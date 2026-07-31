دولت مصر پنج‌شنبه اعلام کرد بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد یک پهپاد ناشناس روز چهارشنبه باعث آتش‌سوزی در دو کشتی در بندر دمیاط شده است. این بندر در نزدیکی کانال سوئز قرار دارد؛ آبراهی که دریای مدیترانه را به دریای سرخ متصل می‌کند.

دولت مصر گفت هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.

در حالی که اغلب گمانه‌زنی‌ها جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی آن را مسئول این حمله قلمداد می‌کنند، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس مصر را «دوست و شریک مهم» جمهوری اسلامی در منطقه خواند و گفت امنیت مصر برای تهران از اهمیت بالایی برخوردار است.

او افزود همه کشورهای منطقه باید در برابر آنچه «توطئه‌ها و عملیات‌های پرچم دروغین اسرائیل» با هدف برهم زدن صلح منطقه‌ای خواند، هوشیار باشند.

عراقچی همچنین مدعی شد این تهدید آشکار، مشترک و ناشی از نگرانی اسرائیل از همبستگی کشورهای مسلمان است.

منابع تجاری آگاه از این حادثه گفتند پهپاد به کشتی ذخیره‌سازی گاز «انرگوس وینتر» که مالکیت آن آمریکایی است، برخورد کرد و آتش ناشی از آن به کشتی دوم سرایت کرد.

در طول شب، ارتش آمریکا اعلام کرد پس از آنکه تهران به نیروهای آمریکایی در منطقه حمله کرد، مراکز فرماندهی نظامی سپاه پاسداران و تاسیسات پهپادی جمهوری اسلامی را در چند استان هدف قرار داده است.

پایگاه‌های آمریکا در اردن در روزهای اخیر به اهداف اصلی جمهوری اسلامی تبدیل شده‌اند. نیروهای مسلح اردن نیز صبح پنج‌شنبه اعلام کردند پنج موشک را که از خاک ایران شلیک شده بودند، رهگیری کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری نیمه‌رسمی تسنیم، سپاه همچنین تجهیزات و مواضع آمریکا در پایگاه هوایی علی‌السالم در کویت را هدف قرار داد.

وزارت دفاع کویت اعلام کرد یک حمله ایران به ساختمانی متعلق به یک شرکت چینی در شمال کویت اصابت کرد که در نتیجه آن یک کارگر کشته شد و خسارات قابل توجهی وارد آمد.

به‌نوشته رویترز تازه‌ترین حملات در عربستان، عراق و مصر خطر کشیده شدن کشورهای بیشتری از خاورمیانه به جنگ را افزایش داده است؛ آن هم پس از آنکه حوثی‌ها هفته گذشته محاصره دریایی عربستان سعودی را اعلام کردند و مسیر جایگزین دریای سرخ برای صادرات نفت این کشور به آسیا را تهدید کردند.

حملات حوثی‌ها به کشتی‌ها باعث شد بازار بیمه دریایی لندن مناطق «پرخطر» در دریای سرخ را گسترش دهد و بخش بیشتری از سواحل مجاور بنادر عربستان سعودی را دربرگیرد.

افزایش نگرانی‌ها درباره امنیت انرژی و کانال سوئز

خبرگزاری رویترز در گزارش تحلیلی دیگری نوشت حمله پهپادی که به دو نفت‌کش حامل فرآورده‌های نفتی در آب‌های مصر آسیب رساند، بار دیگر نگرانی‌ها درباره امنیت انرژی در اطراف کانال سوئز و خط لوله مرتبط با آن را افزایش داده است؛ مسیری حیاتی که از زمان آغاز جنگ ایران، به یکی از مهم‌ترین مسیرهای صادرات نفت عربستان سعودی تبدیل شده است.

در حالی که جمهوری اسلامی و متحدان حوثی آن به نفت‌کش‌های عبوری از تنگه هرمز و باب‌المندب حمله کرده‌اند، کانال سوئز مصر و خط لوله سومد (SUMED) همچنان مسیرهای امنی برای انتقال محموله‌های انرژی عربستان از دریای سرخ به سمت شمال محسوب می‌شوند.

به‌نوشته رویترز با وجود اینکه هیچ گروهی مسئولیت حمله روز چهارشنبه به دو نفت‌کش در بندر دمیاط در شمال مصر را بر عهده نگرفته و هیچ تهدید علنی علیه کانال سوئز مطرح نشده، خطر بالقوه برای این گذرگاه راهبردی نگرانی‌های بازار را افزایش داده است.

