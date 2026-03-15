تایید گزارش ایراناینترنشنال درباره لغو مجوز مراکز وابسته به جمهوری اسلامی در امارات
یک مقام وزارت آموزش و پرورش از دستور امارات متحده عربی برای تعطیلی ۵ مدرسه، بیمارستان و باشگاه ایرانیان، و همچنین الزام دیپلماتهای جمهوری اسلامی به ترک این کشور خبر داد. پیشتر ایراناینترنشنال گزارش داده بود امارات حکم به توقف فعالیت مراکز وابسته به تهران داده است.
محمد سلیمی، رییس مرکز امور بینالملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش، یکشنبه ۲۴ اسفند در مصاحبه با خبرگزاری حکومتی مهر تایید کرد مجوز فعالیت تمامی مراکز آموزشی ایرانی در امارات، شامل چهار مدرسه دولتی و یک مدرسه غیردولتی، لغو شده است.
او از وضعیت نامشخص ۲۵۰۰ دانشآموز این مدارس خبر داد و افزود باید برای انتقال آنها به مدارس دیگر برنامهریزی شود که در مقطع کنونی «عملا امکانپذیر نیست».
سلیمی ادامه داد: «بسیاری از دانشآموزان فارسیزبان هستند و بر اساس برنامه درسی ملی ایران تحصیل میکنند، در حالی که مدارس خارجی در امارات آموزش را به زبان انگلیسی یا عربی ارائه میدهند.»
ایراناینترنشنال ۲۲ اسفند گزارش داد پس از حملات جمهوری اسلامی به خاک کشورهای حوزه خلیج فارس، امارات دستور داده مراکز وابسته به حکومت ایران در این کشور از جمله بیمارستان ایرانیان، مدارس ایرانی، دانشگاه آزاد، مسجد «امام حسین» و همچنین «باشگاه ایرانیان» دبی تعطیل شوند.
«تنها ۲ دیپلمات جمهوری اسلامی در دبی باقی ماندهاند»
سلیمی در ادامه اظهارات خود، تعطیلی باشگاه و بیمارستان ایرانیان را تایید کرد و گفت: «همچنین از دیپلماتهای ایرانی خواسته شده کشور را ترک کنند و در حال حاضر تنها دو دیپلمات برای امور کنسولی در کنسولگری ایران در دبی فعالیت میکنند.»
در روزهای اخیر، کشورهای منطقه مواضع تندتری علیه تهران اتخاذ کردهاند.
محمد بن زاید آل نهیان، رییس امارات متحده عربی، ۱۶ اسفند در اظهاراتی کمسابقه جمهوری اسلامی را «دشمن» خواند و هشدار داد امارات «طعمه آسانی» نیست.
۱۶ اسفند، ایراناینترنشنال به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد وزارت امور خارجه قطر یک هفته به اعضای سفارت جمهوری اسلامی فرصت داده تا این کشور را ترک کنند.
بازداشت ۲۵ نفر در امارات بهدلیل تمجید از حملات جمهوری اسلامی
حمد سیف الشامسی، دادستان کل امارات متحده عربی، حکم بازداشت ۲۵ نفر را بهدلیل پشتیبانی از حملات جمهوری اسلامی به این کشور و انتشار محتوای گمراهکننده در فضای مجازی صادر کرد.
خبرگزاری رسمی امارات ۲۴ اسفند گزارش داد متهمان پس از انتشار محتوای گمراهکننده در پلتفرمهای دیجیتال که شامل «آسیب زدن به دفاع ملی» و «تمجید از تجاوز نظامی» علیه کشور بوده است، برای رسیدگی فوری قضایی به دادگاه معرفی شدهاند.
بر اساس این گزارش، این ۲۵ نفر که از ملیتهای گوناگون هستند، به «تحریک بینظمی و تضعیف ثبات عمومی» متهم شدهاند.
اتهامات مطرحشده علیه این افراد در سه محور دستهبندی میشود: انتشار ویدیوهای واقعی از رویدادهای جاری؛ تولید و انتشار ویدیوهای ساختگی با استفاده از هوش مصنوعی؛ و تبلیغ کشوری که دست به اقدامات تجاوزکارانه نظامی زده و تمجید از رهبری و عملیات نظامی آن.
