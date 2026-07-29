در ایران نیز طی سال‌های اخیر، بارها چنین هم‌زمانی‌هایی رخ داده است. این رویدادها نارضایتی را از میان نبرده‌اند، اما پرسشی مهم را پیش روی تحلیلگران گذاشته‌اند: در عصر اقتصاد توجه، تغییر اولویت افکار عمومی تا چه اندازه می‌تواند بر مسیر بحران‌های سیاسی اثر بگذارد؟

وقتی دستور کار جامعه عوض می‌شود

در تحلیل تحولات سیاسی ایران، معمولا سه عامل بیش از همه مورد توجه قرار می‌گیرد؛ سرکوب، انسجام نهادهای امنیتی و ضعف سازماندهی مخالفان.

این عوامل بی‌تردید نقش مهمی در بقای جمهوری اسلامی داشته‌اند، اما تصویر را به‌تنهایی کامل نمی‌کنند.

هر جنبش اجتماعی، علاوه بر نارضایتی، به ظرفیت بسیج، استمرار کنش جمعی و حفظ توجه افکار عمومی نیاز دارد. اگر یکی از این عناصر تضعیف شود، توان یک جنبش نیز کاهش می‌یابد؛ حتی اگر علت آن، رویدادی خارج از عرصه سیاست باشد.

در جهان امروز، رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و تولیدکنندگان محتوا بیش از هر زمان دیگری برای تصاحب زمان و تمرکز مخاطبان رقابت می‌کنند.

به همین دلیل، کاهش توجه عمومی الزاما به معنای کاهش اهمیت یک بحران نیست؛ بلکه گاهی فقط نشان می‌دهد موضوع دیگری، سهم بیشتری از گفت‌وگوی عمومی را به خود اختصاص داده است.

پژوهشگران ارتباطات این پدیده را با مفاهیمی مانند «اقتصاد توجه» و «چرخه توجه» به مسائل توضیح می‌دهند؛ فرایندی که در آن، حتی مهم‌ترین بحران‌های سیاسی نیز دیر یا زود با موضوعات و رویدادهای تازه برای جلب توجه افکار عمومی رقابت می‌کنند.

اعتراضات خونین آبان ۱۳۹۸ نمونه‌ای روشن از این وضعیت بود. چند ماه بعد، همه‌گیری کرونا معادلات را تغییر داد.

قرنطینه، ممنوعیت تجمع، تعطیلی دانشگاه‌ها و تمرکز جامعه بر بحران سلامت، امکان استمرار بسیاری از اشکال کنش خیابانی را محدود کرد.

نارضایتی از میان نرفت، اما اولویت افکار عمومی تغییر کرد. از منظر جامعه‌شناسی سیاسی، کرونا را می‌توان وقفه‌ای ناخواسته در چرخه بسیج اجتماعی دانست؛ وقفه‌ای که مسیر اعتراضات را دگرگون کرد، بی‌آنکه علت‌های شکل‌گیری آنها را از میان ببرد.

برنامه‌هایی که جام و خنده تعارف می‌کردند

سال‌ها بعد، جامعه ایران بار دیگر با دوره‌ای از بحران‌های پی‌درپی روبه‌رو شد. وقایع خونین دی‌ماه و سپس جنگ، حجم سنگینی از اضطراب، نااطمینانی و فشار روانی را بر جامعه تحمیل کرد.

روان‌شناسان این وضعیت را با مفاهیمی مانند آسیب جمعی، فرسودگی ناشی از بحران و اضافه‌بار شناختی توضیح می‌دهند؛ شرایطی که در آن، جامعه همچنان نسبت به مسائل سیاسی حساس است، اما توان دنبال کردن مداوم اخبار تلخ را به‌تدریج از دست می‌دهد.

در چنین فضایی، آغاز جام جهانی فقط شروع یک رقابت ورزشی نبود. هم‌زمان، فضای رسانه‌ای فارسی‌زبان با موجی از ویژه‌برنامه‌های فوتبالی، برنامه‌های طنز، گفت‌وگوهای زنده، پادکست‌ها، واکنش به مسابقات و محتوای سرگرم‌کننده در یوتیوب، شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های ورزشی و پلتفرم‌های نمایش خانگی روبه‌رو شد.

