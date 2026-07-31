فرانکو بارزی، اسطوره جاودانه میلان و ایتالیا، در ۶۶ سالگی درگذشت
باشگاه آث میلان روز جمعه بهصورت رسمی تأیید کرد که فرانکو بارزی، کاپیتان افسانهای این تیم و یکی از برترین مدافعان تاریخ فوتبال، صبح امروز در سن ۶۶ سالگی درگذشت.
باشگاه آث میلان روز جمعه بهصورت رسمی تأیید کرد که فرانکو بارزی، کاپیتان افسانهای این تیم و یکی از برترین مدافعان تاریخ فوتبال، صبح امروز در سن ۶۶ سالگی درگذشت.
این خبر تلخ در حالی اعلام شد که در روزهای گذشته شایعاتی درباره فوت او منتشر و سپس تکذیب شده بود، اما اینبار روسونری سوگوار بزرگترین نماد تاریخ خود شد.
بارزی که متولد تراوالیاتو بود، تمام دوران حرفهای ۲۰ ساله خود را از سال ۱۹۷۷ تا ۱۹۹۷ در آث میلان گذراند و به الگوی بیچونوچرای وفاداری تبدیل شد؛ تا جایی که حتی با سقوط میلان به سری B در اوایل دهه ۸۰ میلادی، این تیم را تنها نگذاشت و بعدها شماره ۶ او برای همیشه بایگانی شد.
این لیبروی پیشگام و خوشفکر، تعریفی نو از پست خود ارائه داد. بارزی با وجود قد ۱٫۷۶ متری، با هوش بالا، بازیسازی از عقب و تکنیک فوقالعادهاش، یکی از ارکان اصلی میلان طلایی آریگو ساکی و سیلویو برلوسکونی بود.
او در ۷۱۶ بازی رسمی برای میلان، ۳۳ گل و ۲۴ پاس گل به ثبت رساند و تالار افتخارات بینظیری شامل ۳ قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا، ۶ قهرمانی سری A، ۲ جام بینقارهای، ۳ سوپرجام اروپا و ۴ سوپرجام ایتالیا را به ارمغان آورد.
در عرصه ملی نیز «کاپیتانو» با ۸۱ بازی ملی، قهرمانی جام جهانی ۱۹۸۲ و نایبقهرمانی درخشان در جام جهانی ۱۹۹۴ را تجربه کرد. نایبقهرمانی توپ طلای ۱۹۸۹، حضور در فهرست FIFA 100 و ورود به تالار مشاهیر فوتبال ایتالیا از دیگر افتخارات انفرادی اوست.
بارزی که در اوت ۲۰۲۵ تحت عمل جراحی تومور ریه قرار گرفته بود، پس از دورهای درمان سخت، سرانجام چشم از جهان بست تا دنیای فوتبال یکی از متواضعترین و باکلاسترین مدافعان تاریخ را از دست بدهد.
پس از یوفا، کونکاکاف اعلام کرد هر ۴۱ فدراسیون عضو این کنفدراسیون طرح جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، برای تاسیس «فیفا فوروارد اینترپرایز» و فروش بخشی از منافع تجاری جام جهانی به سرمایهگذاران خصوصی را رد کردند و خواستار شفافیت بیشتر و رعایت کامل سازوکارهای حکمرانی فیفا شدند.
هر ۴۱ عضو کونکاکاف روز پنجشنبه برای بررسی این پیشنهادها تشکیل جلسه دادند.
اتلتیک به نقل از یک منبع آگاه از این نشست نوشت که اکثریت قاطع اعضای کونکاکاف اعتقاد داشتهاند که در حال از دست دادن اعتماد خود، به جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، هستند. برخی هم گفتهاند اعتمادشان را از دست دادهاند.
منبع دومی هم این توصیف را اندکی شدیدتر از برداشت خود از جلسه دانست، اما تایید کرد که نگرانیهای گستردهای درباره شیوه کنونی رهبری و شفافیت در فیفا وجود دارد.