مجتبی خامنهای، رهبر جدید جمهوری اسلامی، ۲۱ اسفند در پیام مکتوبی منتسب به او اعلام کرد «پایگاههای نظامی و مالی دشمن» در برخی کشورهای منطقه قرار دارد و حملات حکومت ایران به این کشورها «بهناچار» ادامه خواهد یافت.
ریاض ۱۸ اسفند ضمن انتقاد از حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه هشدار داد در صورت تشدید تنشها، حکومت ایران «بزرگترین بازنده» خواهد بود.
شهروند ۶ کشور در میان بازداشتشدگان
خبرگزاری رسمی امارات در ادامه نوشت شماری از بازداشتشدگان متهم هستند که ویدیوهای واقعی از عبور یا رهگیری موشکها در حریم هوایی کشور را منتشر کرده و با افزودن توضیح و جلوههای صوتی، به اضطراب عمومی دامن زدهاند.
بر پایه این گزارش، برخی دیگر با انتشار ویدیوهای ساختگی تولیدشده با هوش مصنوعی یا بازنشر تصاویر حوادث رخداده در خارج از کشور، بهنادرست ادعا کردهاند این رویدادها در داخل کشور اتفاق افتاده است.
گروهی نیز متهم هستند با انتشار و بازنشر محتوای تبلیغاتی، از «یک کشور متخاصم و رهبران سیاسی و نظامی آن» تمجید کرده و اقدامات نظامی آن در منطقه را «دستاورد» جلوه دادهاند.
در میان متهمان، ۱۷ شهروند هندی، دو پاکستانی، دو فیلیپینی، دو تبعه نپال، یک شهروند مصری و یک بنگلادشی دیده میشوند.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، اعلام کرد سیاست حکومت ایران برای ایجاد ناامنی در تنگه هرمز ادامه دارد و تهران تنها در صورتی حاضر به خاتمه جنگ است که طرفهای مقابل «غرامت» بپردازند و «تضمین عدم تکرار» ارائه کنند.
عراقچی یکشنبه ۲۴ اسفند در مصاحبه با روزنامه العربی الجدید، با تکرار مواضع مقامهای حکومت ایران تهدید کرد جمهوری اسلامی مانع از عبور «کشتیهای آمریکایی و متحدانش» از تنگه هرمز خواهد شد.
با این حال، او توضیحی درباره اینکه «متحدان آمریکا» شامل کدام کشورها میشود، ارائه نکرد.
عراقچی ادامه داد: «اشغال جزیره خارک خطایی بزرگتر از حمله به آن خواهد بود.»
آمریکا ۲۲ اسفند مواضع نظامی در جزیره خارک را هدف قرار داد. حدود ۹۰ درصد نفت صادراتی جمهوری اسلامی از این جزیره عبور میکند.
وضعیت تنگه هرمز و جریان انرژی جهانی به یکی از محورهای اصلی بحران خاورمیانه تبدیل شده است.
۲۱ اسفند، در پیامی مکتوب منتسب به مجتبی خامنهای، رهبر جدید جمهوری اسلامی، بر ادامه سیاستهای حکومت، از جمله بستن تنگه هرمز و حمله به کشورهای منطقه در مقطع کنونی، تاکید شد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ۲۳ اسفند ابراز امیدواری کرد چین، فرانسه، ژاپن، کره جنوبی، بریتانیا و سایر کشورهایی که از تحولات تنگه هرمز متضرر شدهاند، ناوهای جنگی خود را برای مقابله با تهدیدات جمهوری اسلامی به منطقه اعزام کنند.
او افزود: «کشورهایی که نفت خود را از طریق تنگه هرمز دریافت میکنند، باید از این گذرگاه مراقبت کنند.»
عراقچی: از ابتکارهای منطقهای برای «پایان عادلانه» جنگ استقبال میکنیم
وزیر خارجه جمهوری اسلامی در ادامه مصاحبه خود گفت خاتمه مناقشه کنونی با آمریکا و اسرائیل، منوط به «تضمین عدم تکرار آن و پرداخت غرامت» است.