برای چند هفته، فوتبال به یکی از مهم‌ترین موضوعات گفت‌وگوی عمومی تبدیل شد.

بسیاری از این برنامه‌ها با اشاره‌ای کوتاه به روزهای سخت یا شرایط کشور آغاز می‌شدند، اما محور اصلی آنها فوتبال، شوخی، رقابت و سرگرمی بود.

از دل این هم‌زمانی، یک پرسش تحلیلی شکل می‌گیرد: هنگامی که میلیون‌ها نفر بخش قابل توجهی از زمان و توجه خود را صرف یک رویداد جهانی می‌کنند، چه سهمی برای موضوعاتی باقی می‌ماند که تنها چند هفته پیش در مرکز توجه افکار عمومی قرار داشتند؟

طنز نیز در چنین شرایطی صرفا وسیله‌ای برای خندیدن نیست. در روان‌شناسی اجتماعی، طنز یکی از شناخته‌شده‌ترین راه‌های کاهش فشار روانی و کنار آمدن با اضطراب جمعی است.

از این منظر، استقبال گسترده از برنامه‌های طنز و سرگرمی پس از دوره‌های طولانی بحران، می‌تواند واکنشی طبیعی به فرسودگی روانی جامعه باشد.

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مدیریت افکار عمومی؛ میان سیاست و سرگرمی

جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته بارها از رسانه، محصولات فرهنگی و سرگرمی برای اثرگذاری بر افکار عمومی استفاده کرده است؛ از مجموعه‌های تلویزیونی و مستندهای سفارشی گرفته تا تولیدات مناسبتی و کارزارهای تبلیغاتی.

همین سابقه باعث شده است که هرگاه موجی از محتوای سرگرمی با یک بحران سیاسی هم‌زمان می‌شود، این پرسش نیز مطرح شود که چه میزان از این تغییر در دستور کار عمومی، حاصل روند طبیعی بازار رسانه و چه میزان نتیجه سیاست‌گذاری آگاهانه است.

پاسخ به این پرسش، نیازمند بررسی هر مصداق بر پایه شواهد است و نمی‌توان همه تولیدات رسانه‌ای را در یک دسته قرار داد.

با این حال، یک واقعیت کمتر محل تردید است: موج‌های بزرگ رسانه‌ای، صرف‌نظر از منشا آنها، بر توزیع توجه افکار عمومی اثر می‌گذارند.

اگر چنین موجی هم‌زمان با راهبردهای رسانه‌ای حکومت حرکت کند، می‌تواند سهم بحران‌های سیاسی را در گفت‌وگوی عمومی کاهش دهد؛ حتی اگر همه تولیدکنندگان محتوا هدف یا انگیزه مشترکی نداشته باشند.

در عصر اقتصاد توجه، رقابت سیاسی دیگر تنها بر سر قدرت یا روایت نیست؛ رقابتی است بر سر زمان، تمرکز و ذهن مخاطب.

هر رویدادی که بتواند حتی برای مدتی کوتاه، سهم بیشتری از توجه افکار عمومی را به خود اختصاص دهد، ناگزیر بر اولویت‌های جامعه نیز اثر می‌گذارد.

این به معنای تغییر باورها یا از میان رفتن مطالبات نیست، بلکه نشان می‌دهد جابه‌جایی توجه می‌تواند بر نحوه تجربه، پیگیری و تداوم بحران‌های سیاسی اثر بگذارد.

شاید به همین دلیل، پرسش اصلی امروز دیگر این نباشد که مردم به چه چیزی می‌اندیشند؛ بلکه این باشد که چه چیزی فرصت اندیشیدن را از موضوعات دیگر می‌گیرد.

در عصر رقابت بی‌وقفه روایت‌ها، آنچه افکار عمومی را شکل می‌دهد، تنها محتوای یک پیام نیست؛ بلکه موضوعی است که بیشترین سهم را از زمان، ذهن و گفت‌وگوی جامعه به خود اختصاص می‌دهد.

شاید پاسخ به همین پرسش، یکی از مهم‌ترین کلیدهای فهم سیاست در ایران امروز باشد.