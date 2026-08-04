شبکه سیانان به نقل از چند منبع آگاه گزارش داد ارتش آمریکا از آغاز جنگ با جمهوری اسلامی نزدیک به ۸۰ درصد ذخیره موشکهای رهگیر سامانه دفاع موشکی تاد (THAAD) و حدود نیمی از رهگیرهای سامانه پاتریوت را مصرف کرده است. به گفته این منابع، فرماندهان ارشد نظامی آمریکا هشدار دادهاند ذخایر مهمات پنتاگون به سطحی «خطرناک» کاهش یافته است.
بر اساس این گزارش، آمریکا پیش از آغاز جنگ حدود ۴۵۲ موشک تاد و ۲۲۰۰ موشک پاتریوت در اختیار داشت. منابع آگاه همچنین گفتند بخش قابل توجهی از موشکهای دوربرد، از جمله تاماهاوک، سامانه موشکی تاکتیکی ارتش آمریکا (ATACMS) و موشکهای حمله دقیق (PrSM) نیز در جریان جنگ مصرف شدهاند.
سیانان به نقل از کارشناسان نوشت روند جایگزینی این تسلیحات کند است و پنتاگون ماهانه تنها حدود ۱۵ موشک تاماهاوک و ۲۰ موشک پاتریوت جدید دریافت میکند. مرکز مطالعات راهبردی و بینالمللی نیز برآورد کرده است که بازسازی ذخایر سامانه تاد تا سطح پیش از جنگ دستکم سه سال زمان خواهد برد.
در همین حال، وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده تولید موشکهای رهگیر را افزایش داده و دو قرارداد جدید برای توسعه تولید موتور موشکهای پاتریوت و تاد امضا کرده است، اما درباره زمان جبران کمبود ذخایر توضیحی ارائه نکرد.
پایگاه خبری ساینسدیلی گزارش داد مغز انسان کاهش وزن را تهدیدی برای بقا در نظر میگیرد و با افزایش اشتها و کاهش مصرف انرژی میکوشد از ذخایر چربی بدن محافظت کند؛ سازوکاری تکاملی که میتواند علت بازگشت وزن پس از رژیم لاغری را توضیح دهد.
برخلاف این تصور رایج که کاهش وزن تنها به اراده و سبک زندگی بستگی دارد، پژوهشهای جدید نشان میدهد مغز و بدن برای مقابله با کاهش وزن بهگونهای برنامهریزی شدهاند که از ذخایر انرژی محافظت کنند.
بهنوشته ساینسدیلی، پس از کاهش وزن، هورمونهای گرسنگی افزایش مییابند، میل به غذا بیشتر میشود و بدن انرژی کمتری مصرف میکند.
این واکنشها بخشی از سازوکاری است که طی تکامل برای کمک به بقای انسان در دورههای کمبود غذا شکل گرفته است.
«حافظه زیستی» مغز و مقاومت در برابر کاهش وزن
یافتههای پژوهشگران حاکی از آن است که برای نیاکان انسان، ذخیره چربی یک مزیت حیاتی به شمار میرفت.
کمبود چربی میتوانست به معنای گرسنگی و مرگ باشد و انباشت بیش از حد آن نیز توانایی حرکت و شکار را کاهش میداد. به همین دلیل، مغز در طول تکامل سامانههای پیچیدهای را برای حفظ ذخایر انرژی توسعه داد.
در دنیای امروز، اگرچه غذا بهوفور در دسترس است و فعالیت بدنی دیگر شرط بقا نیست، همان سازوکارهای تکاملی همچنان فعالاند و کاهش وزن را دشوار میکنند.
بهگفته پژوهشگران، زمانی که فرد وزن کم میکند، مغز این تغییر را به منزله تهدیدی برای بقا در نظر میگیرد. در نتیجه، اشتها افزایش مییابد، میل به خوردن بیشتر میشود و همزمان سرعت مصرف انرژی در بدن کاهش پیدا میکند.