عراقچی در عین حال افزود تهران از «هر ابتکار منطقهای» در خصوص «پایان عادلانه جنگ» استقبال خواهد کرد، هرچند تاکنون «هیچ ابتکار مشخصی» در این زمینه مطرح نشده است.
پیشتر نیز مجتبی خامنهای در پیام مکتوب خود بر تداوم رویارویی با اسرائیل و آمریکا تاکید کرده و گفته بود: «ما از دشمن غرامت خواهیم گرفت و اگر امتناع کند، به اندازهای که تشخیص بدهیم از اموالش برخواهیم داشت و اگر آن هم مقدور نباشد، به همان اندازه از اموالش را نابود خواهیم کرد.»
همزمان با ادامه قطعی اینترنت در ایران، گزارشها از بازداشت شماری از شهروندان بهدلیل استفاده از استارلینک حکایت دارند. در سوی دیگر، دسترسی ویژه کاربران وابسته به حکومت به اینترنت، موج تازهای از انتقادها را برانگیخته است.
نتبلاکس، نهاد مستقل پایش وضعیت اینترنت در جهان، صبح یکشنبه ۲۴ اسفند با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد قطع اینترنت در ایران به شانزدهمین روز خود رسیده است و شهروندان برای بیش از ۳۶۰ ساعت از دسترسی به شبکههای بینالمللی محروم ماندهاند.
این نهاد با استناد به گزارشهای رسانههای حکومتی در ایران افزود جمهوری اسلامی شماری از شهروندان را بهدلیل استفاده از اینترنت استارلینک بازداشت کرده است.
در روزهای گذشته، حکومت ایران با اعمال محدودیتهای گسترده بر اینترنت و شبکههای ارتباطی تلاش کرده است دسترسی شهروندان به اطلاعات آزاد را محدود و ارتباط آنان با جهان خارج را قطع کند.
محمدقاسم طرهانی، ۲۴ اسفند، گفت ماموران سازمان اطلاعات این نهاد فردی را به اتهام «استفاده از اینترنت استارلینک و فروش ویپیان استارلینک» بازداشت کردهاند.
او ارتباط با رسانههای خارج از کشور و «ارسال تصاویر از نقاط مختلف» را از دیگر اتهامات شهروند بازداشتشده برشمرد.
۲۳ اسفند، سپاه پاسداران استان قم اعلام کرد ۱۳ نفر از «عوامل مشکوک به اقدامات ضد امنیتی به همراه سه دستگاه ماهواره استارلینک» دستگیر شدهاند.
فرماندهی انتظامی استان فارس نیز ۲۲ اسفند از بازداشت «سرشبکه اصلی توزیع فیلترشکن و فروش غیرمجاز اینترنت استارلینک» خبر داد.
بررسیهای ایراناینترنشنال و گزارشهای منتشرشده نشان میدهد طی دو هفته گذشته صدها نفر در شهرهای مختلف بازداشت شدهاند، اما هنوز اطلاعاتی از هویت، محل نگهداری و سرنوشت بسیاری از آنها در دست نیست.
نتبلاکس در ادامه پیام خود اعلام کرد در حالی که مردم ایران همچنان از دسترسی به اینترنت محروم هستند، «اینفلوئنسرهای منتخب» حکومت در «فهرست سفید» قرار گرفتهاند و از دسترسی ویژه به اینترنت برخوردارند.
در روزهای اخیر، بسیاری از ایرانیان به فعالیت کاربران حامی حکومت، موسوم به «سیمکارت سفیدها»، اشاره کرده و حضور گسترده آنها در فضای مجازی در شرایط کنونی را مورد انتقاد قرار دادهاند.
کاربری به نام سمیه ۲۴ اسفند در ایکس نوشت دارندگان سیمکارت سفید شریک اقدامات جمهوری اسلامی هستند و «در قطعی اینترنت مردم دست دارند».
کاربر دیگری به نام آزاد نوشت: «سیمکارت سفید چک سفیدامضای رژیم به معتمدترین افرادش است... قطع اینترنت در شرایط جنگی از قطع آب وحشیانهتر است. جنایت علیه بشریت است. وقتی از ۹۰ میلیون نفر اینترنت سلب شده، استفاده از سیمکارت سفید عین همدستی در این جنایت است.»
