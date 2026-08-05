بانک صنعت و معدن حسابهای شرکت ملی نفت را بهدلیل بدهی مسدود کرد
بانک دولتی صنعت و معدن حسابهای شرکت ملی نفت ایران را بهدلیل بدهی مسدود کرده است. این اقدام کمسابقه در شرایطی انجام شده که صنعت نفت با فشارهای مالی و تحریمهای آمریکا روبهروست.
بانک دولتی صنعت و معدن حسابهای شرکت ملی نفت ایران را بهدلیل بدهی مسدود کرده است. این اقدام کمسابقه در شرایطی انجام شده که صنعت نفت با فشارهای مالی و تحریمهای آمریکا روبهروست.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، چهارشنبه ۱۴ مرداد نوشت بانک صنعت و معدن از بانکهای دولتی است و مدیرعامل آن با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب میشود.
فارس افزود این اقدام در حالی انجام شده که بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۵، بدهیهای شرکت ملی نفت تا پایان سال امهال شده و این شرکت برای بازپرداخت آنها تا پایان اسفند مهلت دارد.
این رسانه با اشاره به تحریمهای آمریکا نوشت وزارت خزانهداری این کشور پیشتر محدودیتهای مالی علیه شرکت ملی نفت اعمال کرده بود، اما درباره میزان و منشا بدهی، شمار حسابهای مسدودشده و مبنای حقوقی اقدام بانک صنعت و معدن جزيیاتی ارائه نکرد.
آمریکا در دهههای گذشته بارها جمهوری اسلامی، وزارت نفت و شرکتهای فعال در صنعت انرژی را هدف تحریم قرار داده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، نیز از زمان بازگشت به کاخ سفید، سیاست «فشار حداکثری» را از سر گرفته و بستههای تحریمی متعددی علیه حکومت ایران به اجرا گذاشته است.
در یکی از آخرین نمونهها، دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (اوفک) هفتم مرداد ۱۰ شرکت و نهاد و هشت نفتکش مرتبط با جمهوری اسلامی را به فهرست تحریمهای خود افزود.
سابقه مسدود شدن حسابهای شرکت ملی نفت
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، ۱۴ مرداد در گزارشی به سابقه مسدود شدن برخی حسابهای شرکت ملی نفت از سوی سازمان امور مالیاتی در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ اشاره کرد.
این خبرگزاری به نقل از مرتضی روحی، معاون مالیاتی مدیریت مالی شرکت ملی نفت، نوشت سازمان امور مالیاتی بهدلیل اختلاف بر سر جریمههای مالیاتی، برخی حسابهای این شرکت را مسدود و از آنها برداشت کرده بود.
روحی گفت معاونت حل اختلاف دستگاههای اجرایی این اقدام را «کانلمیکن» اعلام کرده و پرونده همچنان مفتوح است.
به گفته او، معاونت حقوقی ریاستجمهوری نیز دستور توقف عملیات اجرایی را صادر کرده و اکنون «نگرانی بابت بسته شدن حسابهای شرکت ملی نفت وجود ندارد».
مسدود شدن حسابهای شرکت ملی نفت در حالی رخ داده که این شرکت یکی از اصلیترین منابع تامین درآمد ارزی جمهوری اسلامی به شمار میرود و در پی ادامه تحریمهای آمریکا، با محدودیتهای مالی و بانکی گستردهای روبهروست.
تا زمان انتشار این گزارش، بانک صنعت و معدن، شرکت ملی نفت، وزارت نفت و وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره این اقدام واکنشی رسمی نشان نداده و منتشر نکردهاند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، با اشاره به مذاکرات جاری هشدار داد اگر جمهوری اسلامی توافق نکند یا بار دیگر از توافق احتمالی عقبنشینی کند، با پیامدهای «بسیار سختی» روبهرو خواهد شد. او همچنین گفت تنگه هرمز باید «خیلی زود» بازگشایی شود.
