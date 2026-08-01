رسانههای اسرائیلی گزارش دادند که سطح آمادهباش در اسرائیل افزایش یافته، اما تاکنون هیچ تغییری در دستورالعملهای ایمنی برای شهروندان، از جمله فعالیت مدارس، تجمعها و دیگر محدودیتهای جبهه داخلی، اعلام نشده است.
به گزارش این رسانهها، برخلاف هفته گذشته، مقامهای اسرائیلی تاکنون به صورت علنی به گزارشهای منتشرشده در ۲۴ ساعت گذشته درباره احتمال صدور دستور حمله آمریکا به تاسیسات زیرساختی و انرژی ایران از سوی دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، واکنشی نشان ندادهاند.
این گزارشها میافزایند که با وجود افزایش سطح آمادهباش، مقامهای اسرائیلی هنوز محدودیت یا دستورالعمل تازهای برای شهروندان صادر نکردهاند.
محافظهکاران بریتانیا از دولت این کشور خواستند تا با استفاده از اختیارات تازه امنیت ملی، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و «شبکه زیندشتی» را بهعنوان سازمانهای تروریستی معرفی کند.
تلگراف شنبه ۱۰ مرداد در گزارش نوشت که اندی برنهام، نخستوزیر بریتانیا، با درخواست محافظهکاران این کشور برای استفاده از اختیارات امنیت ملی علیه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، که آن را «موذیترین» نهاد جاسوسی تهران توصیف کردهاند، روبهرو شده است.
قانونی که امکان معرفی نهادهای تحت حمایت دولتهای خارجی را بهعنوان سازمانهای تروریستی فراهم میکند، ماه گذشته و اندکی پیش از کنارهگیری کییر استارمر از مقام نخستوزیری، با روندی سریع به تصویب رسید.
این قانون بلافاصله برای ممنوع کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سپاه داوطلبان وابسته به سرویس سابق اطلاعات نظامی روسیه (GRU)، به کار گرفته شد.
محافظهکاران اکنون خواهان استفاده از همین قانون علیه وزارت اطلاعات، مسئول عملیات برونمرزی جمهوری اسلامی، و «شبکه زیندشتی»، بازوی اصلی جنایی نیابتی آن، شدهاند.
بر اساس گزارش سال گذشته کمیته اطلاعات و امنیت پارلمان بریتانیا، وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران پیشتر برای ترور و ربایش شهروندان بریتانیایی برنامهریزی کردهاند.
نهادهای اطلاعاتی بریتانیا هر دو نهاد را «تهدیدی جدی» علیه امنیت ملی این کشور میدانند و از نظر سطح تهدید میان آنها تمایزی قائل نشدهاند.
این کمیته اعلام کرد: «ایران از ترور بهعنوان ابزار سیاست دولتی استفاده میکند و هدف گرفتن مخالفان برای وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران اولویتی مهم است.»
در این گزارش آمده است از ابتدای سال ۲۰۲۲ دستکم ۱۵ تلاش برای قتل یا ربایش شهروندان بریتانیایی یا افراد ساکن بریتانیا صورت گرفته است.
نهادی پنهانتر و موذیتر
آلیشیا کرنز، وزیر در سایه امنیت ملی، در یادداشتی برای تلگراف نوشت که وزارت اطلاعات به اندازه سپاه پاسداران بدنام نیست و «نکته دقیقا همینجاست».
او از وزیران خواست با استفاده از اختیارات «قانون امنیت ملی (تهدیدهای دولتی) ۲۰۲۶»، وزارت اطلاعات را که به گفته او «نهاد موذیتر و پنهانتر حکومت ایران» است، ممنوع کنند.
کرنز نوشت: «وزارت اطلاعات که عمدتا خارج از مناطق جنگی فعالیت میکند، یک سرویس اطلاعاتی سنتیتر، بیسروصدا و مرگبار است. این نهاد مخالفان را در ایران تعقیب میکند و هدایت پروژه سرکوب جهانی حکومت، بهویژه علیه جوامع یهودی ما را بر عهده دارد.»
