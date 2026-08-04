ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) سهشنبه اعلام کرد ناو آبیخاکی «یواساس باکسر» در آبهای منطقه از عملیات محاصره دریایی بنادر ایران پشتیبانی میکند.
سنتکام افزود از زمان آغاز این محاصره، ۴۵ کشتی تجاری مسیر خود را تغییر دادند، دو کشتی از کار افتادند و دو کشتی نیز مورد بازرسی قرار گرفتند.
بهدنبال تشدید موج گرما در اروپا، ایتالیا برای نخستین بار در سال جاری همه ۲۷ شهر بزرگ خود را در بالاترین سطح هشدار گرما قرار داد. همزمان، گرمای بیسابقه به آتشسوزیهای گسترده و افت سطح آب رودخانههای مهم اروپا دامن زده است.
وزارت بهداشت ایتالیا اعلام کرد با ادامه چهارمین موج گرمای تابستان، پنجشنبه ۱۵ مرداد همه ۲۷ شهر بزرگ این کشور در وضعیت «هشدار قرمز» قرار خواهند گرفت.
بهگزارش رویترز، سهشنبه و چهارشنبه ۱۳ و ۱۴ مرداد، ۲۵ شهر در این سطح هشدار قرار دارند و دو شهر مسینا و رجو کالابریا در جنوب ایتالیا نیز از پنجشنبه از سطح هشدار نارنجی به قرمز تغییر وضعیت میدهند.
هشدار قرمز به معنای شرایط اضطراری بالقوه برای سلامت عمومی است؛ وضعیتی که در آن تداوم دمای بسیار بالا میتواند برای همه افراد، حتی جوانان و افراد سالم، خطر جدی ایجاد کند.
مقامهای محلی از شهروندان خواستهاند بین ساعت ۱۱ صبح تا ۶ عصر از قرار گرفتن در معرض گرما و تابش مستقیم خورشید خودداری کنند، تا حد امکان در فضاهای سرپوشیده بمانند و مایعات کافی بنوشند.
سخنگوی وزارت بهداشت ایتالیا گفت امسال نخستین بار است که همه ۲۷ شهر بزرگ کشور بهطور همزمان در وضعیت هشدار قرمز قرار میگیرند.
او در عین حال نتوانست تایید کند که آیا چنین شرایطی در سالهای گذشته نیز سابقه داشته است یا خیر.
دمای هوا در برخی مناطق ایتالیا به ۴۰ درجه سانتیگراد رسیده و پیشبینی میشود تا پایان هفته کاهش محسوسی در گرما رخ ندهد.
کارشناسان هواشناسی علت این موج گرما را تقویت سامانه پرفشار جنبحارهای شمال آفریقا بر فراز دریای مدیترانه میدانند؛ سامانهای که بخشهای وسیعی از اروپا را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
اروپا در هفتههای اخیر چندین موج گرما را تجربه کرده است؛ رویدادی که زندگی روزمره شهروندان را مختل کرده، فشار بر نظامهای درمانی را افزایش داده و به رشد آمار مرگومیر ناشی از گرما انجامیده است.
همزمان، خشکی کمسابقه پوشش گیاهی زمینه گسترش آتشسوزیهای جنگلی و تخلیه گسترده ساکنان مناطق در معرض خطر را فراهم کرده است.
آتشسوزیهای گسترده و افت کمسابقه سطح آب رودخانهها
رویترز ۱۳ مرداد گزارش داد با فروکش کردن آتشسوزیها در بخشهایی از یونان، ساکنان مناطق شمالغرب آتن به خانههای سوخته و چشماندازهای ویرانشده بازگشتهاند.
با وجود مهار نسبی آتش، صدها آتشنشان همچنان برای جلوگیری از شعلهور شدن دوباره آتش در تپهها و درههای صعبالعبور یونان در آمادهباش هستند.