ترامپ در مصاحبهای با شبکه فاکسنیوز که صبح چهارشنبه ۱۴ مرداد به وقت ایران پخش شد، گفت: «تنگه هرمز خیلی زود باز خواهد شد؛ در غیر این صورت، آنها ضربه بسیار سختی خواهند خورد و بعد تنگه باز خواهد شد. آنها این را میدانند و درک میکنند.»
همزمان اکسیوس گزارش داد «آمریکا، ایران و عمان» به دستیابی به یک توافق موقت برای بازگشایی تنگه هرمز نزدیک شدهاند و واشینگتن در تلاش است این توافق چهارشنبه ۱۴ مرداد اعلام شود.
به نوشته اکسیوس، مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، ۱۳ مرداد تایید این توافق را تکمیل کرده است.
اکسیوس به نقل از منابع خود نوشت عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در تعطیلات آخر هفته با این طرح موافقت کرده است.
با این حال مقامهای جمهوری اسلامی گفتوگو با آمریکا را رد کرده و مذاکرات جاری را میان «دو کشور همجوار» دانستهاند.
مذاکرات اصلی درباره سلاح هستهای
ترامپ جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هستهای را اصلیترین محور مذاکرات خواند و افزود: «من چارهای ندارم. آنها نمیتوانند سلاح هستهای داشته باشند. مساله بسیار ساده است.»
به گفته رییسجمهوری آمریکا، جمهوری اسلامی اکنون نیز قادر به دستیابی به سلاح هستهای نیست، اما این محدودیت قرار است در قالب یک توافق رسمی تثبیت شود.
او روند مذاکرات را «بسیار خوب» توصیف کرد و گفت مقامهای تهران خواهان توافقاند، هرچند در اظهارات علنی خود انجام گفتوگو با آمریکا را انکار میکنند: «به شما میگویند گفتوگوهای فوقالعادهای داریم، اما بعد کسی از ایران ظاهر میشود و میگوید ما دیداری نداشتهایم.»
ترامپ با اشاره به انکار گفتوگوهای هستهای از سوی مقامهای جمهوری اسلامی افزود: «پس درباره چه چیزی صحبت کردیم؟ آنجا نشستهایم و دست روی دست گذاشتهایم؟»
رییسجمهوری آمریکا همچنین گفت آنچه تهران علنا اعلام میکند اهمیتی ندارد و «تنها چیزی که اهمیت دارد، عمل است».
او افزود: «آنها خواهان توافقاند. خواهیم دید چه اتفاقی میافتد. اگر توافق نکنند، اوضاع برایشان بسیار بد خواهد شد.»
از سوی دیگر، شبکه خبری اماس ناو خبر داد آمریکا و اروپا فشار زیادی به عمان وارد میکنند تا شرطهای جمهوری اسلامی برای حصول یک توافق موقت با هدف بازگشایی تنگه هرمز را بپذیرد.
بر اساس این طرح، مسیر ورودی به تنگه هرمز و بخشی از مسیر خروجی در آبهای سرزمینی ایران و تحت کنترل جمهوری اسلامی خواهد بود.
ضربه اصلی هنوز در راه است
ترامپ همچنین گفت آمریکا در آستانه انجام حملهای گسترده علیه جمهوری اسلامی بود که به گفته او، میتوانست «بزرگترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم» باشد، اما مقامهای تهران برای جلوگیری از آن خواستار مذاکره شدند: «آنها با من تماس گرفتند و بسیار مودبانه گفتند: لطفا، میتوانیم گفتوگو کنیم؟»
او افزود که با این درخواست موافقت کرده و پاسخ داده است: «بالاخره بیایید این موضوع را حلوفصل کنیم.»
رییسجمهوری آمریکا با اشاره به حملات پیشین به اهداف نظامی جمهوری اسلامی در ایران گفت: «ضربه بسیار بسیار سختی به آنها زدیم، اما ضربه اصلی هنوز در راه است.»