سائول کاوونیک، رییس بخش تحقیقات انرژی شرکت مشاوره ام‌اس‌تی مارکی (MST Marquee)، به این خبرگزاری گفت: «عبور از دریای سرخ، حتی از طریق مسیر طولانی‌تر مدیترانه، ممکن است در معرض خطر قرار گیرد؛ موضوعی که تا پنج میلیون بشکه در روز از عرضه نفت را که در حال حاضر می‌تواند از تنگه هرمز عبور نکند، تهدید می‌کند.»

در حال حاضر تقریبا هیچ نفت‌کشی از تنگه هرمز عبور نمی‌کند؛ گذرگاهی که پیش از این حدود یک‌پنجم عرضه جهانی نفت و گاز طبیعی مایع از آن عبور می‌کرد.

عربستان سعودی پس از آغاز جنگ، بخش عمده صادرات نفت خود را به دریای سرخ و پایانه ینبع منتقل کرد، اما تهدیدها و حملات حوثی‌ها از هفته گذشته باعث شده بسیاری از نفت‌کش‌ها دیگر از آن مسیر استفاده نکنند.

بر اساس داده‌های شرکت اطلاعات بازار کپلر، حجم فزاینده‌ای از نفت عربستان، همراه با سایر محموله‌های دریایی، اکنون از دریای سرخ به سمت شمال و کانال سوئز و خط لوله سومد هدایت می‌شود.

برای مشتریان آسیایی، این به معنای سفری بسیار طولانی‌تر از مسیر دور زدن قاره آفریقا به جای عبور از خلیج عدن است.

حجم نفت خام منتقل‌شده از طریق خط لوله سومد، که دریای سرخ را به بندر سیدی کریر در ساحل مدیترانه متصل می‌کند، از ۱۹٫۵۲ میلیون بشکه در ماه آوریل به ۲۸٫۷۹ میلیون بشکه در ماه ژوئیه افزایش یافته است. این رشد پس از آن رخ داد که حوثی‌ها در ۲۰ ژوییه تهدید کردند مانع خروج نفت عربستان از باب‌المندب خواهند شد.

داده‌های سامانه رهگیری کشتی مارین ترافیک (MarineTraffic) نشان می‌دهد که روز پنجشنبه حدود ۳۰ کشتی در لنگرگاه بندر سعید، در ورودی مدیترانه‌ای کانال سوئز، تجمع کرده بودند؛ در حالی که اوایل هفته این تعداد حدود ۲۰ کشتی بود.

جورج موریس از شرکت تحلیل انرژی ورتکسا (Vortexa) به رویترز گفت: «افزایش محسوسی در تعداد نفت‌کش‌های حامل نفت خام و میعانات گازی که پس از بارگیری در دریای سرخ به سمت شمال حرکت می‌کنند، مشاهده کرده‌ایم.»

او علت این تغییر را تهدیدهای حوثی‌ها دانست.

با این حال، نفت خام همچنان از باب‌المندب به سمت جنوب نیز جریان دارد، هرچند حجم آن نسبت به ابتدای ماه تقریبا نصف شده است.

بر اساس داده‌های کپلر، اکنون تنها ۴۳ درصد از محموله‌های بارگیری‌شده در ینبع به سمت جنوب حرکت می‌کنند، در حالی که این رقم در ماه ژوئن ۸۱ درصد بود.

اگرچه بسیاری از نفت‌کش‌ها از عبور از باب‌المندب خودداری می‌کنند، برخی از آنها، از جمله کشتی‌های چینی، مجوز عبور از سوی حوثی‌ها را دریافت کرده‌اند.

موریس همچنین گفت شمار فزاینده‌ای از نفت‌کش‌ها دستگاه‌های ردیاب موقعیت خود را خاموش می‌کنند.

با وجود این حمله، قیمت نفت پنج‌شنبه کاهش یافت؛ زیرا معامله‌گران به مذاکرات جمهوری اسلامی و عمان درباره تنگه هرمز واکنش نشان دادند.

مسیر طولانی و نامطمئن برای رساندن نفت به بازار

جمهوری اسلامی تهدید کرده است که تمام صادرات انرژی خاورمیانه را متوقف خواهد کرد. تهران اعلام کرده تا زمانی که آمریکا نفت‌کش‌های متعلق به جمهوری اسلامی را محاصره کند، نباید هیچ نفتی از منطقه صادر شود.

حوثی‌ها نیز محاصره تمام کشتی‌رانی عربستان را اعلام کرده‌اند؛ اقدامی که ممکن است شامل هر شناوری شود که قصد انتقال نفت خام از پایانه ینبع به دریای مدیترانه را داشته باشد.

