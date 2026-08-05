خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، چهارشنبه ۱۴ مرداد نوشت بانک صنعت و معدن از بانک‌های دولتی است و مدیرعامل آن با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شود.

فارس افزود این اقدام در حالی انجام شده که بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۵، بدهی‌های شرکت ملی نفت تا پایان سال امهال شده و این شرکت برای بازپرداخت آن‌ها تا پایان اسفند مهلت دارد.

این رسانه با اشاره به تحریم‌های آمریکا نوشت وزارت خزانه‌داری این کشور پیش‌تر محدودیت‌های مالی علیه شرکت ملی نفت اعمال کرده بود، اما درباره میزان و منشا بدهی، شمار حساب‌های مسدودشده و مبنای حقوقی اقدام بانک صنعت و معدن جزيیاتی ارائه نکرد.

آمریکا در دهه‌های گذشته بارها جمهوری اسلامی، وزارت نفت و شرکت‌های فعال در صنعت انرژی را هدف تحریم قرار داده است.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، نیز از زمان بازگشت به کاخ سفید، سیاست «فشار حداکثری» را از سر گرفته و بسته‌های تحریمی متعددی علیه حکومت ایران به اجرا گذاشته است.

در یکی از آخرین نمونه‌ها، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (اوفک) هفتم مرداد ۱۰ شرکت و نهاد و هشت نفتکش مرتبط با جمهوری اسلامی را به فهرست تحریم‌های خود افزود .

سابقه مسدود شدن حساب‌های شرکت ملی نفت

خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، ۱۴ مرداد در گزارشی به سابقه مسدود شدن برخی حساب‌های شرکت ملی نفت از سوی سازمان امور مالیاتی در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ اشاره کرد.

این خبرگزاری به نقل از مرتضی روحی، معاون مالیاتی مدیریت مالی شرکت ملی نفت، نوشت سازمان امور مالیاتی به‌دلیل اختلاف بر سر جریمه‌های مالیاتی، برخی حساب‌های این شرکت را مسدود و از آن‌ها برداشت کرده بود.

روحی گفت معاونت حل اختلاف دستگاه‌های اجرایی این اقدام را «کان‌لم‌یکن» اعلام کرده و پرونده همچنان مفتوح است.

به گفته او، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری نیز دستور توقف عملیات اجرایی را صادر کرده و اکنون «نگرانی بابت بسته شدن حساب‌های شرکت ملی نفت وجود ندارد».

مسدود شدن حساب‌های شرکت ملی نفت در حالی رخ داده که این شرکت یکی از اصلی‌ترین منابع تامین درآمد ارزی جمهوری اسلامی به شمار می‌رود و در پی ادامه تحریم‌های آمریکا، با محدودیت‌های مالی و بانکی گسترده‌ای روبه‌روست.

تا زمان انتشار این گزارش، بانک صنعت و معدن، شرکت ملی نفت، وزارت نفت و وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره این اقدام واکنشی رسمی نشان نداده و منتشر نکرده‌اند.