کاربری به نام الناز هم هشدار داد افرادی پشت سیمکارت سفید پنهان شدهاند و از «فاشیسم اسلامی و اینترنت طبقاتی» دفاع میکنند.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، ۱۹ اسفند به وجود «اینترنت طبقاتی» در کشور اذعان کرد و گفت: «برای افرادی که میتوانند صدای ما را بیشتر برسانند، امکاناتی فراهم شده است.»
در آذرماه نیز افشای بهرهمندی برخی خبرنگاران، هنرمندان، فعالان سیاسی و چهرههای نزدیک به حکومت از «سیمکارت سفید» و «اینترنت طبقاتی»، بهدلیل وجود رانت و اعطای امتیازات ویژه، موجی از خشم و اعتراض را در میان افکار عمومی برانگیخته بود.
جمهوری اسلامی در روزهای اخیر کوشیده است افزون بر قطع اینترنت، با ایجاد پارازیت گسترده بر شبکههای ماهوارهای و رادیویی، مانع از ارتباط مردم ایران با جهان خارج شود و بدین ترتیب، روایت رسمی خود از جنگ کنونی را غالب سازد.
ارتش اسرائیل ۲۲ اسفند با اشاره به قطع اینترنت در ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی عمدا مانع از آن میشود که هشدارهای مربوط به حملات اسرائیل به مردم ایران برسد و بدین ترتیب، از شهروندان بهعنوان «سپر انسانی» استفاده میکند.
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، اعلام کرد روسیه پهپادهای شاهد را در اختیار جمهوری اسلامی قرار میدهد تا از آنها علیه ایالات متحده و اسرائیل استفاده شود.
زلنسکی شامگاه شنبه ۲۳ اسفند در مصاحبه با شبکه سیانان گفت گزارشها درباره استفاده حکومت ایران از پهپادهای شاهد ساخت روسیه برای حمله به پایگاههای آمریکا «۱۰۰ درصد واقعیت دارد».
خبرگزاری رویترز یکشنبه ۲۴ اسفند نوشت برخی گزارشها همچنین از بهکارگیری پهپادهای شاهد در حملات علیه کشورهای منطقه حکایت دارند، اما در بسیاری از این موارد مشخص نبوده که این تسلیحات در کدام کشور ساخته شدهاند.
حکومت ایران از زمان آغاز مناقشه کنونی ۱۲ کشور منطقه را هدف قرار داده است؛ حملاتی که تهران اغلب آنها را با استناد به فعالیت پایگاههای نظامی ایالات متحده در این کشورها توجیه میکند.
عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عربی، کویت، اردن، قطر، عراق، عمان، جمهوری آذربایجان و قبرس از جمله این کشورها هستند.
دیوید آلبرایت، مدیر موسسه علوم و امنیت بینالملل، ۱۲ اسفند اعلام کرد بررسی بقایای یک پهپاد که به سوی قبرس شلیک شده بود، نشان میدهد پهپاد شاهد از سوی روسیه ارتقا داده شده و در درگیریهای جاری مورد استفاده قرار میگیرد.
اظهارات زلنسکی درباره ارسال پهپادهای شاهد از روسیه به ایران در حالی مطرح میشود که جمهوری اسلامی خود پیشگام ساخت این سلاح به شمار میرود، اما به نظر میرسد اکنون در تنگنا قرار گرفته است.
کاخ سفید بامداد ۲۴ اسفند اعلام کرد توان موشکهای بالستیک حکومت ایران در مقطع کنونی حدود ۹۰ درصد و توان پهپادی آن حدود ۹۵ درصد کاهش یافته است.
پهپادهای شاهد نخستین بار در مقیاس گسترده در جریان جنگ روسیه علیه اوکراین به کار گرفته شدند. این پهپاد در مقایسه با موشکهای گرانقیمت، بسیار ارزانتر است.
مقامهای اوکراینی اعلام کردهاند از پاییز ۲۰۲۲ تاکنون، هزاران فروند از این پهپادها در حملات علیه این کشور مورد استفاده قرار گرفتهاند.
