بر اساس این گزارش که شامگاه پنج‌شنبه اول مرداد منتشر شد، کاهش ذخایر این تسلیحات به نگرانی‌ها درباره میزان آمادگی آمریکا برای درگیری احتمالی در منطقه هند-اقیانوس آرام دامن زده است.

سی‌بی‌اس نیوز افزود افت ذخایر موشک‌های رهگیر دفاعی و موشک‌های دوربرد به یکی از چالش‌های جدی مقام‌های ارشد نظامی و غیرنظامی آمریکا تبدیل شده است، زیرا آن‌ها اکنون باید میان تامین نیازهای جنگ ایران و حفظ توان بازدارندگی در برابر دیگر رقبای ایالات متحده، به‌ویژه چین، توازن برقرار کنند.

منابع آمریکایی که به‌دلیل حساسیت موضوع به شرط ناشناس ماندن با سی‌بی‌اس نیوز گفت‌وگو کردند، هشدار دادند ایالات متحده نمی‌تواند مهمات هدایت‌شونده دقیق را با سرعتی مشابه مراحل اولیه عملیات علیه جمهوری اسلامی مصرف کند.

به گفته این منابع، صنایع دفاعی آمریکا قادر نیستند موشک‌ها و مهماتی را که در عملیات مورد استفاده قرار گرفته یا به فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) منتقل شده‌اند، با سرعت کافی جایگزین کنند.

هم‌زمان، شمار زیادی از موشک‌های رهگیر برای حفاظت از نیروها و منافع آمریکا در کشورهای حاشیه خلیج فارس به کار گرفته شده‌اند.

این کشورها میزبان نیروهای آمریکایی هستند و بارها هدف حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی قرار گرفته‌اند.

این در حالی است که پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، ماه گذشته وجود هرگونه بحران در ذخایر تسلیحاتی آمریکا را رد کرد، هرچند اذعان داشت تولید برخی مهمات ممکن است بیش از انواع دیگر زمان ببرد.

در روزهای اخیر، تنش‌های منطقه‌ای به‌شدت افزایش یافته و گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال تبدیل دوباره رویارویی تهران و واشینگتن به جنگی تمام‌عیار بالا گرفته است.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده، اول مرداد در مصاحبه با پایگاه خبری اکسیوس اعلام کرد به تصمیم‌گیری برای آغاز یک کارزار نظامی گسترده علیه جمهوری اسلامی نزدیک شده است؛ کارزاری که به گفته او، بزرگ‌تر از عملیات «خشم حماسی» خواهد بود.

تغییر الگوی حملات آمریکا

سی‌بی‌اس نیوز در ادامه گزارش داد فرماندهان ارتش آمریکا به‌طور فزاینده‌ای به استفاده از بمب‌های هدایت‌شونده با سامانه جی‌پی‌اس و «بمب‌های کم‌قطر» روی آورده‌اند.

بمب‌های کم‌قطر از جمله مهمات هدایت‌شونده دقیقی هستند که قابلیت سرخوردن در هوا را دارند و برای هدف قرار دادن مواضع ثابت در بردهای کوتاه‌تر به کار می‌روند. این بمب‌ها در برخی ماموریت‌ها می‌توانند جایگزین تسلیحات دورایستا و دوربرد شوند.

در مراحل اولیه جنگ، نیروهای آمریکایی به‌طور گسترده از موشک‌های کروز دوربرد، از جمله موشک دورایستای هوا به سطح موسوم به «JASSM» و موشک‌های تهاجم زمینی تاماهاک استفاده کردند.

منابع آگاه گفتند این تسلیحات همچنان در زرادخانه آمریکا موجودند، اما اکنون با محدودیت و صرفه‌جویی بیشتری به کار گرفته می‌شوند.

آن‌ها همچنین از محدود بودن ذخایر سامانه موشکی تاکتیکی «اتکمز» خبر دادند. این موشک‌های دوربرد از سامانه هیمارس شلیک می‌شوند؛ پرتابگری سوار بر کامیون که قابلیت شلیک راکت‌ها و موشک‌های هدایت‌شونده دقیق را دارد.

پس از فروپاشی آتش‌بس میان تهران و واشینگتن، ارتش آمریکا تمرکز حملات خود را به اهدافی در نزدیکی سواحل جنوبی ایران معطوف کرده است.

این تغییر راهبرد نیاز جنگنده‌های آمریکایی به نفوذ در عمق خاک ایران را کاهش می‌دهد؛ مناطقی که از شبکه‌های متراکم‌تر پدافند هوایی برخوردارند و هواپیماها را با خطر بیشتری از سوی موشک‌های زمین به هوا مواجه می‌کنند.

روزنامه وال‌استریت ژورنال اول مرداد نوشت جمهوری اسلامی بخش‌هایی از زیرساخت‌های نظامی، پایگاه‌های موشکی، بنادر و مراکز تولیدی آسیب‌دیده در حملات آمریکا و اسرائیل را سریع‌تر از انتظار بازسازی کرده است.

جنگ ایران ذخایر پدافندی آمریکا را تحت فشار قرار داده است

منابع آگاه به سی‌بی‌اس نیوز گفتند فوری‌ترین نگرانی مقام‌های آمریکایی به ذخایر موشک‌های رهگیر پدافند هوایی مربوط می‌شود؛ تسلیحاتی که برای مقابله با موشک‌های کروز و بالستیک، هواپیماها و پهپادهای تهاجمی به کار می‌روند.

آمریکا برای مقابله با حملات موشکی و پهپادی، شمار زیادی از رهگیرهای سامانه‌های پاتریوت و تاد را مورد استفاده قرار داده و در نتیجه، ذخایر این تسلیحات با سرعتی بیش از ظرفیت صنایع دفاعی برای جایگزینی آن‌ها کاهش یافته است.

پنتاگون برای پشتیبانی از عملیات در خاورمیانه، بخشی از ذخایر موشک‌های رهگیر را از سایر نقاط به این منطقه منتقل کرده است؛ از جمله تسلیحاتی که پیش‌تر برای استفاده احتمالی در منطقه هند و اقیانوس آرام مستقر شده بودند.

به گزارش سی‌بی‌اس نیوز، این جابه‌جایی‌ها سبب شده‌اند سایر فرماندهی‌های رزمی آمریکا با ذخایری کمتر از سطح مطلوب برنامه‌ریزان نظامی فعالیت کنند.

این در شرایطی است که واشینگتن می‌کوشد چین را از اقدام نظامی در اطراف تایوان بازدارد و هم‌زمان به متحدان خود در منطقه اقیانوس آرام درباره تعهدات امنیتی آمریکا اطمینان دهد.