همزمان، نیروهای محلی با پشتیبانی هواپیماهای آبپاش و تیمهای اعزامی از فرانسه و رومانی در سه جبهه در غرب آتن و اطراف خلیج کورینت، مشغول مهار آتشسوزیهایی هستند که از ۹ مرداد آغاز شدهاند.
مقامهای یونان اعلام کردند بادهای گرم و خشکی که از دریای اژه میوزند، عملیات اطفای حریق را دشوار کردهاند و در برخی مقاطع حتی مانع پرواز هواپیماهای آبپاش شدهاند.
در شهر ساحلی پورتو ژرمنو در حدود ۶۰ کیلومتری شمالغرب آتن، ویوی جیالیا، شهروند ۴۵ ساله، پس از بازگشت به خانه ویرانشده خانوادهاش به رویترز گفت: «انگار قلبم را از سینه بیرون کشیدهاند.»
در جریان یکی از حوادث مرگبار عملیات اطفای حریق، دو نفر از خدمه یک بالگرد آتشنشانی ۱۱ مرداد در نزدیکی منطقه ساحلی پساتا، حدود ۴۰ کیلومتری آتن، بر اثر برخورد با یک بالگرد دیگر جان باختند.
اروپا بهدنبال گرمای بیسابقه و کمبود بارندگی، تابستان امسال با موجی از آتشسوزیهای گسترده جنگلی روبهرو شده است؛ رخدادی که بسیاری از دانشمندان آن را با تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیتهای انسانی مرتبط میدانند.
فرانسه و اسپانیا بیشترین آسیب را از موج آتشسوزیهای جنگلی متحمل شدند، اما تا پایان هفته گذشته بخش عمده آتشسوزیها در این دو کشور تحت کنترل درآمد.
همزمان با ادامه موج گرما، سطح آب برخی از مهمترین رودخانههای اروپا بهشدت کاهش یافته است.
رودخانه راین در چندین نقطه از آلمان و هلند به پایینترین سطح ثبتشده خود رسیده است.
دیگر رودخانههای مهم اروپا نیز که نقشی حیاتی در حملونقل، صنعت و کشاورزی دارند، از جمله رود دانوب که از ۱۰ کشور عبور میکند و همچنین رود پو در ایتالیا، با افت بیسابقه سطح آب مواجه شدهاند.
روابط عمومی دفتر مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، با انتشار بیانیهای روایتها درباره واکنش او به «نامه» مسعود پزشکیان، رییس دولت، را تکذیب کرد. پیشتر دبیرکل حزبالله ایران گفته بود خامنهای تهدید کرده در صورت استعفای مجدد پزشکیان، با آن موافقت خواهد کرد.
در بیانیه دفتر خامنهای که سهشنبه ۱۳ مرداد منتشر شد، آمده است: «مطلب منتشرشده در فضای مجازی که در آن فردی ادعایی را درباره واکنش رهبر انقلاب اسلامی به نامه رییسجمهور محترم مطرح کرده، از اساس کذب و خلاف واقع است.»
روابط عمومی دفتر خامنهای افزود: «مطالبی که برخلاف توصیههای موکد رهبری، موجب انشقاق و دودستگی در جامعه و زمینهساز نسبتهای نادرست به مسئولان محترم میشود، در جهت اهداف بدخواهان و دشمنان قسمخورده ملت ایران است.»
در این بیانیه تنها به «نامه» پزشکیان اشاره شده و هیچ توضیحی درباره ماهیت یا محتوای آن ارائه نشده است.
با این حال، اشاره رسمی به وجود چنین نامهای در شرایطی که پیشتر گزارشهایی درباره درخواست کنارهگیری پزشکیان منتشر شده بود، بار دیگر گمانهزنیها درباره موضوع استعفای او را برجسته کرده است.
ایراناینترنشنال پیشتر ۱۰ خرداد به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده بود پزشکیان در نامهای رسمی به دفتر مجتبی خامنهای، خواستار کنارهگیری از سمت خود شده است.
بر اساس این گزارش، پزشکیان دلیل تصمیم خود را «تسلط کامل فرماندهان سپاه بر اداره کشور» عنوان کرده بود.