به گفته او، وزارت اطلاعات در سراسر جهان به جمعآوری اطلاعات میپردازد، گروههای هکری فعال در زمینه سرقت و انتشار اطلاعات، از جمله «حنظله»، را اداره میکند و ممکن است هدف خود را برای ربایش به کشوری دیگر بکشاند و سپس او را برای اعدام، به ایران بازگرداند.
گزارش پارلمان بریتانیا همچنین به یک تحقیقات گسترده اروپایی درباره توطئههای ترور مخالفان ایرانی پرداخته است.
این عملیات به شبکهای جنایی به رهبری ناجی شریفی زیندشتی، تبعه ایرانی ساکن ترکیه، نسبت داده شدهاند.
مقامها و نهادهای اطلاعاتی بریتانیا و اروپا در فاصله سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹ چند عملیات این شبکه را مختل کردند.
دولت بریتانیا و متحدان اروپاییاش نیز در سال ۲۰۱۹ با ارسال اخطاری رسمی به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، وزارت اطلاعات را مسئول قتل سه مخالف ایرانی در اروپا در فاصله سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ دانستند.
ربایش مخالفان در خارج از کشور
کمیته اطلاعات و امنیت پارلمان، ربایش مخالفان در خارج از کشور را یکی از روشهای عملیاتی جمهوری اسلامی معرفی کرده است.
این گزارش به پروندهای در سال ۲۰۲۱ اشاره میکند که در آن پلیس فدرال آمریکا اعضای شبکهای وابسته به وزارت اطلاعات را به طراحی نقشه ربایش یک روزنامهنگار و فعال حقوق بشر (مسیح علینژاد) از خانهاش در نیویورک متهم کرد.
همین شبکه افرادی را در بریتانیا، کانادا و امارات متحده عربی نیز زیر نظر داشته است.
به گفته کمیته اطلاعات و امنیت پارلمان بریتانیا، این تهدیدهای فیزیکی عمدتا مخالفان ایرانی را هدف قرار میدهند.
دولت آمریکا در سال ۲۰۱۲ وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را به دلیل حمایت از گروههایی از جمله القاعده، حماس و حزبالله، در فهرست سازمانهای تروریستی قرار داد.
دولت بریتانیا نیز با اذعان به تهدید وزارت اطلاعات، تحریمهایی از جمله ممنوعیت تسلیحاتی و مسدود کردن داراییها را علیه اداره امنیت داخلی این وزارتخانه و شبکه زیندشتی اعمال کرده است.
کرنز با تاکید بر ضرورت اقدامات بیشتر گفت: «جامعه یهودی ما موجی از حملات تروریستی را تحمل کرده و تلاش برای انجام ترور در خاک کشورمان همچنان ادامه دارد. در چنین شرایطی دولت باید از اختیارات خود استفاده کند.»
یک سخنگوی وزارت کشور بریتانیا نیز گفت دولت تهدید ایران را «فوقالعاده جدی» میگیرد و حفاظت از جان شهروندان و منافع بریتانیا، نخستین اولویت آن است.
فدرال رزرو برای نصف کردن تورم ۱۱ ماه وقت گذاشت و ۱۱ بار نرخ بهره را بالا برد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی مدعی است همین کار را در یک ماه و بدون تغییر نرخ بهره انجام داده است، آن هم در ماهی که خدمات بانکی مختل بود و مردم به پول خود دسترسی نداشتند.
عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی، اعلام کرده است تورم ماهانه تیر نسبت به خرداد تقریبا نصف شده و این کاهش نتیجه «اقدامات و ابزارهایی» بوده که در اختیار بانک مرکزی است.
به روایت گزارش همین نهاد، تورم ماهانه از ۷.۴ درصد در خرداد به ۳.۶ درصد در تیر رسیده است؛ اما در روایتهای رسمی، به جزییات و ابزارهای مورد استفاده، اشارهای نمیشود.
برای سنجش این ادعا، معیاری بهتر از تجربه بانکهای مرکزی وجود ندارد.
