هشدار فرمانده ارشد آمریکا درباره کمبود نیرو برای دفاع از اسرائیل
فرماندهی نیروهای آمریکا در اروپا به پنتاگون هشدار داده است کمبود ناوشکنهای نیروی دریایی ممکن است او را وادار کند دفاع از خاک آمریکا را بر حفاظت از اسرائیل در برابر موشکهای بالستیک، ترجیح دهد و در اولویت بگذارد.
واشینگتنپست شنبه ۱۰ مرداد در گزارشی اختصاصی نوشت که ژنرال الکسوس گرینکویچ، فرمانده نیروهای آمریکا در اروپا، در اطلاعیهای مکتوب به پنتاگون هشدار داده است نیروی دریایی کافی برای ادامه حفاظت از اسرائیل در برابر موشکهای بالستیک، در اختیار ندارد.
مقامهای آگاه به واشینگتنپست گفتند گرینکویچ در اطلاعیهای مکتوب به مقامهای ارشد پنتاگون اعلام کرده است بدون اختصاص یک ناوشکن دیگر، ناچار خواهد شد میان دفاع از «خاک» آمریکا و اسرائیل، انتخاب کند و اولویت را به آمریکا بدهد.
فدرال رزرو برای نصف کردن تورم ۱۱ ماه وقت گذاشت و ۱۱ بار نرخ بهره را بالا برد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی مدعی است همین کار را در یک ماه و بدون تغییر نرخ بهره انجام داده است، آن هم در ماهی که خدمات بانکی مختل بود و مردم به پول خود دسترسی نداشتند.
عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی، اعلام کرده است تورم ماهانه تیر نسبت به خرداد تقریبا نصف شده و این کاهش نتیجه «اقدامات و ابزارهایی» بوده که در اختیار بانک مرکزی است.
به روایت گزارش همین نهاد، تورم ماهانه از ۷.۴ درصد در خرداد به ۳.۶ درصد در تیر رسیده است؛ اما در روایتهای رسمی، به جزییات و ابزارهای مورد استفاده، اشارهای نمیشود.
برای سنجش این ادعا، معیاری بهتر از تجربه بانکهای مرکزی وجود ندارد.
آنچه فدرال رزرو برای نصف کردن تورم کرد
پس از همهگیری کووید، فدرال رزرو با تورم سالانه ۹ درصدی روبهرو شد؛ رقمی که برای آمریکا بحران ملی بود و برای اقتصاد ایران، حدودا اندازه تورم یک ماه در بهار امسال است.
برای نصف کردن همین تورم، بانک مرکزی آمریکا از اواسط سال ۲۰۲۲ قریب به ۱۱ ماه وقت گذاشت، ۱۱ بار نرخ بهره را بالا برد و آن را از نزدیک صفر به بالای پنج درصد رساند. سپس حدود ۱۴ ماه نرخ را در اوج نگه داشت تا مطمئن شود تورم بازنمیگردد.
در ادبیات اقتصادی به این عملیات «فرود نرم» میگویند: پایین آوردن تورم بدون له کردن اقتصاد و معاش مردم.
منطق فرود نرم این است که نرخ بهره بالا میرود تا نگه داشتن پول توجیه اقتصادی پیدا کند و خرج کردن و قرض گرفتن سخت شود؛ در کنارش ریختوپاش دولت مهار و چاپ پول بیپشتوانه متوقف میشود.
این مسیر کند و پرهزینه است، اما مسیر شناختهشده و استاندارد مهار تورم همین است.
حالا ادعای تهران را کنار این تجربه بگذارید: نصف کردن تورم ماهانه در یک ماه، در حالی که نرخ سود بانکی در طول تیر هیچ تغییری نکرد و نرخهای جدید تازه در مرداد اعلام شد. حجم نقدینگی همچنان رکورد میزند و مخارج دولت شتابان بالا میرود. یعنی بانک مرکزی جمهوری اسلامی مدعی ابزاری است که فدرال رزرو با آن همه اقتصاددان و استقلال، از وجودش بیخبر است.