مجتبی خامنهای از زمان انتصاب بهعنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی، در هیچ مراسم یا مکان عمومی حاضر نشده و هیچ پیام صوتی یا تصویری منتشر نکرده است. پیامهای منتسب به او تنها بهصورت مکتوب منتشر میشوند.
روایتهای متناقض از استعفای پزشکیان
بحث استعفای پزشکیان پس از اظهارات اخیر محمدباقر خرازی، دبیرکل حزبالله ایران، بار دیگر در کانون توجهات قرار گرفت.
خرازی ۱۲ مرداد گفت مجتبی خامنهای «رسما و علنا» هشدار داده است اگر پزشکیان بار دیگر استعفا کند، با آن موافقت خواهد کرد.
خرازی برادر همسر مسعود خامنهای، دیگر فرزند علی خامنهای، است.
پس از این اظهارات، حمید رسایی، نماینده مجلس، از پزشکیان خواست بار دیگر استعفا دهد تا مشخص شود ادعای خرازی درست است یا خیر.
پزشکیان ۱۳ مرداد در مصاحبهای که تنها بخشهایی از آن منتشر شده، گفت: «من استعفا نخواهم داد و خواهم ایستاد... اگر من استعفا بدهم، رسما اعلام میکنم که استعفا دادم.»
ایراناینترنشنال ۱۲ مرداد به نقل از منابع آگاه گزارش داد رییس دولت جمهوری اسلامی پیشتر در مکانی نامعلوم در تهران و در صندلی عقب خودرویی با شیشههای دودی، تنها چند دقیقه با مجتبی خامنهای دیدار کرده است.
بر اساس این گزارش، دفتر رهبر جمهوری اسلامی پس از درخواستهای مکرر پزشکیان برای ملاقات و تهدید او به استعفا، با این دیدار موافقت کرد.
شکافهای سیاسی و ابهام درباره نقش خامنهای
در ماههای اخیر، گزارشها از وجود شکاف در سطوح حاکمیتی جمهوری اسلامی بر سر روند گفتوگوها با ایالات متحده، بهویژه در خصوص پرونده هستهای و چشمانداز تنگه هرمز، حکایت دارند.
۲۸ خرداد، مجتبی خامنهای در پیامی مکتوب اعلام کرد با وجود آنکه «نظر دیگری» نسبت به تفاهمنامه اسلامآباد داشته، بهدلیل تعهد پزشکیان در خصوص «پاسداشت حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت»، با آن موافقت کرده است.
همزمان، غیبت مجتبی خامنهای از انظار عمومی بر ابهامها درباره میزان نقشآفرینی او در مذاکرات افزوده و به بحران مشروعیت حکومت دامن زده است.
هرچند برخی گزارشها و اظهارنظرها از پیشرفت در مذاکرات بر سر بازگشایی تنگه هرمز حکایت دارند، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، تاکید کرد هنوز هیچ توافق نهایی در این زمینه به دست نیامده است.
روبیو سهشنبه ۱۳ مرداد در جمع خبرنگاران در وزارت امور خارجه آمریکا گفت مذاکرات واشینگتن با جمهوری اسلامی و عمان درباره افزایش شمار کشتیهای عبوری از تنگه هرمز پیشرفت داشته، اما گفتوگوها هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.
او ادامه داد: «امیدواریم این اتفاق بهزودی رخ دهد.»
سخنان روبیو ساعاتی پس از مصاحبه اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، با شبکه سیانبیسی مطرح شد. بسنت در این گفتوگو ابراز امیدواری کرد توافق میان تهران و واشینگتن برای ازسرگیری جریان عبور کشتیها از تنگه هرمز «امروز یا فردا» نهایی شود.
او اضافه کرد: «با وجود آنکه شرایط در روزهای گذشته همچنان تا حدی پرمخاطره بوده، حتی اکنون نیز شمار قابل توجهی از کشتیها در حال خروج از منطقه هستند.»
