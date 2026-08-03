شهروندی از شیراز با اشاره به مواضع ناپایدار رییس‌جمهوری آمریکا گفت آقای ترامپ با رفتار «شل‌کن سفت‌کن» خود، به سرعت در حال از دست دادن محبوبیتش بین ایرانیان است و جمهوری اسلامی هم به توهم قدرت رسیده است.

او تاکید کرد جنگ این‌چنین بی‌نتیجه و فرسایشی که حکومت را هدف قرار ندهد، «فشاری بی‌دلیل» بر مردم است.

مخاطب دیگری از کرج گفت: «یکی از ترامپ بپرسد دقیقا فازش از این همه تغییر موضع و تغییر حرف چیست؟»

سه رسانه آمریکایی ۹ مرداد به‌نقل از چند منبع مطلع گزارش دادند آمریکا و اسرائیل در حال برنامه‌ریزی برای یکی از شدیدترین کارزارهای بمباران تا به امروز علیه اهداف زیرساختی مرتبط با انرژی در ایران هستند و این حملات ممکن است ۱۰ و ۱۱ مرداد انجام شود.

با این حال رییس‌جمهوری آمریکا شامگاه ۱۰ مرداد اعلام کرد به درخواست جمهوری اسلامی و برخی از کشورهای منطقه و به شرط دسترسی سریع به توافقی که بر اساس آن تنگه هرمز کاملا و فورا باز و تهدید هسته‌ای تهران برطرف شود، از «حمله‌ای گسترده‌تر از هر حمله دیگر بعد از جنگ جهانی دوم» چشم پوشیده است .

تهدید حمله به زیرساخت‌ها بی‌نتیجه است

برخی شهروندان به تهدیدهای تکراری ترامپ درباره هدف قرار دادن زیرساخت‌ها اشاره کردند.

مخاطبی گفت این دست حملات، تغییری در مواضع جمهوری اسلامی ایجاد نمی‌کند، چون «سران حکومت ایرانی نیستند که دلشان به حال کشور بسوزد».

شهروندی دیگر به «بازی تکراری ترامپ» اشاره کرد و گفت: «تهدید حمله شدید به زیرساخت‌ها و پل‌ها در آخر هفته می‌شود؛ نیمه شب یا میانجی‌گرها تماس می‌گیرند و‌ منصرفش می‌کنند، یا با مذاکره‌کنندگان خوبی در حال مذاکره هستند و مذاکره بسیار خوب پیش می‌رود.»

خبرگزاری آسوشیتدپرس دوشنبه ۱۲ مرداد در گزارشی تحلیلی به مرور مواضع رییس‌جمهوری آمریکا در قبال جمهوری اسلامی پرداخت و لغو حمله برنامه‌ریزی‌شده اخیر پس از تهدید به حملات گسترده را بخشی از یک «الگوی تکراری» در جنگ با ایران خواند.

این رسانه نوشت در موارد پیشین حملات چند ساعت یا چند روز بعد از سر گرفته شدند.

کاری که جمهوری اسلامی می‌کند التماس است نه مذاکره

بخش دیگری از پیام‌های مخاطبان، به بی‌نتیجه بودن فرایند توافق و مواضع جمهوری اسلامی در برابر تهدید ترامپ به حمله و خبرهای مذاکره اختصاص یافته است.

شهروندی گفت آمریکا آن‌قدر «مشاجره و کشمکش پوچ» با جمهوری اسلامی انجام داد که این «فرقه تبهکار» را «بسیار وقیح و پررو» کرد.

مخاطبی دیگر ترامپ را خطاب قرار داد و گفت: «شما چطور گول یک حکومت قاتل و دروغگو را می‌خورید؛ در صورتی که پشت بلندگوهایشان اعلام می‌کنند می‌خواهیم ترامپ و نتانیاهو را اعدام و اموالشان را به نفع جمهوری اسلامی مصادره کنیم .»

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، ۱۲ مرداد در نشستی خبری گفت «مذاکره‌ای با آمریکا وجود ندارد»، بلکه مذاکرات با عمان بر سر موضوع «تردد ایمن از تنگه هرمز» در حال انجام است.

شهروندی در واکنش به این رویکرد گفت: «آقای بقائی درست می‌گوید. کاری که جمهوری اسلامی می‌کند التماس است، نه مذاکره.»

چند شهروند دیگر نیز با ادبیاتی مشابه، به رویکرد «التماسی» جمهوری اسلامی در مواجهه با آمریکا اشاره کردند.

شهروندی در همین زمینه گفت: «فکر کن بزنند رهبرت را بکشند، بعد با لباس مشکی بروی پیش همان کشوری که رهبرت را کشته برای توافق. یعنی آخر خار و خفیف شدن همین است.»

آقای ترامپ، فریب این شیادان کودک‌کش را نخور

برخی پیام‌ها به شدت گرفتن روند اعدام‌ها و تلاش حکومت برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه اشاره کردند؛ در شرایطی که جمهوری اسلامی در ضعیف‌ترین وضعیت ممکن است.

شهروندی گفت ای کاش ترامپ هم‌زمان با اعلام آتش‌بس، از جمهوری اسلامی می‌خواست روند اعدام‌ها را هم متوقف کند.

مخاطبی دیگر اشاره کرد جمهوری اسلامی ۴۷ سال است مردم خودش را سرکوب و اعدام کرده، کشتار به راه انداخته و مردم را با دین فریب داده است.

او افزود: «واقعا جای تاسف دارد که آقای ترامپ فریب این شیادان کودک‌کش و جوان‌کش را می‌خورد.»

شمار دیگری از شهروندان نیز تاکید کردند بزرگ‌ترین سلاح ایرانیان در مواجهه با حکومت، نه امید محض به ترامپ یا جنگ، بلکه اطمینان و اعتماد ۱۰۰ درصدی به «شجاعت معترضان» است.

مخاطبی در همین زمینه نوشت: «امید ما به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، اتحاد و همبستگی مردم داخل و خارج و ایمان به حقیقت و پیروزی است.»