کونکاکاف پس از پایان نشست، با انتشار بیانیهای اعلام کرد این پیشنهادها را رد کرده است.
این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که یوفا اعلام کرد هر ۵۵ عضو اروپایی آن، در صورت کنار گذاشته نشدن این طرح، همه رقابتهای فیفا از جمله جام جهانی را تحریم خواهند کرد.
در بیانیه کونکاکاف آمده است: «در این نشست، اعضا نگرانی عمیق خود را درباره نبود روند قانونی مناسب در تدوین این پیشنهاد، مهلت بسیار کوتاه تعیینشده و همچنین نبود بررسی یا تایید آن از سوی نهادهای ذیربط حکمرانی فیفا ابراز کردند. همچنین این پرسش مطرح شد که پس از سودآورترین جام جهانی تاریخ، چه نیازی به جذب سرمایهگذاری خصوصی برای تامین مالی برنامههای جدید و فعلی فیفا فوروارد وجود دارد.
این گفتوگوها بر ضرورت شفافیت بیشتر و رعایت اصول صحیح حکمرانی تاکید کرد.
به همین دلایل، کونکاکاف و ۴۱ فدراسیون عضو آن:
- این پیشنهاد را رد کردند.
- از اعضای خود در شورای فیفا خواستند با فیفا وارد گفتوگو شوند تا مشخص شود چگونه میتوان از ذخایر مالی موجود فیفا برای افزایش بودجه برنامه فیفا فوروارد و توسعه فوتبال در منطقه استفاده کرد.
- همچنین از اعضای خود در شورای فیفا خواستند به رییس فیفا اعلام کنند که هر موضوعی باید مطابق اساسنامه فیفا و از طریق کارکنان اجرایی و شورای فیفا، روندهای صحیح حکمرانی را طی کند.»
فیفا چه نیازی به سرمایهگذار دارد؟
کونکاکاف پیشتر نیز به شدت از نحوه مطرح شدن این طرح از سوی فیفا انتقاد کرده بود. این کنفدراسیون چهارشنبه شب نیز جلسهای برگزار کرده بود که در آن، نگرانیهایی درباره روند تصمیمگیری، شیوه حکمرانی و همچنین این پرسش مطرح شد که چرا فیفا، با وجود منابع مالی فراوان، به سرمایهگذاری خارجی نیاز دارد.
فدراسیونهای عضو کونکاکاف سال گذشته میزبان جام جهانی باشگاهها و تابستان امسال میزبان جام جهانی مردان بودند. همچنین جام جهانی زنان ۲۰۳۱ نیز به میزبانی چهار عضو کونکاکاف، یعنی آمریکا، مکزیک، جاماییکا و کاستاریکا برگزار خواهد شد.
فیفا روز سهشنبه اعلام کرد قصد دارد بخشی از سهام اقلیت یک نهاد جدید را که به عنوان یک سازمان غیرانتفاعی برای مدیریت رقابتهای اصلی خود، از جمله جامهای جهانی و جام جهانی باشگاهها، تاسیس میکند، واگذار کند.
این نهاد جدید «فیفا فوروارد اینترپرایز» (FFE) نام خواهد داشت و مسیولیت فعالیتهای تجاری فیفا را بر عهده میگیرد. خود فیفا همچنان نهاد حاکم بر فوتبال جهان باقی میماند و مالکیت اکثریت سهام این شرکت را حفظ خواهد کرد. فیفا در بیانیهای اعلام کرد قصد دارد حداکثر ۲۱ درصد از سهام این شرکت را واگذار کند و از این طریق ۴.۲ میلیارد دلار (۳.۲ میلیارد پوند) جذب سرمایه داشته باشد. این منابع میتواند بلافاصله در اختیار فدراسیونهای عضو قرار گیرد.
