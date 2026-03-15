محمد سلیمی، رییس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش، یک‌شنبه ۲۴ اسفند در مصاحبه با خبرگزاری حکومتی مهر تایید کرد مجوز فعالیت تمامی مراکز آموزشی ایرانی در امارات، شامل چهار مدرسه دولتی و یک مدرسه غیردولتی، لغو شده است.

او از وضعیت نامشخص ۲۵۰۰ دانش‌آموز این مدارس خبر داد و افزود باید برای انتقال آن‌ها به مدارس دیگر برنامه‌ریزی شود که در مقطع کنونی «عملا امکان‌پذیر نیست».

سلیمی ادامه داد: «بسیاری از دانش‌آموزان فارسی‌زبان هستند و بر اساس برنامه درسی ملی ایران تحصیل می‌کنند، در حالی که مدارس خارجی در امارات آموزش را به زبان انگلیسی یا عربی ارائه می‌دهند.»

ایران‌اینترنشنال ۲۲ اسفند گزارش داد پس از حملات جمهوری اسلامی به خاک کشورهای حوزه خلیج فارس، امارات دستور داده مراکز وابسته به حکومت ایران در این کشور از جمله بیمارستان ایرانیان، مدارس ایرانی، دانشگاه آزاد، مسجد «امام حسین» و همچنین «باشگاه ایرانیان» دبی تعطیل شوند .

«تنها ۲ دیپلمات جمهوری اسلامی در دبی باقی مانده‌اند»

سلیمی در ادامه اظهارات خود، تعطیلی باشگاه و بیمارستان ایرانیان را تایید کرد و گفت: «همچنین از دیپلمات‌های ایرانی خواسته شده کشور را ترک کنند و در حال حاضر تنها دو دیپلمات برای امور کنسولی در کنسولگری ایران در دبی فعالیت می‌کنند.»

حکومت ایران از زمان آغاز مناقشه کنونی ۱۲ کشور منطقه را هدف قرار داده است؛ حملاتی که تهران اغلب آن‌ها را با استناد به فعالیت پایگاه‌های نظامی ایالات متحده در این کشورها توجیه می‌کند.

این در حالی است که تاسیسات غیرنظامی، از جمله فرودگاه‌ها و هتل‌ها، از اهداف حملات جمهوری اسلامی بوده‌اند.

عربستان سعودی، امارات، بحرین، کویت، اردن، قطر، عراق، عمان و جمهوری آذربایجان از جمله این کشورها هستند.

در روزهای اخیر، کشورهای منطقه مواضع تندتری علیه تهران اتخاذ کرده‌اند.

محمد بن زاید آل نهیان، رییس امارات متحده عربی، ۱۶ اسفند در اظهاراتی کم‌سابقه جمهوری اسلامی را «دشمن» خواند و هشدار داد امارات «طعمه آسانی» نیست.

۱۶ اسفند، ایران‌اینترنشنال به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد وزارت امور خارجه قطر یک هفته به اعضای سفارت جمهوری اسلامی فرصت داده تا این کشور را ترک کنند.

عیادت رییس امارات از یکی از مجروحان حملات جمهوری اسلامی، ابوظبی، ۱۵ اسفند

بازداشت ۲۵ نفر در امارات به‌دلیل تمجید از حملات جمهوری اسلامی

حمد سیف الشامسی، دادستان کل امارات متحده عربی، حکم بازداشت ۲۵ نفر را به‌دلیل پشتیبانی از حملات جمهوری اسلامی به این کشور و انتشار محتوای گمراه‌کننده در فضای مجازی صادر کرد.

خبرگزاری رسمی امارات ۲۴ اسفند گزارش داد متهمان پس از انتشار محتوای گمراه‌کننده در پلتفرم‌های دیجیتال که شامل «آسیب زدن به دفاع ملی» و «تمجید از تجاوز نظامی» علیه کشور بوده است، برای رسیدگی فوری قضایی به دادگاه معرفی شده‌اند.

بر اساس این گزارش، این ۲۵ نفر که از ملیت‌های گوناگون هستند، به «تحریک بی‌نظمی و تضعیف ثبات عمومی» متهم شده‌اند.

اتهامات مطرح‌شده علیه این افراد در سه محور دسته‌بندی می‌شود: انتشار ویدیوهای واقعی از رویدادهای جاری؛ تولید و انتشار ویدیوهای ساختگی با استفاده از هوش مصنوعی؛ و تبلیغ کشوری که دست به اقدامات تجاوزکارانه نظامی زده و تمجید از رهبری و عملیات نظامی آن.

مجتبی خامنه‌ای، رهبر جدید جمهوری اسلامی، ۲۱ اسفند در پیام مکتوبی منتسب به او اعلام کرد «پایگاه‌های نظامی و مالی دشمن» در برخی کشورهای منطقه قرار دارد و حملات حکومت ایران به این کشورها «به‌ناچار» ادامه خواهد یافت.

ریاض ۱۸ اسفند ضمن انتقاد از حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه هشدار داد در صورت تشدید تنش‌ها، حکومت ایران «بزرگ‌ترین بازنده» خواهد بود.

شهروند ۶ کشور در میان بازداشت‌شدگان

خبرگزاری رسمی امارات در ادامه نوشت شماری از بازداشت‌شدگان متهم هستند که ویدیوهای واقعی از عبور یا رهگیری موشک‌ها در حریم هوایی کشور را منتشر کرده و با افزودن توضیح و جلوه‌های صوتی، به اضطراب عمومی دامن زده‌اند.

‫بر پایه این گزارش، برخی دیگر با انتشار ویدیوهای ساختگی تولیدشده با هوش مصنوعی یا بازنشر تصاویر حوادث رخ‌داده در خارج از کشور، به‌نادرست ادعا کرده‌اند این رویدادها در داخل کشور اتفاق افتاده است.

‫گروهی نیز متهم هستند با انتشار و بازنشر محتوای تبلیغاتی، از «یک کشور متخاصم و رهبران سیاسی و نظامی آن» تمجید کرده و اقدامات نظامی آن در منطقه را «دستاورد» جلوه داده‌اند.

‫در میان متهمان، ۱۷ شهروند هندی، دو پاکستانی، دو فیلیپینی، دو تبعه نپال، یک شهروند مصری و یک بنگلادشی دیده می‌شوند.