خبرگزاری فرانسه نوشت بهدنبال این اظهارات و همزمان با کاهش قیمت نفت، شاخصهای بورس آمریکا به روند صعودی خود ادامه دادند.
شبکه الحدث نیز بهنقل از یک منبع بلندپایه گزارش داد ترتیبات مربوط به بازگشایی کامل تنگه هرمز ممکن است ۱۳ یا ۱۴ مرداد اعلام شود.
بهگفته این منبع، تماسها با سرعت ادامه دارد و گفتوگوها با پیشرفت همراه بوده است.
طی هفتههای اخیر، حملات سپاه پاسداران به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز به تشدید تنشها در منطقه انجامیده است.
همچنین با گسترش دامنه تنشها و ورود حوثیهای یمن به درگیریهای منطقهای، دریای سرخ و تنگه بابالمندب نیز به کانون نگرانیهای امنیتی تبدیل شدهاند.
محسن رضایی، مشاور نظامی مجتبی خامنهای، شامگاه دوشنبه در گفتوگو با صداوسیما گفت: «در حال حاضر آتشبسی وجود ندارد، اما حملات ما معنادار است.»
او افزود جمهوری اسلامی «به هیچوجه» اجازه باز شدن کریدور دوم در تنگه هرمز را نخواهد داد و اگر آمریکا برای این منظور ناو یا نیروی نظامی وارد تنگه هرمز کند، آنها را هدف قرار خواهد داد.
رضایی همچنین گفت: «حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی پایگاههای آمریکا در کویت و اردن را هدف قرار داد، به تخلیه شمار زیادی از نیروهای آمریکایی از اربیل عراق انجامید و فرماندهی سنتکام را وادار کرد ابتدا از قطر به اردن و سپس به اسرائیل منتقل شود.»
رضایی در بخش دیگری از اظهارات خود گفت اقدامات دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ممکن است به جای پایان دادن به جنگ، «چاشنیهای جنگ جهانی سوم» را آغاز کند.
او افزود غرب آسیا بیش از اروپا ظرفیت آغاز جنگ جهانی سوم را دارد و خلیج فارس و تنگه هرمز، به دلیل اهمیت آن برای اقتصاد جهانی، میتوانند به کانون چنین جنگی تبدیل شوند.
روایتهای گوناگون از وضعیت تردد در تنگه هرمز
در مقابل خوشبینی مقامهای آمریکایی، تحلیلگران صنعت کشتیرانی ارزیابی محتاطانهتری از وضعیت تردد در تنگه هرمز ارائه میکنند.
سیانان گزارش داد در حال حاضر تنها تعداد محدودی شناور که معمولا کمتر از ۱۰ فروند در روز است، از این گذرگاه راهبردی عبور میکنند.
آمنه بکر، تحلیلگر گروه اطلاعات دریایی کپلر، گفت ۱۱ مرداد، تنها ۹ مورد عبور تاییدشده از تنگه هرمز به ثبت رسیده است؛ دو فروند از این کشتیها تحت تحریم و دو فروند دیگر متعلق به «ناوگان سایه» بودند.
بهگفته او، هفت مورد از این عبورها از مسیر آبهای ایران انجام شدند و دادههای کپلر نشان میدهد تنها دو فروند از این ۹ شناور، نفتکش بودند.
جمهوری اسلامی در تلاش برای کنترل تردد در این آبراه، کشتیها را به استفاده از آبهای سرزمینی ایران ملزم کرده است.
در مقابل، عمان و سازمان بینالمللی دریانوردی، وابسته به سازمان ملل، یک مسیر جایگزین در جنوب تنگه هرمز ایجاد کردهاند.
جمهوری اسلامی این اقدام را مغایر با تفاهمنامه اسلامآباد میداند و به همین دلیل، برخی شناورها را در این گذرگاه راهبردی هدف قرار داده است.