پس از موج گسترده انتقادها، اینفانتینو در گفتوگویی با رسانه فیفا گفت این پیشنهاد «الزامآور نیست» و تاکید کرد برای اجرایی شدن، به موافقت اکثریت ۲۱۱ فدراسیون عضو و همچنین شورای فیفا نیاز دارد.
پس از اعلام این طرح در روز سهشنبه، کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز اعلام کرد «ناامیدکننده است که موضوعی با این اهمیت، پیش از آنکه خانواده فوتبال آسیا فرصت بررسی و گفتوگو درباره آن را از طریق سازوکارهای رسمی و شناختهشده حکمرانی پیدا کند، به عرصه عمومی راه یافته است.»
در مقابل، کنفدراسیون فوتبال آفریقا اعلام کرد در روند مشورت درباره این طرح مشارکت داشته و از فدراسیونهای عضو خود خواسته است پیشنهادها را به طور مستقل بررسی کنند.
درحالی که فدراسیون فوتبال اعلام کرده دو هفته دیگر فصل جدید لیگ برتر را شروع میکند، خبرهایی منتشر شده که نشان میدهد قرار نیست مسابقات با حضور تماشاگر برگزار شود. این درحالی است که ۷ ماه از آخرین حضور تماشاگران در استادیومها میگذرد.
پس از انقلاب ملی ایرانیان در دی ۱۴۰۴، جمهوری اسلامی بهدلیل هراس از گسترش اعتراضات، مسابقات فوتبال را بدون تماشاگر برگزار کرد.
پس از آن هم با شروع جنگ ۴۰ روزه، لیگ برتر تعطیل شد و در نهایت نیمهکاره ماند.
درواقع در ۷ ماه گذشته ورود تماشاگر به استادیومها برای تماشای مسابقات فوتبال، ممنوع بوده است.
اما امروز خبرهایی درباره تصمیم جمهوری اسلامی برای بدون تماشاگر برگزارشدن مسابقات فصل جدید منتشر شد.
علی تاجرنیا، رییس هیات مدیره باشگاه استقلال در گفتگویی با خبرنگاران افشا کرد که قرار است لیگ بدون تماشاگر برگزار شود: «این پیام خوبی نیست. ما مدعی AFC هستیم که چرا میزبانی را گرفته است. برگزاری مسابقات بدون تماشاگر، پیام میدهد که شرایط آماده نیست.»
پس از او، حمید استیلی، بازیکن پیشین پرسپولیس و تیم ملی هم گفت: «از تقویم منظم، مهمتر، حضور تماشاگر است. در هر استادیومی، باید تماشاچی حضور داشته باشد. اگر تماشاگر نباشد، بازی روح ندارد. امیدوارم بازیها با برنامه و حضور تماشاگر باشد.»
همچنین، مهدی فنونیزاده، دیگر بازیکن پیشین پرسپولیس گفت: «خواهشی که از سازمان لیگ دارم این است که اجازه حضور هواداران در بازیها را بدهند. حداقل به ۳۰ درصد اجازه بدهند.»
بازسازی بیپایان استادیوم آزادی
از سوی دیگر، سازمان لیگ فوتبال ایران برنامه سه هفته ابتدایی لیگ بیست و ششم را اعلام کرد و محل میزبانی استقلال و پرسپولیس از حریفان خود را خالی گذاشت.
این درحالی است که مسئولان ورزش جمهوری اسلامی وعده داده بودند که استادیوم آزادی برای فصل جدید فوتبال ایران در سال ۱۴۰۵، میزبان مسابقات و تماشاگران باشد، اما درحالی که عملیات بازسازی سکوها و برخی از دیگر امکانات استادیوم در مراحل پایانی بود، در هفتههای گذشته، چمن استادیوم بهطور ناگهانی و در اقدامی مبهم، جمع شد و به نوشته فارس، تا نیمفصل در دسترس نخواهد بود.