ترمزی که واقعا کشیده شد
آن ابزار ناشناخته، در واقعیت تیرماه قابل مشاهده است. خدمات بانکی از ۲۳ خرداد تا ۲۳ تیر، یک ماه تمام، مختل بود؛ در میانه همین ماه کشور یک هفته برای مراسم حکومتی دفن علی خامنهای نیمهتعطیل شد، درگیریهای نظامی از سر گرفته شد و محاصره دریایی بازگشت.
در چنین ماهی بسیاری از خریدها اصلا انجام نشد؛ نه چون قیمتها آرام گرفته بود، بلکه چون مردم به حسابهای خود دسترسی نداشتند.
گزارش بانک مرکزی نیز ردپای این ترمز را نشان میدهد. بیشترین «مهار» در تورم خوراکیها ثبت شده که از ۸.۷ به ۱.۸ درصد رسیده است؛ یعنی دقیقا در خرید روزمره، جایی که کارتخوانها از کار افتاده بود.
در همین گزارش، تورم نقطهبهنقطه و تورم ۱۲ ماهه، هر دو بالا رفتهاند. از سه عقربه تورم، فقط آن یکی پایین آمده که گردش پول را از آن گرفته بودند.
سفره هم روایت خودش را دارد: شانه تخممرغ از ۴۴۰ هزار تومان اوایل خرداد به ۵۳۰ هزار تومان در پایان تیر رسید؛ ۲۰ درصد گرانی در دو ماهی که روایت رسمیاش روی هم حدود ۱۱ درصد است.
برنامه «چرتکه» در قسمت اختلال بانکی که ۱۱ تیر پخش شد، پیشبینی کرده بود تورم ماهانه تیر پایین اعلام خواهد شد و هزینه گزاف این کاهش موقت، از معیشت مردم پرداخت شده است.
پرسش پایانی را خود ادعا میسازد: اگر بانک مرکزی واقعا ابزار نصف کردن یکماهه و بیهزینه تورم را در اختیار دارد، این ابزار از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ که تورم سالانه به روایت مرکز آمار بهطور متوسط بالای ۴۰ درصد بود، کجا بود؟ و چرا از زمان بازگشت همتی به بانک مرکزی، قدرت خرید مردم نصف شده است؟
با این اوصاف، اگر فدرال رزرو هم میتوانست کشور را تعطیل کند و نظام بانکی را از دسترس خارج کند، شاید به ۱۱ افزایش نرخ بهره و ۱۱ ماه مرارت نیازی نداشت.
ترمزی که در تیر کشیده شد بر تورم نبود؛ بر دسترسی مردم به پول خودشان بود. و پذیرفتن روایت رسمی، که این ترمز را بانک مرکزی با ابزارهای در اختیارش کشیده، معنای عملی روشنی دارد: طولانی شدن اختلال بانکی نه نقص فنی، که سیاستی آگاهانه بوده است.
صدها هزار نفر برای شرکت در رژه «افتخار جهانی» آمستردام در امتداد کانالهای این شهر گرد هم آمدند. این رویداد پس از حمله مرگبار هفته گذشته به مراسم پراید در برلین، فضای اعتراضی پرشورتری گرفت.
صدها هزار نفر شنبه ۱۰ مرداد در امتداد کانالهای پایتخت هلند جمع شدند تا در مهمترین برنامه «ورلد پراید» (افتخار جهانی) شرکت کنند. جشنی پرشور و در عین حال اعتراضی برای جامعه الجیبیتیکیوپلاس که برگزارکنندگان و شرکتکنندگان گفتند پس از حمله مرگبار هفته گذشته به مراسم «پراید» در برلین، برگزاری آن ضرورتی دوچندان یافت.
خبرگزاری رویترز نوشت که دهها قایق آراسته به پرچمها و بادکنکهای رنگینکمانی در کانالهای شهر حرکت کردند و جمعیت بزرگی با لباسهای رنگارنگ از کنارههای آب، آنها را تشویق کردند.