بازگشایی تنگه هرمز به معنای پایان فوری بحران عرضه نیست
شرکت تحلیل دریایی ماریسکس ۱۲ مرداد اعلام کرد عبور کشتیهای تجاری از مسیر عمان همچنان در سطحی محدود ادامه دارد.
برآورد این شرکت نشان میدهد انتقال نفت خام از این مسیر در حدود سه تا پنج میلیون بشکه در روز باقی مانده است.
پیش از آغاز جنگ اخیر در ۹ اسفند ۱۴۰۴، بهطور متوسط روزانه حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت از خلیج فارس از طریق تنگه هرمز صادر میشد؛ رقمی که حدود ۲۰ درصد عرضه جهانی نفت را تشکیل میداد.
امین ناصر، مدیرعامل آرامکو عربستان سعودی، ۱۳ مرداد هشدار داد حتی اگر تنگه هرمز فورا بازگشایی شود، جبران کاهش ذخایر نفت با نرخ متوسط روزانه ۲.۱ میلیون بشکه ممکن است تا ۱۸ ماه زمان ببرد.
او هشدار داد تداوم بسته ماندن این آبراه هر هفته بیش از ۱۰۰ میلیون بشکه نفت را از بازار جهانی حذف میکند.
همزمان با هدف قرار گرفتن یک کشتی در نزدیکی تنگه هرمز و ادامه محدودیت شدید کشتیرانی در این آبراه، مدیرعامل آرامکو هشدار داد تداوم بسته ماندن تنگه هرمز، در هر هفته بیش از ۱۰۰ میلیون بشکه نفت را از بازار جهانی حذف میکند.
شرکت نفتی آرامکو عربستان سعودی سهشنبه ۱۳ مرداد اعلام کرد با وجود اختلال بیسابقه در عرضه نفت، توانسته است با استفاده از مسیرهای جایگزین، جریان تولید و صادرات خود را حفظ کند.
این شرکت همچنین از افزایش حدود ۴۴ درصدی سود خود در سهماهه دوم سال جاری میلادی خبر داد.
شرکت بزرگ انرژی بریتانیا، بیپی (از بزرگترین شرکتهای نفت و گاز جهان)، نیز اعلام کرد سود خالص این شرکت در سهماهه دوم سال ۲۰۲۶، همزمان با افزایش قیمت انرژی در پی جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی، بیش از دو برابر شده و به سه میلیارد و ۹۱۰ میلیون دلار رسیده است.
بهگزارش خبرگزاری فرانسه پنج شرکت بزرگ انرژی غربی، شامل بیپی، شورون، اکسونموبیل، شل و توتالانرژیز، در مجموع نزدیک به ۴۷ میلیارد دلار سود خالص در سهماهه دوم سال ثبت کردهاند.
امین ناصر، مدیرعامل آرامکو، همچنین گفت این شرکت برای ادامه صادرات نفت از خط لوله شرق به غرب، بندر ینبع، مسیر بابالمندب، کانال سوئز و خط لوله سومد استفاده کرده است.
بهگفته او، حجم انتقال انرژی از تنگه هرمز اکنون به حدود یکدهم سطح پیش از آغاز درگیریها کاهش یافته است.
ناصر ابراز امیدواری کرد راهی برای بازگشت کشتیرانی به وضعیت عادی و تثبیت بازار پیدا شود، اما هشدار داد عادیشدن شرایط زمان خواهد برد.
او افزود کشورهای آسیایی تاکنون بیشترین آسیب را از اختلال در عرضه دیدهاند و در اوج بحران، واردات نفت خام این منطقه حدود شش میلیون بشکه در روز کاهش یافت.
طی هفتههای اخیر، حملات سپاه پاسداران به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز به تشدید تنشها در منطقه انجامیده است.
همچنین با گسترش دامنه تنشها و ورود حوثیهای یمن به درگیریهای منطقهای، دریای سرخ و تنگه بابالمندب نیز به کانون نگرانیهای امنیتی تبدیل شدهاند.