نکته اینکه، مدیران پرسپولیس به استقبال بازی بدون تماشاگر هم رفتهاند؛ سخنگوی باشگاه پرسپولیس گفته «در صورتی که بازیها بدون حضور هواداران باشد در استادیوم دستگردی (پاس) و در صورت حضور هواداران در ورزشگاه قلعه حسنخان میزبانی خواهیم کرد.»
محمد دادکان، رییس پیشین فدراسیون فوتبال در سالهای اخیر چندبار گفته که پیشبینی میکند «جمهوری اسلامی دیگر اجازه حضور تماشاگران در استادیوم آزادی را نمیدهد و حتی در این ورزشگاه، مسابقه فوتبال هم برگزار نمیشود.» پیشبینی که تاکنون به وقوع پیوسته است.
طرح جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، برای واگذاری ۲۰ درصد از مالکیت تجاری جام جهانی به سرمایهگذاران خصوصی با نقش محوری صندوق «ترایو اترنال» به ریاست جاشوا کوشنر ، با انتقادهایی درباره شفافیت، پاسخگویی و احتمال نفوذ سرمایهگذاران بر مهمترین رقابت فوتبال جهان روبهرو شده است.
شرکت «ترایو اترنال»، به ریاست جاشوا کوشنر، قرار است سرمایهگذار اصلی «فیفا فوروارد اینترپرایز» باشد؛ شرکت جدیدی که برای اداره بخشهایی از فعالیتها و حقوق تجاری رقابتهای فیفا، از جمله جام جهانی مردان و زنان و جام جهانی باشگاهها، تشکیل خواهد شد.
بر اساس طرح پیشنهادی، ۲۰ درصد از سهام این شرکت به سرمایهگذاران خصوصی واگذار میشود. فیفا میگوید این سهام اقلیت و فاقد حق کنترل خواهد بود و مسئولیت اداره فوتبال و تقویم مسابقات همچنان در اختیار این نهاد باقی میماند.
منتقدان اما هشدار میدهند ورود سرمایهگذاران خصوصی میتواند در عمل بر تصمیمهایی مانند تعداد مسابقات، قیمت بلیتها، محل برگزاری رقابتها و نحوه فروش حقوق رسانهای تاثیر بگذارد.
گاردین گزارش داده است که جاشوا کوشنر به چهره اصلی پیشبرد این طرح تبدیل شده و پیوندهای سیاسی پیرامون آن جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، را بیش از پیش زیر ذرهبین قرار داده است.
همزمان، روابط نزدیک اینفانتینو با دونالد ترامپ، رییسجمهور ایالات متحده، و نسبت خانوادگی جاشوا کوشنر با خانواده ترامپ نیز مورد توجه قرار گرفته است. با این حال، تاکنون هیچ نقش مستقیم یا اعلامشدهای برای ترامپ در این سرمایهگذاری گزارش نشده است.
جاشوا کوشنر و نقش او در طرح
جاشوا کوشنر ۴۱ ساله چندین شرکت و صندوق سرمایهگذاری، از جمله «ترایو اترنال»، تاسیس کرده است. این صندوق قرار است سرمایهگذار اصلی فیفا فوروارد اینترپرایز باشد؛ شرکتی که اینفانتینو قصد دارد ۲۰ درصد از سهام آن را به سرمایهگذاران خصوصی واگذار کند.
جرد کوشنر در سال ۲۰۱۷، همزمان با پیوستن به دولت نخست ترامپ، سهام خود در «ترایو کپیتال»، شرکت مادر ترایو اترنال، را واگذار کرد. با این حال، حضور شرکت تحت مدیریت برادرش در طرح جدید فیفا، توجه منتقدان را به پیوندهای خانوادگی و سیاسی پیرامون این معامله جلب کرده است.