آنچه فدرال رزرو برای نصف کردن تورم کرد
پس از همهگیری کووید، فدرال رزرو با تورم سالانه ۹ درصدی روبهرو شد؛ رقمی که برای آمریکا بحران ملی بود و برای اقتصاد ایران، حدودا اندازه تورم یک ماه در بهار امسال است.
برای نصف کردن همین تورم، بانک مرکزی آمریکا از اواسط سال ۲۰۲۲ قریب به ۱۱ ماه وقت گذاشت، ۱۱ بار نرخ بهره را بالا برد و آن را از نزدیک صفر به بالای پنج درصد رساند. سپس حدود ۱۴ ماه نرخ را در اوج نگه داشت تا مطمئن شود تورم بازنمیگردد.
در ادبیات اقتصادی به این عملیات «فرود نرم» میگویند: پایین آوردن تورم بدون له کردن اقتصاد و معاش مردم.
منطق فرود نرم این است که نرخ بهره بالا میرود تا نگه داشتن پول توجیه اقتصادی پیدا کند و خرج کردن و قرض گرفتن سخت شود؛ در کنارش ریختوپاش دولت مهار و چاپ پول بیپشتوانه متوقف میشود.
این مسیر کند و پرهزینه است، اما مسیر شناختهشده و استاندارد مهار تورم همین است.
حالا ادعای تهران را کنار این تجربه بگذارید: نصف کردن تورم ماهانه در یک ماه، در حالی که نرخ سود بانکی در طول تیر هیچ تغییری نکرد و نرخهای جدید تازه در مرداد اعلام شد. حجم نقدینگی همچنان رکورد میزند و مخارج دولت شتابان بالا میرود. یعنی بانک مرکزی جمهوری اسلامی مدعی ابزاری است که فدرال رزرو با آن همه اقتصاددان و استقلال، از وجودش بیخبر است.
ترمزی که واقعا کشیده شد
آن ابزار ناشناخته، در واقعیت تیرماه قابل مشاهده است. خدمات بانکی از ۲۳ خرداد تا ۲۳ تیر، یک ماه تمام، مختل بود؛ در میانه همین ماه کشور یک هفته برای مراسم حکومتی دفن علی خامنهای نیمهتعطیل شد، درگیریهای نظامی از سر گرفته شد و محاصره دریایی بازگشت.
در چنین ماهی بسیاری از خریدها اصلا انجام نشد؛ نه چون قیمتها آرام گرفته بود، بلکه چون مردم به حسابهای خود دسترسی نداشتند.
گزارش بانک مرکزی نیز ردپای این ترمز را نشان میدهد. بیشترین «مهار» در تورم خوراکیها ثبت شده که از ۸.۷ به ۱.۸ درصد رسیده است؛ یعنی دقیقا در خرید روزمره، جایی که کارتخوانها از کار افتاده بود.
در همین گزارش، تورم نقطهبهنقطه و تورم ۱۲ ماهه، هر دو بالا رفتهاند. از سه عقربه تورم، فقط آن یکی پایین آمده که گردش پول را از آن گرفته بودند.
سفره هم روایت خودش را دارد: شانه تخممرغ از ۴۴۰ هزار تومان اوایل خرداد به ۵۳۰ هزار تومان در پایان تیر رسید؛ ۲۰ درصد گرانی در دو ماهی که روایت رسمیاش روی هم حدود ۱۱ درصد است.
برنامه «چرتکه» در قسمت اختلال بانکی که ۱۱ تیر پخش شد، پیشبینی کرده بود تورم ماهانه تیر پایین اعلام خواهد شد و هزینه گزاف این کاهش موقت، از معیشت مردم پرداخت شده است.
