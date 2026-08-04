شرکت نفتی آرامکو عربستان سعودی سه‌شنبه ۱۳ مرداد اعلام کرد با وجود اختلال بی‌سابقه در عرضه نفت، توانسته است با استفاده از مسیرهای جایگزین، جریان تولید و صادرات خود را حفظ کند.

این شرکت همچنین از افزایش حدود ۴۴ درصدی سود خود در سه‌ماهه دوم سال جاری میلادی خبر داد.

شرکت بزرگ انرژی بریتانیا، بی‌پی (از بزرگ‌ترین شرکت‌های نفت و گاز جهان)، نیز اعلام کرد سود خالص این شرکت در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۶، هم‌زمان با افزایش قیمت انرژی در پی جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی، بیش از دو برابر شده و به سه میلیارد و ۹۱۰ میلیون دلار رسیده است.

به‌گزارش خبرگزاری فرانسه پنج شرکت بزرگ انرژی غربی، شامل بی‌پی، شورون، اکسون‌موبیل، شل و توتال‌انرژیز، در مجموع نزدیک به ۴۷ میلیارد دلار سود خالص در سه‌ماهه دوم سال ثبت کرده‌اند.

امین ناصر، مدیرعامل آرامکو، همچنین گفت این شرکت برای ادامه صادرات نفت از خط لوله شرق به غرب، بندر ینبع، مسیر باب‌المندب، کانال سوئز و خط لوله سومد استفاده کرده است.

به‌گفته او، حجم انتقال انرژی از تنگه هرمز اکنون به حدود یک‌دهم سطح پیش از آغاز درگیری‌ها کاهش یافته است.

ناصر ابراز امیدواری کرد راهی برای بازگشت کشتی‌رانی به وضعیت عادی و تثبیت بازار پیدا شود، اما هشدار داد عادی‌شدن شرایط زمان خواهد برد.

او افزود کشورهای آسیایی تاکنون بیشترین آسیب را از اختلال در عرضه دیده‌اند و در اوج بحران، واردات نفت خام این منطقه حدود شش میلیون بشکه در روز کاهش یافت.

طی هفته‌های اخیر، حملات سپاه پاسداران به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز به تشدید تنش‌ها در منطقه انجامیده است.

همچنین با گسترش دامنه تنش‌ها و ورود حوثی‌های یمن به درگیری‌های منطقه‌ای، دریای سرخ و تنگه باب‌المندب نیز به کانون نگرانی‌های امنیتی تبدیل شده‌اند.

حمله به کشتی در نزدیکی تنگه هرمز

هشدار مدیرعامل آرامکو هم‌زمان با حمله‌ای تازه به یک کشتی در نزدیکی تنگه هرمز مطرح شد؛ حادثه‌ای که نگرانی‌ها درباره امنیت کشتیرانی و جریان جهانی انرژی را افزایش داده است.

خبرگزاری رویترز ۱۳ مرداد گزارش داد آمریکا و جمهوری اسلامی در حالی پیام‌های متناقضی درباره وضعیت مذاکرات برای پایان دادن به جنگ پنج‌ماهه منتشر می‌کنند که ادامه اختلال در تردد کشتی‌ها، بن‌بست میان دو طرف را آشکارتر کرده است.

سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا ۱۳ مرداد اعلام کرد یک کشتی باری گزارش داده است در حدود ۳۷ کیلومتری شمال‌شرقی شهر خصب عمان هدف یک شی ناشناس قرار گرفته است.

این نهاد افزود مقام‌های مربوطه در حال بررسی حادثه هستند.

کانال اخبار سپاه پاسداران نیز نوشت: «یک کشتی که قوانین عبور تعیین‌شده از سوی سپاه پاسداران را نقض کرده بود، مورد اصابت موشک قرار گرفت و به‌طور مستقیم در سواحل عمان هدف قرار گرفت.»

در هفته‌های اخیر، اقدام عمان در اعلام مسیر جایگزین برای تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز واکنش تهران را در پی داشته است. جمهوری اسلامی این اقدام را مغایر با تفاهم‌نامه اسلام‌آباد می‌داند.

ادامه محدودیت تردد و محاصره دریایی

بر اساس داده‌های رهگیری شرکت کپلر، تردد در تنگه هرمز ۱۲ مرداد همچنان با محدودیت همراه بود.

در این روز شش شناور شامل سه نفتکش و سه کشتی فله‌بر از این آبراه عبور کردند، در حالی که شمار کشتی‌های عبوری در روز پیش از آن هفت فروند بود.

فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، شامگاه ۱۲ مرداد اعلام کرد نیروهای آمریکایی به اجرای محاصره دریایی جمهوری اسلامی ادامه می‌دهند.

بر اساس اعلام سنتکام، تا پایان ۱۲ مرداد، مسیر ۴۴ کشتی تجاری تغییر داده شده، دو کشتی از کار افتاده و نیروهای آمریکایی وارد دو کشتی شده‌اند.

تداوم محدودیت شدید کشتی‌رانی در تنگه هرمز، حمله به کشتی‌ها و نامشخص بودن سرنوشت مذاکرات، چشم‌انداز بازگشت جریان انرژی به وضعیت عادی را همچنان مبهم نگه داشته است.