود داشته باشند.

دوم، اعتراضات گسترده ضدحکومتی در ایران که با سرکوب شدید سپاه پاسداران و کشته شدن هزاران نفر همراه شد.

به این ترتیب، در پشت صحنه، همکاری نظامی میان ارتش اسرائیل و فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) افزایش یافت و برنامه‌ریزی‌های مشترک در جلسات محرمانه انجام شد.

در سفر فوریه نتانیاهو به واشینگتن، او ترامپ را درباره برنامه موشکی ایران توجیه کرد و خطرات آن، از جمله احتمال دستیابی تهران به توانایی حمله به خاک آمریکا، را توضیح داد.

فرصت تاریخی ترامپ

تا اواخر فوریه، بسیاری از مقامات آمریکایی و دیپلمات‌های منطقه‌ای معتقد شده بودند که حمله آمریکا به جمهوری اسلامی بسیار محتمل است.

ترامپ در جلسات توجیهی پنتاگون و نهادهای اطلاعاتی، جزییاتی را درباره مزایای احتمالی حمله، از جمله نابودی برنامه موشکی ایران، دریافت کرد.

پیش از تماس نتانیاهو، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، به رهبران کنگره هشدار داده بود که اسرائیل چه با مشارکت آمریکا و چه بدون آن، احتمالا به جمهوری اسلامی حمله خواهد کرد و تهران نیز احتمالا مواضع آمریکا در منطقه را هدف قرار خواهد داد.

ترامپ همچنین مطلع شده بود که این احتمال هرچند اندک وجود دارد که حذف رهبران وقت حکومت به تشکیل دولتی در تهران منجر شود که آمادگی بیشتری برای مذاکره داشته باشد.

به‌نوشته رویترز، نتانیاهو در تماس تلفنی خود با ترامپ کمتر از۴۸ ساعت قبل از آغاز حمله، موضوع تغییر رژیم در ایران را نیز مطرح کرده بود هرچند ارزیابی سازمان سیا این بود که در صورت کشته شدن خامنه‌ای، احتمالا یک چهره تندرو دیگر جایگزین او خواهد شد.

پس از کشته شدن خامنه‌ای، پسر او که گفته می‌شود مواضع ضدآمریکایی شدیدتری دارد، به‌عنوان جانشین او معرفی شد اگرچه از هنگام معرفی به‌عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی، او دیده نشده و اطلاعی در مورد وضعیت جسمی‌اش پس از حمله شنبه ۹ اسفند وجود ندارد.

ترامپ پس از کشته شدن خامنه‌ای بارها خطاب به مردم ایران گفته که با فرا رسیدن زمان مناسب، می‌توانند قیام کنند با این حال، در حالی که جنگ وارد هفته چهارم شده، سپاه پاسداران همچنان در خیابان‌ها حضوری مسلحانه دارد و میلیون‌ها ایرانی در خانه‌های خود، در انتظار فرا رسیدن زمان مناسب هستند.