پرسش پایانی را خود ادعا میسازد: اگر بانک مرکزی واقعا ابزار نصف کردن یکماهه و بیهزینه تورم را در اختیار دارد، این ابزار از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ که تورم سالانه به روایت مرکز آمار بهطور متوسط بالای ۴۰ درصد بود، کجا بود؟ و چرا از زمان بازگشت همتی به بانک مرکزی، قدرت خرید مردم نصف شده است؟
با این اوصاف، اگر فدرال رزرو هم میتوانست کشور را تعطیل کند و نظام بانکی را از دسترس خارج کند، شاید به ۱۱ افزایش نرخ بهره و ۱۱ ماه مرارت نیازی نداشت.
ترمزی که در تیر کشیده شد بر تورم نبود؛ بر دسترسی مردم به پول خودشان بود. و پذیرفتن روایت رسمی، که این ترمز را بانک مرکزی با ابزارهای در اختیارش کشیده، معنای عملی روشنی دارد: طولانی شدن اختلال بانکی نه نقص فنی، که سیاستی آگاهانه بوده است.
صدها هزار نفر برای شرکت در رژه «افتخار جهانی» آمستردام در امتداد کانالهای این شهر گرد هم آمدند. این رویداد پس از حمله مرگبار هفته گذشته به مراسم پراید در برلین، فضای اعتراضی پرشورتری گرفت.
صدها هزار نفر شنبه ۱۰ مرداد در امتداد کانالهای پایتخت هلند جمع شدند تا در مهمترین برنامه «ورلد پراید» (افتخار جهانی) شرکت کنند. جشنی پرشور و در عین حال اعتراضی برای جامعه الجیبیتیکیوپلاس که برگزارکنندگان و شرکتکنندگان گفتند پس از حمله مرگبار هفته گذشته به مراسم «پراید» در برلین، برگزاری آن ضرورتی دوچندان یافت.
خبرگزاری رویترز نوشت که دهها قایق آراسته به پرچمها و بادکنکهای رنگینکمانی در کانالهای شهر حرکت کردند و جمعیت بزرگی با لباسهای رنگارنگ از کنارههای آب، آنها را تشویق کردند.
برخی شرکتکنندگان پلاکاردهایی در دست داشتند که روی یکی از آنها نوشته شده بود «آمریکا را دوباره همجنسگرا کنیم» و دیگری شعار «عشق برابر، حقوق برابر» را نمایش میداد.
روی یکی از قایقها نیز دو آدمک بادی شبیه ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، و دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، قرار داشتند. این دو آدمک لباسهای سنتی هلندی بر تن داشتند و در حالتی قرار گرفته بودند که گویی یکدیگر را میبوسند.
رژه کانالها مهمترین رویداد سالانه «پراید آمستردام» است.
برگزارکنندگان، آمستردام را به میزبانی «افتخار جهانی» امسال انتخاب کردند، زیرا ۲۵ سال از برگزاری نخستین ازدواج همجنسها با به رسمیت شناختن قانونی در این شهر میگذرد.
شعار مجموعه برنامههایی که در طول دو هفته در سراسر هلند برگزار میشود، «وحدت» است.
تدابیر امنیتی آشکار و پنهان
راب یتن، نخستوزیر هلند و نخستین نخستوزیر آشکارا همجنسگرای این کشور، نیز در مراسم حضور داشت.
نیروهای پلیس با دوچرخه، جتاسکی، قایق و خودرو، در محل گشتزنی میکردند تا این رویداد در امنیت برگزار شود.
فمکه هالسما، شهردار آمستردام، پس از حمله آخر هفته گذشته به مراسم «افتخار» در برلین اعلام کرده بود تدابیر امنیتی بیشتری اتخاذ خواهد شد، اما درباره جزییات آنها توضیحی نداده بود.
در آن حمله، یک ون به میان جمعیت رانده شد و یک نفر را کشت و بیش از ۳۰ نفر را مجروح کرد.
پلیس آلمان بعدا مظنون حمله را با شلیک گلوله کشت.
تیم کاکس، شرکتکننده ۵۵ ساله، گفت که حضور نیروهای اضافی پلیس برایش آزاردهنده نیست، اما تاسفبار است که چنین تدابیری ضرورت دارد.
او افزود: «همه باید همانگونه که هستند، پذیرفته شوند.»