او در عین حال ابراز امیدواری کرد که واشینگتن ناچار به اجرای چنین حملهای نشود.
همزمان، پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، گزارش سیانان درباره مصرف نزدیک به ۸۰ درصد از ذخایر پیش از جنگ موشکهای رهگیر تاد را رد کرد، اما آماری جایگزین ارائه نداد.
این در حالی است که خبرگزاری رویترز نیز ۱۳ مرداد به نقل از سه منبع گزارش داد آمریکا در جنگ ایران تقریبا تمام موشکهای دوربرد دقیق خود را به کار برده است.
سیانان همچنین گزارش داده بود ارتش آمریکا از آغاز جنگ با جمهوری اسلامی حدود نیمی از موشکهای رهگیر پاتریوت خود را مصرف کرده و فرماندهان ارشد درباره کاهش ذخایر مهمات پنتاگون هشدار دادهاند.
ترامپ در ادامه مصاحبه با فاکسنیوز گفت دولتهای پیشین آمریکا و دیگر کشورها باید طی ۵۰ سال گذشته مساله برنامه هستهای ایران را حل میکردند.
او افزود: «من کاری را انجام دادم که ناگزیر به انجامش بودم، زیرا اگر آنها سلاح هستهای داشتند، سراسر جهان جای متفاوتی میشد.»
ترامپ همچنین باراک اوباما، رییسجمهوری پیشین آمریکا، را متهم کرد که کوشیده با پرداخت پول، جمهوری اسلامی را به توافق ترغیب کند.
اکسیوس گزارش داد «آمریکا، ایران و عمان» به دستیابی به یک توافق موقت برای بازگشایی تنگه هرمز نزدیک شدهاند و واشینگتن در تلاش است این توافق چهارشنبه ۱۴ مرداد اعلام شود. به نوشته اکسیوس مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، روز سهشنبه تایید این توافق را تکمیل کرده است.
اکسیوس در گزارشی که صبح چهارشنبه ۱۴ مرداد به وقت ایران منتشر شد، به نقل از دو منبع منطقهای و یک مقام آمریکایی نوشت دو منبع منطقهای گفتهاند توافق در دست بررسی شامل ایجاد یک سازوکار موقت ۶۰ روزه میان عمان و جمهوری اسلامی در تنگه هرمز است و امکان تمدید آن نیز وجود دارد.
دو منبع منطقهای به این رسانه آمریکایی گفتند عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در تعطیلات آخر هفته (شنبه و یکشنبه، ۱۰ و ۱۱ مرداد) با این توافق موافقت کرد . فرآیند تایید مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی نیز روز سهشنبه تکمیل شد.
این رسانه در حالی به پیشرفت مذاکرات میان سه کشور اشاره کرده است که مقامهای جمهوری اسلامی هرگونه گفتوگو با آمریکا را رد و تاکید کردهاند مذاکرات جاری میان «دو کشور همجوار» پیش میرود.
گزارش اکسیوس ادعای پیشین روزنامه تلگراف و شبکه خبری اماس ناو مبنی بر عبور کشتیهای ورودی از مسیر شمالی تحت کنترل جمهوری اسلامی و کشتیهای خروجی از مسیر واقع در آبهای سرزمینی عمان با نظارت جمهوری اسلامی را تایید میکند.
اکسیوس درباره جزییات این توافق موقت نوشت: «در این دوره ۶۰ روزه تمام کشتیهای ورودی به تنگه از مسیر شمالی و از میان آبهای ایران عبور خواهند کرد. تمام کشتیهایی که از تنگه خارج میشوند و بهسوی دریای عرب میروند نیز با هماهنگی [حکومت] ایران از مسیر جنوبی و از میان آبهای عمان عبور خواهند کرد. در این دوره ۶۰ روزه، هیچگونه عوارض یا هزینهای دریافت نخواهد شد.»