مطالعات نشان میدهد مغز نوعی «حافظه زیستی» از وزن بدن دارد. این ویژگی که زمانی به انسان کمک میکرد پس از دورههای قحطی دوباره به وزن طبیعی خود بازگردد، اکنون میتواند به مانعی برای حفظ کاهش وزن تبدیل شود.
پژوهشگران میگویند اگر فرد برای مدتی طولانی اضافهوزن داشته باشد، مغز ممکن است همان وزن بالاتر را بهعنوان وضعیت طبیعی جدید ثبت کند و برای حفظ آن بکوشد.
به همین دلیل، بسیاری از افراد پس از پایان رژیم غذایی دوباره وزن از دسترفته خود را بازیابی میکنند.
این یافتهها نشان میدهد بازگشت وزن لزوما ناشی از کمبود اراده یا بیانضباطی نیست، بلکه نتیجه عملکرد طبیعی سامانههای زیستی است که طی میلیونها سال تکامل برای محافظت از بدن شکل گرفتهاند.
داروهای جدید و دستکاری سازوکارهای زیستی
در همین راستا، داروهای کاهش وزن مانند وگووی و مونجارو امید تازهای برای غلبه بر این سازوکارهای زیستی ایجاد کردهاند.
این داروها با تقلید از هورمونهای روده که پیام سیری را به مغز منتقل میکنند، اشتها را کاهش میدهند و به کاهش وزن کمک میکنند.
با این حال، این درمانها برای همه افراد به یک اندازه موثر نیستند. برخی بیماران بهدلیل عوارض جانبی نمیتوانند مصرف را ادامه دهند و در برخی دیگر نیز داروها تاثیر قابلتوجهی بر کاهش وزن ندارند.
پژوهشگران میگویند حتی در افرادی که به این داروها پاسخ میدهند، با قطع درمان معمولا سازوکارهای طبیعی بدن دوباره فعال میشوند و وزن از دسترفته بهتدریج بازمیگردد.
این موضوع نشان میدهد مقابله با «حافظه زیستی» بدن همچنان یکی از مهمترین چالشهای درمان چاقی است.
بهدنبال تشدید موج گرما در اروپا، ایتالیا برای نخستین بار در سال جاری همه ۲۷ شهر بزرگ خود را در بالاترین سطح هشدار گرما قرار داد. همزمان، گرمای بیسابقه به آتشسوزیهای گسترده و افت سطح آب رودخانههای مهم اروپا دامن زده است.
وزارت بهداشت ایتالیا اعلام کرد با ادامه چهارمین موج گرمای تابستان، پنجشنبه ۱۵ مرداد همه ۲۷ شهر بزرگ این کشور در وضعیت «هشدار قرمز» قرار خواهند گرفت.
بهگزارش رویترز، سهشنبه و چهارشنبه ۱۳ و ۱۴ مرداد، ۲۵ شهر در این سطح هشدار قرار دارند و دو شهر مسینا و رجو کالابریا در جنوب ایتالیا نیز از پنجشنبه از سطح هشدار نارنجی به قرمز تغییر وضعیت میدهند.
هشدار قرمز به معنای شرایط اضطراری بالقوه برای سلامت عمومی است؛ وضعیتی که در آن تداوم دمای بسیار بالا میتواند برای همه افراد، حتی جوانان و افراد سالم، خطر جدی ایجاد کند.
مقامهای محلی از شهروندان خواستهاند بین ساعت ۱۱ صبح تا ۶ عصر از قرار گرفتن در معرض گرما و تابش مستقیم خورشید خودداری کنند، تا حد امکان در فضاهای سرپوشیده بمانند و مایعات کافی بنوشند.
سخنگوی وزارت بهداشت ایتالیا گفت امسال نخستین بار است که همه ۲۷ شهر بزرگ کشور بهطور همزمان در وضعیت هشدار قرمز قرار میگیرند.
او در عین حال نتوانست تایید کند که آیا چنین شرایطی در سالهای گذشته نیز سابقه داشته است یا خیر.