منتقدان میگویند حتی واگذاری یک سهم ۲۰ درصدی و ظاهرا غیرکنترلی نیز ممکن است به سرمایهگذاران امکان دهد بر جهتگیری تجاری رقابتها اثر بگذارند، بهویژه اگر سازوکارهای شفاف و مستقلی برای پاسخگو کردن مدیران فیفا وجود نداشته باشد. فیفا این ارزیابی را رد کرده و تاکید دارد که سرمایهگذاران در اداره و حکمرانی فوتبال نقشی نخواهند داشت.
پیوندهای سرمایهگذاری با عربستان سعودی
شش ماه پس از پایان نخستین دوره ریاستجمهوری ترامپ، شرکت سرمایهگذاری جرد کوشنر، «افینیتی پارتنرز»، دو میلیارد دلار سرمایه از صندوق سرمایهگذاری عمومی عربستان سعودی دریافت کرد؛ صندوقی که ریاست هیاتمدیره آن را محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، بر عهده دارد. این سرمایهگذاری با وجود مخالفتها و نگرانیهای مطرحشده از سوی برخی مشاوران صندوق انجام شد.
عربستان سعودی میزبان جام جهانی ۲۰۳۴ خواهد بود و صندوق سرمایهگذاری عمومی این کشور نیز بهعنوان حامی رسمی جام جهانی ۲۰۲۶ با فیفا همکاری میکند. آرامکو، شرکت نفتی تحت کنترل دولت عربستان، نیز یکی از شرکای عمده جهانی فیفاست و ارزش قرارداد آن حدود ۱۰۰ میلیون دلار در سال گزارش شده است.
جرد کوشنر همواره از همکاری شرکتش با صندوق سرمایهگذاری عمومی عربستان دفاع کرده و از منتقدان خواسته است تصمیمی را نشان دهند که برخلاف منافع آمریکا گرفته شده باشد.
با این حال، در طرح جدید فیفا، جاشوا کوشنر و صندوق سرمایهگذاری متفاوتی به نام ترایو اترنال نقش محوری دارند. پولیتیکو گزارش داده است که او قصد دارد برای ایجاد یک «پایگاه سرمایهگذاری متنوع در سطح جهان» با صندوقهای ثروت ملی کشورهای مختلف وارد مذاکره شود.
یوفا پس از جلسه اضطراری امروز عصر خود در واکنش به طرح فدراسیون جهانی فوتبال برای جذب سرمایهگذاری خصوصی در رقابتهایی از جمله جام جهانی، هشدار داد که اگر جیانی اینفانتینو، رییس فیفا این طرح را اجرا کند، همه رقابتهای فیفا را تحریم خواهد کرد.
در بیانیه فیفا آمده است: «ما به اتفاق آرا و بدون هیچ ابهامی، پیشنهاد فیفا برای واگذاری بخشی از مالکیت جام جهانی و دیگر رقابتهای این نهاد به سرمایهگذاران خصوصی را رد میکنیم.»
یوفا همچنین به تندی نوشته: «در نتیجه بحثهای امروز، تا زمانی که این پیشنهادها روی میز باشد، هیچ تیم ملی عضو یوفا در هیچ رقابتی که زیر نظر فیفا برگزار میشود شرکت نخواهد کرد، مگر اینکه این طرح به طور کامل کنار گذاشته شود و تضمینهای الزامآور ارائه شود که فیفا دیگر هرگز مالکیت یا اداره رقابتهای خود را به بخش خصوصی واگذار نخواهد کرد.»
نخستین جام جهانی پیش رو، جام جهانی فوتبال زنان است که تابستان سال آینده در برزیل برگزار میشود. پس از آن، جام جهانی مردان ۲۰۳۰ به میزبانی اسپانیا، پرتغال و مراکش برگزار خواهد شد.
رقابتهای انتخابی جام جهانی زنان از ماه اکتبر آغاز میشود.
این درحالی است که فیفا تاکید کرده است که حتی در صورت جذب سرمایهگذار، کنترل کامل اداره مسابقات و تصمیمهای ورزشی را حفظ خواهد کرد.