بر اساس این گزارش، «طرفها» به مدت ۳۰ روز برای پاکسازی مینهای دریایی از مسیر میانی تنگه هرمز تلاش خواهند کرد. پس از پاکسازی مسیر میانی، این مسیر بر اساس مفاد یک سازوکار دائمی که عمان و جمهوری اسلامی درباره آن مذاکره خواهند کرد، برای رفتوآمد کشتیهای ورودی و خروجی به کار گرفته خواهد شد.
در گزارش اکسیوس روشن نشده است که کدام کشورها در فرآیند مینروبی نقش دارند.
منابع منطقهای از نقش فعال آمریکا در مذاکرات خبر میدهند
منابع منطقهای در گفتوگو با اکسیوس بر «مشارکت فعالانه» کاخ سفید در مذاکره با جمهوری اسلامی تاکید کردند. آنها گفتند: «در روزهای گذشته چند تماس میان استیو ویتکاف، فرستاده ویژه دونالد ترامپ، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، و بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان، انجام شد.»
دو منبع منطقهای دیگر نیز گفتند عراقچی در تعطیلات آخر هفته در اصل با این توافق موافقت کرد، اما همچنان به تایید مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، و شورای عالی امنیت ملی نیاز داشت.
یک مقام آمریکایی و یک منبع منطقهای نیز به اکسیوس گفتند رهبری جمهوری اسلامی روند تایید این توافق را سهشنبه تکمیل کرد.
ساعاتی پیش از انتشار این گزارش، روزنامه بریتانیایی تلگراف گزارش داد جمهوری اسلامی در حال بررسی پیشنهادی برای بازگشایی تنگه هرمز است که بر اساس آن، کشورهای حاشیه خلیج فارس و شماری از کشورهای اروپایی بخشی از هزینه نگهداری و خدمات این آبراه را میپردازند.
همزمان، شبکه خبری اِماِس ناو به نقل از یک دیپلمات ارشد خاورمیانهای که بهطور مستقیم در جریان مذاکرات جاری میان تهران و مسقط است، نوشت واشینگتن و کشورهای اروپایی عمان را تحت فشار گذاشتهاند تا شرطهای جمهوری اسلامی برای حصول یک توافق موقت با هدف بازگشایی تنگه هرمز را بپذیرد.
در این گزارش به جزییاتی درباره طرح مورد بررسی طرفین اشاره شده بود. بر این اساس، مسیر ورودی به تنگه هرمز و بخشی از مسیر خروجی در آبهای سرزمینی ایران و تحت کنترل جمهوری اسلامی خواهد بود.
این رسانه نوشت جزییات نهایی توافق هنوز روشن نیست، اما ممکن است تهران در آستانه کسب کنترل بیشتری بر این آبراه راهبردی، در مقایسه با پیش از آغاز حملات دولت ترامپ به ایران در نهم اسفند باشد.
اماس ناو خبر داد آمریکا و اروپا فشار زیادی به عمان وارد میکنند تا شرطهای جمهوری اسلامی برای حصول یک توافق موقت با هدف بازگشایی تنگه هرمز را بپذیرد. بر اساس این طرح، مسیر ورودی به تنگه هرمز و بخشی از مسیر خروجی در آبهای سرزمینی ایران و تحت کنترل جمهوری اسلامی خواهد بود.
این شبکه خبری آمریکایی بامداد چهارشنبه ۱۴ مرداد به وقت ایران، به نقل از یک دیپلمات ارشد خاورمیانهای که مستقیما در جریان گفتوگوهای جاری میان تهران و مسقط است، نوشت واشینگتن و کشورهای اروپایی برای دستیابی به این توافق بر عمان فشار میآورند.
این رسانه نوشت جزییات نهایی توافق هنوز روشن نیست، اما ممکن است تهران در آستانه کسب کنترل بیشتری بر این آبراه راهبردی، در مقایسه با پیش از آغاز حملات دولت ترامپ به ایران در نهم اسفند باشد.