برخی شرکتکنندگان پلاکاردهایی در دست داشتند که روی یکی از آنها نوشته شده بود «آمریکا را دوباره همجنسگرا کنیم» و دیگری شعار «عشق برابر، حقوق برابر» را نمایش میداد.
روی یکی از قایقها نیز دو آدمک بادی شبیه ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، و دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، قرار داشتند. این دو آدمک لباسهای سنتی هلندی بر تن داشتند و در حالتی قرار گرفته بودند که گویی یکدیگر را میبوسند.
رژه کانالها مهمترین رویداد سالانه «پراید آمستردام» است.
برگزارکنندگان، آمستردام را به میزبانی «افتخار جهانی» امسال انتخاب کردند، زیرا ۲۵ سال از برگزاری نخستین ازدواج همجنسها با به رسمیت شناختن قانونی در این شهر میگذرد.
شعار مجموعه برنامههایی که در طول دو هفته در سراسر هلند برگزار میشود، «وحدت» است.
تدابیر امنیتی آشکار و پنهان
راب یتن، نخستوزیر هلند و نخستین نخستوزیر آشکارا همجنسگرای این کشور، نیز در مراسم حضور داشت.
نیروهای پلیس با دوچرخه، جتاسکی، قایق و خودرو، در محل گشتزنی میکردند تا این رویداد در امنیت برگزار شود.
فمکه هالسما، شهردار آمستردام، پس از حمله آخر هفته گذشته به مراسم «افتخار» در برلین اعلام کرده بود تدابیر امنیتی بیشتری اتخاذ خواهد شد، اما درباره جزییات آنها توضیحی نداده بود.
در آن حمله، یک ون به میان جمعیت رانده شد و یک نفر را کشت و بیش از ۳۰ نفر را مجروح کرد.
پلیس آلمان بعدا مظنون حمله را با شلیک گلوله کشت.
تیم کاکس، شرکتکننده ۵۵ ساله، گفت که حضور نیروهای اضافی پلیس برایش آزاردهنده نیست، اما تاسفبار است که چنین تدابیری ضرورت دارد.
او افزود: «همه باید همانگونه که هستند، پذیرفته شوند.»
سخنگوی «افتخار آمستردام» گفت افزایش تدابیر امنیتی، تمرکز این رویداد بر فراگیری را تغییر نخواهد داد.
مارتین آلبرز، سخنگوی این مجموعه، گفت: «هدف تروریسم گسترش ترس است و ما نباید تسلیم آن شویم.»
حمله برلین و ضرورت ادامه پراید
رویترز در گزارش خود درباره ورلد پراید آمستردام از قول یکی دیگر از شرکتکنندگان نوشت که حمله برلین انگیزه او را برای شرکت در رژه کانالها افزایش داد.
تره شان گریفین، آمریکایی ۳۲ ساله، که چند سال است در هلند زندگی میکند، گفت: «تلاش میکنند شما را بترسانند و میخواهند فرار کنید و پنهان شوید. میخواهید پنهان شوم؟ من با صدایی بلندتر بیرون خواهم آمد.»
یولیانه فان در هایده، شرکتکننده ۲۵ سالهای که سوار یکی از قایقها بود، نیز به رویترز گفت حمله برلین نشان داد مراسم «افتخار» همچنان تا چه اندازه مهم و ضروری است.
هزاران نفر ششم مرداد در مراسم بزرگداشت قربانیان حمله برلین شرکت کردند و در «هومومونومنت» آمستردام گل گذاشتند. این بنای یادبود در کنار کانال و متشکل از مثلثهایی از جنس گرانیت صورتی، به یاد قربانیان سرکوب همجنسگرایان ساخته شده است.
کاسپار پیسترز، از انجمن اچآیوی هلند، گفت حمله برلین در ذهن همه حاضران باقی خواهد ماند.
او افزود: «تا زمانی که انسانها وجود دارند، افراد الجیبیتیکیوپلاس نیز وجود خواهند داشت و هیچ میزانی از خشونت، حتی یک میلیون بمب، نمیتواند این واقعیت را تغییر دهد.»
