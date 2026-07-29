کیوان عزیزی، یکی از وکلای مرادی به وب‌سایت «امتداد» گفت موکلش که سه سال است در بازداشت به سر می‌برد و به بیماری روده و دیسک شدید گردن مبتلاست، با وجود تجویز پزشک متخصص و پزشک معتمد زندان، طی بیش از ۹ ماه گذشته به مراکز درمانی خارج از زندان اعزام نشده است.

به گفته عزیزی، مرادی که در جریان مبارزه با داعش زخمی شده، همچنان از عوارض آن آسیب‌ها رنج می‌برد.

عزیزی با اشاره به مقررات مربوط به حقوق زندانیان گفت در مواردی که امکانات درمانی مورد نیاز در زندان وجود ندارد، اعزام زندانی به مراکز درمانی خارج از زندان از حقوق قانونی او به شمار می‌رود.

در سال‌های گذشته، گزارش‌های متعددی از محرومیت زندانیان در ایران از خدمات پزشکی منتشر شده است . شماری از زندانیان نیز در پی شکنجه، فشار یا عدم رسیدگی درمانی جان باخته‌اند، بی‌آنکه جمهوری اسلامی مسوولیتی در قبال مرگ آنان بپذیرد .

امیر سجادی، دیگر وکیل وریشه مرادی، نیز با تایید اظهارات عزیزی گفت محرومیت درمانی موکلش تنها به اعزام نشدن به مراکز درمانی محدود نمی‌شود.

به گفته او، با وجود تجویز پزشک زندان برای استفاده از برخی تجهیزات درمانی و تهیه آن‌ها از سوی خانواده، مسئولان زندان تاکنون این وسایل را در اختیار مرادی قرار نداده‌اند.

سجادی افزود بر اساس آنچه به صورت شفاهی به موکلش اعلام شده، تحویل این تجهیزات به ارایه تعهدی «غیرمرتبط» مشروط شده است؛ اقدامی که به گفته او، هیچ مبنایی در مقررات انضباطی زندان ندارد و محروم کردن زندانی از امکانات درمانی را نمی‌توان در قالب «تنبیه انضباطی» توجیه کرد.

او همچنین گفت با وجود پایان یافتن دوره محرومیت از تماس تلفنی و ملاقات موکلش که از سوی کمیته انضباطی زندان تعیین شده بود، این محدودیت‌ها بدون ابلاغ تصمیم جدید همچنان ادامه دارد.

وکلای وریشه مرادی در پایان با ابراز نگرانی از آنچه «اعمال سلایق شخصی» در ایجاد ‌و توسعه محدودیت‌ها علیه موکل خود خواندند، خواستار فراهم شدن امکان بهره‌مندی او از حقوق قانونی، از جمله دسترسی به خدمات درمانی، تماس و ملاقات شدند.

صحبت‌های وکلای مرادی درباره محرومیت از خدمات درمانی در حالی مطرح می‌شود که پیش‌تر نیز گلرخ ایرایی در پاسخ به نامه فائزه هاشمی، گزارش‌های مربوط به دسترسی نداشتن زندانیان به امکانات پزشکی، محرومیت از درمان و شرایط نامناسب زندانیان زن اوین را تایید و از آن‌ها دفاع کرده بود.

وریشه مرادی (جوانا سنه) ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ همراه با ضرب و شتم شدید در حوالی سنندج بازداشت شد.

او سال ۱۴۰۳ از سوی ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد . این حکم سال ۱۴۰۴، پس از فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور، نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به همان شعبه ارجاع شد.

مصطفی نیلی، وکیل دادگستری، آذر ۱۴۰۴ اعلام کرد حکم اعدام مرادی به‌دلیل «نقص در تحقیقات و رعایت نشدن تشریفات قانونی»، از جمله تفهیم نشدن اتهامی که مبنای صدور حکم اعدام قرار گرفته بود، نقض شد .

جلسه رسیدگی مجدد به پرونده او برای ۲۰ تیر تعیین شده بود، اما مرادی پس از احضار به دادگاه انقلاب تهران اعلام کرد این دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسد و از حضور در جلسه خودداری کرد.

یک منبع مطلع از وضعیت پرونده وریشه مرادی به ایران‌اینترنشنال گفت او بار دیگر به دادگاه انقلاب تهران احضار شده و از او خواسته شده است شنبه ۱۰ مرداد در جلسه رسیدگی مجدد به اتهاماتش شرکت کند.