این دیپلمات دوشنبه ۱۲ مرداد به اماس ناو گفته بود نسخه کنونی توافق موقت، در صورت نهایی شدن، کنترل موقت مسیرهای ورود و خروج کشتیها از تنگه هرمز را در اختیار جمهوری اسلامی قرار میدهد.
او که برای تشریح این گفتوگوهای حساس نخواست نامش فاش شود، گفت: «محور گفتوگوها مسیر ورودی تنگه هرمز است که بهطور کامل از آبهای سرزمینی ایران میگذرد.»
به گفته این دیپلمات، مسیر خروجی عمدتا از آبهای سرزمینی عمان میگذرد، اما بخشی از آن در آبهای ایران قرار دارد و وجود همین بخش سبب میشود کنترل موقت این مسیر نیز در اختیار جمهوری اسلامی قرار گیرد.
جورج پرکوویچ، کارشناس منع گسترش سلاحهای هستهای در بنیاد کارنگی برای صلح بینالمللی، گفت تهران احتمالا از چنین توافقی بسیار خرسند خواهد شد، زیرا کنترل بیشتر بر تنگه هرمز همان اهرم فشاری است که جمهوری اسلامی به آن نیاز دارد و خواهانش است.
دونالد ترامپ و مارکو روبیو، رییسجمهوری و وزیر خارجه آمریکا، بارها گفتهاند جمهوری اسلامی نباید در مقایسه با پیش از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴، کنترل بیشتری بر تنگه هرمز به دست آورد. روبیو در یکی از اظهار نظرهایش تاکید کرده بود این تنگه باید آبراهی بینالمللی و باز باقی بماند و تحت کنترل ایران یا هیچ کشور دیگری قرار نگیرد.
همزمان، روزنامه تلگراف گزارش داد جمهوری اسلامی در حال بررسی پیشنهادی برای بازگشایی تنگه هرمز است که بر اساس آن، کشورهای حاشیه خلیج فارس و شماری از کشورهای اروپایی بخشی از هزینه نگهداری و خدمات این آبراه را میپردازند.
این رسانه بریتانیایی شامگاه سهشنبه ۱۳ مرداد (به وقت ایران) به نقل از منابعی در اروپا و کشورهای حاشیه خلیج فارس نوشت قرار است این مبالغ از طریق «صندوقی با مشارکت داوطلبانه» تامین شود. شماری از کشورهای اروپایی عضو سازمان بینالمللی دریانوردی در کنار کشورهای منطقه منابع مالی این صندوق را تامین خواهند کرد.
تکذیب مذاکره مستقیم تهران و واشینگتن
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، سهشنبه ۱۳ مرداد در مصاحبه با شبکه سیانبیسی گفت واشینگتن «در حال گفتوگو با ایرانیهاست» و پیشبینی کرد توافق موقت ایران و عمان برای بازگشایی تنگه هرمز ممکن است بهزودی حاصل شود.
بسنت گفت: «این احتمال وجود دارد که امروز یا فردا برای بازگشایی تنگه به توافق برسیم و به سوی وضعیتی عادیتر در این درگیری حرکت کنیم.»
اندکی بعد از این اظهار نظر بسنت، روبیو در جمع خبرنگاران بر انجام مذاکرات میان آمریکا و عمان با جمهوری اسلامی خبر داد که بر افزایش شمار کشتیهای عبوری از تنگه هرمز متمرکز است. او گفت این مذاکرات پیشرفت داشته، اما هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.
با این حال، یک مقام ارشد جمهوری اسلامی به اماس ناو گفت سخنان بسنت درباره مذاکرات تهران و واشینگتن نادرست است.
این مقام گفت: «سخنان او نادرست است. ما در حال حاضر برای ایجاد سازوکاری مشترک بهمنظور نظارت بر تنگه هرمز، با سلطاننشین عمان مذاکره میکنیم.»
او افزود مقامهای عمانی به تهران اطمینان دادهاند که آمریکا آماده است از راهحلی که در مذاکرات ایران و عمان حاصل شود، حمایت کند.