دمای هوا در برخی مناطق ایتالیا به ۴۰ درجه سانتیگراد رسیده و پیشبینی میشود تا پایان هفته کاهش محسوسی در گرما رخ ندهد.
کارشناسان هواشناسی علت این موج گرما را تقویت سامانه پرفشار جنبحارهای شمال آفریقا بر فراز دریای مدیترانه میدانند؛ سامانهای که بخشهای وسیعی از اروپا را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
اروپا در هفتههای اخیر چندین موج گرما را تجربه کرده است؛ رویدادی که زندگی روزمره شهروندان را مختل کرده، فشار بر نظامهای درمانی را افزایش داده و به رشد آمار مرگومیر ناشی از گرما انجامیده است.
همزمان، خشکی کمسابقه پوشش گیاهی زمینه گسترش آتشسوزیهای جنگلی و تخلیه گسترده ساکنان مناطق در معرض خطر را فراهم کرده است.
آتشسوزیهای گسترده و افت کمسابقه سطح آب رودخانهها
رویترز ۱۳ مرداد گزارش داد با فروکش کردن آتشسوزیها در بخشهایی از یونان، ساکنان مناطق شمالغرب آتن به خانههای سوخته و چشماندازهای ویرانشده بازگشتهاند.
با وجود مهار نسبی آتش، صدها آتشنشان همچنان برای جلوگیری از شعلهور شدن دوباره آتش در تپهها و درههای صعبالعبور یونان در آمادهباش هستند.
همزمان، نیروهای محلی با پشتیبانی هواپیماهای آبپاش و تیمهای اعزامی از فرانسه و رومانی در سه جبهه در غرب آتن و اطراف خلیج کورینت، مشغول مهار آتشسوزیهایی هستند که از ۹ مرداد آغاز شدهاند.
مقامهای یونان اعلام کردند بادهای گرم و خشکی که از دریای اژه میوزند، عملیات اطفای حریق را دشوار کردهاند و در برخی مقاطع حتی مانع پرواز هواپیماهای آبپاش شدهاند.
در شهر ساحلی پورتو ژرمنو در حدود ۶۰ کیلومتری شمالغرب آتن، ویوی جیالیا، شهروند ۴۵ ساله، پس از بازگشت به خانه ویرانشده خانوادهاش به رویترز گفت: «انگار قلبم را از سینه بیرون کشیدهاند.»
در جریان یکی از حوادث مرگبار عملیات اطفای حریق، دو نفر از خدمه یک بالگرد آتشنشانی ۱۱ مرداد در نزدیکی منطقه ساحلی پساتا، حدود ۴۰ کیلومتری آتن، بر اثر برخورد با یک بالگرد دیگر جان باختند.
اروپا بهدنبال گرمای بیسابقه و کمبود بارندگی، تابستان امسال با موجی از آتشسوزیهای گسترده جنگلی روبهرو شده است؛ رخدادی که بسیاری از دانشمندان آن را با تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیتهای انسانی مرتبط میدانند.
فرانسه و اسپانیا بیشترین آسیب را از موج آتشسوزیهای جنگلی متحمل شدند، اما تا پایان هفته گذشته بخش عمده آتشسوزیها در این دو کشور تحت کنترل درآمد.
همزمان با ادامه موج گرما، سطح آب برخی از مهمترین رودخانههای اروپا بهشدت کاهش یافته است.
رودخانه راین در چندین نقطه از آلمان و هلند به پایینترین سطح ثبتشده خود رسیده است.
دیگر رودخانههای مهم اروپا نیز که نقشی حیاتی در حملونقل، صنعت و کشاورزی دارند، از جمله رود دانوب که از ۱۰ کشور عبور میکند و همچنین رود پو در ایتالیا، با افت بیسابقه سطح آب مواجه شدهاند.
روابط عمومی دفتر مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، با انتشار بیانیهای روایتها درباره واکنش او به «نامه» مسعود پزشکیان، رییس دولت، را تکذیب کرد. پیشتر دبیرکل حزبالله ایران گفته بود خامنهای تهدید کرده در صورت استعفای مجدد پزشکیان، با آن موافقت خواهد کرد.