وزش بادهای شدید به آتشسوزیهای گسترده در چند منطقه یونان، از جمله اطراف آتن، دامن زده است. همزمان وضعیت بار دیگر در بخشهایی از اسپانیا و فرانسه وخیم شده است.
آتشسوزیهای جنگلی شنبه ۱۰ مرداد چند منطقه یونان، از جمله نواحی نزدیک آتن را دربرگرفتند و عملیات گسترده اطفای حریق و تخلیه اضطراری ساکنان را به دنبال داشتند.
همزمان شرایط در بخشهایی از فرانسه و اسپانیا بار دیگر رو به وخامت گذاشت.
اروپا تابستان امسال پس از موجهای گرمای پیدرپی و رکوردشکن و بارندگی اندک، با آتشسوزیهای گسترده روبهرو شده است. شماری از روستاهای فرانسه و اسپانیا ویران شدهاند و صدها هزار نفر خانهها یا محل اقامت خود را در مناطق گردشگری ترک کردهاند.
در یونان، حریقهایی که از بادهایی شدید نیرو گرفتند، در چند منطقه شعلهور شدند.
تصاویر زنده خبرگزاری رویترز نشان داد آتشنشانان، نیروهای پلیس و آمبولانسها، در منطقه کوهستانی آگیا پاراسکوی، نزدیک پورتو گرمنو در ۶۰ کیلومتری شمال غرب آتن، مقابل دیواری از آتش و دود عقبنشینی میکنند.
مقامها گفتند بادهای شدید عملیات اطفای حریق را در برخی نقاط ناممکن کرده است.
اسپانیا دو روز پس از اعلام پایان وضعیت اضطراری ملی، همچنان با چند کانون آتشسوزی درگیر شد.
وضعیت در استان لئون با آغاز حریقی تازه وخیمتر شد، اما در زامورا بهبود شرایط امکان بازگشایی ۱۴ شهر تخلیهشده را فراهم کرد.
آتشسوزی وای دِ اوشو در استان کاستلیون پس از هفت روز و سوزاندن نزدیک به ۱۰ هزار هکتار تثبیت شد و ساکنان تخلیهشده، بازگشتند.
پلیس پس از یافتن دو نقطه جداگانه آغاز حریق، احتمال عمدی بودن آن را مطرح کرد.
آتشسوزیهای بزرگ مادرید و آویلا نیز پس از سوزاندن بیش از ۷۰ هزار هکتار، تثبیت شدند.
فصل آتشسوزی امسال در اتحادیه اروپا از حد متوسط شدیدتر بوده و از رکورد سال ۲۰۲۵ عبور کرده است. زمستان نسبتا پرباران به رشد پوشش گیاهی کمک کرد و موجهای گرمای بعدی آن را به سوختی آماده برای حریق تبدیل کرد.
پیامدهای گرما از آتشسوزیها فراتر رفته است.
اتریش در ماه ژوئن ۳۹۵ مرگ مرتبط با گرما ثبت کرد. بریتانیا شمار قربانیان گرما را در سال جاری دو هزار و ۸۷۷ نفر اعلام کرده است. فرانسه نیز از پنج هزار و ۷۶۴ مرگ مازاد میان ۱۷ ژوئن تا دوم ژوئیه خبر داد و نهاد بهداشت عمومی آلمان شمار مرگهای مرتبط با گرما را حدود ۹ هزار و ۸۰۰ نفر برآورد کرد.
کونکاکاف در واکنش به عقبنشینی فیفا از طرح فروش بخشی از سهام جام جهانی خواستار «بازبینی کامل» رهبری فیفا شد و از آنچه «این اقدام اخیر یکجانبه و فاحش ناشی از حکمرانی و رهبری ضعیف» خواند، انتقاد کرد؛ اقدامی که به گفته این نهاد، «ادامه الگوی اشتباهات و رفتارهای مشابه» است.
به نوشته اسکای اسپرت، کنفدراسیون فوتبال آمریکای شمالی، مرکزی و کاراییب (کونکاکاف) عملا برای برکناری جیانی اینفانتینو اقدام کرده است.