این مقام گفت طرف عمانی به تهران اطلاع داده است آمریکا با هدف تامین امنیت تنگه هرمز، به هرگونه تفاهم دوجانبه احتمالی میان ایران و عمان احترام خواهد گذاشت.
او افزود: «تاکنون اجازه هیچگونه دخالت آمریکا در تصمیمگیریهای منطقهای یا مذاکرات مرتبط با تنگه هرمز را ندادهایم.»
روزنامه تلگراف گزارش داد جمهوری اسلامی در حال بررسی پیشنهادی برای بازگشایی تنگه هرمز است که بر اساس آن، کشورهای حاشیه خلیج فارس و شماری از کشورهای اروپایی بخشی از هزینه نگهداری و خدمات این آبراه را میپردازند.
این رسانه بریتانیایی شامگاه سهشنبه ۱۳ مرداد (به وقت ایران) به نقل از منابعی در اروپا و کشورهای حاشیه خلیج فارس نوشت قرار است این مبالغ از طریق «صندوقی با مشارکت داوطلبانه» تامین شود. شماری از کشورهای اروپایی عضو سازمان بینالمللی دریانوردی در کنار کشورهای منطقه منابع مالی این صندوق را تامین خواهند کرد.
به گفته این منابع، مبالغ جمعآوریشده صرف مدیریت ناوبری، حفاظت از محیط زیست، عملیات جستوجو و نجات و دیگر خدمات در تنگه هرمز خواهند شد.
به نوشته تلگراف، چنین توافقی، در صورت نهایی شدن، میتواند یکی از معضلات عمده سیاسی دونالد ترامپ را برطرف کند و پس از ماهها آشفتگی اقتصادی ناشی از افزایش بهای نفت، زمینه را برای عبور دوباره کشتیها و انتقال نفت از تنگه هرمز فراهم کند.
شبکه الحدث پیش از انتشار این گزارش در روزنامه تلگراف، بهنقل از یک منبع بلندپایه گزارش داد سازوکار مربوط به بازگشایی کامل تنگه هرمز ممکن است ۱۳ یا ۱۴ مرداد اعلام شود.
نیویورکتایمز بامداد دوشنبه ۱۲ مرداد به نقل از مقامهای ایرانی و آمریکایی گزارش داده بود عمان و جمهوری اسلامی به توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز نزدیک شدهاند که طبق آن عبور کشتیهای ورودی و خروجی و «هزینه خدمات» بهطور مساوی میان دو کشور تقسیم میشود.
مقامهای ایرانی به این روزنامه گفتند هرچند عوارضی دریافت نخواهد شد، اما توافق شامل «هزینه خدمات» برای جبران پیامدهای زیستمحیطی کشتیرانی، تامین امنیت کشتیهای باری و نفتکشها و تامین نیروی انسانی خواهد بود. دو مقام ایرانی نیز گفتند سهم ایران و عمان از درآمد حاصل برابر خواهد بود.
الگوبرداری از تنگه مالاکا
تلگراف نوشت طرح عمان از ساز و کار کنونی تنگه مالاکا الگوبرداری شده است. تنگه مالاکا آبراهی میان اقیانوس هند و اقیانوس آرام است و کشورهای اندونزی، مالزی و سنگاپور مشرف به آن هستند. این کشورها از کشتیهای عبوری میخواهند برای تامین مالی خدمات دریایی در این تنگه بهطور داوطلبانه هزینه بپردازند.
به نوشته این روزنامه، عمان معتقد است کشورهای وابسته به انرژی خلیج فارس و مالکان کشتیهای عبوری از این مسیر، حاضر خواهند بود داوطلبانه در صندوق پیشنهادی مشارکت کنند.
پیش از این، خبرگزاری رویترز در گزارشی از این الگوبرداری خبر داده و نوشته بود طرحی که جمهوری اسلامی و عمان از ابتدای مرداد در حال بررسی آن هستند، از الگوی مدیریت تنگه مالاکا الهام گرفته است و بر اساس آن، جمهوری اسلامی کنترل انحصاری بر تنگه هرمز نخواهد داشت.
