هم‌زمان، کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز این پرسش را مطرح کردند که چرا محصولی با چنین قدرت اعتیادآوری، آشکارا در دسترس کودکان قرار دارد.

او سه‌شنبه ۱۳ مرداد گفت مصرف ناس در میان دانش‌آموزان، به‌ویژه در مقطع متوسطه، به‌شکل محسوسی افزایش یافته است و در برخی موارد حتی دانش‌آموزان سال‌های پایانی دبستان نیز به مصرف آن روی آورده‌اند.

او گفت: «آنچه امروز در میان دانش‌آموزان رایج شده و زمینه‌ساز گرایش به مواد مخدر است، از مصرف ناس آغاز می‌شود. متاسفانه کودکان به‌راحتی به آن دسترسی دارند، زیرا فروش آن جرم محسوب نمی‌شود و در رده مواد مخدر قرار نگرفته است.»

ناس که در بسیاری از کشورهای منطقه با نام نسوار (Naswar) نیز شناخته می‌شود، ترکیبی مرطوب و سبزرنگ از تنباکو است که زیر لب یا زیر زبان قرار داده می‌شود. این ماده قرن‌هاست در شرق ایران، افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی مصرف می‌شود و از آنجا که دود تولید نمی‌کند، دانش‌آموزان می‌توانند بدون جلب توجه حتی در کلاس درس نیز از آن استفاده کنند.

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«چرا جلو فروش آن را نمی‌گیرند؟»

هشدار این مقام بهزیستی با موجی از واکنش کاربران در فضای مجازی روبه‌رو شد؛ بسیاری از آنان این پرسش را مطرح کردند که چرا با وجود سال‌ها هشدار درباره خطرات ناس، فروش آن همچنان آزاد است.

یکی از کاربران نوشت: «چرا جلو توزیع آن را نمی‌گیرند؟»

کاربر دیگری معتقد است راه‌حل، تنها ممنوعیت نیست، بلکه باید امکانات جایگزین برای نوجوانان فراهم شود: «شهرداری‌ها باید در هر منطقه دست‌کم سه مجموعه ورزشی رایگان برای دانش‌آموزان بسازند. امکانات مدارس هم باید تقویت شود تا دانش‌آموزان سرگرم باشند و به سمت ناس نروند.»

برخی دیگر نیز بی‌تفاوتی مسئولان را هدف انتقاد قرار دادند.

یکی از کاربران نوشت: «اصلا برایشان مهم است که چه بر سر جوان‌ها می‌آید؟»

برخی نیز موضوع را به مسائل سیاسی گره زدند. یکی از کاربران شبکه ایکس نوشت که حکومت اجازه می‌دهد اعتیاد در میان نسل جوان گسترش پیدا کند تا فعالیت سیاسی آنان کاهش یابد. او همچنین نوشت ناس «به‌سرعت اعتیاد ایجاد می‌کند»، «باعث سرطان دهان می‌شود» و «به دندان‌ها آسیب می‌زند» و ادعا کرد که محصولات عرضه‌شده در ایران حاوی آرسنیک هستند؛ ایران‌اینترنشنال نتوانسته است به‌طور مستقل این موضوع را تایید کند.

در دسترس هر کودک

به گفته محمدپور، چون ناس در دسته مواد مخدر غیرقانونی قرار ندارد، به‌راحتی در مغازه‌های کوچک عرضه می‌شود و دانش‌آموزان بدون دشواری آن را تهیه می‌کنند.

او گفت مصرف این ماده بیش از همه در استان خراسان رضوی رواج دارد، اما دیگر محدود به این منطقه نیست و اکنون در بسیاری از نقاط کشور به‌آسانی قابل تهیه است.

تهران نیز از این وضعیت مستثنی نیست. رسانه‌های ایران گزارش داده‌اند که فروشندگان در محدوده بازار مولوی تهران، ناس را به‌صورت آشکار و در بسته‌بندی‌ها و برندهای مختلف عرضه می‌کنند.

بازار مولوی به‌دلیل قیمت پایین‌تر و تنوع بیشتر، خریداران زیادی را جذب می‌کند، هرچند ناس در بسیاری از عطاری‌های شهر نیز فروخته می‌شود.

برای کودکان، جذابیت این محصول روشن است: قیمت پایین، پنهان کردن آسان و دسترسی گسترده.

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فراتر از یک عادت مصرف تنباکو

پزشکان هشدار می‌دهند که خطرات ناس تنها به وابستگی به نیکوتین محدود نمی‌شود.

مطالعات علمی مصرف ناس را با افزایش خطر سرطان دهان، سرطان مری، سرطان لوزالمعده (پانکراس) و همچنین بیماری‌های قلبی‌وعروقی مرتبط دانسته‌اند.

کارشناسان سلامت همچنین این تصور رایج را که تنباکوی بدون دود جایگزینی کم‌خطر برای سیگار است، رد می‌کنند و تاکید دارند که هیچ محصول دخانی بدون خطر نیست.

به‌گفته متخصصان، مصرف ناس در سنین پایین خطر دیگری نیز به همراه دارد: قرار گرفتن زودهنگام مغز در معرض نیکوتین می‌تواند احتمال وابستگی به انواع دیگر مواد اعتیادآور را در سال‌های بعد افزایش دهد؛ همان موضوعی که محمدپور از آن به‌عنوان نقش ناس در تبدیل شدن به «دروازه ورود» به اعتیاد یاد کرده است.

تصویری از تغییر الگوی اعتیاد در ایران

این هشدار در شرایطی مطرح می‌شود که الگوی مصرف مواد مخدر در ایران نیز در حال تغییر است.

بر اساس گزارشی که سال گذشته روزنامه شرق منتشر کرد، بیش از ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در ایران به‌طور دائم یا گهگاه مواد مخدر مصرف می‌کنند و با احتساب اعضای خانواده آنان، حدود ۱۵ میلیون نفر به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم با پیامدهای اعتیاد درگیر هستند.

مقام‌های رسمی و کارشناسان حوزه سلامت همچنین از افزایش مصرف مواد مخدر صنعتی، کاهش سن شروع مصرف و افزایش شمار زنان و نوجوانان مصرف‌کننده خبر داده‌اند؛ تحولاتی که نشان می‌دهد اعتیاد در ایران به سمت سنین پایین‌تر در حال گسترش است.

در این چارچوب، کودکانی که بسته‌های سبزرنگ ناس را در جیب خود حمل می‌کنند، نه یک استثنا، بلکه نشانه‌ای از روند گسترده‌تر و نگران‌کننده کاهش سن گرایش به اعتیاد در ایران به شمار می‌روند.