ساعتی پیش هم تلگراف خبر داد که یوفا در پی لغو طرح جنجالی فیفا برای فروش بخشی از تجارت جام جهانی، به جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، اولتیماتوم داده است که یا از ریاست این نهاد استعفا دهد یا با رایگیری اضطراری برای برکناری روبهرو خواهد شد.
هر ۵۵ عضو یوفا در صورت کنارهگیری نکردن اینفانتینو، به برکناری او رای خواهند داد. یوفا برای درخواست برگزاری چنین رایگیریای تنها به حمایت ۴۳ عضو فیفا نیاز دارد.
یوفا پیشتر تهدید کرده بود که در صورت اجرای طرح، جام جهانی را تحریم خواهد کرد و سایر نهادهای فوتبالی نیز به آن اعتراض کردند.
همچنین یوفا صبح امروز با انتشار بیانیهای اعلام کرد اعتماد خود را به اینفانتینو از دست داده و پس از عقبنشینی او از طرح ۱۵ میلیارد پوندی فروش بخشی از حقوق تجاری جام جهانی، خواستار تغییر در رهبری فیفا شد.
بامداد ۱۰ مرداد، جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، اعلام کردطرح جنجالی فروش سهام رقابتهای این نهاد به سرمایهگذاران خصوصی را پس از مخالفتهای گسترده کنار گذاشته است.
اینفانتینو پیشتر به هر یک از ۲۱۱ فدراسیون عضو وعده ۴۰ میلیون دلار پاداش در صورت حمایت از این طرح داده بود.
اما مانند یوفا، کنفدراسیون فوتبال آمریکای شمالی، مرکزی و کاراییب (کونکاکاف) در بیانیهای اعلام کرد که این کنفدراسیون و ۴۱ فدراسیون عضو آن از کنار گذاشتن طرح پیشنهادی فیفا فوروارد اینترپرایز استقبال میکنند.
به گزارش اسکای اسپرت، کونکاکاف همچنین اعلام کرد اعضای آن در شورای فیفا «به طور مستقیم و از طریق شورای فیفا تلاش خواهد کرد تا اطمینان حاصل شود که مسائل مربوط به حکمرانی، پاسخگویی و رهبری، مطابق نهادها و روندهای پیشبینیشده در اساسنامه فیفا، به درستی بررسی شوند.»
این موضع در حالی مطرح میشود که فشارها در دنیای فوتبال بر رییس فیفا برای کنارهگیری یا برکناری او بر سر این موضوع رو به افزایش است.
بخشی از بیانیه کونکاکاف چنین است: «رویدادهای روزهای اخیر واقعیتی را آشکار کرده که دیگر نمیتوان آن را نادیده گرفت: آینده جام جهانی، ارزشمندترین دارایی فوتبال جهان، خارج از هرگونه چارچوب شناختهشده حکمرانی، بدون شفافیت، بدون مشورت و بدون رعایت تشریفات قانونی پیش برده شد.»
کونکاکاف معتقد است که «پیشنهادی با این ابعاد، به طور تصادفی به این مرحله نمیرسد. این موضوع، نشانه رهبریای است که دیگر فوتبال را در اولویت قرار نمیدهد. این اقدام اخیر، یکجانبه و مصداق آشکار حکمرانی و رهبری ضعیف است و ادامه روندی از اشتباهات و رفتارهای مشابه محسوب میشود. اکنون باید بازبینی کاملی درباره این رهبری انجام شود.»
کونکاکاف همچنین اعلام کرد اعضای آن در شورای فیفا برای «بررسی چگونگی توزیع ذخایر مالی عظیم موجود از طریق برنامه FIFA Forward میان اعضای کنفدراسیون، به منظور توسعه فوتبال در منطقه، بدون به خطر انداختن آینده مشترک فوتبال» تلاش خواهند کرد.
تلگراف در گزارشی نوشت که یوفا در پی لغو طرح جنجالی فیفا برای فروش بخشی از تجارت جام جهانی، به جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، اولتیماتوم داده است که یا از ریاست این نهاد استعفا دهد یا با رایگیری اضطراری برای برکناری روبهرو خواهد شد.