در بیانیه دفتر خامنهای که سهشنبه ۱۳ مرداد منتشر شد، آمده است: «مطلب منتشرشده در فضای مجازی که در آن فردی ادعایی را درباره واکنش رهبر انقلاب اسلامی به نامه رییسجمهور محترم مطرح کرده، از اساس کذب و خلاف واقع است.»
روابط عمومی دفتر خامنهای افزود: «مطالبی که برخلاف توصیههای موکد رهبری، موجب انشقاق و دودستگی در جامعه و زمینهساز نسبتهای نادرست به مسئولان محترم میشود، در جهت اهداف بدخواهان و دشمنان قسمخورده ملت ایران است.»
در این بیانیه تنها به «نامه» پزشکیان اشاره شده و هیچ توضیحی درباره ماهیت یا محتوای آن ارائه نشده است.
با این حال، اشاره رسمی به وجود چنین نامهای در شرایطی که پیشتر گزارشهایی درباره درخواست کنارهگیری پزشکیان منتشر شده بود، بار دیگر گمانهزنیها درباره موضوع استعفای او را برجسته کرده است.
ایراناینترنشنال پیشتر ۱۰ خرداد به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده بود پزشکیان در نامهای رسمی به دفتر مجتبی خامنهای، خواستار کنارهگیری از سمت خود شده است.
بر اساس این گزارش، پزشکیان دلیل تصمیم خود را «تسلط کامل فرماندهان سپاه بر اداره کشور» عنوان کرده بود.
مجتبی خامنهای از زمان انتصاب بهعنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی، در هیچ مراسم یا مکان عمومی حاضر نشده و هیچ پیام صوتی یا تصویری منتشر نکرده است. پیامهای منتسب به او تنها بهصورت مکتوب منتشر میشوند.
روایتهای متناقض از استعفای پزشکیان
بحث استعفای پزشکیان پس از اظهارات اخیر محمدباقر خرازی، دبیرکل حزبالله ایران، بار دیگر در کانون توجهات قرار گرفت.
خرازی ۱۲ مرداد گفت مجتبی خامنهای «رسما و علنا» هشدار داده است اگر پزشکیان بار دیگر استعفا کند، با آن موافقت خواهد کرد.
خرازی برادر همسر مسعود خامنهای، دیگر فرزند علی خامنهای، است.
پس از این اظهارات، حمید رسایی، نماینده مجلس، از پزشکیان خواست بار دیگر استعفا دهد تا مشخص شود ادعای خرازی درست است یا خیر.
پزشکیان ۱۳ مرداد در مصاحبهای که تنها بخشهایی از آن منتشر شده، گفت: «من استعفا نخواهم داد و خواهم ایستاد... اگر من استعفا بدهم، رسما اعلام میکنم که استعفا دادم.»
ایراناینترنشنال ۱۲ مرداد به نقل از منابع آگاه گزارش داد رییس دولت جمهوری اسلامی پیشتر در مکانی نامعلوم در تهران و در صندلی عقب خودرویی با شیشههای دودی، تنها چند دقیقه با مجتبی خامنهای دیدار کرده است.
بر اساس این گزارش، دفتر رهبر جمهوری اسلامی پس از درخواستهای مکرر پزشکیان برای ملاقات و تهدید او به استعفا، با این دیدار موافقت کرد.
شکافهای سیاسی و ابهام درباره نقش خامنهای
در ماههای اخیر، گزارشها از وجود شکاف در سطوح حاکمیتی جمهوری اسلامی بر سر روند گفتوگوها با ایالات متحده، بهویژه در خصوص پرونده هستهای و چشمانداز تنگه هرمز، حکایت دارند.
۲۸ خرداد، مجتبی خامنهای در پیامی مکتوب اعلام کرد با وجود آنکه «نظر دیگری» نسبت به تفاهمنامه اسلامآباد داشته، بهدلیل تعهد پزشکیان در خصوص «پاسداشت حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت»، با آن موافقت کرده است.