سخنگوی «افتخار آمستردام» گفت افزایش تدابیر امنیتی، تمرکز این رویداد بر فراگیری را تغییر نخواهد داد.
مارتین آلبرز، سخنگوی این مجموعه، گفت: «هدف تروریسم گسترش ترس است و ما نباید تسلیم آن شویم.»
حمله برلین و ضرورت ادامه پراید
رویترز در گزارش خود درباره ورلد پراید آمستردام از قول یکی دیگر از شرکتکنندگان نوشت که حمله برلین انگیزه او را برای شرکت در رژه کانالها افزایش داد.
تره شان گریفین، آمریکایی ۳۲ ساله، که چند سال است در هلند زندگی میکند، گفت: «تلاش میکنند شما را بترسانند و میخواهند فرار کنید و پنهان شوید. میخواهید پنهان شوم؟ من با صدایی بلندتر بیرون خواهم آمد.»
یولیانه فان در هایده، شرکتکننده ۲۵ سالهای که سوار یکی از قایقها بود، نیز به رویترز گفت حمله برلین نشان داد مراسم «افتخار» همچنان تا چه اندازه مهم و ضروری است.
هزاران نفر ششم مرداد در مراسم بزرگداشت قربانیان حمله برلین شرکت کردند و در «هومومونومنت» آمستردام گل گذاشتند. این بنای یادبود در کنار کانال و متشکل از مثلثهایی از جنس گرانیت صورتی، به یاد قربانیان سرکوب همجنسگرایان ساخته شده است.
کاسپار پیسترز، از انجمن اچآیوی هلند، گفت حمله برلین در ذهن همه حاضران باقی خواهد ماند.
او افزود: «تا زمانی که انسانها وجود دارند، افراد الجیبیتیکیوپلاس نیز وجود خواهند داشت و هیچ میزانی از خشونت، حتی یک میلیون بمب، نمیتواند این واقعیت را تغییر دهد.»
وزش بادهای شدید به آتشسوزیهای گسترده در چند منطقه یونان، از جمله اطراف آتن، دامن زده است. همزمان وضعیت بار دیگر در بخشهایی از اسپانیا و فرانسه وخیم شده است.
آتشسوزیهای جنگلی شنبه ۱۰ مرداد چند منطقه یونان، از جمله نواحی نزدیک آتن را دربرگرفتند و عملیات گسترده اطفای حریق و تخلیه اضطراری ساکنان را به دنبال داشتند.
همزمان شرایط در بخشهایی از فرانسه و اسپانیا بار دیگر رو به وخامت گذاشت.
اروپا تابستان امسال پس از موجهای گرمای پیدرپی و رکوردشکن و بارندگی اندک، با آتشسوزیهای گسترده روبهرو شده است. شماری از روستاهای فرانسه و اسپانیا ویران شدهاند و صدها هزار نفر خانهها یا محل اقامت خود را در مناطق گردشگری ترک کردهاند.
در یونان، حریقهایی که از بادهایی شدید نیرو گرفتند، در چند منطقه شعلهور شدند.
تصاویر زنده خبرگزاری رویترز نشان داد آتشنشانان، نیروهای پلیس و آمبولانسها، در منطقه کوهستانی آگیا پاراسکوی، نزدیک پورتو گرمنو در ۶۰ کیلومتری شمال غرب آتن، مقابل دیواری از آتش و دود عقبنشینی میکنند.
مقامها گفتند بادهای شدید عملیات اطفای حریق را در برخی نقاط ناممکن کرده است.
تخلیه ساکنان اطراف آتن
مقامهای یونان برای چند منطقه هشدار اضطراری صادر کردند و درباره خطر بسیار شدید آتشسوزی در آتیکا و اویا هشدار دادند.
بیش از ۳۰۰ آتشنشان با ۹۲ خودروی اطفای حریق، ماشینآلات سنگین و هواپیما در منطقه بئوتیا مشغول مهار آتش شدند.
