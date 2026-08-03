او می‌گوید شکایتش برای اعتراض به این حکم راه به جایی نبرده است. حالا به‌دلیل گرانی هزینه اجاره، همراه چهار دانشجوی دیگر اتاق کوچکی با دو تخت را در منزل یکی از همکلاسی‌هایش اجاره کرده‌اند.

زینب تنها یکی از دانشجویانی است که در ماه‌های اخیر با برخوردهای انضباطی و محدودیت‌های دانشگاهی مواجه شده است؛ دانشجویانی که از اخراج، تعلیق، ممنوع‌الورودی، محرومیت از تحصیل و حذف از خوابگاه می‌گویند.

صدها دانشجو در دانشگاه‌های مختلف با احکام انضباطی روبه‌رو شدند

در دانشگاه‌های الزهرا، صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف، شهید بهشتی، تهران و خواجه نصیر، صدها دانشجو با احکام مختلف روبه‌رو شده‌اند؛ احکامی که شامل اخراج، تعلیق، ممنوع‌الورودی، لغو اسکان خوابگاه و محرومیت از تحصیل بوده است.

در میان این دانشجویان، کسانی هستند که می‌گویند بدون حضور در کمیته‌های انضباطی برایشان حکم صادر شده و فرصت دفاع از خود را پیدا نکرده‌اند.

دانشجویان می‌گویند این برخوردها تنها به احکام دانشگاهی محدود نمانده و هم‌زمان با آن، فشارهایی از مسیرهای دیگر نیز به آنها وارد شده است.

انتشار تصاویر و اطلاعات شخصی؛ روایت دانشجویان از کانال‌های تلگرامی

هم‌زمان با تشکیل پرونده‌های انضباطی، دانشجویان از فعالیت کانال‌های تلگرامی می‌گویند که تصاویر و اطلاعات شخصی آنها را منتشر کرده‌اند.

به‌گفته دانشجویان، در برخی موارد اطلاعاتی مانند نام، کد ملی، شماره شناسنامه، تاریخ تولد، محل تولد، آدرس، شماره تلفن همراه و حتی اطلاعات اعضای خانواده آنها منتشر شده است.

دانشجویان می‌گویند این اطلاعات تنها در اختیار دانشگاه‌ها قرار دارد و انتشار آنها این احتمال را ایجاد کرده که اطلاعات شخصی از طریق دسترسی به سامانه‌های دانشگاهی در اختیار گردانندگان این کانال‌ها قرار گرفته باشد.

آنها می‌گویند شکایت از این کانال‌ها که اطلاعات شخصی‌شان را منتشر کرده‌اند، تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده است.

یکی از این کانال‌ها پس از انتشار تصاویر دانشجویان نوشته بود: «ما منتظر نمی‌مانیم تا خدا شما را بعد از مرگ مجازات کند؛ پاسخ اعمالتان را در همین دنیا، همین شهر و همین دانشگاه خواهیم داد.»

دانشجویان این پیام را تهدید جانی می‌دانند و می‌گویند سکوت مسئولان دانشگاه در برابر چنین تهدیدهایی، باعث ادامه یافتن این روند شده است.

«به جای پاسخ به شکایت، به کمیته انضباطی احضار شدم»

علیرضا، دانشجوی کارشناسی ارشد یکی از دانشگاه‌های استان تهران، می‌گوید پس از انتشار تصویرش در یکی از کانال‌های تلگرامی، خانواده‌اش نیز با تهدید روبه‌رو شدند.

او می‌گوید پس از انتشار تصویرش و تهدید خانواده به اخراج از محل کار، از گردانندگان این کانال شکایت کرد.

اما به‌گفته او، به جای دریافت پاسخ از مراجع قضایی، سه روز بعد به کمیته انضباطی احضار شد و حکم تعلیق دو ترم گرفت.

علیرضا می‌گوید یک ماه از شکایتش گذشته اما هنوز هیچ پاسخی از سوی مراجع قضایی دریافت نکرده است.

تصویری قدیمی که به پرونده انضباطی تبدیل شد

ساجده نیز یکی از دانشجویانی است که می‌گوید انتشار یک تصویر باعث تشکیل پرونده برای او شد.

او می‌گوید در جریان اعتراضات دی‌ماه در بیمارستان بستری بوده، اما یکی از کانال‌های تلگرامی تصویری از او منتشر کرده که مربوط به اعتراضات دانشجویی سال گذشته دانشگاهش بوده است.

به‌گفته ساجده، همین تصویر نامشخص باعث شد کمیته انضباطی بدون حضور او حکم تعلیق صادر کند.

او می‌گوید مدارک پزشکی ارائه کرده اما مدیر گروه به او گفته است: «از دست ما خارج است؛ گفتن دانشگاه رو غربالگری کنیم.»

فشارهایی که از دانشگاه به خانواده‌ها رسید

مادر یکی از دانشجویانی که در تهران تحصیل می‌کند، می‌گوید پس از انتشار تصویر فرزندش در یکی از کانال‌ها، اطلاعات شخصی او، پدر و برادرش نیز منتشر شد.



به‌گفته او، چند روز بعد مدیر بانک محل کارش در قزوین او را فراخواند و گفت تماس گرفته‌اند که دیگر در آنجا کار نکند.

او می‌گوید مدیر بانک از او خواسته بود تعهدنامه‌ای امضا کند که در آن متعهد شود به جمهوری اسلامی و اصول آن پایبند می‌ماند تا امکان ادامه همکاری فراهم شود.

این مادر می‌گوید: «چاره‌ای جز پذیرش آن نداشتم.»

«هر بار یکی بسته می‌شود، یکی دیگر مثل قارچ بیرون می‌آید»

یکی دیگر از دانشجویانی که نامش در کانال‌های تلگرامی منتشر شده، می‌گوید همه این کانال‌ها را گزارش کرده‌اند، اما هر بار که یکی بسته می‌شود، کانال دیگری فعالیتش را آغاز می‌کند.

او که پس از اعتراضات دی‌ماه بازداشت و به‌تازگی آزاد شده، می‌گوید پس از آزادی و انتشار تصویرش، پدرش از محل کارش در شهرداری اخراج شد.

به گفته او، بدون اطلاع قبلی برای پدرش قطع همکاری صادر شد.

«دانشگاه را غربالگری می‌کنند»

یک فعال دانشجویی می‌گوید روندی که در دانشگاه‌ها جریان دارد، تلاشی برای تغییر فضای دانشگاه و حذف دانشجویان و استادان معترض است.

او می‌گوید از زمان آغاز جنبش مهسا، اهرم‌های امنیتی و کانال‌های تلگرامی برای فشار بر دانشجویان فعال شده‌اند تا صدای اعتراض در دانشگاه‌ها خاموش شود.

به‌گفته او، هم‌زمان با این برخوردها، دانشگاه‌ها پذیرش هزاران دانشجوی خارجی از کشورهای آفریقایی، چین، روسیه، عراق و پاکستان را ادامه داده‌اند؛ اقدامی که از نگاه او با هدف نمایش عادی بودن شرایط دانشگاه‌ها انجام می‌شود.