زراعتی ۱۰ فروردین ۱۴۰۳ هنگام خروج از خانه‌اش در منطقه ویمبلدون لندن و در حالی که قصد داشت با خودرو راهی استودیو ایران‌اینترنشنال شود، هدف حمله با چاقو قرار گرفت.

علاوه بر استانا و بادئا، یک شهروند رومانیایی دیگر به نام دیوید آندری نیز در این سوءقصد دخیل بود.

بر اساس اسناد دادگاه، آندری و بادئا حمله را اجرا کردند و استانا وظیفه فراری دادن آن‌ها را بر عهده داشت.

بادئا و استانا پس از بازداشت در رومانی، به بریتانیا مسترد شدند. هیات منصفه دادگاه لندن سرانجام در ۱۵ خرداد آن‌ها را مجرم شناخت .

آندری نیز در رومانی بازداشت شده، اما به‌دلیل رسیدگی به پرونده‌ای دیگر، همچنان در این کشور به سر می‌برد.

حمله به زراعتی از پیش برنامه‌ریزی شده بود

کریس رایت، از مقام‌های ارشد مقابله با تروریسم پلیس متروپولیتن لندن، در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال، حمله به زراعتی را عملیاتی «از پیش برنامه‌ریزی‌شده» خواند و اعلام کرد یافته‌های تحقیقات نشان می‌دهد این حمله «یک اقدام خشونت‌آمیز تصادفی نبوده است».

به گفته او، عاملان از دست‌کم یک سال پیش از حمله، با پایش، مراقبت و تعقیب هدف، مقدمات اجرای آن را فراهم آورده بودند.

رایت از ادامه رایزنی‌ها با مقام‌های بخارست برای استرداد متهم سوم پرونده سوءقصد به زراعتی خبر داد و تاکید کرد در مورد این فرد نیز «به‌دنبال اجرای عدالت هستیم».

ایران‌اینترنشنال ۱۲ تیر در گزارشی بر پایه ویدیوهای دوربین‌های مداربسته، جزییات تازه‌ای را از حمله دو سال گذشته به زراعتی منتشر کرد .

حمله به خبرنگاران حمله به آزادی بیان است

رایت در ادامه مصاحبه با ایران‌اینترنشنال، ضمن محکوم کردن خشونت علیه خبرنگاران و رسانه‌ها گفت حمله به زراعتی صرفا علیه یک فرد نیست، بلکه حمله‌ای به دموکراسی و آزادی بیان به شمار می‌رود و بریتانیا برای این ارزش‌ها اهمیت ویژه‌ای قائل است.

او افزود این پرونده و موارد مشابه، پلیس متروپولیتن را بر آن داشته است تا تدابیر حفاظتی از سازمان‌های رسانه‌ای، به‌ویژه رسانه‌های فارسی‌زبان مستقر در لندن، را افزایش دهد.

دادستانی بریتانیا پیش‌تر اعلام کرده بود پرونده سوءقصد به زراعتی بخشی از یک کارزار تروریستی منتسب به جمهوری اسلامی است که با به‌کارگیری عوامل نیابتی اجرا شده است.

رایت در همین زمینه گفت: «چه پیش از این حمله و چه پس از آن، در ۲۰ پرونده مرتبط با جمهوری اسلامی مداخله کرده‌ایم.»

او خطاب به حکومت‌هایی که در پی اقدامات خشونت‌آمیز و سرکوب فرامرزی هستند، هشدار داد: «چنین اقداماتی در بریتانیا جایی ندارد. اینجا یک دموکراسی است و این رفتارها تحمل نخواهد شد.»

این مقام پلیس لندن افزود نیروهای امنیتی و قضایی بریتانیا با جدیت برای شناسایی عاملان این حملات، محاکمه آن‌ها و همچنین آشکار کردن ارتباطشان با دولت‌های دخیل در این اقدامات تلاش می‌کنند.

طبق گزارش‌های متعدد، خبرنگاران ایران‌اینترنشنال در سال‌های گذشته با پایش، جاسوسی، عملیات سایبری ، تهدید و ارعاب ، فشار بر خانواده‌ها و حتی توطئه برای ترور مواجه بوده‌اند.

تاکید بر لزوم محافظت از مخالفان جمهوری اسلامی

رایت در ادامه مصاحبه خود، بر ضرورت حفاظت از مخالفان جمهوری اسلامی در بریتانیا تاکید کرد و گفت نگرانی این افراد و خانواده‌هایشان از تهدیدهای حکومت ایران کاملا قابل درک است.

او افزود حمله به اعضای یک جامعه صرفا به‌دلیل ریشه یا ملیت آن‌ها، در واقع حمله به آزادی همه شهروندان است.

به گفته او، پلیس متروپولیتن متعهد است از افراد در معرض تهدید محافظت کند و کسانی را که قصد آسیب رساندن به آنان دارند، شناسایی کند و به دست عدالت بسپارد.

۲۰ خرداد، بریتانیا به همراه ۲۱ کشور دیگر در آمریکای شمالی، اروپا و اقیانوسیه، با انتشار بیانیه‌ای مشترک ، «اقدامات تروریستی» جمهوری اسلامی در خاک خود علیه مخالفان حکومت، روزنامه‌نگاران و همچنین جوامع و منافع یهودی و اسرائیلی را محکوم کردند و هشدار دادند تهران باید فورا به این اقدامات پایان دهد.