حمله به کشتی در نزدیکی تنگه هرمز
هشدار مدیرعامل آرامکو همزمان با حملهای تازه به یک کشتی در نزدیکی تنگه هرمز مطرح شد؛ حادثهای که نگرانیها درباره امنیت کشتیرانی و جریان جهانی انرژی را افزایش داده است.
خبرگزاری رویترز ۱۳ مرداد گزارش داد آمریکا و جمهوری اسلامی در حالی پیامهای متناقضی درباره وضعیت مذاکرات برای پایان دادن به جنگ پنجماهه منتشر میکنند که ادامه اختلال در تردد کشتیها، بنبست میان دو طرف را آشکارتر کرده است.
سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا ۱۳ مرداد اعلام کرد یک کشتی باری گزارش داده است در حدود ۳۷ کیلومتری شمالشرقی شهر خصب عمان هدف یک شی ناشناس قرار گرفته است.
این نهاد افزود مقامهای مربوطه در حال بررسی حادثه هستند.
کانال اخبار سپاه پاسداران نیز نوشت: «یک کشتی که قوانین عبور تعیینشده از سوی سپاه پاسداران را نقض کرده بود، مورد اصابت موشک قرار گرفت و بهطور مستقیم در سواحل عمان هدف قرار گرفت.»
در هفتههای اخیر، اقدام عمان در اعلام مسیر جایگزین برای تردد کشتیها در تنگه هرمز واکنش تهران را در پی داشته است. جمهوری اسلامی این اقدام را مغایر با تفاهمنامه اسلامآباد میداند.
ادامه محدودیت تردد و محاصره دریایی
بر اساس دادههای رهگیری شرکت کپلر، تردد در تنگه هرمز ۱۲ مرداد همچنان با محدودیت همراه بود.
در این روز شش شناور شامل سه نفتکش و سه کشتی فلهبر از این آبراه عبور کردند، در حالی که شمار کشتیهای عبوری در روز پیش از آن هفت فروند بود.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، شامگاه ۱۲ مرداد اعلام کرد نیروهای آمریکایی به اجرای محاصره دریایی جمهوری اسلامی ادامه میدهند.
بر اساس اعلام سنتکام، تا پایان ۱۲ مرداد، مسیر ۴۴ کشتی تجاری تغییر داده شده، دو کشتی از کار افتاده و نیروهای آمریکایی وارد دو کشتی شدهاند.
تداوم محدودیت شدید کشتیرانی در تنگه هرمز، حمله به کشتیها و نامشخص بودن سرنوشت مذاکرات، چشمانداز بازگشت جریان انرژی به وضعیت عادی را همچنان مبهم نگه داشته است.
خبرگزاری رویترزبهنقل از سه منبع مطلع گزارش داد که ایالات متحده در جریان جنگ پنجماهه ایران بخش عمدهای از ذخایر موشکهای دوربرد و بسیار دقیق خود را مصرف کرده و همین امر، نگرانیهایی جدی درباره آمادگی ارتش آمریکا برای درگیریهای احتمالی آینده پدید آورده است.
بهنوشته رویترز این موشکها عمدتا شامل موشکهای زمینبهزمین ارتش آمریکا موسوم به سامانه موشکی تاکتیکی ارتش (ATACMS) و موشک تهاجمی دقیق (PrSM) هستند. به گفته دو نفر از این منابع، آمریکا «تقریبا تمام» این تسلیحات را مصرف کرده است. میزان کاهش ذخایر این موشکها تاکنون گزارش نشده بود.
رویترز در گزارش خود افزود این مهمات دوربرد که بهای هر فروند از آنها بیش از یک میلیون دلار است، از مهمترین ابزارهای زرادخانه آمریکا به شمار میروند و امکان اجرای حملات دقیق از فاصلهای امن را فراهم میکنند. سامانه موشکی تاکتیکی ارتش (ATACMS) ارسالی آمریکا نقش مهمی در جنگ اوکراین ایفا کردهاند و به نیروهای اوکراینی امکان دادهاند اهدافی را در داخل خاک روسیه هدف قرار دهند. موشک تهاجمی دقیق (PrSM) نسل جدیدتر و پیشرفتهتر این سامانه است که قرار است بهتدریج جایگزین ATACMS با برد کوتاهتر شود.