جمهوری اسلامی و حوثی‌ها همچنین نشان داده‌اند که منطقه کانال سوئز در برد پهپادها و موشک‌های آنها قرار دارد؛ همان‌گونه که بارها موشک و پهپاد به سمت اسرائیل شلیک کرده‌اند، هرچند فاصله زیاد احتمال رهگیری آنها را افزایش می‌دهد.

مارتین سینیور، رییس بخش قیمت‌گذاری گاز مایع طبیعی در موسسه آرگوس (Argus)، به رویترز گفت همین موضوع می‌تواند باعث افزایش نرخ بیمه کشتی‌ها شود.

او افزود: «شرکت‌های بیمه ممکن است با توجه به حمله در مصر و افزایش خطر برای کشتیرانی و زیرساخت‌های انرژی منطقه، حق بیمه جنگی اضافی بیشتری برای عبور از کانال سوئز مطالبه کنند.»

با این حال، او تاکید کرد که جمهوری اسلامی تاکنون تهدید مشخصی علیه کانال سوئز مطرح نکرده است.

یک منبع امنیت دریایی نیز گفت شرکت‌های کشتی‌رانی از هم‌اکنون در حال بازنگری در تدابیر امنیتی خود برای کشتی‌های مستقر در بنادر مدیترانه‌ای مصر در نزدیکی کانال سوئز هستند.

در داخل مصر، این حمله لزوما به‌عنوان نشانه‌ای از تهدید مستقیم کانال سوئز تلقی نمی‌شود.

وائل قدور، عضو پیشین هیات‌مدیره سازمان کانال سوئز، گفت: «کانال به‌شدت محافظت می‌شود و به‌صورت شبانه‌روزی تحت تدابیر امنیتی قرار دارد.»

حتی پیش از این حمله نیز نفت خاورمیانه برای رسیدن به بازارهای جهانی ناچار بود مسیرهایی طولانی‌تر، پیچیده‌تر و پرهزینه‌تر را طی کند.

جورج موریس گفت: «محموله‌های نفتی ینبع در ماه ژوئن حدود ۱۵ درصد واردات دریایی نفت خام و میعانات آسیا را تشکیل می‌دادند. بنابراین هرگونه اختلال طولانی‌مدت پیامدهای مهمی برای پالایشگاه‌های آسیایی خواهد داشت؛ زیرا انتقال نفت از مسیر سوئز به جای باب‌المندب، زمان سفر به شمال شرق آسیا را بیش از دو برابر می‌کند و ورود محموله‌ها را حدود یک ماه به تاخیر می‌اندازد.»

انتقال حجم بالای نفت از طریق کانال سوئز از جنبه‌ای دیگر نیز دشوار است.

ابرنفت‌کش‌ها به دلیل آبخور بسیار عمیق، نمی‌توانند با بار کامل از کانال سوئز عبور کنند و ناچارند بخشی از نفت خود را از طریق خط لوله سومد تخلیه و سپس در مدیترانه دوباره بارگیری کنند.

با این حال، هنوز امکان افزایش انتقال نفت از طریق سوئز و سومد وجود دارد.

هفته گذشته روزانه ۱٫۴ میلیون بشکه نفت از بندر سیدی کریر صادر شد؛ در حالی که رکورد تاریخی هفتگی این بندر ۲٫۱ میلیون بشکه در روز و ظرفیت خط لوله سومد ۲٫۵ میلیون بشکه در روز است.

موریس گفت احتمالا حدود ۱۰ ابرنفت‌کش در هفته‌های آینده در سیدی کریر بارگیری خواهند کرد که عمدتا مقصد آنها پالایشگاه‌های آسیایی است.

این ظرفیت، همراه با چشم‌انداز نامطمئن تردد در تنگه هرمز و باب‌المندب، نشان می‌دهد چرا کانال سوئز در بحران کنونی چنین اهمیت حیاتی پیدا کرده و چرا هرگونه تهدید علیه فعالیت آن می‌تواند پیامدهای سنگینی برای بازار داشته باشد.

کوری رنسلم، مدیرعامل شرکت امنیت دریایی دریاد گلوبال (Dryad Global)، به رویترز گفت: «هرگونه حمله در منطقه کانال سوئز، حق بیمه جنگی را به‌طور چشمگیری افزایش خواهد داد و ارزیابی امنیتی کل منطقه را دگرگون می‌کند.»

متیو رایت، تحلیلگر ارشد حمل‌ونقل دریایی در کپلر، نیز گفت: «اختلال در کانال سوئز تقریبا بلافاصله بر قیمت‌ها اثر خواهد گذاشت. فشارهای تورمی ناشی از طولانی‌تر شدن مسیرها و افزایش هزینه حمل‌ونقل، تقریبا فورا به مصرف‌کنندگان منتقل خواهد شد.»