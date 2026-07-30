بر اساس گزارش پنج‌شنبه هشتم مرداد خبرگزاری رویترز، دو روز پس از زمین‌لرزه استان کوماموتو، بسیاری از حدود ۵۸ هزار خانوار شهر بندری یاتسوشیرو همچنان به آب لوله‌کشی یا برق دسترسی ندارند. خانه‌هایی در این شهر فروریخته‌اند، خیابان‌ها شکاف برداشته‌اند و شبکه اصلی انتقال آب به‌شدت آسیب دیده است.

آکیو ماتسوشیتا، یکی از مسئولان عملیات امدادی، به رویترز گفت هنوز مشخص نیست تعمیر شبکه آب چند روز، چند هفته یا حتی چند ماه طول خواهد کشید.

به گفته او، کمبود آب در گرمای تابستان به یکی از دشوارترین مشکلات شهر تبدیل شده است.

شمار قربانیان افزایش یافت

دولت استانی کوماموتو شمار رسمی کشته‌شدگان را ۱۷ نفر اعلام کرده است.

بیشتر قربانیان در کارخانه کاغذسازی «نیپون پیپر اینداستریز» که دچار آسیب سازه‌ای شده و یک مرکز خرید متعلق به شرکت «آئون» جان باختند.

مقام‌ها احتمال می‌دهند انفجار گاز در مرکز خرید رخ داده باشد.

شش نفر دیگر نیز در وضعیت ایست قلبی‌-ریوی قرار دارند؛ اصطلاحی که مقام‌های ژاپنی معمولا پیش از تایید رسمی مرگ به کار می‌برند.

با احتساب مواردی که ارتباط آن‌ها با زلزله در دست بررسی است، شمار احتمالی قربانیان به ۳۰ نفر می‌رسد.

وب‌سایت خبری ویتنامی «کنه۱۴» گزارش داد یک کارگر کارخانه ویتنامی نیز در میان قربانیان است.

به نوشته این رسانه، او تازه ازدواج کرده بوده و همسر و فرزند هفت‌ماهه‌اش در ویتنام زندگی می‌کنند.

سهم هر ساکن، پنج لیتر آب

مقام‌های کوماموتو هشدار داده‌اند دمای هوا ممکن است در آخر هفته به نزدیکی ۴۰ درجه برسد و خطر گرمازدگی را افزایش دهد.

نیروهای دفاع از خود ژاپن برای کاهش این خطر در حال نصب حدود ۳۰۰ دستگاه تهویه مطبوع در مراکز اسکان و نقاط کلیدی استان هستند.

ارتش ژاپن همچنین با تانکر به مدارس و مراکز اجتماعی یاتسوشیرو آب می‌رساند.

سهم روزانه هر ساکن پنج لیتر تعیین شده است. به گفته ساکنان، فروشگاه‌های محدودی که باز مانده‌اند مملو از جمعیت‌اند و مقابل پمپ‌بنزین‌ها صف‌های طولانی تشکیل شده است.

ماساهیرو میاموتو، یکی از ساکنان یاتسوشیرو، به رویترز گفت خانه‌اش پابرجا مانده، اما خانه همسایه فروریخته است.

او شدت لرزش را بی‌سابقه توصیف کرد و گفت احساس می‌کرد بدنش بی‌وزن شده و به هوا پرتاب شده است.

تولید خودرو و تراشه متوقف شد

زمین‌لرزه به فعالیت کارخانه‌های منطقه کیوشو، یکی از قطب‌های تولید خودرو و نیمه‌هادی ژاپن، نیز آسیب زده است.

به گزارش رویترز، تویوتا، هوندا، نیسان، آیسین و سونی، بخشی از تولید خود را متوقف کرده‌اند. شرکت تایوانی تی‌اس‌ام‌سی نیز کارکنانش را تخلیه و فعالیت را برای بررسی خسارت‌ها، به‌طور موقت تعلیق کرد.

مینورو کیهارا، دبیر کابینه ژاپن، گفت هنوز نمی‌توان خسارت اقتصادی را برآورد کرد.

به گفته او، دولت در کنار بازسازی بنادر و زیرساخت‌های حیاتی، پیامدهای زلزله بر زنجیره تامین صنایع خودرو و نیمه‌هادی را زیر نظر دارد.

استان کوماموتو در آوریل ۲۰۱۶ نیز شاهد دو زمین‌لرزه قدرتمند بود که بیش از ۲۶۰ نفر را کشت و هزاران خانه را ویران کرد.