کاهش شدید ذخایر این موشکهای دقیق و دوربرد به این معناست که اگر دونالد ترامپ تصمیم بگیرد حملات گسترده علیه جمهوری اسلامی را از سر بگیرد، ممکن است ناچار شود بیش از گذشته به ماموریتهای بمباران با هواپیماهای سرنشیندار متکی شود؛ گزینهای که خطر بیشتری برای نیروهای آمریکایی دارد.
این منابع حاضر نشدند تعداد دقیق موشکهای باقیمانده از هر دو نوع را اعلام کنند.
ترامپ جنگ ایران را در ۹ اسفند ۱۴۰۴بهطور مشترک با اسرائیل آغاز کرد و پیشبینی کرده بود که این درگیری کوتاهمدت خواهد بود. اما با طولانی شدن جنگ، سه منبع آگاه هشدار دادهاند که کاهش ذخایر موشکی میتواند توان آمریکا را برای بازدارندگی در برابر رقبایی همچون روسیه و چین محدود کند.
منبع چهارم نیز به رویترز گفت هرچند فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، تقریبا تمام موشکهای زمینی موجود خود را که پیش از آغاز جنگ در اختیار داشت مصرف کرده، اما توانسته است از ذخایر سایر مناطق جهان برای جبران این کمبود استفاده کند.
تمام منابع این گزارش بهدلیل حساسیت موضوع، به شرط ناشناس ماندن با رویترز گفتوگو کردهاند.
واکنش کاخ سفید
کاخ سفید در پاسخ به پرسش رویترز درباره وضعیت ذخایر موشکی، بیانیهای از سوی ترامپ منتشر کرد که در آن آمده است: «ایالات متحده بسیار بیشتر از هر کشور دیگری مهمات در اختیار دارد؛ بسیار بیشتر از آنچه به آن نیاز داریم.»
ترامپ افزود: «شرکتهای دفاعی ما هماکنون بیش از هر زمان دیگری در حال تولید مهمات هستند و همزمان کارخانهها و تجهیزات خود را با سرعتی بیسابقه گسترش میدهند.»
تحلیلگران نیز تایید میکنند که تولید برخی مهمات، از جمله گلولههای توپخانه و چند نوع موشک، به رکوردهای جدیدی رسیده است، اما هشدار میدهند که این تولید ممکن است برای تامین نیازهای یک جنگ طولانی کافی نباشد.
شرکت لاکهید مارتین، سازنده موشکهای ATACMS، PrSM و سامانه ضد موشکی «تاد» (THAAD)، به پرسشهای رویترز درباره اظهارات ترامپ یا میزان ذخایر پاسخی نداد.
شرکت ریتیون، سازنده موشکهای تاماهاوک و رهگیرهای پاتریوت، نیز از اظهار نظر خودداری کرد.
شان پارنل، سخنگوی ارشد پنتاگون، در پاسخ به رویترز گفت: «ارتش آمریکا قدرتمندترین نیروی نظامی جهان است و هر آنچه برای اجرای ماموریتها در زمان و مکانی که رییسجمهوری تعیین کند نیاز دارد، در اختیار دارد. ما در چندین فرماندهی رزمی عملیات موفق اجرا کردهایم و همزمان اطمینان حاصل کردهایم که ارتش آمریکا همچنان از زرادخانهای عمیق برای حفاظت از مردم و منافع کشور برخوردار باشد.»
نگرانی در داخل دولت آمریکا
به گفته منابع رویترز، آمار مربوط به کاهش ذخایر موشکی طی هفته گذشته در میان مقامهای دولت آمریکا دستبهدست شده و در جریان بحثهای پرتنش درباره ادامه حملات به جمهوری اسلامی مطرح بوده است؛ بحثهایی که محور آنها این بوده که آمریکا تا چه مدت دیگر میتواند بدون کاهش خطرناک ذخایر خود به حملات ادامه دهد.