تصمیم به تحریم در نشست اضطراری بعدازظهر پنجشنبه با حضور نمایندگان هر ۵۵ فدراسیون عضو یوفا اتخاذ شد.
به نوشته اسکای اسپرت، یوفا در بیانیهای اعلام کرد: «ما به اتفاق آرا و بدون هیچ ابهامی، پیشنهاد فیفا برای واگذاری بخشی از مالکیت جام جهانی و دیگر رقابتهای این نهاد به سرمایهگذاران خصوصی را رد میکنیم.»
در صورت اجرای این تصمیم، طرح اینفانتینو عملا با شکست روبهرو خواهد شد، زیرا بعید است سرمایهگذاران حاضر باشند در رقابتهایی بدون حضور تیمهای اروپایی سرمایهگذاری کنند.
«جام جهانی فروشی نیست»
یوفا در بیانیه خود اعلام کرد فدراسیونهای ملی با یک انتخاب اجباری روبهرو شدهاند؛ یا واگذاری غیرقابل بازگشت مهمترین رقابتهای فوتبال به سرمایهگذاران خصوصی را بپذیرند یا با پیامدهای آن روبهرو شوند.
در این بیانیه آمده است: «این یک تصمیم دموکراتیک نیست، بلکه حکمرانی از طریق ارعاب است؛ اقدامی که در شان نهادی نیست که مسئولیت پاسداری از فوتبال جهان را بر عهده دارد.»
یوفا تاکید کرد مخالفتش فقط به روند تصمیمگیری محدود نمیشود و هشدار داد که با ورود سرمایهگذاران خصوصی به مالکیت رقابتهای فیفا، منافع تجاری بر تصمیمهای ورزشی حاکم خواهد شد.
در ادامه بیانیه آمده است: «از آن لحظه، تصمیمها درباره تقویم مسابقات، فرمت رقابتها و آینده فوتبال، نه بر اساس منافع این ورزش، بلکه بر پایه منافع سهامداران گرفته خواهد شد.»
یوفا همچنین اعلام کرد: «این مدل هیچ جایگاهی در فوتبال جهان ندارد. آینده فوتبال نباید به انتظارات کسانی گره بخورد که وظیفه اصلیشان حداکثر کردن سود مالی است.»
این نهاد تاکید کرد: «جام جهانی یک کالای سرمایهگذاری نیست، بلکه یکی از بزرگترین میراثهای فوتبال است که طی نسلها با تلاش بازیکنان، تیمهای ملی و هواداران شکل گرفته است. هیچ بخشی از آن نباید به سرمایهگذاران خصوصی واگذار شود. جام جهانی فروشی نیست.»
یوفا همچنین روند تدوین این پیشنهاد را به شدت مورد انتقاد قرار داد و گفت چنین طرح مهمی بدون هیچگونه مشورت واقعی با نهادهای مسئول فوتبال تهیه و تا آستانه تصویب پیش برده شده است.
رقابتهایی که احتمالا تحریم میشوند
فیفا در یک سال آینده چندین رقابت مهم را برگزار خواهد کرد که در صورت اجرای تصمیم یوفا برای تحریم مسابقات این نهاد، ممکن است تحت تاثیر قرار گیرند:
- جام جهانی فوتبال زنان زیر ۲۰ سال: ۵ تا ۲۷ سپتامبر، لهستان
- جام جهانی فوتبال زنان زیر ۱۷ سال: ۱۷ اکتبر تا ۷ نوامبر، مراکش
- جام جهانی فوتبال مردان زیر ۱۷ سال: ۱۹ نوامبر تا ۱۳ دسامبر، قطر
- جام جهانی فوتبال زنان ۲۰۲۷: ۲۴ ژوئن تا ۲۵ ژوییه ۲۰۲۷، برزیل
نخستین رقابت مهم فیفا، جام جهانی فوتبال زنان زیر ۲۰ سال، تنها ۳۷ روز دیگر در لهستان آغاز خواهد شد. ۲۴ تیم در این مسابقات شرکت میکنند که ۶ تیم از آنها از اروپا هستند؛ لهستان، فرانسه، ایتالیا، انگلیس، پرتغال و اسپانیا.