جمهوری اسلامی یکی از متحدان اصلی روسیه در جنگ اوکراین محسوب میشود و افزون بر پهپادهای شاهد، با ارائه حمایتهای موشکی نقش مهمی در این کارزار ایفا کرده است.
موسسه امنیتی «سی۴ایدیاس» خردادماه گزارش داد همکاری نظامی جمهوری اسلامی با روسیه موجب جهش چشمگیری در صنعت پهپادی این کشور شده و به مسکو این امکان را داده است که صدها پهپاد ایرانی را بهصورت بومی در منطقه تاتارستان تولید کند.
در سوی دیگر، پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، گزارشها حاکی از آن است که مسکو از متحد خود، تهران، پشتیبانی میکند.
۲۰ اسفند، سیانان به نقل از یک مقام اطلاعاتی غربی گزارش داد روسیه تاکتیکهای پیشرفته استفاده از پهپاد را در اختیار جمهوری اسلامی گذاشته تا از آنها برای حمله به منافع آمریکا و کشورهای خلیج فارس بهره ببرد.
شبکه انبیسی نیوز گزارش داد دونالد ترامپ در یک گفتوگوی تلفنی نزدیک به ۳۰ دقیقهای اعلام کرده است که با وجود تمایل [حکومت] ایران برای مذاکره درباره پایان جنگ، هنوز حاضر به توافق نیست زیرا به گفته او «شروط [معامله] هنوز به اندازه کافی خوب نیست».
ترامپ در این گفتوگو گفت: «ایران میخواهد توافق کند، و من نمیخواهم آن را انجام دهم چون شروط [معامله] هنوز به اندازه کافی خوب نیست.»
او افزود که هر توافقی باید «بسیار محکم» باشد. با این حال زمانی که از او درباره جزئیات شروط احتمالی چنین توافقی پرسیده شد، گفت: «نمیخواهم آن را به شما بگویم.»
با این حال ترامپ تایید کرد که یکی از عناصر چنین توافقی میتواند تعهد حکومت ایران به کنار گذاشتن کامل هرگونه برنامه هستهای باشد.
تردید درباره زنده بودن رهبر جدید حکومت ایران ترامپ در بخش دیگری از این مصاحبه درباره مجتبی خامنهای، رهبر جدید جمهوری اسلامی، نیز ابراز تردید کرد و گفت مشخص نیست که او زنده باشد.
او گفت: «نمیدانم اصلاً زنده است یا نه. تا حالا هیچکس نتوانسته او را نشان دهد.»
ترامپ همچنین افزود شنیده است که ممکن است او کشته شده باشد، اما این خبر را «یک شایعه» توصیف کرد. او اضافه کرد اگر خامنهای زنده باشد «باید کار بسیار هوشمندانهای برای کشورش انجام دهد، و آن تسلیم شدن است.»
ارزیابی ترامپ از توان نظامی حکومت ایران رییسجمهوری آمریکا همچنین در این مصاحبه گفت که توان نظامی حکومت ایران بهشدت تضعیف شده است.
او گفت: «ما بیشتر موشکهای آنها را از بین بردهایم. بیشتر پهپادهایشان را نابود کردهایم. تا حد زیادی تولید موشک و پهپاد آنها را هم از بین بردهایم.»
ترامپ افزود: «تنها قدرتی که دارند - و آن هم قدرتی است که میتوان نسبتاً سریع آن را از بین برد - کار گذاشتن مین یا شلیک موشکهای نسبتاً کوتاهبرد است. اما وقتی کار ما با خط ساحلی آنها تمام شود، آن قدرت را هم نخواهند داشت.»
او همچنین گفت که طی دو روز آینده زیرساختهای نظامی باقیمانده ایران «کاملاً نابود خواهد شد».
حمله به جزیره خارک ترامپ در این گفتوگو همچنین حملات آمریکا به جزیره خارک را تایید کرد و گفت این عملیات بخش عمدهای از جزیره را نابود کرده است.