بر اساس این گزارش که شنبه ۱۰ مرداد منتشر شد، هر ۵۵ عضو یوفا در صورت کنارهگیری نکردن اینفانتینو، به برکناری او رای خواهند داد.
یوفا برای درخواست برگزاری چنین رایگیریای تنها به حمایت ۴۳ عضو فیفا نیاز دارد.
تلگراف ۱۰ مرداد در گزارش دیگری نوشت که یوفا در حال بررسی استفاده از طرح محرمانهای است که سالها پیش خود اینفانتینو برای جدایی از فیفا تهیه کرده بود: «با وجود عقبنشینی تحقیرآمیز اینفانتینو و تضعیف شدید موقعیتش، هنوز ضربه نهایی به مدیری که به مهارت در بقا مشهور است وارد نشده است.»
اگرچه اکنون تقریبا قطعی به نظر میرسد که پیش از انتخابات ریاست فیفا، رقبایی برای اینفانتینو وارد میدان شوند، اما خبرگزاری رویترز نوشت که اگر او همچنان تصمیم به نامزدی داشته باشد، هنوز شانس بالایی برای انتخاب دوباره دارد.
طرح فروش سهام، از ابتدا مستقیما ۲۱۱ فدراسیون ملی عضو فیفا را هدف گرفته بود؛ فدراسیونهایی که بسیاری از آنها برای تامین هزینههای خود به منابع مالی فیفا وابستهاند و در دوران ریاست اینفانتینو نیز از این حمایتها بهرهمند شدهاند.
اینفانتینو برای تمدید ریاست خود تا سال ۲۰۳۱، در دور نخست به دو-سوم آرا و در دورهای بعدی به اکثریت حداقلی نیاز دارد.
اینفانتینو پس از افشای برنامه خود برای فروش ۳۰ درصد از حقوق تجاری جام جهانی به سرمایهگذاران خصوصی، با موجی از انتقادها در سراسر فوتبال جهان روبهرو شد.
اجرای این طرح باعث میشد گروهی از سرمایهگذاران کنترل منافع تجاری مهمترین رقابتهای ملی مردان و زنان فیفا را در اختیار بگیرند.
یوفا، فیفا را متهم کرد که تلاش میکند روح فوتبال را به معامله بگذارد.
هشتم مرداد، ۵۵ فدراسیون عضو فیفا، از جمله اتحادیه فوتبال انگلستان، با رای ۵۵ بر ۰ به تحریم جام جهانی رای دادند.
با این حال، با وجود آن که کشورهای عضو کنکاکاف در آمریکای شمالی و مرکزی از موضع یوفا پیروی کردند، فیفا نهم مرداد با انتشار بیانیهای قاطع تاکید کرد این طرح اجرا خواهد شد و ادعا کرد «در حال فروش فوتبال نیست».
اما زمانی که کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز اعلام کرد در برابر این طرح مقاومت خواهد کرد و گفت «در همبستگی با یوفا و کنکاکاف برای حفاظت از جام جهانی فیفا» ایستاده است، اینفانتینو دیگر نتوانست حمایت بیش از ۵۰ درصد از ۲۱۱ فدراسیون عضو فیفا را برای اجرای طرح خود به دست آورد.
اعتراضها نهم مرداد ادامه یافت.
کارلوس کوردیرو، مشاور ارشد اینفانتینو، در اعتراض به این طرح استعفا داد و پس از او کوین لامور، مدیر ارشد عملیاتی فیفا، اعلام کرد کارکنان این سازمان از سوی اینفانتینو «فریب خوردهاند».
در ادامه، فشارهای سیاسی نیز افزایش یافت: اندی برنهام، نخستوزیر بریتانیا، خواستار کنارهگیری اینفانتینو شد و شب گذشته، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا و از متحدان نزدیک اینفانتینو، اعلام کرد درباره این طرح با او مشورتی انجام نشده بود.