یوفا موفق میشود؟
با وجود اتحاد اروپاییها، اینفانتینو میداند که آرای لازم را در اختیار دارد؛ زیرا آفریقا، بخش عمده آسیا، کشورهای کوچک اقیانوسیه و آمریکای جنوبی که تشنه جبران فاصله مالی با اروپا و میزبانی از بازیهای بیشتر در جام جهانی ۲۰۳۰ هستند، از او حمایت میکنند.
به نوشته اتلتیک، تنها راه متوقف کردن این روند، ائتلاف کشورهایی مانند بریتانیا، فرانسه و آلمان با باشگاهها، لیگها و اتحادیههای اروپایی است.
آنها باید به فیفا یادآوری کنند که ۶ تیم از ۸ تیم مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی اخیر، اروپایی بودند؛ ستارههایی که در اروپا رشد کردهاند و در همین قاره بازی میکنند.
حتی بیشتر بازیکنان مراکش و آرژانتین (دو تیم غیراروپایی دیگر این مرحله) نیز پرورشیافته آکادمیها و باشگاههای اروپایی هستند.
علاوه بر این، اروپا ۵ سهمیه از ۸ سهمیه مرحله نهایی جام جهانی زنان و جام جهانی باشگاهها را نیز به خود اختصاص داده است.
کارت بازی دیگر اروپا، ورود دولتهای ملی و کمیسیون اروپا است. سیاستمدارانی چون اندی برنهام، نخستوزیر بریتانیا، و مارینا فراری، وزیر ورزش فرانسه، علیه پیشنهادهای فیفا موضع گرفتهاند.
واکنش دیگر کنفدراسیونها چه خواهد بود؟
اقدام قاطع یوفا اکنون نگاهها را به دیگر کنفدراسیونهای عضو فیفا معطوف کرده است؛ کنفدراسیون فوتبال آفریقا (CAF)، کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC)، کونکاکاف (کنفدراسیون فوتبال آمریکای شمالی، مرکزی و کاراییب)، کنفدراسیون فوتبال اقیانوسیه (OFC) و کنفدراسیون فوتبال آمریکای جنوبی (CONMEBOL).
کنفدراسیون فوتبال آسیا و کونکاکاف پیشتر نگرانی عمیق خود را از نبود مشورت درباره این پیشنهاد اعلام کردهاند.
کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آفریقا نیز روز گذشته اعلام کرد هفته آینده برای بررسی این پیشنهاد تشکیل جلسه خواهد داد.
کنفدراسیون فوتبال آمریکای جنوبی و کنفدراسیون فوتبال اقیانوسیه تاکنون واکنش علنی به این موضوع نشان ندادهاند.
ارتباط خانواده کوشنر با طرح جنجالی جدید سرمایهگذاری فیفا
شاید جنجالیترین جنبه طرح جنجالی FIFA Forward Enterprises (FFE) که به دلایل مختلف با انتقادهای گسترده روبهرو شده است، حضور سرمایهگذاران خصوصی، بهویژه گروه سرمایهگذاری Thrive Eternal، باشد که به عنوان سرمایهگذار اصلی این طرح پیشنهاد شده است.
به نوشته سیانان، ریاست این شرکت سرمایهگذاری خصوصی را جاشوا کوشنر بر عهده دارد؛ برادر کوچکتر جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا.
هرچند هیچ ارتباط مستقیم یا اعلامشدهای میان این سرمایهگذاری و رییسجمهوری آمریکا گزارش نشده است، اما جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، روابط نزدیکی با ترامپ دارد. به همین دلیل، همزمان با موج انتقادها از این طرح، این ارتباط از نظر ظاهری و سیاسی نیز مورد توجه قرار گرفته است.