همزمان، غیبت مجتبی خامنهای از انظار عمومی بر ابهامها درباره میزان نقشآفرینی او در مذاکرات افزوده و به بحران مشروعیت حکومت دامن زده است.
هرچند برخی گزارشها و اظهارنظرها از پیشرفت در مذاکرات بر سر بازگشایی تنگه هرمز حکایت دارند، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، تاکید کرد هنوز هیچ توافق نهایی در این زمینه به دست نیامده است.
روبیو سهشنبه ۱۳ مرداد در جمع خبرنگاران در وزارت امور خارجه آمریکا گفت مذاکرات واشینگتن با جمهوری اسلامی و عمان درباره افزایش شمار کشتیهای عبوری از تنگه هرمز پیشرفت داشته، اما گفتوگوها هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.
او ادامه داد: «امیدواریم این اتفاق بهزودی رخ دهد.»
سخنان روبیو ساعاتی پس از مصاحبه اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، با شبکه سیانبیسی مطرح شد. بسنت در این گفتوگو ابراز امیدواری کرد توافق میان تهران و واشینگتن برای ازسرگیری جریان عبور کشتیها از تنگه هرمز «امروز یا فردا» نهایی شود.
او اضافه کرد: «با وجود آنکه شرایط در روزهای گذشته همچنان تا حدی پرمخاطره بوده، حتی اکنون نیز شمار قابل توجهی از کشتیها در حال خروج از منطقه هستند.»
خبرگزاری فرانسه نوشت بهدنبال این اظهارات و همزمان با کاهش قیمت نفت، شاخصهای بورس آمریکا به روند صعودی خود ادامه دادند.
شبکه الحدث نیز بهنقل از یک منبع بلندپایه گزارش داد ترتیبات مربوط به بازگشایی کامل تنگه هرمز ممکن است ۱۳ یا ۱۴ مرداد اعلام شود.
بهگفته این منبع، تماسها با سرعت ادامه دارد و گفتوگوها با پیشرفت همراه بوده است.
طی هفتههای اخیر، حملات سپاه پاسداران به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز به تشدید تنشها در منطقه انجامیده است.
همچنین با گسترش دامنه تنشها و ورود حوثیهای یمن به درگیریهای منطقهای، دریای سرخ و تنگه بابالمندب نیز به کانون نگرانیهای امنیتی تبدیل شدهاند.
محسن رضایی، مشاور نظامی مجتبی خامنهای، شامگاه دوشنبه در گفتوگو با صداوسیما گفت: «در حال حاضر آتشبسی وجود ندارد، اما حملات ما معنادار است.»
او افزود جمهوری اسلامی «به هیچوجه» اجازه باز شدن کریدور دوم در تنگه هرمز را نخواهد داد و اگر آمریکا برای این منظور ناو یا نیروی نظامی وارد تنگه هرمز کند، آنها را هدف قرار خواهد داد.
رضایی همچنین گفت: «حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی پایگاههای آمریکا در کویت و اردن را هدف قرار داد، به تخلیه شمار زیادی از نیروهای آمریکایی از اربیل عراق انجامید و فرماندهی سنتکام را وادار کرد ابتدا از قطر به اردن و سپس به اسرائیل منتقل شود.»
رضایی در بخش دیگری از اظهارات خود گفت اقدامات دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ممکن است به جای پایان دادن به جنگ، «چاشنیهای جنگ جهانی سوم» را آغاز کند.
او افزود غرب آسیا بیش از اروپا ظرفیت آغاز جنگ جهانی سوم را دارد و خلیج فارس و تنگه هرمز، به دلیل اهمیت آن برای اقتصاد جهانی، میتوانند به کانون چنین جنگی تبدیل شوند.
روایتهای گوناگون از وضعیت تردد در تنگه هرمز
در مقابل خوشبینی مقامهای آمریکایی، تحلیلگران صنعت کشتیرانی ارزیابی محتاطانهتری از وضعیت تردد در تنگه هرمز ارائه میکنند.
