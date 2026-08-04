وزارت بهداشت ایتالیا اعلام کرد با ادامه چهارمین موج گرمای تابستان، پنج‌شنبه ۱۵ مرداد همه ۲۷ شهر بزرگ این کشور در وضعیت «هشدار قرمز» قرار خواهند گرفت.

به‌گزارش رویترز، سه‌شنبه و چهارشنبه ۱۳ و ۱۴ مرداد، ۲۵ شهر در این سطح هشدار قرار دارند و دو شهر مسینا و رجو کالابریا در جنوب ایتالیا نیز از پنج‌شنبه از سطح هشدار نارنجی به قرمز تغییر وضعیت می‌دهند.

هشدار قرمز به معنای شرایط اضطراری بالقوه برای سلامت عمومی است؛ وضعیتی که در آن تداوم دمای بسیار بالا می‌تواند برای همه افراد، حتی جوانان و افراد سالم، خطر جدی ایجاد کند.

مقام‌های محلی از شهروندان خواسته‌اند بین ساعت ۱۱ صبح تا ۶ عصر از قرار گرفتن در معرض گرما و تابش مستقیم خورشید خودداری کنند، تا حد امکان در فضاهای سرپوشیده بمانند و مایعات کافی بنوشند.

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سخنگوی وزارت بهداشت ایتالیا گفت امسال نخستین بار است که همه ۲۷ شهر بزرگ کشور به‌طور هم‌زمان در وضعیت هشدار قرمز قرار می‌گیرند.

او در عین حال نتوانست تایید کند که آیا چنین شرایطی در سال‌های گذشته نیز سابقه داشته است یا خیر.

دمای هوا در برخی مناطق ایتالیا به ۴۰ درجه سانتی‌گراد رسیده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان هفته کاهش محسوسی در گرما رخ ندهد.

کارشناسان هواشناسی علت این موج گرما را تقویت سامانه پرفشار جنب‌حاره‌ای شمال آفریقا بر فراز دریای مدیترانه می‌دانند؛ سامانه‌ای که بخش‌های وسیعی از اروپا را نیز تحت تاثیر قرار داده است.

اروپا در هفته‌های اخیر چندین موج گرما را تجربه کرده است؛ رویدادی که زندگی روزمره شهروندان را مختل کرده، فشار بر نظام‌های درمانی را افزایش داده و به رشد آمار مرگ‌ومیر ناشی از گرما انجامیده است.

هم‌زمان، خشکی کم‌سابقه پوشش گیاهی زمینه گسترش آتش‌سوزی‌های جنگلی و تخلیه گسترده ساکنان مناطق در معرض خطر را فراهم کرده است.

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آتش‌سوزی‌های گسترده و افت کم‌سابقه سطح آب رودخانه‌ها

رویترز ۱۳ مرداد گزارش داد با فروکش کردن آتش‌سوزی‌ها در بخش‌هایی از یونان ، ساکنان مناطق شمال‌غرب آتن به خانه‌های سوخته و چشم‌اندازهای ویران‌شده بازگشته‌اند.

با وجود مهار نسبی آتش، صدها آتش‌نشان همچنان برای جلوگیری از شعله‌ور شدن دوباره آتش در تپه‌ها و دره‌های صعب‌العبور یونان در آماده‌باش هستند.

هم‌زمان، نیروهای محلی با پشتیبانی هواپیماهای آب‌پاش و تیم‌های اعزامی از فرانسه و رومانی در سه جبهه در غرب آتن و اطراف خلیج کورینت، مشغول مهار آتش‌سوزی‌هایی هستند که از ۹ مرداد آغاز شده‌اند.

مقام‌های یونان اعلام کردند بادهای گرم و خشکی که از دریای اژه می‌وزند، عملیات اطفای حریق را دشوار کرده‌اند و در برخی مقاطع حتی مانع پرواز هواپیماهای آب‌پاش شده‌اند.

در شهر ساحلی پورتو ژرمنو در حدود ۶۰ کیلومتری شمال‌غرب آتن، ویوی جیالیا، شهروند ۴۵ ساله، پس از بازگشت به خانه ویران‌شده خانواده‌اش به رویترز گفت: «انگار قلبم را از سینه بیرون کشیده‌اند.»

در جریان یکی از حوادث مرگبار عملیات اطفای حریق، دو نفر از خدمه یک بالگرد آتش‌نشانی ۱۱ مرداد در نزدیکی منطقه ساحلی پساتا، حدود ۴۰ کیلومتری آتن، بر اثر برخورد با یک بالگرد دیگر جان باختند .

اروپا به‌دنبال گرمای بی‌سابقه و کمبود بارندگی، تابستان امسال با موجی از آتش‌سوزی‌های گسترده جنگلی روبه‌رو شده است؛ رخدادی که بسیاری از دانشمندان آن را با تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت‌های انسانی مرتبط می‌دانند.

فرانسه و اسپانیا بیشترین آسیب را از موج آتش‌سوزی‌های جنگلی متحمل شدند، اما تا پایان هفته گذشته بخش عمده آتش‌سوزی‌ها در این دو کشور تحت کنترل درآمد.

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هم‌زمان با ادامه موج گرما، سطح آب برخی از مهم‌ترین رودخانه‌های اروپا به‌شدت کاهش یافته است.

رودخانه راین در چندین نقطه از آلمان و هلند به پایین‌ترین سطح ثبت‌شده خود رسیده است.

دیگر رودخانه‌های مهم اروپا نیز که نقشی حیاتی در حمل‌ونقل، صنعت و کشاورزی دارند، از جمله رود دانوب که از ۱۰ کشور عبور می‌کند و همچنین رود پو در ایتالیا، با افت بی‌سابقه سطح آب مواجه شده‌اند.