یکی از منابع گفت کاهش ذخایر ATACMS و PrSM نتیجه تصمیم دولت ترامپ برای پرهیز از روشهای پرخطرتر حمله، از جمله استفاده از هواپیماهای سرنشیندار برای بمباران اهداف در خاک ایران بوده است.
از آنجا که این موشکها امکان هدف قرار دادن دشمن از فاصله دور را فراهم میکنند، کارشناسان نظامی معتقدند در هرگونه جنگ احتمالی با کشوری دارای پدافند هوایی قدرتمند مانند چین، اهمیت ویژهای خواهند داشت. گزارشی که مرکز مطالعات راهبردی و بینالمللی (CSIS) در ماه مارس منتشر کرد نیز تایید میکند که از این موشکها برای حمله به اهدافی در داخل ایران استفاده شده است.
بر اساس این گزارش، ذخایر موشک PrSM از ابتدا نیز محدود بود، زیرا این سامانه هنوز نسبتا جدید است، اما ارتش آمریکا سفارش بزرگی برای تولید آن در سال ۲۰۲۷ ثبت کرده است. ارتش همچنین اعلام کرده که موشکهای ATACMS بهتدریج از خدمت خارج میشوند و تولید به سمت PrSM منتقل خواهد شد.
هشدار درباره کاهش ذخایر دفاعی
دو منبع آگاه گفتند فرماندهان نظامی طی هفتههای اخیر بارها به ترامپ هشدار دادهاند که ذخایر تسلیحات دفاعی، از جمله رهگیرهای پاتریوت که برای مقابله با موشکهای بالستیک به کار میروند، به شدت کاهش یافته است.
هفته گذشته نیز چند رسانه گزارش دادند که ترامپ تا حدی بهدلیل همین هشدارها از اجرای یک حمله گسترده دیگر علیه ایران صرفنظر کرده است.
با این حال، یک مقام آمریکایی این روایت را رد کرد و گفت دلیل اصلی انصراف ترامپ، فشار کشورهای عربی حوزه خلیج فارس بوده است.
کاهش ذخایر سامانههای دفاع موشکی
مرکز مطالعات راهبردی و بینالمللی (CSIS) هفته گذشته برآورد کرد که بین ماههای اسفند تا تیر حدود ۶۵ درصد از رهگیرهای سامانه پاتریوت مصرف شده و تعداد رهگیرهای سامانه تاد نیز نسبت به آغاز جنگ دستکم ۳۸ درصد کاهش یافته است.
سامانههای پاتریوت و تاد از مهمترین سامانههای دفاع موشکی آمریکا هستند که وظیفه شناسایی و انهدام موشکهای ورودی را بر عهده دارند.
هرچند رویترز به این آمار داخلی دسترسی مستقیم نداشته، اما دو منبع تایید کردند که این ارقام با دادههای داخلی دولت آمریکا مطابقت دارد.
یکی از منابع همچنین گفت آمریکا از زمان آغاز جنگ، اندکی کمتر از نیمی از کل ذخیره جهانی موشکهای کروز تاماهاوک خود را نیز مصرف کرده است.
رویترز نتوانسته است این رقم را بهطور مستقل تأیید کند.
موشک تاماهاوک، که از ناوشکنها، رزمناوها و زیردریاییهای نیروی دریایی آمریکا شلیک میشود، سالهاست اصلیترین ابزار این نیرو برای حمله به اهداف بهشدت محافظتشده بدون به خطر انداختن جان خلبانان به شمار میرود.
شرکت ریتیون بهتازگی به توافق اولیه چندسالهای با پنتاگون برای افزایش تولید موشکهای تاماهاوک و سایر مهمات دست یافته است؛ اقدامی که در چارچوب تلاش واشینگتن برای بازسازی ذخایر تسلیحاتی خود صورت میگیرد.