او گفت: «ما جزیره خارک را کاملاً نابود کردیم، اما ممکن است چند بار دیگر هم برای تفریح به آنجا حمله کنیم.»
ترامپ افزود: «ما آن را کاملاً نابود کردهایم، البته همانطور که میدانید با خطوط انرژی کاری نکردم، چون بازسازی آنها سالها طول میکشد.»
برنامه آمریکا برای تامین امنیت تنگه هرمز ترامپ همچنین اعلام کرد که با چندین کشور برای تامین امنیت تنگه هرمز همکاری میکند؛ مسیری حیاتی برای عبور نفتکشها که در پی جنگ با حکومت ایران با اختلال مواجه شده است.
او گفت از «کشورهای زیادی که از زورگویی [حکومت] ایران آسیب دیدهاند» خواسته است در این طرح مشارکت کنند. به گفته ترامپ، برخی کشورها نیز برای مشارکت در این طرح اعلام آمادگی کردهاند.
ترامپ در عین حال گفت هنوز مشخص نیست که [حکومت] ایران در این تنگه مینگذاری کرده باشد یا نه، اما افزود آمریکا قصد دارد عملیات گسترده مینروبی در این مسیر انجام دهد.
تعجب ترامپ از حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه ترامپ همچنین گفت از اینکه [حکومت] ایران در واکنش به عملیات آمریکا و اسرائیل به کشورهای دیگر خاورمیانه حمله کرده «بسیار غافلگیر شده است».
او گفت متحدان آمریکا در منطقه از جمله امارات، قطر و عربستان «عالی عمل کردهاند» اما «بیدلیل هدف حمله قرار گرفتهاند».
تهدید ادامه عملیات علیه حکومت ایران ترامپ در مجموع تاکید کرد که عملیات نظامی علیه حکومت ایران ادامه خواهد یافت تا زمانی که به گفته او توان نظامی تهران بهطور کامل از بین برود.
او گفت: «تنها چیزی که میخواهم این است که مطمئن شویم [حکومت] ایران دیگر هرگز نمیتواند زورگوی خاورمیانه باشد.»
روزنامه هاآرتص در تحلیلی نوشت حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی و همچنین بسته شدن تنگه هرمز باعث شده کشورهای خلیج فارس در راهبرد امنیتی خود بازنگری کنند؛ راهبردی که دههها بر اتکای آنها به آمریکا به عنوان ضامن اصلی امنیت منطقه استوار بود.
بر اساس این گزارش، بسته شدن تنگه هرمز توسط حکومت ایران موجب شد نفتکشها نتوانند به بنادر منطقه نزدیک شوند و در نتیجه کشورهای صادرکننده نفت در خلیج فارس قادر به تخلیه ذخایر نفتی خود نباشند. این وضعیت به گفته تحلیلگران شوک بزرگی برای این کشورها ایجاد کرده و آنها را به بازنگری در سیاستهای منطقهای واداشته است.
هاآرتص مینویسد کشورهای مهم منطقه مانند عربستان و امارات پیشتر نیز با تردیدهایی درباره اتکای کامل به واشینگتن روبهرو شده بودند. در دوره نخست ریاستجمهوری ترامپ، پس از حملات موشکی و پهپادی حکومت ایران به تاسیسات نفتی عربستان در سال ۲۰۱۹- و حملات مشابه در سال ۲۰۲۲ - آمریکا به حکومت ایران پاسخ نظامی مستقیم نداد. با این حال ایالات متحده همچنان تامینکننده اصلی تسلیحات برای کشورهای خلیج فارس باقی ماند و پایگاههای نظامی خود را در منطقه حفظ کرد.
به نوشته هاآرتص، ناامیدی از این وضعیت باعث شد کشورهای خلیج فارس دو اصل مهم را در سیاست منطقهای خود دنبال کنند: نخست تلاش برای وارد کردن [حکومت] ایران به شبکهای از توافقهای دیپلماتیک و اقتصادی و دوم اتخاذ سیاست «بیطرفی محتاطانه».