سیانان گزارش داد در حال حاضر تنها تعداد محدودی شناور که معمولا کمتر از ۱۰ فروند در روز است، از این گذرگاه راهبردی عبور میکنند.
آمنه بکر، تحلیلگر گروه اطلاعات دریایی کپلر، گفت ۱۱ مرداد، تنها ۹ مورد عبور تاییدشده از تنگه هرمز به ثبت رسیده است؛ دو فروند از این کشتیها تحت تحریم و دو فروند دیگر متعلق به «ناوگان سایه» بودند.
بهگفته او، هفت مورد از این عبورها از مسیر آبهای ایران انجام شدند و دادههای کپلر نشان میدهد تنها دو فروند از این ۹ شناور، نفتکش بودند.
جمهوری اسلامی در تلاش برای کنترل تردد در این آبراه، کشتیها را به استفاده از آبهای سرزمینی ایران ملزم کرده است.
در مقابل، عمان و سازمان بینالمللی دریانوردی، وابسته به سازمان ملل، یک مسیر جایگزین در جنوب تنگه هرمز ایجاد کردهاند.
جمهوری اسلامی این اقدام را مغایر با تفاهمنامه اسلامآباد میداند و به همین دلیل، برخی شناورها را در این گذرگاه راهبردی هدف قرار داده است.
بازگشایی تنگه هرمز به معنای پایان فوری بحران عرضه نیست
شرکت تحلیل دریایی ماریسکس ۱۲ مرداد اعلام کرد عبور کشتیهای تجاری از مسیر عمان همچنان در سطحی محدود ادامه دارد.
برآورد این شرکت نشان میدهد انتقال نفت خام از این مسیر در حدود سه تا پنج میلیون بشکه در روز باقی مانده است.
پیش از آغاز جنگ اخیر در ۹ اسفند ۱۴۰۴، بهطور متوسط روزانه حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت از خلیج فارس از طریق تنگه هرمز صادر میشد؛ رقمی که حدود ۲۰ درصد عرضه جهانی نفت را تشکیل میداد.
امین ناصر، مدیرعامل آرامکو عربستان سعودی، ۱۳ مرداد هشدار داد حتی اگر تنگه هرمز فورا بازگشایی شود، جبران کاهش ذخایر نفت با نرخ متوسط روزانه ۲.۱ میلیون بشکه ممکن است تا ۱۸ ماه زمان ببرد.
او هشدار داد تداوم بسته ماندن این آبراه هر هفته بیش از ۱۰۰ میلیون بشکه نفت را از بازار جهانی حذف میکند.
همزمان با هدف قرار گرفتن یک کشتی در نزدیکی تنگه هرمز و ادامه محدودیت شدید کشتیرانی در این آبراه، مدیرعامل آرامکو هشدار داد تداوم بسته ماندن تنگه هرمز، در هر هفته بیش از ۱۰۰ میلیون بشکه نفت را از بازار جهانی حذف میکند.
شرکت نفتی آرامکو عربستان سعودی سهشنبه ۱۳ مرداد اعلام کرد با وجود اختلال بیسابقه در عرضه نفت، توانسته است با استفاده از مسیرهای جایگزین، جریان تولید و صادرات خود را حفظ کند.
این شرکت همچنین از افزایش حدود ۴۴ درصدی سود خود در سهماهه دوم سال جاری میلادی خبر داد.
شرکت بزرگ انرژی بریتانیا، بیپی (از بزرگترین شرکتهای نفت و گاز جهان)، نیز اعلام کرد سود خالص این شرکت در سهماهه دوم سال ۲۰۲۶، همزمان با افزایش قیمت انرژی در پی جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی، بیش از دو برابر شده و به سه میلیارد و ۹۱۰ میلیون دلار رسیده است.
بهگزارش خبرگزاری فرانسه پنج شرکت بزرگ انرژی غربی، شامل بیپی، شورون، اکسونموبیل، شل و توتالانرژیز، در مجموع نزدیک به ۴۷ میلیارد دلار سود خالص در سهماهه دوم سال ثبت کردهاند.