بیش از ۲۰۰ نفر از شهر آگیوس واسیلیوس، در حدود ۸۰ کیلومتری شمال غرب آتن، از راه دریا تخلیه شدند. ۱۲ نفر دیگر نیز از ساحل پورتو گرمنو با قایقهای گارد ساحلی و یک شناور آتشنشانی، نجات یافتند.
شعلهورشدن دوباره آتش در فرانسه
در استان کوهستانی وار در جنوب شرق فرانسه، آتشی که سه روز پیش مهار شده بود، دوباره شعلهور شد و ظرف شش ساعت بیش از هزار هکتار را سوزاند.
لوران نونز، وزیر کشور فرانسه، وضعیت را «بسیار جدی» توصیف کرد و گفت آتشسوزیها امسال تاکنون ۱۱۹ هزار هکتار از اراضی فرانسه را دربرگرفتهاند.
مدیر سازمان آتشنشانی و امداد وار نیز گفت حریق همچنان مهار نشده و دمای ۴۰ درجه همراه با تشدید باد، وضعیت را «بسیار پیچیده» کرده است.
بیش از هزار و ۵۰۰ نیروی امدادی و هواپیماهای آتشنشانی ۱۰ مرداد با چند مورد شعلهور شدن مجدد حریق مقابله کردند.
نزدیک به دو هزار و ۵۰۰ نفر نیز شامگاه ۹ مرداد تخلیه شدند.
در جنوب غرب فرانسه، یک پناهگاه حیوانات از گوزنهایی مراقبت میکند که از آتشسوزی اطراف بوردو گریخته، اما دچار سوختگی یا حوادث ناشی از وحشت شدهاند.
مدیر این مرکز گفت صدها هزار حیوان جان باختهاند.
ادامه حریقها در اسپانیا
اسپانیا دو روز پس از اعلام پایان وضعیت اضطراری ملی، همچنان با چند کانون آتشسوزی درگیر شد.
وضعیت در استان لئون با آغاز حریقی تازه وخیمتر شد، اما در زامورا بهبود شرایط امکان بازگشایی ۱۴ شهر تخلیهشده را فراهم کرد.
آتشسوزی وای دِ اوشو در استان کاستلیون پس از هفت روز و سوزاندن نزدیک به ۱۰ هزار هکتار تثبیت شد و ساکنان تخلیهشده، بازگشتند.
پلیس پس از یافتن دو نقطه جداگانه آغاز حریق، احتمال عمدی بودن آن را مطرح کرد.
آتشسوزیهای بزرگ مادرید و آویلا نیز پس از سوزاندن بیش از ۷۰ هزار هکتار، تثبیت شدند.
فصل آتشسوزی امسال در اتحادیه اروپا از حد متوسط شدیدتر بوده و از رکورد سال ۲۰۲۵ عبور کرده است. زمستان نسبتا پرباران به رشد پوشش گیاهی کمک کرد و موجهای گرمای بعدی آن را به سوختی آماده برای حریق تبدیل کرد.
پیامدهای گرما از آتشسوزیها فراتر رفته است.
اتریش در ماه ژوئن ۳۹۵ مرگ مرتبط با گرما ثبت کرد. بریتانیا شمار قربانیان گرما را در سال جاری دو هزار و ۸۷۷ نفر اعلام کرده است. فرانسه نیز از پنج هزار و ۷۶۴ مرگ مازاد میان ۱۷ ژوئن تا دوم ژوئیه خبر داد و نهاد بهداشت عمومی آلمان شمار مرگهای مرتبط با گرما را حدود ۹ هزار و ۸۰۰ نفر برآورد کرد.
کونکاکاف در واکنش به عقبنشینی فیفا از طرح فروش بخشی از سهام جام جهانی خواستار «بازبینی کامل» رهبری فیفا شد و از آنچه «این اقدام اخیر یکجانبه و فاحش ناشی از حکمرانی و رهبری ضعیف» خواند، انتقاد کرد؛ اقدامی که به گفته این نهاد، «ادامه الگوی اشتباهات و رفتارهای مشابه» است.