به گفته خالد الخنجی، پژوهشگر قطری در شورای خاورمیانه برای امور جهانی، این سیاست به معنای تلاش برای دور نگه داشتن منطقه از تبدیل شدن به میدان رقابت قدرتهای بزرگ و منطقهای است. هدف از آن نیز حفظ ثبات کشورهای خلیج فارس بوده است؛ ثباتی که به گفته تحلیلگران تا حد زیادی بر پایه ثروت عظیم نفتی این کشورها استوار است.
اما هاآرتص مینویسد اکنون همین ثروت نفتی به نقطه آسیبپذیری تبدیل شده است. حکومت ایران با هدف قرار دادن زیرساختهای انرژی، عملاً منابع اصلی درآمد این کشورها را نشانه گرفته و تلاش میکند از این طریق بر سیاستهای منطقهای تاثیر بگذارد. به گفته تحلیلگران، این روند میتواند ثبات سیاسی این حکومتها را نیز تهدید کند.
در همین حال برخی کشورهای خلیج فارس در حال بازنگری در برنامههای اقتصادی و سرمایهگذاری خود هستند. از جمله طرح چشمانداز ۲۰۳۰ که توسط ولیعهد سعودی، محمد بنسلمان مطرح شده و همچنین پروژههای بزرگ گردشگری مورد نظر امارات و قطر در مصر ممکن است تحت تاثیر پیامدهای اقتصادی جنگ قرار بگیرند.
به نوشته هاآرتص، این بازنگری حتی میتواند بر تعهد کشورهای خلیج فارس برای سرمایهگذاری تریلیونها دلار در اقتصاد آمریکا- در چارچوب همکاریهای نزدیک با واشینگتن- نیز اثر بگذارد.
در این میان برخی پژوهشگران منطقهای پیشنهاد کردهاند که کشورهای خلیج فارس به سمت ایجاد نوعی معماری دفاعی منطقهای مشترک حرکت کنند. ابتسام الکتیبی، رییس مرکز سیاستگذاری امارات، در مقالهای نوشته است که سیاست «بازدارندگی دفاعی» میتواند نخستین خط دفاع در برابر تهدیدهای حکومت ایران باشد. به گفته او، این راهبرد شامل اتصال سامانههای هشدار زودهنگام و تقویت همکاری اطلاعاتی میان کشورهای منطقه خواهد بود.
به نوشته هاآرتص، این ایده در عمل به طرحهایی شبیه ایجاد یک ائتلاف امنیتی میان کشورهای عربی، آمریکا و احتمالاً اسرائیل شباهت دارد؛ طرحی که گاهی از آن به عنوان نوعی «ناتوی خاورمیانه» یاد میشود.
با این حال، این روزنامه تاکید میکند که اختلافات میان کشورهای خلیج فارس - از جمله رقابت میان عربستان سعودی و امارات در بحرانهای یمن و سودان - همچنان مانعی برای شکلگیری چنین ائتلافی است.
هاآرتص همچنین به اختلاف دیدگاه در میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس درباره اسرائیل اشاره میکند. امارات و بحرین روابط دیپلماتیک کامل با اسرائیل دارند، در حالی که قطر رویکردی انتقادی نسبت به آن دارد، کویت از روند عادیسازی فاصله گرفته و عمان نیز سیاستی میان روابط غیررسمی و بیطرفی مثبت را دنبال میکند.
در همین حال، به گفته تحلیلگران، افکار عمومی در کشورهای خلیج فارس نیز دچار نوعی دوگانگی شده است: از یک سو مخالفت گسترده با سیاستهای اسرائیل به دلیل همبستگی با فلسطینیان و از سوی دیگر نگرانی عمیق از سیاستهای حکومت ایران که منافع حیاتی این کشورها را تهدید میکند.
در نهایت، هاآرتص مینویسد که با وجود افزایش نگرانیها، بعید است در کوتاهمدت روابط کشورهای خلیج فارس با آمریکا یا توافقهای منطقهای تغییر اساسی کند. به گفته یک پژوهشگر اماراتی، بهجز امارات که سفارت خود در تهران را بسته است، هیچیک از کشورهای منطقه روابط خود با حکومت ایران را قطع نکردهاند و احتمالاً این کشورها همچنان تلاش خواهند کرد روابط خود را با همه طرفها حفظ کنند.