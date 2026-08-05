اکسیوس در گزارشی که صبح چهارشنبه ۱۴ مرداد به وقت ایران منتشر شد، به نقل از دو منبع منطقه‌ای و یک مقام آمریکایی نوشت دو منبع منطقه‌ای گفته‌اند توافق در دست بررسی شامل ایجاد یک سازوکار موقت ۶۰ روزه میان عمان و جمهوری اسلامی در تنگه هرمز است و امکان تمدید آن نیز وجود دارد.

دو منبع منطقه‌ای به این رسانه آمریکایی گفتند عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در تعطیلات آخر هفته (شنبه و یکشنبه، ۱۰ و ۱۱ مرداد) با این توافق موافقت کرد . فرآیند تایید مجتبی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی نیز روز سه‌شنبه تکمیل شد.

این رسانه در حالی به پیشرفت مذاکرات میان سه کشور اشاره کرده است که مقام‌های جمهوری اسلامی هرگونه گفت‌وگو با آمریکا را رد و تاکید کرده‌اند مذاکرات جاری میان «دو کشور همجوار» پیش می‌رود.

گزارش اکسیوس ادعای پیشین روزنامه تلگراف و شبکه خبری ام‌اس ناو مبنی بر عبور کشتی‌های ورودی از مسیر شمالی تحت کنترل جمهوری اسلامی و کشتی‌های خروجی از مسیر واقع در آب‌های سرزمینی عمان با نظارت جمهوری اسلامی را تایید می‌کند.

اکسیوس درباره جزییات این توافق موقت نوشت: «در این دوره ۶۰ روزه تمام کشتی‌های ورودی به تنگه از مسیر شمالی و از میان آب‌های ایران عبور خواهند کرد. تمام کشتی‌هایی که از تنگه خارج می‌شوند و به‌سوی دریای عرب می‌روند نیز با هماهنگی [حکومت] ایران از مسیر جنوبی و از میان آب‌های عمان عبور خواهند کرد. در این دوره ۶۰ روزه، هیچ‌گونه عوارض یا هزینه‌ای دریافت نخواهد شد.»

بر اساس این گزارش، «طرف‌ها» به مدت ۳۰ روز برای پاکسازی مین‌های دریایی از مسیر میانی تنگه هرمز تلاش خواهند کرد. پس از پاکسازی مسیر میانی، این مسیر بر اساس مفاد یک سازوکار دائمی که عمان و جمهوری اسلامی درباره آن مذاکره خواهند کرد، برای رفت‌وآمد کشتی‌های ورودی و خروجی به کار گرفته خواهد شد.

در گزارش اکسیوس روشن نشده است که کدام کشورها در فرآیند مین‌روبی نقش دارند.

منابع منطقه‌ای از نقش فعال آمریکا در مذاکرات خبر می‌دهند

منابع منطقه‌ای در گفت‌وگو با اکسیوس بر «مشارکت فعالانه» کاخ سفید در مذاکره با جمهوری اسلامی تاکید کردند. آنها گفتند: «در روزهای گذشته چند تماس میان استیو ویتکاف، فرستاده ویژه دونالد ترامپ، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، و بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان، انجام شد.»

دو منبع منطقه‌ای دیگر نیز گفتند عراقچی در تعطیلات آخر هفته در اصل با این توافق موافقت کرد، اما همچنان به تایید مجتبی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، و شورای عالی امنیت ملی نیاز داشت.

یک مقام آمریکایی و یک منبع منطقه‌ای نیز به اکسیوس گفتند رهبری جمهوری اسلامی روند تایید این توافق را سه‌شنبه تکمیل کرد.

ساعاتی پیش از انتشار این گزارش، روزنامه بریتانیایی تلگراف گزارش داد جمهوری اسلامی در حال بررسی پیشنهادی برای بازگشایی تنگه هرمز است که بر اساس آن، کشورهای حاشیه خلیج فارس و شماری از کشورهای اروپایی بخشی از هزینه نگهداری و خدمات این آبراه را می‌پردازند.

همزمان، شبکه خبری اِ‌م‌اِس ناو به نقل از یک دیپلمات ارشد خاورمیانه‌ای که به‌طور مستقیم در جریان مذاکرات جاری میان تهران و مسقط است، نوشت واشینگتن و کشورهای اروپایی عمان را تحت فشار گذاشته‌اند تا شرط‌های جمهوری اسلامی برای حصول یک توافق موقت با هدف بازگشایی تنگه هرمز را بپذیرد.

در این گزارش به جزییاتی درباره طرح مورد بررسی طرفین اشاره شده بود. بر این اساس، مسیر ورودی به تنگه هرمز و بخشی از مسیر خروجی در آب‌های سرزمینی ایران و تحت کنترل جمهوری اسلامی خواهد بود.

این رسانه نوشت جزییات نهایی توافق هنوز روشن نیست، اما ممکن است تهران در آستانه کسب کنترل بیشتری بر این آبراه راهبردی، در مقایسه با پیش از آغاز حملات دولت ترامپ به ایران در نهم اسفند باشد.