آیا آمریکا در این مذاکرات نقش دارد؟
بر اساس روایت مقامهای آمریکایی، واشینگتن در این مذاکرات نقشی مستقیم دارد؛ اما جمهوری اسلامی این روایت را رد میکند و میگوید گفتوگوها تنها میان تهران و مسقط و درباره تعیین مسیری موقت برای تردد ایمن کشتیها در تنگه هرمز است.
مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، سهشنبه ۱۳ مرداد گفت مذاکرات واشینگتن با جمهوری اسلامی و عمان برای افزایش شمار کشتیهای عبوری از تنگه هرمز پیشرفت کرده، اما هنوز به توافق نهایی نرسیده است. او ابراز امیدواری کرد این توافق «بهزودی» حاصل شود.
سخنان روبیو ساعاتی پس از مصاحبه اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، با شبکه سیانبیسی مطرح شد. بسنت ابراز امیدواری کرد توافق تهران و واشینگتن برای افزایش عبور کشتیها از تنگه هرمز تا چهارشنبه ۱۴ مرداد نهایی شود.
یک روز پیش از این اظهارات، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، گفت مذاکرات با جمهوری اسلامی «همین حالا» در جریان است و به درخواست تهران، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر و طرفهای دیگری انجام میشود. او این گفتوگوها را «آخرین فرصت» جمهوری اسلامی برای امضای «یک توافق خوب» توصیف کرد.
او پیش از آن، و پس از لغو مجوز حملات «گسترده» علیه جمهوری اسلامی گفته بود مذاکره با تهران از بعدازظهر دوشنبه ۱۲ مرداد آغاز میشود. در مقابل، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، هرگونه مذاکره با آمریکا را رد کرد و گفت صحبتها با عمان بر تعیین مسیری موقت برای تردد ایمن کشتیها متمرکز است. او درباره احتمال ازسرگیری مذاکرات با واشینگتن نیز گفت: «این روزها نه قرار است میزبان هیاتی از بیرون باشیم و نه مهمان جایی باشیم.»
پس از این اظهارات بقائی، ترامپ با انتشار پستی در تروثسوشال، رهبران جمهوری اسلامی را «بهطرزی باورنکردنی فریبکار» خواند و گفت تهران درخواست برگزاری نشست داده، گفتوگوها آغاز شده و مذاکرات بیشتری نیز برای آیندهای نزدیک برنامهریزی شده است. او افزود مقامهای جمهوری اسلامی همزمان در اظهارات علنی هرگونه مذاکره با واشینگتن را انکار میکنند و میگویند تنها با عمان گفتوگو دارند.
همزمان با ادامه این اختلاف روایتها، رویترز گزارش داد جمهوری اسلامی از زمان فروپاشی یادداشت تفاهم تهران و واشینگتن در اوایل تیر، هرگونه مذاکره با آمریکا را رد کرده است. این خبرگزاری افزود ترامپ هنوز به اهداف اعلامشده خود در آغاز جنگ، از جمله برچیدن برنامه هستهای جمهوری اسلامی و محدود کردن توانایی تهران برای حمله به رقبای منطقهای، دست نیافته است.
روابط عمومی دفتر مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، با انتشار بیانیهای روایتها درباره واکنش او به «نامه» مسعود پزشکیان، رییس دولت، را تکذیب کرد. پیشتر دبیرکل حزبالله ایران گفته بود خامنهای تهدید کرده در صورت استعفای مجدد پزشکیان، با آن موافقت خواهد کرد.
در بیانیه دفتر خامنهای که سهشنبه ۱۳ مرداد منتشر شد، آمده است: «مطلب منتشرشده در فضای مجازی که در آن فردی ادعایی را درباره واکنش رهبر انقلاب اسلامی به نامه رییسجمهور محترم مطرح کرده، از اساس کذب و خلاف واقع است.»
