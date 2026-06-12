رسانه‌های حکومتی ایران از جمله تسنیم و رسانه صدا و سیما گزارش دادند که گروه هکری «حنظله» که به جمهوری اسلامی نسبت داده می‌شود، مدعی شده به سامانه‌های زیرساختی آب در ایالت کالیفرنیا نفوذ کرده است.

بنا به این گزارشها، این گروه اعلام کرده اقدام خود را در واکنش به آنچه «حمله آمریکا به غیرنظامیان و تاسیسات آبی ایران» خوانده، انجام داده است.

تاکنون مقام‌های آمریکایی یا نهادهای مسئول در کالیفرنیا این ادعا را تایید نکرده‌اند و جزئیاتی درباره میزان خسارت یا اختلال احتمالی منتشر نشده است.

در ماه‌های اخیر نهادهای امنیت سایبری آمریکا نسبت به تهدیدهای سایبری علیه زیرساخت‌های حیاتی، از جمله سامانه‌های آب، از سوی گروه‌های وابسته یا نزدیک به حکومت ایران هشدار داده بودند.