امین ناصر، مدیرعامل آرامکو، همچنین گفت این شرکت برای ادامه صادرات نفت از خط لوله شرق به غرب، بندر ینبع، مسیر بابالمندب، کانال سوئز و خط لوله سومد استفاده کرده است.
بهگفته او، حجم انتقال انرژی از تنگه هرمز اکنون به حدود یکدهم سطح پیش از آغاز درگیریها کاهش یافته است.
ناصر ابراز امیدواری کرد راهی برای بازگشت کشتیرانی به وضعیت عادی و تثبیت بازار پیدا شود، اما هشدار داد عادیشدن شرایط زمان خواهد برد.
او افزود کشورهای آسیایی تاکنون بیشترین آسیب را از اختلال در عرضه دیدهاند و در اوج بحران، واردات نفت خام این منطقه حدود شش میلیون بشکه در روز کاهش یافت.
طی هفتههای اخیر، حملات سپاه پاسداران به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز به تشدید تنشها در منطقه انجامیده است.
همچنین با گسترش دامنه تنشها و ورود حوثیهای یمن به درگیریهای منطقهای، دریای سرخ و تنگه بابالمندب نیز به کانون نگرانیهای امنیتی تبدیل شدهاند.
حمله به کشتی در نزدیکی تنگه هرمز
هشدار مدیرعامل آرامکو همزمان با حملهای تازه به یک کشتی در نزدیکی تنگه هرمز مطرح شد؛ حادثهای که نگرانیها درباره امنیت کشتیرانی و جریان جهانی انرژی را افزایش داده است.
خبرگزاری رویترز ۱۳ مرداد گزارش داد آمریکا و جمهوری اسلامی در حالی پیامهای متناقضی درباره وضعیت مذاکرات برای پایان دادن به جنگ پنجماهه منتشر میکنند که ادامه اختلال در تردد کشتیها، بنبست میان دو طرف را آشکارتر کرده است.
سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا ۱۳ مرداد اعلام کرد یک کشتی باری گزارش داده است در حدود ۳۷ کیلومتری شمالشرقی شهر خصب عمان هدف یک شی ناشناس قرار گرفته است.
این نهاد افزود مقامهای مربوطه در حال بررسی حادثه هستند.
کانال اخبار سپاه پاسداران نیز نوشت: «یک کشتی که قوانین عبور تعیینشده از سوی سپاه پاسداران را نقض کرده بود، مورد اصابت موشک قرار گرفت و بهطور مستقیم در سواحل عمان هدف قرار گرفت.»
در هفتههای اخیر، اقدام عمان در اعلام مسیر جایگزین برای تردد کشتیها در تنگه هرمز واکنش تهران را در پی داشته است. جمهوری اسلامی این اقدام را مغایر با تفاهمنامه اسلامآباد میداند.
ادامه محدودیت تردد و محاصره دریایی
بر اساس دادههای رهگیری شرکت کپلر، تردد در تنگه هرمز ۱۲ مرداد همچنان با محدودیت همراه بود.
در این روز شش شناور شامل سه نفتکش و سه کشتی فلهبر از این آبراه عبور کردند، در حالی که شمار کشتیهای عبوری در روز پیش از آن هفت فروند بود.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، شامگاه ۱۲ مرداد اعلام کرد نیروهای آمریکایی به اجرای محاصره دریایی جمهوری اسلامی ادامه میدهند.
بر اساس اعلام سنتکام، تا پایان ۱۲ مرداد، مسیر ۴۴ کشتی تجاری تغییر داده شده، دو کشتی از کار افتاده و نیروهای آمریکایی وارد دو کشتی شدهاند.
تداوم محدودیت شدید کشتیرانی در تنگه هرمز، حمله به کشتیها و نامشخص بودن سرنوشت مذاکرات، چشمانداز بازگشت جریان انرژی به وضعیت عادی را همچنان مبهم نگه داشته است.