به نوشته اسکای اسپرت، کنفدراسیون فوتبال آمریکای شمالی، مرکزی و کاراییب (کونکاکاف) عملا برای برکناری جیانی اینفانتینو اقدام کرده است.
ساعتی پیش هم تلگراف خبر داد که یوفا در پی لغو طرح جنجالی فیفا برای فروش بخشی از تجارت جام جهانی، به جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، اولتیماتوم داده است که یا از ریاست این نهاد استعفا دهد یا با رایگیری اضطراری برای برکناری روبهرو خواهد شد.
هر ۵۵ عضو یوفا در صورت کنارهگیری نکردن اینفانتینو، به برکناری او رای خواهند داد. یوفا برای درخواست برگزاری چنین رایگیریای تنها به حمایت ۴۳ عضو فیفا نیاز دارد.
یوفا پیشتر تهدید کرده بود که در صورت اجرای طرح، جام جهانی را تحریم خواهد کرد و سایر نهادهای فوتبالی نیز به آن اعتراض کردند.
همچنین یوفا صبح امروز با انتشار بیانیهای اعلام کرد اعتماد خود را به اینفانتینو از دست داده و پس از عقبنشینی او از طرح ۱۵ میلیارد پوندی فروش بخشی از حقوق تجاری جام جهانی، خواستار تغییر در رهبری فیفا شد.
بامداد ۱۰ مرداد، جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، اعلام کرد طرح جنجالی فروش سهام رقابتهای این نهاد به سرمایهگذاران خصوصی را پس از مخالفتهای گسترده کنار گذاشته است.
اینفانتینو پیشتر به هر یک از ۲۱۱ فدراسیون عضو وعده ۴۰ میلیون دلار پاداش در صورت حمایت از این طرح داده بود.
اما مانند یوفا، کنفدراسیون فوتبال آمریکای شمالی، مرکزی و کاراییب (کونکاکاف) در بیانیهای اعلام کرد که این کنفدراسیون و ۴۱ فدراسیون عضو آن از کنار گذاشتن طرح پیشنهادی فیفا فوروارد اینترپرایز استقبال میکنند.
به گزارش اسکای اسپرت، کونکاکاف همچنین اعلام کرد اعضای آن در شورای فیفا «به طور مستقیم و از طریق شورای فیفا تلاش خواهد کرد تا اطمینان حاصل شود که مسائل مربوط به حکمرانی، پاسخگویی و رهبری، مطابق نهادها و روندهای پیشبینیشده در اساسنامه فیفا، به درستی بررسی شوند.»
این موضع در حالی مطرح میشود که فشارها در دنیای فوتبال بر رییس فیفا برای کنارهگیری یا برکناری او بر سر این موضوع رو به افزایش است.
بخشی از بیانیه کونکاکاف چنین است: «رویدادهای روزهای اخیر واقعیتی را آشکار کرده که دیگر نمیتوان آن را نادیده گرفت: آینده جام جهانی، ارزشمندترین دارایی فوتبال جهان، خارج از هرگونه چارچوب شناختهشده حکمرانی، بدون شفافیت، بدون مشورت و بدون رعایت تشریفات قانونی پیش برده شد.»
کونکاکاف معتقد است که «پیشنهادی با این ابعاد، به طور تصادفی به این مرحله نمیرسد. این موضوع، نشانه رهبریای است که دیگر فوتبال را در اولویت قرار نمیدهد. این اقدام اخیر، یکجانبه و مصداق آشکار حکمرانی و رهبری ضعیف است و ادامه روندی از اشتباهات و رفتارهای مشابه محسوب میشود. اکنون باید بازبینی کاملی درباره این رهبری انجام شود.»
کونکاکاف همچنین اعلام کرد اعضای آن در شورای فیفا برای «بررسی چگونگی توزیع ذخایر مالی عظیم موجود از طریق برنامه FIFA Forward میان اعضای کنفدراسیون، به منظور توسعه فوتبال در منطقه، بدون به خطر انداختن آینده مشترک فوتبال» تلاش خواهند کرد.