روابط عمومی دفتر خامنهای افزود: «مطالبی که برخلاف توصیههای موکد رهبری، موجب انشقاق و دودستگی در جامعه و زمینهساز نسبتهای نادرست به مسئولان محترم میشود، در جهت اهداف بدخواهان و دشمنان قسمخورده ملت ایران است.»
در این بیانیه تنها به «نامه» پزشکیان اشاره شده و هیچ توضیحی درباره ماهیت یا محتوای آن ارائه نشده است.
با این حال، اشاره رسمی به وجود چنین نامهای در شرایطی که پیشتر گزارشهایی درباره درخواست کنارهگیری پزشکیان منتشر شده بود، بار دیگر گمانهزنیها درباره موضوع استعفای او را برجسته کرده است.
ایراناینترنشنال پیشتر ۱۰ خرداد به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده بود پزشکیان در نامهای رسمی به دفتر مجتبی خامنهای، خواستار کنارهگیری از سمت خود شده است.
بر اساس این گزارش، پزشکیان دلیل تصمیم خود را «تسلط کامل فرماندهان سپاه بر اداره کشور» عنوان کرده بود.
مجتبی خامنهای از زمان انتصاب بهعنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی، در هیچ مراسم یا مکان عمومی حاضر نشده و هیچ پیام صوتی یا تصویری منتشر نکرده است. پیامهای منتسب به او تنها بهصورت مکتوب منتشر میشوند.
روایتهای متناقض از استعفای پزشکیان
بحث استعفای پزشکیان پس از اظهارات اخیر محمدباقر خرازی، دبیرکل حزبالله ایران، بار دیگر در کانون توجهات قرار گرفت.
خرازی ۱۲ مرداد گفت مجتبی خامنهای «رسما و علنا» هشدار داده است اگر پزشکیان بار دیگر استعفا کند، با آن موافقت خواهد کرد.
خرازی برادر همسر مسعود خامنهای، دیگر فرزند علی خامنهای، است.
پس از این اظهارات، حمید رسایی، نماینده مجلس، از پزشکیان خواست بار دیگر استعفا دهد تا مشخص شود ادعای خرازی درست است یا خیر.
پزشکیان ۱۳ مرداد در مصاحبهای که تنها بخشهایی از آن منتشر شده، گفت: «من استعفا نخواهم داد و خواهم ایستاد... اگر من استعفا بدهم، رسما اعلام میکنم که استعفا دادم.»
ایراناینترنشنال ۱۲ مرداد به نقل از منابع آگاه گزارش داد رییس دولت جمهوری اسلامی پیشتر در مکانی نامعلوم در تهران و در صندلی عقب خودرویی با شیشههای دودی، تنها چند دقیقه با مجتبی خامنهای دیدار کرده است.
بر اساس این گزارش، دفتر رهبر جمهوری اسلامی پس از درخواستهای مکرر پزشکیان برای ملاقات و تهدید او به استعفا، با این دیدار موافقت کرد.
شکافهای سیاسی و ابهام درباره نقش خامنهای
در ماههای اخیر، گزارشها از وجود شکاف در سطوح حاکمیتی جمهوری اسلامی بر سر روند گفتوگوها با ایالات متحده، بهویژه در خصوص پرونده هستهای و چشمانداز تنگه هرمز، حکایت دارند.
۲۸ خرداد، مجتبی خامنهای در پیامی مکتوب اعلام کرد با وجود آنکه «نظر دیگری» نسبت به تفاهمنامه اسلامآباد داشته، بهدلیل تعهد پزشکیان در خصوص «پاسداشت حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت»، با آن موافقت کرده است.
همزمان، غیبت مجتبی خامنهای از انظار عمومی بر ابهامها درباره میزان نقشآفرینی او در مذاکرات افزوده و به بحران مشروعیت حکومت دامن زده است.