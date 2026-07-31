ای‌اف‌سی تاکید کرد طرحی که به احتمال تحریم جام جهانی منجر شده، «به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند اجماع عمومی و یکپارچگی لازم را جلب کند» و باید دوباره بررسی شود.

این کنفدراسیون بحران کنونی را نشانه ضعف‌های بنیادی در فرآیندهای تصمیم‌گیری فیفا دانست و اعلام کرد تصمیم‌هایی با چنین ابعاد تجاری نباید به گونه‌ای اتخاذ شوند که «کنفدراسیون‌ها، فدراسیون‌های عضو و حتی شورای فیفا احساس کنند کنار گذاشته شده‌اند.»

ای‌اف‌سی همچنین با اشاره به اینکه «دموکراسی واقعی صرفا با حق رای سنجیده نمی‌شود، بلکه از حکمرانی شفاف و مشورت به‌موقع آغاز می‌شود»، خواستار اصلاحات فوری در ساختار مدیریتی فیفا و حفظ یکپارچگی جام جهانی شد.

در مقابل، فیفا در واکنش به موج مخالفت‌ها و تهدید به تحریم اعلام کرد قصدی برای عقب‌نشینی از این طرح ندارد و با تاکید بر اینکه «هیچ‌کس در حال فروش فوتبال نیست»، بر موضع خود پافشاری کرد.

این بحران پس از آن ابعاد تازه‌ای یافت که اعضای یوفا در نشستی اضطراری، احتمال تحریم مسابقات فیفا، از جمله جام جهانی، را مطرح کردند. یوفا، کونکاکاف و ای‌اف‌سی همگی از نادیده گرفته شدن نقش کنفدراسیون‌ها در این فرآیند به‌شدت انتقاد کرده‌اند.

این تقابل، فشارها بر جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، را افزایش داده است. او از حامیان اصلی این طرح است؛ طرحی که به گفته فیفا، با واگذاری بخشی از سهام تجاری به بخش خصوصی، با هدف تامین منابع مالی بیشتر برای فدراسیون‌های عضو ارائه شده است.