اینفانتینو، بامداد ۱۰ مرداد اعلام کرد طرح جنجالی فروش سهام رقابتهای این نهاد به سرمایهگذاران خصوصی را پس از مخالفتهای گسترده کنار گذاشته است.
در ادامه، یوفا با انتشار بیانیهای اعلام کرد اعتماد خود را به اینفانتینو از دست داده و پس از عقبنشینی او از طرح ۱۵ میلیارد پوندی فروش بخشی از حقوق تجاری جام جهانی، خواستار تغییر در رهبری فیفا شد.
یوفا در بیانیه خود وعدههایی را که اینفانتینو هنگام انتخاب شدن به ریاست فیفا در سال ۲۰۱۶ داده بود، یادآوری کرد. وعدههایی مبنی بر اداره شفاف فیفا و اینکه پول این سازمان متعلق به فدراسیونهای ملی است.
یوفا اعلام کرد: «او در عمل به هر دو وعده خود ناکام مانده است. توافق آشفته، پشت پرده و غیرشفافی که طراحی کرد و تلاش داشت آن را به اجرا بگذارد، هیچ نشانی از شفافیت نداشت. همچنین با وجود آن که ذخایر مالی فیفا اکنون بیش از پنج میلیارد دلار است، او نتوانسته از پول فدراسیونها به سود فوتبال استفاده کند.»
این بیانیه پس از موج گسترده مخالفتها و اعتراضهای داخلی در فیفا منتشر شد؛ اعتراضهایی که به نوشته رویترز، برخی کارکنان این نهاد از آن با عنوان «کشتن هیولا» یاد کردهاند.
اتحادیه فوتبال انگلستان (FA) با حمایت از موضع یوفا اعلام کرد: «ما به طور کامل از موضع یوفا حمایت میکنیم. زمان آن فرا رسیده است که بازنگری کامل و محکمی در رهبری و حکمرانی فیفا صورت گیرد تا اطمینان حاصل شود که بازی جهانی بهصورت شفاف، به نفع همه ۲۱۱ کشور عضو و با محوریت سرپرستی بلندمدت فوتبال اداره میشود.»
از سوی دیگر، رویترز به نقل از منابعی نوشت که اینفانتینو بارها اطرافیانش در فیفا را با شیوه رهبری مستقل خود به ستوه آورده است. او در سال ۲۰۱۶ پس از پایان دوران ۱۷ ساله سپ بلاتر در پی رسوایی فساد، ریاست فیفا را بر عهده گرفت.
با این حال، اقتدار اینفانتینو و تواناییاش در پر نگه داشتن خزانه فیفا، تاکنون به اندازهای بود که بتواند از اشتباهات خود عبور کند.
او در سال ۲۰۱۸ نیز پس از مخالفت شدید یوفا، از طرح جذب ۲۵ میلیارد دلار سرمایه خصوصی برای جام جهانی باشگاهها عقبنشینی کرد.
همچنین از موج خشم نسبت به دفاعش از میزبانی قطر در جام جهانی ۲۰۲۲ و سخنرانی عجیب پیش از آغاز آن مسابقات که در آن گفته بود «امروز احساس میکنم همجنسگرا هستم. امروز احساس میکنم معلول هستم. امروز احساس میکنم کارگر مهاجر هستم»، جان سالم به در برد.
اما قمار این هفته، به شکلی چشمگیر علیه او نتیجه داد.
اینفانتینو نتوانست هیچ اجماعی ایجاد کند و بسیاری از ذینفعان اصلی تا زمان اعلام شتابزده فیفا در روز سهشنبه ششم مرداد، که جزییات آن پیشتر به رسانهها درز کرده بود، از این طرح هیچ اطلاعی نداشتند.
آنها در حالی از جزییات بیخبر نگه داشته شدند که اینفانتینو با سرمایهگذاران دیدار میکرد و شرکت «تروای اترنال»، که بهوسیله جاشوا کوشنر تاسیس شده و ارتباط خانوادگی نزدیکی با ترامپ دارد، به عنوان رهبر گروه سرمایهگذاران پیشنهادی انتخاب شده بود.