دیوان عالی کشور حکم اعدام بنیامین نقدی، ورزشکار ۲۶ ساله کیکبوکسینگ و مویتای و یکی از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ را تایید کرد. او پیشتر از سوی دادگاه انقلاب شیراز به اتهام «افساد فیالارض» به اعدام محکوم شده بود.
مصطفی نیلی، وکیل نقدی، پنجشنبه هشتم مرداد به سایت امتداد گفت شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور با رد درخواست فرجامخواهی، حکم اعدام موکلش را تایید کرده است.
به گفته نیلی، این حکم هفتم مرداد به وکلای پرونده ابلاغ شد و آنها بهزودی درخواست اعاده دادرسی خواهند داد.
او افزود با توجه به اینکه در جریان اتفاقی که به بازداشت نقدی منجر شد، آسیبی به کسی وارد نشده است، وکلا امیدوارند با پذیرش اعاده دادرسی، پرونده در شعبهای همعرض دوباره بررسی شود.
سازمان عفو بینالملل دوم مرداد از مقامهای جمهوری اسلامی خواست هرگونه برنامه برای اجرای حکم اعدام نقدی را که پس از محاکمهای بهشدت ناعادلانه صادر شده است، فورا متوقف کنند.
سازمان حقوق بشر برای ورزش نیز بهمن ۱۴۰۴ گزارش داده بود این ورزشکار اهل شیراز زیر شکنجه و فشار، وادار به اعتراف اجباری شده است.
نقدی شامگاه ۱۳ دی ۱۴۰۴ در شیراز، پس از «شعلهور کردن محتویات یک کپسول آتشنشانی» و حرکت به سمت ماموران جمهوری اسلامی، بازداشت شد.
اندکی پس از بازداشت او، رسانههای حکومتی در ایران ویدیویی منتشر کردند که آن را «اعترافات» نقدی خواندند.
نیلی گفت در ابتدا اتهام «شروع به قتل» به نقدی تفهیم شد، اما این اتهام بعدا به «محاربه» تغییر کرد.
این وکیل دادگستری افزود پس از پایان تحقیقات مقدماتی، برای نقدی به اتهامهای «محاربه»، «عضویت در گروههای برهمزننده امنیت کشور»، «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» کیفرخواست صادر شد.
در عین حال، درباره اتهامهای «ایراد صدمه جسمانی به ماموران» و «حمل سلاح سرد» برای او قرار منع تعقیب صادر شد.
به گفته نیلی، قضات شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز مجموعه اتهامهای مطرحشده علیه نقدی را مصداق «افساد فیالارض» تشخیص دادند و بر همین اساس، او را به اعدام محکوم کردند.
در یک سال گذشته و بهویژه پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و جنگهای ۱۲ و ۴۰ روزه، روند صدور، تایید و اجرای احکام اعدام علیه زندانیان سیاسی در ایران شتاب گرفته است.
در یکی از آخرین موارد، خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، پنجم مرداد ماه از اجرای در ملا عام حکم اعدام ابوالفضل سپاهیبادجانی و امیرحسین صفری حسینآبادی، دو نفر از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه سال گذشته در اصفهان، خبر داد.
اقدام جمهوری اسلامی در اجرای حکم اعدام این دو معترض در خیابانهای اصفهان، با واکنشهای گسترده شهروندان و کاربران شبکههای اجتماعی روبهرو شد.
بسیاری این اقدام حکومت را «وحشیانه» و «جنایتی علیه بشریت» خواندند و از آن ابراز انزجار کردند.
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۵۰ زندانی سیاسی را اعدام کرده و برای دهها تن دیگر نیز با اتهامات سیاسی، حکم اعدام صادر کرده است.