پزشکیان در بخشی از تیزر گفت‌وگوی تلویزیونی خود که قرار است اولین قسمت آن شامگاه سه‌شنبه ۱۳ مرداد از صداوسیما پخش شود، گفت: «من استعفا نخواهم داد و خواهم ایستاد.»

او در بخش دیگری از این گفت‌وگو افزود : «اگر من استعفا بدهم، رسما اعلام می‌کنم که استعفا داده‌ام.»

این اظهارات پس از آن مطرح شد که خرازی گفت پزشکیان تاکنون ۲۸ بار استعفا داده یا تهدید کرده است از مقام خود کناره‌گیری کند.

خرازی همچنین گفت که مجتبی خامنه‌ای «رسما و علنا» هشدار داده است اگر پزشکیان بار دیگر استعفا کند، استعفای او را خواهد پذیرفت.

کامیار بهرنگ، عضو تحریریه ایران‌اینترنشنال، معتقد است نپذیرفتن استعفای پزشکیان و مطرح شدن این هشدار به معنای افزایش قدرت او در ساختار حکومت نیست.

به گفته بهرنگ، پیام مجتبی خامنه‌ای به پزشکیان این است که دولت او اختیارات بیشتری نخواهد داشت و رییس دولت حتی دیگر نمی‌تواند از نداشتن اختیار گلایه کند.

مجتبی زارعی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، ۱۳ مرداد با انتشار تصویری از نوشته حمید رسایی، نماینده تهران در مجلس، در شبکه ایکس، به سخنان خرازی واکنش نشان داد.

زارعی نوشت: «از ۹۰ میلیون ایرانی فقط یک شاهد برای تهمت خرازی به امام سید مجتبی شهادت داد؛ سرکرده شریان. از خ (...) پرسیدن شاهدت کیه؟! گفت دُمم! ... بله! دوران بزن‌دررو علیه ولی فقیه و فرامینش گذشت؛ یکی بزنی، ۱۰ تا می‌خوری.»

رسایی شامگاه ۱۲ مرداد در شبکه اجتماعی «ویراستی»، با اشاره به تکذیب سخنان خرازی، از پزشکیان خواست بار دیگر استعفا کند تا روشن شود سخنان خرازی درست بوده است یا تکذیب مشاور پزشکیان.

او نوشت: «برای اینکه مشخص بشه آقای خ درست نگفته، آقای پ یک بار دیگه استعفا بده و شما هم خبری کنید. این‌طوری مشخص می‌شه کی راست می‌گه؛ خ یا پ.»

نوشته رسایی در واکنش به اظهارات علی‌اصغر شفیعیان، مشاور نهاد ریاست‌جمهوری در ایران، منتشر شد که در شبکه ایکس نوشته بود: «آقای خ نه رهبری را دیده و نه ارتباطی دارد و به روایت‌های عجیب هم مشهور است. شایعه نسازید، توهم هم نزنید.»

شفیعیان در ادامه نوشت: «ناراحتی جریان آن یک رای مخالف در شعام، از آن امضاست و البته اعتماد رهبری به او (پزشکیان) و تصمیم در حال انجام، همچنین از تعریف و تمجید رهبر شهید و رهبر حاضر از رییس‌جمهور.»

این مشاور نهاد ریاست‌جمهوری پس از واکنش رسایی، بار دیگر او را خطاب قرار داد و نوشت: «آقای رسایی! دندان به جگر بگذارید تا دو سال دیگر که باز آرزوهایتان را به رای مردم بگذارید.»

او افزود: «جریانی از همان مرداد ۱۴۰۳ می‌گفتند که [ریاست‌جمهوری پزشکیان] به یک سال نمی‌کشد؛ ولی تا همین جا دو سال شده با مقادیری دستاورد. کمی به فکر رفع مشکلات مملکت باشید در کنار حاشیه‌بافی.»

ایران‌اینترنشنال ۱۲ مرداد گزارشی اختصاصی درباره جزییات دیدار پزشکیان با مجتبی خامنه‌ای منتشر کرد .

این اطلاعات نشان می‌دهد پزشکیان، رهبر سوم جمهوری اسلامی را در صندلی عقب یک خودرو و در مکانی نامعلوم ملاقات کرده است.

پزشکیان در میانه اردیبهشت ماه، در نشستی با نمایندگان اصناف، گفت دیداری دو ساعت‌ و نیمه با مجتبی خامنه‌ای داشته است.

یک منبع آگاه در ایران ۱۰ خرداد به ایران‌اینترنشنال گفت پزشکیان با ارسال نامه‌ای رسمی به دفتر مجتبی خامنه‌ای خواستار کناره‌گیری از سمت خود شده است.

این منبع افزود پزشکیان در این نامه هشدار داده بود اداره کشور از مسیرهای رسمی خارج و بخش‌های اصلی حاکمیت در کنترل طیفی از فرماندهان سپاه پاسداران قرار گرفته است.

این خبر بعدا از سوی نزدیکان پزشکیان، شماری از مقام‌ها و رسانه‌های حکومتی تکذیب شد.

با این حال، این نخستین بار نبود که گزارش‌هایی درباره تصمیم او برای استعفا از ریاست دولت منتشر می‌شد.

پزشکیان ۲۴ بهمن ۱۴۰۳ نیز در سخنرانی خود در بوشهر خبر استعفایش را تکذیب کرد.

محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی ریاست‌جمهوری هم ۳۰ آبان ۱۴۰۴ گزارش‌ها درباره استعفای پزشکیان از ریاست دولت را «شایعه» خواند و تکذیب کرد.