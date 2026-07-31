این خبر تلخ در حالی اعلام شد که در روزهای گذشته شایعاتی درباره فوت او منتشر و سپس تکذیب شده بود، اما این‌بار روسونری سوگوار بزرگ‌ترین نماد تاریخ خود شد.

بارزی که متولد تراوالیاتو بود، تمام دوران حرفه‌ای ۲۰ ساله خود را از سال ۱۹۷۷ تا ۱۹۹۷ در آث میلان گذراند و به الگوی بی‌چون‌وچرای وفاداری تبدیل شد؛ تا جایی که حتی با سقوط میلان به سری B در اوایل دهه ۸۰ میلادی، این تیم را تنها نگذاشت و بعدها شماره ۶ او برای همیشه بایگانی شد.

این لیبروی پیشگام و خوش‌فکر، تعریفی نو از پست خود ارائه داد. بارزی با وجود قد ۱٫۷۶ متری، با هوش بالا، بازی‌سازی از عقب و تکنیک فوق‌العاده‌اش، یکی از ارکان اصلی میلان طلایی آریگو ساکی و سیلویو برلوسکونی بود.

او در ۷۱۶ بازی رسمی برای میلان، ۳۳ گل و ۲۴ پاس گل به ثبت رساند و تالار افتخارات بی‌نظیری شامل ۳ قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا، ۶ قهرمانی سری A، ۲ جام بین‌قاره‌ای، ۳ سوپرجام اروپا و ۴ سوپرجام ایتالیا را به ارمغان آورد.

در عرصه ملی نیز «کاپیتانو» با ۸۱ بازی ملی، قهرمانی جام جهانی ۱۹۸۲ و نایب‌قهرمانی درخشان در جام جهانی ۱۹۹۴ را تجربه کرد. نایب‌قهرمانی توپ طلای ۱۹۸۹، حضور در فهرست FIFA 100 و ورود به تالار مشاهیر فوتبال ایتالیا از دیگر افتخارات انفرادی اوست.

بارزی که در اوت ۲۰۲۵ تحت عمل جراحی تومور ریه قرار گرفته بود، پس از دوره‌ای درمان سخت، سرانجام چشم از جهان بست تا دنیای فوتبال یکی از متواضع‌ترین و باکلاس‌ترین مدافعان تاریخ را از دست بدهد.