تلگراف جمعه ۹ مرداد نوشت آمریکا و اسرائیل این پیشنهاد را در کنار چند گزینه دیگر، «پس از ناکامی ماه‌ها حمله و یک کارزار طولانی در وادار کردن جمهوری اسلامی به عقب‌نشینی»، بررسی می‌کنند.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در دیدار ششم مرداد خود در دفتر بیضی کاخ سفید درباره افزایش فشار بر حکومت ایران «از طریق ابزارهای نظامی و غیرنظامی» گفت‌وگو کردند.

هم‌زمان، تقابل جمهوری اسلامی و آمریکا بر سر کنترل تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز ادامه دارد.

روابط عمومی سپاه پاسداران نهم مرداد اعلام کرد دو نفتکش «متخلف» را در تنگه هرمز هدف قرار داده و پس از این حمله، چهار نفتکش دیگر به‌سرعت تغییر مسیر داده و بازگشته‌اند.

سپاه پاسداران افزود تنگه هرمز بسته است و عبور از آن تنها با هماهنگی این نهاد امکان‌پذیر است.

فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، هشتم مرداد در واکنش به گزارش رسانه‌های حکومتی جمهوری اسلامی درباره عبور یک نفتکش از محاصره آمریکا نوشت که بیش از ۲۰ ناو جنگی، صدها هواپیما و هزاران نیروی نظامی آمریکا همچنان به اجرای کامل این محاصره ادامه می‌دهند.

بر اساس گزارش تلگراف، اجرای طرح محاصره زمینی مستلزم آن است که آمریکا و اسرائیل همسایگان ایران و شرکای منطقه‌ای خود را برای محدود کردن یا بستن گذرگاه‌های مرزی تحت فشار قرار دهند تا جریان صادرات و واردات ایران محدود شود.

یک مقام ارشد اسرائیلی به تلگراف گفت: «اگر فقط مسیرهای زمینی را ببندید چه می‌شود؟ فرض کنید ایران نتواند چیزی وارد کند و نتواند چیزی از کشور خارج کند. هر اتفاقی ممکن است رخ دهد.»

این مقام با این اظهارات به یکی از گزینه‌هایی اشاره کرد که آمریکا و اسرائیل درباره آن گفت‌وگو کرده‌اند.

محاصره زمینی تقریبا غیرممکن است

شان مک‌فارلند، افسر بازنشسته ارتش آمریکا، به تلگراف گفت اگرچه اجرای محاصره زمینی «تقریبا غیرممکن» است، محروم کردن ایران از تجارت خارجی، این کشور را از نظر اقتصادی منزوی می‌کند و این همان راهی است که می‌تواند جمهوری اسلامی را به زانو درآورد.

او افزود رویکرد اقتصادی باید با اقدامات نظامی همراه باشد و با توجه به مرزهای گسترده ایران و همسویی عراق با جمهوری اسلامی، جلوگیری کامل از ورود هرگونه کمک به ایران، «بسیار دشوار» خواهد بود.

تلگراف نوشت این طرح می‌تواند شامل بستن یا محدود کردن گذرگاه‌های مهمی مانند اینچه‌برون و سرخس در مرز ترکمنستان شود.

ایران با عراق، ترکیه، پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، ارمنستان و جمهوری آذربایجان مرز زمینی دارد و اجرای این طرح به همکاری این کشورها نیاز دارد؛ کشورهایی که بسیاری از آن‌ها متحد آمریکا و اسرائیل نیستند.

به نوشته این روزنامه، واشینگتن ممکن است پاکستان و عراق را گزینه‌های آسان‌تری برای جلب همکاری بداند، اما هر کشوری که با این طرح همراه شود، با پیامدهای اقتصادی و خطر حملات تلافی‌جویانه جمهوری اسلامی روبه‌رو خواهد شد.

محدود کردن بازسازی توان نظامی جمهوری اسلامی

تلگراف افزود بستن بنادر یا گذرگاه‌های اصلی می‌تواند توان جمهوری اسلامی را برای بازسازی توان نظامی خود نیز محدود کند.

به نوشته این روزنامه، تهران بر اساس توافقی جدید با پکن در انتظار دریافت محموله‌ای شامل صدها پرتابگر راکت از چین است.

این قرارداد ۷۰ میلیون دلاری همچنین سامانه‌های پدافند هوایی قابل حمل را نیز در بر می‌گیرد.

تجهیزاتی از این دست معمولا از طریق بندرعباس و چابهار وارد ایران می‌شوند.

به گفته یک منبع آگاه، ترامپ معتقد است راهبرد او برای بازگشایی تنگه هرمز به بن‌بست رسیده و به همین دلیل گزینه‌های مختلفی را برای افزایش فشار و وادار کردن جمهوری اسلامی به بازگشت به میز مذاکره بررسی می‌کند.

به نوشته تلگراف، محاصره زمینی با راهبرد «فشار حداکثری» ترامپ همخوانی دارد.

این روزنامه همچنین نوشت احتمال دارد آمریکا و اسرائیل موضوع محاصره زمینی را عمدا به‌عنوان یک عملیات فریب مطرح کرده باشند تا توجه تهران را از اقدام بعدی خود منحرف کنند.

بر اساس این گزارش، ارزیابی‌های اطلاعاتی نشان می‌دهد رهبران جمهوری اسلامی میان دو دیدگاه تقسیم شده‌اند: گروهی به‌شدت نگران فروپاشی اقتصادی هستند و گروهی دیگر معتقدند جنگ باید ادامه یابد.

یک مقام اسرائیلی گفت ایران با کمبود شدید گاز روبه‌روست و در جایگاه‌هایی که گازوئیل آن‌ها تمام شده، صف‌های طولانی تشکیل شده است.

سه گزینه ترامپ و نتانیاهو برای ادامه درگیری

تلگراف به نقل از یک مقام اسرائیلی گزارش داد ترامپ و نتانیاهو در دیدار اخیر خود سه گزینه را برای ادامه درگیری بررسی کردند: رسیدن به توافق، ادامه محاصره دریایی و ازسرگیری حملات نظامی.

به گفته این مقام، نتانیاهو از هیچ یک از این گزینه‌ها به‌طور مشخص حمایت نکرد.

این گزارش در حالی منتشر شده است که آمریکا شامگاه هفتم مرداد در واکنش به حملات جمهوری اسلامی به پایگاه‌هایش در اردن، موج سنگینی از حملات علیه ایران انجام داد.

تلگراف نوشت ازسرگیری درگیری‌ها پس از پنج روز آرامش ، در پی حمله «غافلگیرکننده» جمهوری اسلامی به پایگاه‌های آمریکا در اردن در شامگاه ششم مرداد رخ داد.

یک مقام کاخ سفید نیز به تلگراف گفت ترامپ «همه گزینه‌ها» را در اختیار دارد.